Адвокард — оригинальный комбинированный лекарственный препарат. Проявляет антиангинальное и антиишемическое действие, обладает мембранопротекторным и антиоксидантным эффектами, улучшает метаболизм миокарда, защищая клетки от гипоксии, проявляет антиатеросклеротические свойства за счет нормализации обмена гомоцистеина.

Механизм действия Адвокарда связан с комплексным влиянием ингредиентов препарата.

Магладен более стабилен к воздействию ферментов, чем препараты АТФ, что позволяет принимать его сублингвально. Магладен действует на пуриновые (аденозиновые) рецепторы. Активация пуриновых рецепторов сопровождается угнетением вхождения ионов кальция в клетки, проявляется антиишемическим, мембраностабилизирующим действием, антиаритмическим эффектом.

Молсидомин и его активные метаболиты SIN 1 и SIN 1A путем высвобождения оксида азота способствуют расширению коронарных сосудов. В отличие от органических нитратов к препарату не развивается привыкание. Молсидомин проявляет положительное влияние на показатели системной гемодинамики, снижая нагрузку на миокард. Блокируя синтез фосфолипаз тромбоцитов и активируя синтез простациклина сосудистой стенкой, молсидомин проявляет антиагрегантные свойства.

Фолиевая кислота принимает участие во множестве метаболических процессов. Особенно важной является участие фолиевой кислоты в превращениях гомоцистеина. Снижая уровень гомоцистеина, фолиевая кислота проявляет антиатеросклеротическое действие. Стимулируя обменные процессы в миокарде, фолиевая кислота улучшает его функциональную активность.

В условиях коронарной недостаточности препарат проявляет энергосохраняющий эффект за счет снижения потребности миокарда в кислороде. Адвокард уменьшает количество лактата в миокарде, угнетает активность мембраносвязанных фосфолипаз, предупреждает структурно-функциональное повреждение мембран кардиомиоцитов, обеспечивает постоянство количественного и качественного состава липидов мембран.

Адвокард улучшает коронарный кровоток, повышает толерантность к физической нагрузке, снижает частоту и выраженность приступов стенокардии.