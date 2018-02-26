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Афала (Afala) (170638) - инструкция по применению ATC-классификация

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Афала (Afala)
Цена в городе Киев
от 180,87 грн
Без рецепта
100 шт от 180,87 грн
В наличии в 310 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
100 шт.
ATC-група
G04C X10** Прочие препараты
Регистрационное удостоверение
UA/6887/01/01 от 26.02.2018

Афала инструкция по применению

Состав

действующее вещество: 1 таблетка содержит антитела к простатспецифическому антигену аффинно очищенные: смесь гомеопатических разведений С12, С30 и С200 — 3 мг;

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: таблетки плоскоцилиндрической формы, с риской и фаской, от белого до почти белого цвета. На одном плоской стороне нанесено черту, на другом плоской стороне нанесена надпись AFALA.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатический препарат.

Фармакологические свойства

Препарат уменьшает отек и воспаление в предстательной железе, нормализует ее функциональное состояние. Улучшает уродинамику, снижает объем остаточной мочи, нормализует тонус нижних отделов мочевыводящих путей, уменьшает дизурические расстройства.

Показания

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы I и II стадии.

В составе комплексной терапии острого и хронического простатита.

Дизурические расстройства (частые позывы к мочеиспусканию, в том числе и ночные, осложнения при мочеиспускании, боль или дискомфорт в области промежности), которые в том числе сопровождают доброкачественной гиперплазией предстательной железы I и II стадии, острый и хронический простатит.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Противопоказан детям (в возрасте младше 18 лет).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Случаи несовместимости с другими лекарственными средствами не зарегистрированы.

Особенности применения

В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется назначать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактазной недостаточности.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь. Применять по 2 таблетки на прием (не применять препарат вместе с пищей). Таблетки держать во рту (желательно не разжевывая и не проглатывая) до полного растворения. Препарат принимать два раза в день, вечером и утром (до и после сна). Рекомендуемая продолжительность курса лечения — 16 недель.

При выраженном болевом синдроме и дизурических нарушениях в первые 2–3 недели терапии принимать препарат до 4 раз в сутки. В случае необходимости возможно проведение повторного курса лечения через 1–4 месяца.

Дети

Препарат противопоказан детям (в возрасте младше 18 лет).

Побочные реакции

Возможны реакции повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.

Срок годности

3 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 20 таблеток в блистере, по 5 блистеров в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО Сантоника.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

ул. Вейверю 134Б, м. Каунас, Каунасское м. сам, LT-46353, Литва.

Заявитель

ООО «Материа Медика-Украина».

Местонахождение заявителя

Украина, 03062, г.. Киев, ул. Невская, д. 20, тел.: +380 (44) 400–90–78.

Афала
Афала таблетки блистер, №100
от 180,87 грн
В наличии в 310 аптеках
Цены в аптеках
Афала
Афала таблетки блистер, №100
от 180,87 грн
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