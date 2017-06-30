Гинолакт (Gynolakt) (170923) - инструкция по применению ATC-классификация
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Гинолакт инструкция по применению
Фармакологические свойства
молочнокислые бактерии — обязательная составляющая микрофлоры влагалища здоровых женщин, обеспечивают действие естественного механизма защиты от развития патогенных микроорганизмов. Это достигается за счет трансформации гликогена в молочную кислоту, снижающую рН влагалища до 3,8–4,4. Указанные величины оптимальны для роста молочнокислых бактерий, но неблагоприятны для патогенных микроорганизмов.
Равновесие среды влагалища может быть изменено вследствие некоторых физиологических и патологических условий. Общая или местная терапия антибиотиками и сульфаниламидами (в случае необходимости лечения специфического вагинита) нарушает естественную вагинальную микрофлору и повышает риск рецидива заболевания.
Живые лиофилизированные лактобактерии Lactobacillus plantarum, входящие в состав капсул Гинолакт, способны восстановить естественную бактериальную микрофлору, поскольку при введении быстро размножаются, поддерживая оптимальный уровень рН, необходимый для профилактики и лечения неспецифической лейкореи, вагинитов и т.п.
Показания Гинолакт
профилактика вагинитов и вульвовагинитов, связанных с овариогенной недостаточностью, гипофолликулиновая лейкорея, старческий вагинит. Зуд влагалища, вагинальные дистрофии. Гинолакт также применяют как вспомогательную терапию при лечении трихомонадного вагинита вместе с антибиотикотерапией.
Применение Гинолакт
ежедневно вечером на протяжении 3–6 дней 1 капсулу Гинолакт вводить глубоко во влагалище. При необходимости повторное лечение проводят после 6-дневного перерыва.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
препарат хорошо переносят. Этилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат, содержащиеся в составе оболочки капсулы, крайне редко могут быть причиной аллергической реакции замедленного типа.
Особые указания
Гинолакт не может заменить антибактериальную или другие виды терапии, но способствует восстановлению естественной физиологической среды, особенно после полного курса лечения. Вагинальные капсулы не рекомендуют применять во время менструации.
Гинолакт можно применять в период беременности и кормления грудью.
Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.
Опыта применения у детей нет, поэтому препарат не следует применять для их лечения.
Взаимодействия
неизвестны.
Передозировка
не отмечалась.
Условия хранения
при температуре 2–8 °С. Препарат не теряет свои свойства при кратковременном хранении (до 14 дней) при температуре ниже 30 °С.