Адвокард® (Advocard) (170939) - инструкция по применению ATC-классификация
Адвокард инструкция по применению
Фармакологические свойства
Адвокард — оригинальный комбинированный лекарственный препарат. Проявляет антиангинальное и антиишемическое действие, обладает мембранопротекторным и антиоксидантным эффектами, улучшает метаболизм миокарда, защищая клетки от гипоксии, проявляет антиатеросклеротические свойства за счет нормализации обмена гомоцистеина.
Механизм действия Адвокарда связан с комплексным влиянием ингредиентов препарата.
Магладен более стабилен к воздействию ферментов, чем препараты АТФ, что позволяет принимать его сублингвально. Магладен действует на пуриновые (аденозиновые) рецепторы. Активация пуриновых рецепторов сопровождается угнетением вхождения ионов кальция в клетки, проявляется антиишемическим, мембраностабилизирующим действием, антиаритмическим эффектом.
Молсидомин и его активные метаболиты SIN 1 и SIN 1A путем высвобождения оксида азота способствуют расширению коронарных сосудов. В отличие от органических нитратов к препарату не развивается привыкание. Молсидомин проявляет положительное влияние на показатели системной гемодинамики, снижая нагрузку на миокард. Блокируя синтез фосфолипаз тромбоцитов и активируя синтез простациклина сосудистой стенкой, молсидомин проявляет антиагрегантные свойства.
Фолиевая кислота принимает участие во множестве метаболических процессов. Особенно важной является участие фолиевой кислоты в превращениях гомоцистеина. Снижая уровень гомоцистеина, фолиевая кислота проявляет антиатеросклеротическое действие. Стимулируя обменные процессы в миокарде, фолиевая кислота улучшает его функциональную активность.
В условиях коронарной недостаточности препарат проявляет энергосохраняющий эффект за счет снижения потребности миокарда в кислороде. Адвокард уменьшает количество лактата в миокарде, угнетает активность мембраносвязанных фосфолипаз, предупреждает структурно-функциональное повреждение мембран кардиомиоцитов, обеспечивает постоянство количественного и качественного состава липидов мембран.
Адвокард улучшает коронарный кровоток, повышает толерантность к физической нагрузке, снижает частоту и выраженность приступов стенокардии.
Показания Адвокард
в составе комплексной терапии ИБС (стабильная стенокардия напряжения и покоя, профилактика и купирование приступов стенокардии).
Применение Адвокард
таблетки Адвокарда принимают сублингвально, держат под языком до полного рассасывания. Разовая доза — 10–90 мг 3–4 раза в сутки независимо от приема пищи. Курс лечения составляет 20–30 дней. При приступе стенокардии препарат принимают по 1–3 таблетки. Максимальная разовая доза — 3 таблетки по 30 мг или 9 таблеток по 10 мг. Максимальная суточная доза составляет 400–600 мг.
Противопоказания
индивидуальная повышенная чувствительность к ингредиентам препарата. Не следует назначать Адвокард при коллапсе и шоке, приступе БА, черепно-мозговой травме, в период беременности и кормления грудью. Клинический опыт применения препарата у детей в возрасте младше 14 лет отсутствует, поэтому его можно назначать детям только старше 14 лет.
Побочные эффекты
головная боль, гипотензия, тошнота.
Особые указания
у пациентов пожилого возраста возможна повышенная чувствительность к препарату, поэтому лечение у них начинают с дозы ½ таблетки 3 раза в сутки. При нормальной переносимости препарата переходят на применение в обычных дозах.
Взаимодействия
при сочетанном применении Адвокарда с гипотензивными средствами (в том числе нитратами) отмечают усиление их действия. Не рекомендуется одновременный прием с сильденафила цитратом, поскольку возможно развитие гипотензии.
Передозировка
передозировка сопровождается головной болью, головокружением, нарушением зрения. В этих случаях показано применение кофеина или кофеинсодержащих средств.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте при температуре 5–30 °С.