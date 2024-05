Фармакодинамика.

Лопинавир — ингибитор протеаз ВИЧ-1 и ВИЧ-2 — предотвращает расщепление gag pol полипротеина, приводя к продуцированию незрелого неинфекционного вируса.

Ритонавир — это пептидомиметический ингибитор ВИЧ-1 и ВИЧ-2 аспартилпротеаз для перорального применения. Торможение ВИЧ-протеазы делает этот фермент неспособным к обработке предшественника gag pol полипротеина, что приводит к образованию морфологически незрелых ВИЧ-частиц, не способных к инициированию новых циклов инфицирования. Ритонавир имеет селективное сродство к ВИЧ-протеазе и низкую ингибирующую активность против человеческих аспартилпротеаз.

Антивирусная активность in vitro

Антивирусную активность лопинавира in vitro против лабораторных штаммов ВИЧ, а также клинических изолятов ВИЧ оценивали соответственно в остроинфицированных лимфобластных клетках и лимфоцитах периферической крови. При отсутствии сыворотки крови человека средняя 50% эффективная концентрация (EC50) лопинавира против пяти различных лабораторных штаммов ВИЧ-1 составляла 19 нМ. В присутствии 50% сыворотки крови человека средняя EC50 лопинавира против ВИЧ-1IIIB в клетках МТ4 составляла от 17 до 102 нМ соответственно. При отсутствии сыворотки крови человека средняя EC50 лопинавира составила 6,5 нМ против нескольких клинических изолятов ВИЧ-1.

Резистентность

В экспериментах in vitro были выделены изоляты ВИЧ-1 с пониженной чувствительностью к лопинавиру. ВИЧ-1 пассировался в условиях in vitro только с лопинавиром и с лопинавиром плюс ритонавир с показателями концентрации, отражающими интервал плазменных концентраций, которые наблюдаются при терапии лопинавиром/ритонавиром. Анализ генотипа и фенотипа вирусов, отобранных в этих пассажах, позволяет предположить, что присутствие ритонавира в таких концентрациях не имеет измеряемого влияния на селекцию лопинавир-резистентных вирусов. В общем, характеристика в условиях in vitro фенотипической перекрестной резистентности между лопинавиром и другими ингибиторами протеазы позволяет предположить, что пониженная чувствительность к лопинавиру тесно коррелирует с пониженной чувствительностью к ритонавиру и индинавиру, но с пониженной чувствительностью к ампренавиру, саквинавиру и нелфинавиру такая тесная корреляция отсутствует.

Перекрестная резистентность

Определяли активность других ингибиторов протеазы против изолятов, которые обнаруживали проявляли резистентности к лопинавиром после терапии лопинавиром/ритонавиром у пациентов, ранее лечили ингибиторами протеазы. Присутствие перекрестной резистентности к другим ингибиторам протеазы было проанализировано на 18 изолятах, выделенных после резкого повышения вирусной нагрузки у пациентов, которых раньше лечили ингибиторами протеазы, которые продемонстрировали увеличение резистентности к лопинавиру в рамках трех исследований лопинавира/ритонавира фазы II и одного исследования фазы III. В среднем ЕС50 лопинавира этих 18 изолятов, выделенных на исходном уровне и после резкого повышения вирусной нагрузки, была в 6,9–63 раза выше, чем ЕС50 против ВИЧ «дикого» типа соответственно. В целом изоляты, выделенные после резкого повышения вирусной нагрузки, проявляли такую ​​же перекрестную резистентность (если перекрестная резистентность была на исходном уровне) или развивали новую существенную перекрестную резистентность к индинавиру, саквинавиру и атазанавиру. Было отмечено умеренное снижение активности ампренавира со средним увеличением ЕС50 изолятов, выделенных на исходном уровне и после резкого повышения вирусной нагрузки, в 3,7–8 раз соответственно. Изоляты сохраняли чувствительность к типранавиру со средним увеличением ЕС50 изолятов, выделенных на исходном уровне и после резкого повышения вирусной нагрузки, в 1,9–1,8 раз по сравнению с ЕС50 против ВИЧ «дикого» типа соответственно.

Генотипические корреляты пониженной фенотипической чувствительности к лопинавиру в вирусах, которые появились под действием других ингибиторов протеазы.

Оценивалась антивирусная активность лопинавира in vitro против 112 клинических изолятов, выделенных у больных, у которых, несмотря на предыдущее лечение одним или несколькими ингибиторами протеазы, количество РНК ВИЧ составило более 1000 копий/мл. В этой группе снижение чувствительности in vitro к лопинавиру обусловливало такие мутации в протеазе ВИЧ: L10F/I/R/V, K20M/R, L24I, M46I/L, F53L, I54L/T/V, L63P, A71I/L/T/V, V82A/F/T, I84V и L90M.

Изменения на электрокардиограмме

Интервал QTcF был оценен в рандомизированном перекрестном плацебо-контролируемом и с активным контролем исследовании (моксифлоксацин 400 мг 1 раз в сутки) на 39 здоровых взрослых добровольцах, с 10 измерениями через 12 часов на 3-й день. Максимальная средняя (95% верхнего доверительного интервала) разница от плацебо в значениях QTcF составила 3,6 (6,3) и 13,1 (15,8) для дозы 400/100 мг дважды в сутки и надтерапевтической дозы 800/200 мг дважды в сутки для лопинавира/ритонавира соответственно. Удлинение интервала QRS от 6 мс до 9,5 мс, которое индуцируется высокими дозами лопинавира/ритонавира (800/200 мг дважды в сутки), способствует пролонгации QT. Два режима привели к экспозиции на третий день со значением примерно в 1,5 и 3 раза выше, чем те, что наблюдались с постоянной рекомендованной дозой лопинавира/ритонавира (один или два раза в сутки). При этом наблюдалось увеличение QTcF > 60 мс по сравнению с базовым или увеличение интервала QTcF, которое не превышало потенциально клинически значимый порог 500 мсек.

Умеренное удлинение интервала PR также отмечалось у пациентов, получавших лопинавир/ритонавир в таком же исследовании на третий день. Средние отклонения от базового для интервала PR, расположились от 11,6 мс до 24,4 мс в 12-часовом интервале. Максимальный интервал PR составил 286 мсек, и блокады сердца второй или третьей степени не отмечено.

Фармакокинетика.

Фармакокинетические свойства лопинавира при введении вместе с ритонавиром изучали у здоровых взрослых добровольцев и у ВИЧ-инфицированных лиц; при этом не было получено достоверной разницы между параметрами в этих двух группах. Лопинавир почти полностью распадается под действием CYP3A. Ритонавир тормозит метаболический распад лопинавира, и, таким образом, приводит к увеличению концентрации лопинавира в плазме крови. При сравнении результатов различных исследований показано, что при применении лопинавира/ритонавира в дозе 400/100 мг два раза в сутки ВИЧ-инфицированным пациентам средняя концентрация лопинавира при равновесном состоянии выше в 15–20 раз по сравнению с концентрацией ритонавира. Концентрация ритонавира в плазме крови составляет менее 7% от концентрации, которая наблюдается после введения ритонавира в дозе 600 мг дважды в сутки. В экспериментах in vitro показано, что антивирусная эффективная концентрация ЕС50 лопинавира примерно в 10 раз ниже, чем концентрация ритонавира. Таким образом, противовирусная активность препарата Алувиа обусловлена наличием лопинавира.

Всасывание

Многократное применение лопинавира/ритонавира в дозе 400/100 мг два раза в сутки в течение 2-х недель без ограничения в еде приводило к максимальной концентрации лопинавира в плазме крови 12,3 ± 5,4 мкг/мл (среднее значение ± стандартное отклонение) через 4 часа после введения. Средняя концентрация при равновесном состоянии перед введением утренней дозы составляла 8,1 ± 5,7 мкг/мл. Величина AUC для лопинавира через 12 часов после введения составляла в среднем 113,2 ± 60,5 мкг/ч/мл. Величина абсолютной биологической доступности лопинавира при введении вместе с ритонавиром у человека не установлена.

Влияние пищи на абсорбцию при пероральном применении

Сравнивалось однократное применение дозы 400/100 мг лопинавира/ритонавира в форме таблеток после приема жирной пищи (872 ккал, 56% из них из жиров) и натощак. Значимых изменений в величинах Сmax и AUCinf отмечено не было. Поэтому лопинавир/ритонавир в форме таблеток можно применять независимо от приема пищи. К тому же, была отмечена меньшая вариабельность фармакокинетических параметров от приема пищи по сравнению с Алувией в форме мягких капсул.

Распределение

При равновесном состоянии примерно 98–99% лопинавира связывается с белками плазмы. Лопинавир способен связываться как с α-1-ацидгликопротеином, так и с альбумином, но сродство лопинавира к α-1-ацидгликопротеину больше. При применении лопинавира/ритонавира в дозе 400/100 мг дважды в сутки связывание лопинавира с белками при равновесном состоянии остается постоянным при широком диапазоне концентраций и не отличается у здоровых добровольцев и у ВИЧ-инфицированных пациентов.

Биотрансформация

Эксперименты in vitro на микросомах печени человека показали, что лопинавир метаболизируется путем окисления. Лопинавир интенсивно метаболизируется в печени под действием системы цитохрома Р450, в частности фермента CYP3A. Ритонавир является мощным ингибитором активности CYP3A и тем самым тормозит распад лопинавира и приводит к увеличению его концентрации в плазме крови. Эксперименты с меченым 14С-лопинавиром показали, что после введения людям однократной дозы лопинавира/ритонавира 400/100 мг, 89% от общей радиоактивности в плазме крови было обусловлено материнской субстанцией. У человека идентифицировано по крайней мере 13 окислительных метаболитов лопинавира. 4-оксо и 4-гидроксиметаболитные изомерные пары являются основными метаболитами, которые обладают противовирусной активностью, однако представляют лишь незначительные количества общей радиоактивности плазмы. Показано, что ритонавир стимулирует активность метаболических ферментов и тем самым ускоряет свой метаболический распад и, вероятно, ускоряет метаболизм лопинавира. При введении повторных доз концентрация лопинавира перед следующей дозировкой уменьшается, стабилизация концентрации достигается от 10 дней до 2 недель.

Выведение

После введения 14С-лопинавира/ритонавира в дозе 400/100 мг вместе с мочой и каловыми массами выводилось соответственно 10,4 ± 2,3% и 82,6 ± 2,5% 14С-лопинавира от введенной дозы. В неизмененном виде находилось 2,2% и 19,8% лопинавира соответственно в моче и кале. После многократного введения препарата в неизмененном виде с мочой выводится менее 3% лопинавира введенной дозы. Период полувыведения (снижение от максимальной до минимальной концентрации препарата в равновесном состоянии) лопинавира течение 12-часового перерыва между приемами препарата в среднем составляет 5–6 часов, а воображаемый общий клиренс (CL/F) лопинавира равен 6–7 л/ч.

Применение один раз в сутки: фармакокинетика приема лопинавира/ритонавира 1 раз в сутки изучалась у ВИЧ-инфицированных пациентов, ранее не получавших лечение антиретровирусными средствами. Лопинавир/ритонавир в дозе 800/200 мг применялся в комбинации с эмтрицитабином 200 мг и тенофовиром DF 300 мг при режиме дозирования 1 раз в сутки. Многократное применение лопинавира/ритонавира в дозе 800/200 мг 1 раз в сутки в течение 2-х недель без ограничения в пище (n = 16) приводило к Сmax лопинавира 14,8 ± 3,5 мкг/мл (среднее значение ± стандартное отклонение) примерно через 6 часов после применения. Средние равновесные концентрации лопинавира до утренней дозы составляли 5,5 ± 5,4 мкг/мл. Среднее значение AUC в течение 24 часов составляло 206,5 ± 89,7 мкг*ч/мл.

По сравнению со схемой применения дважды в сутки, схема применения препарата один раз в сутки ассоциируется со снижением значений Сmin/Сthrough примерно на 50%.