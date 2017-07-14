фармакодинамика. Вазавитал — комбинированный препарат растительного происхождения, в состав которого входят витамины.

Содержит экстракт листьев гинкго билоба. Активными действующими компонентами гинкго билоба являются флавоновые гликозиды и терпены — гинкголиды и билобалиды, а также проантоцианидины и органические кислоты, которые вызывают повышенную биодоступность компонентов препарата и повышают специфическую активность Вазавитала. В основе фармакологического действия экстракта листьев гинкго билоба лежит его способность подавлять процессы свободнорадикального окисления, что является важным фактором повреждения тканей при ишемии и гипоксии.

Препарат влияет на образование вазоактивных медиаторов и медиаторов воспаления, что приводит к его способности улучшать кровообращение и оказывать противоотечное действие. Препарат снижает риск тромбообразования, нормализует процессы клеточного обмена, увеличивает содержание АТФ в коре головного мозга, положительно влияет на обмен дофамина и норадреналина, а также на холинергическую передачу. Улучшает кровоснабжение тканей благодаря регулирующему воздействию на кровоток в артериях, капиллярах и венах.

Обножка пчелиная (цветочная пыльца) содержит биологически активные вещества (незаменимые аминокислоты, ненасыщенные жирные кислоты), необходимые для регенерации клеток. Цветочная пыльца оказывает противосклеротическое действие, уменьшает количество холестерина в крови и выводит его из организма.

Доминирующие в составе пыльцы рутин и кверцетин улучшают эластичность кровяных капилляров и их проницаемость. Флавоноиды также оказывают умеренное антигистаминное, антиоксидантное и детоксицирующее действие.

Аскорбиновая кислота (витамин С). Нормализует проницаемость капилляров, способствует повышению защитных функций организма, предотвращает образование тромбов, способствует насыщению тканей кислородом.

Никотиновая кислота (витамин РР). Участвует в реакциях энергетического обмена организма.

Тиамина гидрохлорид (витамин В 1 ). Играет первостепенную роль в оптимальной утилизации углеводов, которые являются основным источником энергии, регулирует функцию периферической нервной системы.

Рибофлавин (витамин В 2 ). Участвует в процессах роста, влияет на зрение, состояние кожи, его активные фосфорилированные формы участвуют в регулировании окислительно-восстановительных процессов.

Пиридоксина гидрохлорид (витамин В 6 ). Необходим для усвоения белков и жиров, способствует образованию эритроцитов, регулирует состояние нервной системы.

Рутин (витамин Р). Ангиопротектор, снижает повышенную проницаемость капилляров, укрепляет сосудистую стенку, уменьшает ее отек и воспаление. Оказывает антиагрегантное действие, чем улучшает микроциркуляцию, задерживает развитие диабетической ретинопатии.