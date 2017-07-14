Вазавитал® (Vasavital) (170948) - инструкция по применению ATC-классификация
Вазавитал инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Вазавитал — комбинированный препарат растительного происхождения, в состав которого входят витамины.
Содержит экстракт листьев гинкго билоба. Активными действующими компонентами гинкго билоба являются флавоновые гликозиды и терпены — гинкголиды и билобалиды, а также проантоцианидины и органические кислоты, которые вызывают повышенную биодоступность компонентов препарата и повышают специфическую активность Вазавитала. В основе фармакологического действия экстракта листьев гинкго билоба лежит его способность подавлять процессы свободнорадикального окисления, что является важным фактором повреждения тканей при ишемии и гипоксии.
Препарат влияет на образование вазоактивных медиаторов и медиаторов воспаления, что приводит к его способности улучшать кровообращение и оказывать противоотечное действие. Препарат снижает риск тромбообразования, нормализует процессы клеточного обмена, увеличивает содержание АТФ в коре головного мозга, положительно влияет на обмен дофамина и норадреналина, а также на холинергическую передачу. Улучшает кровоснабжение тканей благодаря регулирующему воздействию на кровоток в артериях, капиллярах и венах.
Обножка пчелиная (цветочная пыльца) содержит биологически активные вещества (незаменимые аминокислоты, ненасыщенные жирные кислоты), необходимые для регенерации клеток. Цветочная пыльца оказывает противосклеротическое действие, уменьшает количество холестерина в крови и выводит его из организма.
Доминирующие в составе пыльцы рутин и кверцетин улучшают эластичность кровяных капилляров и их проницаемость. Флавоноиды также оказывают умеренное антигистаминное, антиоксидантное и детоксицирующее действие.
Аскорбиновая кислота (витамин С). Нормализует проницаемость капилляров, способствует повышению защитных функций организма, предотвращает образование тромбов, способствует насыщению тканей кислородом.
Никотиновая кислота (витамин РР). Участвует в реакциях энергетического обмена организма.
Тиамина гидрохлорид (витамин В1). Играет первостепенную роль в оптимальной утилизации углеводов, которые являются основным источником энергии, регулирует функцию периферической нервной системы.
Рибофлавин (витамин В2). Участвует в процессах роста, влияет на зрение, состояние кожи, его активные фосфорилированные формы участвуют в регулировании окислительно-восстановительных процессов.
Пиридоксина гидрохлорид (витамин В6). Необходим для усвоения белков и жиров, способствует образованию эритроцитов, регулирует состояние нервной системы.
Рутин (витамин Р). Ангиопротектор, снижает повышенную проницаемость капилляров, укрепляет сосудистую стенку, уменьшает ее отек и воспаление. Оказывает антиагрегантное действие, чем улучшает микроциркуляцию, задерживает развитие диабетической ретинопатии.
Показания Вазавитал
Вазавитал назначают для профилактики и в комплексном лечении:
- дисциркуляторной энцефалопатии с нарушениями внимания, памяти, восприятия, снижением интеллектуальных способностей;
- начальной стадии болезни Альцгеймера;
- нейросенсорных нарушений: кохлеовестибулярный синдром (шум в ушах, гипоакузия, головокружение);
- диабетической ретинопатии;
- артериопатия нижних конечностей (боль при ходьбе, трофические нарушения)
- синдрома Рейно.
Применение Вазавитал
взрослым по 1 капсуле 3 раза в сутки. Принимают во время еды, запивая ½ стакана воды. Курс лечения определяется врачом индивидуально и обычно составляет 1-3 мес 2 раза в год. Начало терапевтического эффекта наступает через 7 дней лечения. Наиболее выраженный эффект отмечают через 3 нед после приема препарата.
Дети. Не применять у детей.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата. Нефролитиаз, тромбофлебит, нарушение обмена железа или меди, выраженные нарушения функции почек, язва желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, подагра, гиперурикемия.
Побочные эффекты
изредка возникают следующие реакции:
со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, аллергические реакции, включая анафилактический шок, ангионевротический отек, крапивницу, одышку, бронхоспазм, гипертермию;
со стороны пищеварительной системы: нарушения пищеварения, тошнота, рвота, диарея, диспепсия, боль в животе, увеличение секреции желудочного сока
со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, обмороки (в том числе вазовагальный)
со стороны кожи: воспаление кожи, покраснение, отек, зуд, сыпь, крапивница, экзема
другие: снижение свертываемости крови, изменение цвета мочи.
В редких случаях при применении препаратов, содержащих экстракт гинкго билоба, особенно при одновременном применении с антикоагулянтами (такими как фенпрокумон, ацетилсалициловая кислота и другие НПВП), возникают кровоизлияния (желудочно-кишечные, в глаза, в мозг).
Особые указания
при патологически повышенной тенденции к кровотечениям (геморрагический диатез), а также в случае одновременного применения антикоагулянтов препарат необходимо принимать только после консультации с врачом.
Поскольку данные, что препараты, содержащие экстракт гинкго билоба, повышают склонность к кровотечениям, прием этого препарата необходимо прекратить перед хирургическими операциями.
С осторожностью назначают при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе, мочекаменной болезни, поражении печени, пациентам с заболеваниями почек в анамнезе, склонностью к тромбообразованию и кровотечений (гемофилия, тромбоцитопения, тромбоцитопатии и т.д.), аллергическими заболеваниями. Препарат не рекомендуется назначать вместе с другими поливитаминами, поскольку возможна передозировка последних в организме. Не следует превышать рекомендуемую дозу препарата.
Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы не следует его применять.
Рекомендуется внимательно наблюдать за состоянием пациентов, одновременно принимающих препараты, которые метаболизируются цитохромом Р450 3А4. Сведения о передозировке гинкго билоба отсутствуют.
Препарат содержит лактозу, поэтому пациенты с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не должны применять препарат.
Применение в период беременности и кормления грудью. В связи с отсутствием клинических данных препарат не рекомендуется применять в период беременности и кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Исследований по оценке влияния на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами не проводилось. Однако головокружение может ухудшить способность управлять автомобилем или другими механизмами.
Взаимодействия
результаты клинических исследований взаимодействия гинкго билоба продемонстрировали потенцирование или ингибирования изоферментов цитохрома Р450. Уровень концентрации мидазолама менялся после одновременного приема гинкго билоба, что позволяет предполагать наличие взаимодействия через CYP 3A4. Поэтому лекарственные средства, которые в основном метаболизируются через CYP 3A4 и имеют узкий терапевтический индекс, следует применять с осторожностью.
Препарат не следует принимать, если пациент длительное время применяет ацетилсалициловую кислоту, варфарин или тиазидные диуретики.
При одновременном применении с лекарственными средствами, которые ингибируют коагуляцию крови (такими как фенпрокумон, ацетилсалициловая кислота и другие НПВП), эффект последних может усилиться.
Из-за повышенного риска кровотечений следует избегать одновременного приема препарата с антикоагулянтами, антиагрегантами. Геморрагии могут усилиться при одновременном приеме препарата с хинином. Витамин С усиливает действие противомикробных лекарственных средств из группы сульфаниламидов.
Передозировка
симптомы: возможно усиление проявлений побочных реакций, боль в животе, тошнота, рвота, вздутие живота, нарушение функции почек, аллергическая сыпь на коже, зуд, головная боль, повышенная возбудимость, нарушение сознания.
При длительном применении в высоких дозах возможно возникновение анорексии, нарушений активности печеночных ферментов, парестезии, повышенного потоотделения, артериальной гипотензии, гиперурикемии, ощущение жара.
Лечение: необходимо вызвать рвоту. Терапия симптоматическая.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.