Меркурид (Mercurid)
Меркурид инструкция по применению
Состав
действующие вещества: меркуриус корозивус С6 (hydrargyri dichloridum С6), цистеин С6 (cysteinum С6);
1 г гранул содержит меркуриуса корозивуса С6 (hydrargyri dichloridum С6) 270 мкг, цистеина С6 (cysteinum С6) 240 мкг;
вспомогательные вещества: крупка сахарная.
Лекарственная форма
Гранулы.
Основные физико-химические свойства: гранулы однородные по окраске, шарообразной формы, белого цвета с кремовым или сероватым оттенком.
Фармакотерапевтическая группа
Комплексный гомеопатический препарат.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Препарат обладает противовоспалительными, иммуномодулирующими, дезинтоксикационными свойства. Способствует активации защитных сил организма, повышает работоспособность и общую неспецифическую резистентность (сопротивляемость к заболеваниям). Нормализует факторы противоопухолевой (TNFα), противовирусной, противопаразитарной (sIgA) защиты. При заболеваниях хроническим бактериальный простатит улучшает мочеиспускание, уменьшает боль, повышает качество жизни и сексуальные возможности.
Показания
В комплексной терапии воспалительных процессов при заболеваниях органов дыхания (ангина, ларингит, бронхит, пневмония), мочеполовой системы (пиелонефрит, простатит, аднексит), желудочно-кишечного тракта (гастрит, энтероколит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки), эндокринной системы (тиреоидит), опорно-двигательного аппарата (артрит, ревматизм, миозит, болезнь Бехтерева), при лимфаденитах.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не обнаружено.
Особенности применения
Больным сахарным диабетом следует учитывать, что препарат содержит сахар.
Способ применения и дозы
Препарат применяют сублингвально. Гранулы следует принимать под язык до полного рассасывания, при необходимости гранулы можно растворить в небольшом количестве воды.
Взрослым рекомендуется принимать по 7 гранул 3 раза в сутки; детям в возрасте старше 6 лет — по 3 гранулы 3 раза в сутки.
В острых случаях в течение первых 2 часов принимать разовую дозу каждые 15 минут до наступления улучшения состояния, но не более 8 раз, после чего принимать 3 раза в сутки. принимать за 15–20 минут до еды или через 1 час после еды.
Курс лечения — 3–4 недели.
Для достижения устойчивого результата рекомендуется повторение курса лечения с интервалом 2 недели.
Дети
Не назначать детям в возрасте младше 6 лет.
Побочные реакции
У больных с повышенной чувствительностью к любым компонентам препарата возможно развитие реакций гиперчувствительности.
Срок годности
3 года.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 г, по 15 г, по 20 г или по 30 г в баночках или контейнерах.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЧАО «Биолек».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 24321, Винницкая обл., г. Ладыжин, ул. Независимости, 131, Ш.
Заявитель
ООО «Меркурид».
Местонахождение заявителя
65110, г. Одесса, ул. Раскидайловская, 69/71.