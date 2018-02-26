Афала (Afala) (170638) - инструкция по применению ATC-классификация
Афала инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
- Заявитель
- Местонахождение заявителя
Состав
действующее вещество: 1 таблетка содержит антитела к простатспецифическому антигену аффинно очищенные: смесь гомеопатических разведений С12, С30 и С200 — 3 мг;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки плоскоцилиндрической формы, с риской и фаской, от белого до почти белого цвета. На одном плоской стороне нанесено черту, на другом плоской стороне нанесена надпись AFALA.
Фармакотерапевтическая группа
Гомеопатический препарат.
Фармакологические свойства
Препарат уменьшает отек и воспаление в предстательной железе, нормализует ее функциональное состояние. Улучшает уродинамику, снижает объем остаточной мочи, нормализует тонус нижних отделов мочевыводящих путей, уменьшает дизурические расстройства.
Показания
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы I и II стадии.
В составе комплексной терапии острого и хронического простатита.
Дизурические расстройства (частые позывы к мочеиспусканию, в том числе и ночные, осложнения при мочеиспускании, боль или дискомфорт в области промежности), которые в том числе сопровождают доброкачественной гиперплазией предстательной железы I и II стадии, острый и хронический простатит.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Противопоказан детям (в возрасте младше 18 лет).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Случаи несовместимости с другими лекарственными средствами не зарегистрированы.
Особенности применения
В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется назначать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактазной недостаточности.
Способ применения и дозы
Препарат принимают внутрь. Применять по 2 таблетки на прием (не применять препарат вместе с пищей). Таблетки держать во рту (желательно не разжевывая и не проглатывая) до полного растворения. Препарат принимать два раза в день, вечером и утром (до и после сна). Рекомендуемая продолжительность курса лечения — 16 недель.
При выраженном болевом синдроме и дизурических нарушениях в первые 2–3 недели терапии принимать препарат до 4 раз в сутки. В случае необходимости возможно проведение повторного курса лечения через 1–4 месяца.
Дети
Препарат противопоказан детям (в возрасте младше 18 лет).
Побочные реакции
Возможны реакции повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.
Срок годности
3 года.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 20 таблеток в блистере, по 5 блистеров в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЗАО Сантоника.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
ул. Вейверю 134Б, м. Каунас, Каунасское м. сам, LT-46353, Литва.
Заявитель
ООО «Материа Медика-Украина».
Местонахождение заявителя
Украина, 03062, г.. Киев, ул. Невская, д. 20, тел.: +380 (44) 400–90–78.