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Меркурид (Mercurid)

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Меркурид
Меркурид
Гранулы контейнер 20 г №1
Меркурид
от 240,80 грн
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Меркурид
Меркурид
Гранулы баночка 20 г №1
Меркурид
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Инструкция указана для Меркурид гранулы контейнер 20 г №1

Меркурид инструкция по применению

Инструкция указана для Меркурид гранулы контейнер 20 г №1

Состав

действующие вещества: меркуриус корозивус С6 (hydrargyri dichloridum С6), цистеин С6 (cysteinum С6);

1 г гранул содержит меркуриуса корозивуса С6 (hydrargyri dichloridum С6) 270 мкг, цистеина С6 (cysteinum С6) 240 мкг;

вспомогательные вещества: крупка сахарная.

Лекарственная форма

Гранулы.

Основные физико-химические свойства: гранулы однородные по окраске, шарообразной формы, белого цвета с кремовым или сероватым оттенком.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Препарат обладает противовоспалительными, иммуномодулирующими, дезинтоксикационными свойства. Способствует активации защитных сил организма, повышает работоспособность и общую неспецифическую резистентность (сопротивляемость к заболеваниям). Нормализует факторы противоопухолевой (TNFα), противовирусной, противопаразитарной (sIgA) защиты. При заболеваниях хроническим бактериальный простатит улучшает мочеиспускание, уменьшает боль, повышает качество жизни и сексуальные возможности.

Показания

В комплексной терапии воспалительных процессов при заболеваниях органов дыхания (ангина, ларингит, бронхит, пневмония), мочеполовой системы (пиелонефрит, простатит, аднексит), желудочно-кишечного тракта (гастрит, энтероколит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки), эндокринной системы (тиреоидит), опорно-двигательного аппарата (артрит, ревматизм, миозит, болезнь Бехтерева), при лимфаденитах.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не обнаружено.

Особенности применения

Больным сахарным диабетом следует учитывать, что препарат содержит сахар.

Способ применения и дозы

Препарат применяют сублингвально. Гранулы следует принимать под язык до полного рассасывания, при необходимости гранулы можно растворить в небольшом количестве воды.

Взрослым рекомендуется принимать по 7 гранул 3 раза в сутки; детям в возрасте старше 6 лет — по 3 гранулы 3 раза в сутки.

В острых случаях в течение первых 2 часов принимать разовую дозу каждые 15 минут до наступления улучшения состояния, но не более 8 раз, после чего принимать 3 раза в сутки. принимать за 15–20 минут до еды или через 1 час после еды.

Курс лечения — 3–4 недели.

Для достижения устойчивого результата рекомендуется повторение курса лечения с интервалом 2 недели.

Дети

Не назначать детям в возрасте младше 6 лет.

Побочные реакции

У больных с повышенной чувствительностью к любым компонентам препарата возможно развитие реакций гиперчувствительности.

Срок годности

3 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 г, по 15 г, по 20 г или по 30 г в баночках или контейнерах.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «Биолек».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 24321, Винницкая обл., г. Ладыжин, ул. Независимости, 131, Ш.

Заявитель

ООО «Меркурид».

Местонахождение заявителя

65110, г. Одесса, ул. Раскидайловская, 69/71.

Характеристики
Производитель
Меркурид
Форма выпуска
Гранулы
Условия продажи
Без рецепта
Вес
20 г
ATC-группа
Регистрация
UA/6098/01/01 от 25.07.2017