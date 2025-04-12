в отличие от тербинафина для местного применения, тербинафин для приема внутрь не показан для лечения разноцветного лишая.

Длительность лечения зависит от характера и тяжести заболевания.

Взрослые. 250 мг 1 раз в сутки.

Дети. Ламифен назначают детям в возрасте старше 6 лет с массой тела <20 кг в дозе 125 мг (½ таблетки 250 мг). Детям с массой тела 20–40 кг — 125 мг (½ таблетки 250 мг) 1 раз в сутки. Детям с массой тела >40 кг — 250 мг 1 раз в сутки.

Инфекции кожи. Рекомендуемая продолжительность лечения:

дерматомикоз стоп: 2–6 нед;

трихофития гладкой кожи, промежности: 2–4 нед;

кандидоз кожи: 2–4 нед.

Полное исчезновение проявлений инфекции и жалоб, связанных с ней, может наступить только через несколько недель после микологического излечения.

Инфекции волосистой части головы. Рекомендуемая продолжительность лечения:

грибковое поражение волосистой части головы — 4 нед.

Грибковое поражение волосистой части головы наблюдается преимущественно у детей.

Онихомикоз. Продолжительность эффективного лечения для большинства пациентов — 6–12 нед.

Онихомикоз ногтей на руках — 6 нед терапии.

Онихомикоз ногтей на ногах. В большинстве случаев необходимо 12 нед терапии.

Некоторым пациентам, у которых снижена скорость роста ногтей, может потребоваться более длительное лечение.

При грибковых инфекциях ногтей оптимальный клинический эффект наблюдается через несколько месяцев после микологического излечения и прекращения терапии. Это соответствует периоду времени, которое необходимо для востановления здорового ногтя.