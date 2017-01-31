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ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЯХСредства, применяемые при вестибулярных нарушениях (головокружении)БетагистинВестинорм® (Vestinorm)

Вестинорм® (Vestinorm) (170723) - инструкция по применению ATC-классификация

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Вестинорм<sup>&reg;</sup> (Vestinorm)
Цена в городе Киев
от 364,10 грн
По рецепту
60 шт, 24 мг от 364,10 грн 60 шт, 16 мг от 288,09 грн 30 шт, 16 мг от 160,10 грн 30 шт, 24 мг от 196,70 грн 30 шт, 8 мг от 127,03 грн
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В наличии в 1070 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
24 мг
Количество штук в упаковке
60 шт.
ATC-група
N07C A01 Бетагистин
Регистрационное удостоверение
UA/6356/01/03 от 31.01.2017
Международное название
Betahistine (Бетагистин)

Вестинорм инструкция по применению

Фармакологические свойства

фармакодинамика. Механизм действия бетагистина изучен частично. Существует несколько достоверных гипотез, подтверждающих данные исследований на животных и с участием людей.
Влияние бетагистина на гистаминергическую систему: установлено, что бетагистин частично проявляет антагонистическую активность в отношении Н1-рецепторов, а также антагонистическую активность в отношении Н3-рецепторов гистамина в нервной ткани и проявляет незначительную активность относительно Н2-рецепторов гистамина. Бетагистин увеличивает обмен и высвобождение гистамина путем блокирования пресинаптических Н3-рецепторов и индукции процесса уменьшения количества соответствующих Н3-рецепторов.
Бетагистин может увеличить кровоток в кохлеарной зоне, а также во всем головном мозге: фармакологические исследования на животных продемонстрировали улучшение кровообращения в сосудах stria vascularis внутреннего уха, возможно, за счет расслабления прекапиллярных сфинктеров в системе микроциркуляции внутреннего уха. Бетагистин также продемонстрировал увеличение мозгового кровотока у человека.
Бетагистин способствует вестибулярной компенсации: бетагистин ускоряет восстановление вестибулярной функции после односторонней нейрэктомии у животных, ускоряя и способствуя центральной вестибулярной компенсации. Этот эффект характеризуется усилением регуляции обмена и высвобождения гистамина и реализуется в результате антагонизма H3-рецепторов. У людей во время лечения бетагистином также уменьшалось время восстановления вестибулярной функции после нейрэктомии.
Бетагистин изменяет активность нейронов в вестибулярных ядрах: также установлено, что бетагистин оказывает дозозависимое ингибирующее действие на генерацию пиковых потенциалов в нейронах латеральных и медиальных вестибулярных ядер.
Фармакодинамические свойства бетагистина, как это показано в испытании на животных, могут обеспечить положительный терапевтический эффект препарата в вестибулярной системе.
Эффективность бетагистина установлена в исследованиях с участием пациентов с вестибулярным головокружением и болезнью Меньера, во время которых наблюдалось уменьшение тяжести и снижение частоты приступов головокружения.
Фармакокинетика
Всасывание. При пероральном применении бетагистин быстро и практически полностью всасывается в пищеварительном тракте. После всасывания препарат быстро и почти полностью метаболизируется с образованием метаболита 2-пиридилуксусной кислоты. Уровень концентрации бетагистина в плазме крови очень низкий.
Поэтому все фармакокинетические анализы проводятся путем измерения концентрации метаболита 2-пиридилуксусной кислоты в плазме крови и моче.
При приеме препарата с пищей Cmax ниже, чем при приеме натощак. При этом полное всасывание бетагистина идентично в обоих случаях, что указывает на то, что употребление пищи замедляет всасывание препарата.
Распределение. Доля бетагистина, который связывается с белками плазмы крови, составляет <5%.
Биотрансформация. После всасывания бетагистин быстро и почти полностью метаболизируется в 2-пиридилуксусную кислоту, которая не проявляет фармакологической активности.
После приема бетагистина внутрь концентрация 2-пиридилуксусной кислоты в плазме крови и моче достигает своего максимума через 1 ч и уменьшается с Т½ около 3,5 ч.
Выведение. 2-Пиридилуксусная кислота быстро выводится с мочой. При приеме препарата в дозе 8–48 мг около 85% начальной дозы выявляют в моче. Выведение бетагистина с мочой или калом является незначительным.
Линейность. Скорость восстановления остается постоянной при пероральном приеме 8–48 мг препарата, что указывает на линейность фармакокинетики бетагистина и позволяет предположить, что задействованный метаболический путь остается неинтенсивным.

Показания Вестинорм

болезнь и синдром Меньера, основными симптомами которых является головокружение, иногда сопровождающееся тошнотой и рвотой, снижением слуха (тугоухостью), шумом в ушах. Симптоматическое лечение при вестибулярном головокружении.

Применение Вестинорм

взрослым назначают внутрь. Суточная доза — 24–48 мг, равномерно распределенная для приема на протяжении суток.

Таблетки 8 мгТаблетки 16 мгТаблетки 24 мг
1–2 таблетки 3 раза в сутки½–1 таблетка 3 раза в сутки1 таблетка 2 раза в сутки


Таблетки принимают после еды, не разжевывая. Дозу и продолжительность терапии определяет врач индивидуально, в зависимости от эффективности терапии. Уменьшение выраженности симптомов иногда отмечают только после 2–3 нед лечения. Наилучшие результаты наблюдаются при приеме препарата на протяжении нескольких месяцев. Если лечение назначить в начале заболевания, можно предотвратить его прогрессирование и/или потерю слуха на поздних стадиях.
Пациенты пожилого возраста. Коррекции дозы у пациентов этой группы не требуется.
Почечная недостаточность. Коррекции дозы не требуется.
Печеночная недостаточность. Коррекции дозы не требуется.

Противопоказания

повышенная чувствительность к действующему веществу и другим компонентам препарата. Феохромоцитома.

Побочные эффекты

со стороны пищеварительного тракта: часто — тошнота, диспепсия; частота неизвестна — жалобы на незначительные расстройства желудка (рвота, боль в животе, вздутие живота и метеоризм). Эти побочные эффекты обычно исчезают при приеме препарата с пищей или после снижения дозы;
со стороны нервной системы: часто — головная боль;
со стороны иммунной системы: частота неизвестна — реакции гиперчувствительности, например анафилаксия;
со стороны кожи и подкожной клетчатки: частота неизвестна — отмечали реакции гиперчувствительности кожи и подкожной жировой клетчатки, в частности ангионевротический отек, сыпь, зуд и крапивницу.

Особые указания

пациенты с БА, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе требуют тщательного медицинского наблюдения во время лечения Вестинормом.
Применение в период беременности или кормления грудью. Нет данных относительно применения бетагистина у беременных. Препарат можно принимать только в случае крайней необходимости и под непосредственным наблюдением врача.
Исследований относительно проникновения бетагистина в грудное молоко не проводили. Пользу от применения препарата определяют с помощью оценки соотношения преимущества кормления грудью/потенциального риска для ребенка.
Дети. Опыт применения препарата у детей отсутствует, поэтому не следует назначать его больным этой возрастной группы.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Бетагистин, согласно данным клинических исследований, не оказывает значительного влияния и не проявляет эффектов, потенциально влияющих на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.

Взаимодействия

на основе данных исследования in vitro не ожидается угнетения активности ферментов цитохрома P450 in vivo.
Данные, полученные в условиях in vitro, свидетельствуют об угнетении метаболизма бетагистина препаратами, ингибирующими активность МАО, включая подтип В МАО (например селегилин). Рекомендуется соблюдать осторожность при одновременном применении бетагистина и ингибиторов МАО (включая избирательно подтип В МАО).
Поскольку бетагистин является аналогом гистамина, взаимодействие бетагистина с антигистаминными препаратами может теоретически повлиять на эффективность одного из этих лекарственных средств.

Передозировка

при передозировке возможны тошнота, боль в животе, сонливость. Были сообщения о появлении судорог и сердечно-легочных осложнений при намеренном приеме бетагистина в повышенных дозах, особенно в сочетании с передозировкой других препаратов.
Лечение: симптоматическая терапия.

Условия хранения

в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.

Вестинорм
Вестинорм® таблетки 24 мг блистер, №60
от 364,10 грн
В наличии в 1070 аптеках
Цены в аптеках
Вестинорм
Вестинорм® таблетки 24 мг блистер, №60
от 364,10 грн
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