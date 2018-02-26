Препарат принимают внутрь. Применять по 2 таблетки на прием (не применять препарат вместе с пищей). Таблетки держать во рту (желательно не разжевывая и не проглатывая) до полного растворения. Препарат принимать два раза в день, вечером и утром (до и после сна). Рекомендуемая продолжительность курса лечения — 16 недель.

При выраженном болевом синдроме и дизурических нарушениях в первые 2–3 недели терапии принимать препарат до 4 раз в сутки. В случае необходимости возможно проведение повторного курса лечения через 1–4 месяца.