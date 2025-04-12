Препарат применяют сублингвально. Гранулы следует принимать под язык до полного рассасывания, при необходимости гранулы можно растворить в небольшом количестве воды.

Взрослым рекомендуется принимать по 7 гранул 3 раза в сутки; детям в возрасте старше 6 лет — по 3 гранулы 3 раза в сутки.

В острых случаях в течение первых 2 часов принимать разовую дозу каждые 15 минут до наступления улучшения состояния, но не более 8 раз, после чего принимать 3 раза в сутки. принимать за 15–20 минут до еды или через 1 час после еды.

Курс лечения — 3–4 недели.

Для достижения устойчивого результата рекомендуется повторение курса лечения с интервалом 2 недели.