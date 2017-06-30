Гинолакт не может заменить антибактериальную или другие виды терапии, но способствует восстановлению естественной физиологической среды, особенно после полного курса лечения. Вагинальные капсулы не рекомендуют применять во время менструации.

Гинолакт можно применять в период беременности и кормления грудью.

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.

Опыта применения у детей нет, поэтому препарат не следует применять для их лечения.