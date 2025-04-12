Ламифен таблетки (Lamiphen tablets)
Ламифен таблетки инструкция по применению
Состав
Тербинафин - 250 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Тербинафин является аллиламином, который обладает широким спектром действия против грибковых инфекций кожи, волос и ногтей, вызванных такими дерматофитами, как Trichophyton (например Т. Rubrum, Т. mentagrophytes, Т. verrucosum, Т. tonsurans, Т. violaceum), Microsporum (например Microsporum canis), Epidermophyton floccosum и дрожжевые грибы рода Candida (например Candida albicans) и Pityrosporum. В низких концентрациях оказывает фунгицидное действие в отношении дерматофитов, плесневых и некоторых диморфных грибов. Активность в отношении дрожжевых грибов в зависимости от их вида может быть фунгицидной или фунгистатической.
Тербинафин специфично подавляет ранний этап биосинтеза стеринов в клеточной мембране гриба. Это приводит к дефициту эргостерола и внутриклеточному накоплению сквалена, что вызывает гибель клетки гриба. Влияние тербинафина осуществляется путем угнетения фермента скваленэпоксидазы в клеточной мембране гриба. Этот фермент не принадлежит к системе цитохрома P450. Тербинафин не влияет на метаболизм гормонов или других препаратов.
При местном применении препарат действует быстро, эффект достигается даже при кратковременном лечении (7–14 дней).
При приеме внутрь лекарственное средство накапливается в коже, волосах и ногтях в концентрациях, обеспечивающих фунгицидное действие.
Фармакокинетика. После перорального применения с учетом метаболизма после первого прохождения через печень тербинафин хорошо абсорбируется (>70%), а абсолютная биодоступность составляет около 50%. Разовая пероральная доза 250 мг тербинафина показала среднее значения Сmax в плазме крови — 1,3 мкг/мл через 1,5 ч после приема.
В условиях стабильного состояния по сравнению с разовой дозой пиковая Сmax тербинафина была в среднем на 25% выше, а AUC увеличилась в 2,3 раза. На основании роста AUC в плазме крови можно вычислить эффективный Т½ — 30 ч. Пища мало влияет на биодоступность тербинафина (увеличение AUC примерно на 20%), что не требует коррекции дозы.
Тербинафин активно связывается с белками плазмы крови (99%). Он быстро диффундирует через дерму и концентрируется в липофильном роговом слое. Тербинафин также проникает в сальные железы и достигает высоких концентраций в волосяных фолликулах, волосах и коже. Доказано, что тербинафин распределяется в ногтевые пластины в первые недели после начала терапии.
Тербинафин быстро метаболизируется с участием не менее 7 изоферментов цитохрома Р450, при этом основную роль играют изоферменты CYP 2C9, CYP 1A2, CYP 3A4, CYP 2C8, CYP 2C19.
Не выявлено изменений равновесной концентрации Ламифена в плазме крови в зависимости от возраста, но у пациентов с нарушением функции почек или печени может быть замедлена скорость выведения препарата, что приводит к высоким концентрациям тербинафина в крови.
Вследствие биотрансформации тербинафина образуются метаболиты, не имеющие противогрибковой активности, которые выводятся преимущественно с мочой.
Фармакокинетические исследования разовой дозы у пациентов с поражением почек (клиренс креатинина <50 мл/мин) или с ранее существовавшими заболеваниями печени показали, что клиренс Ламифена может снизиться примерно на 50%.
Показания Ламифен таблетки
онихомикоз (грибковая инфекция ногтей), вызванный дерматофитами.
Микозы волосистой части головы.
Грибковые инфекции кожи — лечение трихофитии гладкой кожи, промежности, дерматомикозов и дрожжевых инфекций кожи, вызванных грибами рода Candida (например Candida albicans), в тех случаях, когда локализация поражения, выраженность или распространенность инфекции обусловливают целесообразность пероральной терапии.
Применение Ламифен таблетки
в отличие от тербинафина для местного применения, тербинафин для приема внутрь не показан для лечения разноцветного лишая.
Длительность лечения зависит от характера и тяжести заболевания.
Взрослые. 250 мг 1 раз в сутки.
Дети. Ламифен назначают детям в возрасте старше 6 лет с массой тела <20 кг в дозе 125 мг (½ таблетки 250 мг). Детям с массой тела 20–40 кг — 125 мг (½ таблетки 250 мг) 1 раз в сутки. Детям с массой тела >40 кг — 250 мг 1 раз в сутки.
Инфекции кожи. Рекомендуемая продолжительность лечения:
- дерматомикоз стоп: 2–6 нед;
- трихофития гладкой кожи, промежности: 2–4 нед;
- кандидоз кожи: 2–4 нед.
Полное исчезновение проявлений инфекции и жалоб, связанных с ней, может наступить только через несколько недель после микологического излечения.
Инфекции волосистой части головы. Рекомендуемая продолжительность лечения:
- грибковое поражение волосистой части головы — 4 нед.
Грибковое поражение волосистой части головы наблюдается преимущественно у детей.
Онихомикоз. Продолжительность эффективного лечения для большинства пациентов — 6–12 нед.
Онихомикоз ногтей на руках — 6 нед терапии.
Онихомикоз ногтей на ногах. В большинстве случаев необходимо 12 нед терапии.
Некоторым пациентам, у которых снижена скорость роста ногтей, может потребоваться более длительное лечение.
При грибковых инфекциях ногтей оптимальный клинический эффект наблюдается через несколько месяцев после микологического излечения и прекращения терапии. Это соответствует периоду времени, которое необходимо для востановления здорового ногтя.
Противопоказания
повышенная чувствительность к тербинафину либо другим компонентам препарата.
Побочные эффекты
побочные реакции обычно слабо и умеренно выражены и имеют преходящий характер.
При оценке частоты возникновения разных побочных реакций использована следующая классификация: очень часто (≥10%), часто (≥1%, <10%), нечасто (≥0,1%, <1%), редко (≥0,01%, <0,1%), очень редко (<0,01%), включая единичные сообщения.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: очень редко — нейтропения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, панцитопения.
Со стороны иммунной системы: очень редко — анафилактические реакции (включая ангионевротический отек), кожные и системные проявления красной волчанки.
Со стороны нервной системы: часто — головная боль; редко — нарушение вкуса, обычно восстанавливается в течение нескольких недель после прекращения лечения; очень редко — головокружение, парестезии и гипестезия.
Психические нарушения: очень редко — депрессия, тревога.
Со стороны ЖКТ: часто — ощущение переполнения желудка, потеря аппетита, диспепсия, тошнота, легкая боль в области живота, диарея.
Со стороны гепатобилиарной системы: редко — гепатобилиарная дисфункция (в основном холестатическая), включая желтуху, холестаз и гепатиты; в очень редких случаях — тяжелая печеночная недостаточность, иногда заканчивающаяся летально или требующая трансплантации печени. В большинстве случаев печеночной недостаточности пациенты имели уже существующие системные заболевания, а связь с применением тербинафина была сомнительной.
Со стороны органа слуха и равновесия: очень редко — вертиго.
Со стороны кожи и подкожных тканей: часто — нетяжелые формы реакции кожи (сыпь, крапивница); очень редко — серьезные кожные реакции (синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла)), острый генерализованный экзантематозный пустулез, псориазоподобные высыпания или обострение псориаза, алопеция, хотя причинно-следственная связь не доказана.
Со стороны костно-мышечной системы: очень часто — артралгия, миалгия.
Общие нарушения: очень редко — повышенная утомляемость.
Особые указания
Ламифен таблетки не рекомендуются пациентам с хроническим или активным поражением печени. Перед назначением следует оценить состояние больного с уже существующим заболеванием печени.
Гепатотоксичность может возникать у пациентов с предшествующим заболеванием печени и без него.
Пациентов, принимающих Ламифен таблетки, необходимо предупредить о том, что при появлении признаков постоянной тошноты невыясненного генеза, анорексии, повышенной утомляемости, рвоты, боли в правом верхнем отделе брюшной полости, желтухи, темной мочи или стула светлого цвета необходимо об этом сообщить врачу. У богльных с такими симптомами следует прекратить применение препарата и немедленно оценить функциональное состояние печени.
В случае возникновения прогрессирующих высыпаний на коже лечение Ламифеном таблетками следует прекратить.
В случае любого патологического изменения крови у пациентов, принимавших препарат, следует рекомендовать возможное изменение медикаментозного лечения, включая прекращение применения Ламифена.
У пациентов со сниженной функцией почек (клиренс креатинина <50 мл/мин или креатинин плазмы крови >300 мкмоль/л) применение Ламифена таблеток должным образом не изучалось, поэтому у них не рекомендуется применять этот препарат.
Период беременности и кормления грудью. Клинический опыт применения Ламифена таблеток и Ламифена геля в период беременности и кормления грудью очень ограничен, поэтому препарат нужно применять, только если польза преобладает над потенциальным риском для плода/ребенка.
При местном лечении маловероятно, что незначительное количество активного вещества, которое всасывается через кожу, будет оказывать негативное влияние на плод. Небольшое количество препарата может поступать в грудное молоко.
Тербинафин при применении внутрь проникает в грудное молоко, поэтому в случае необходимости применения препарата следует прекратить кормление грудью.
Дети. Ламифен назначают детям в возрасте от 6 лет с массой тела >20 кг.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Неизвестна.
Взаимодействия
Влияние других лекарственных средств на тербинафин
Клиренс тербинафина в плазме крови может быть повышен препаратами, которые индуцируют метаболизм, и может быть снижен лекарственными средствами, которые ингибируют цитохром Р450. В случае необходимости сопутствующего лечения такими препаратами дозирование Ламифена таблеток следует корригировать.
Лекарственные средства, которые могут снизить влияние или плазменные концентрации тербинафина. Рифампицин повышает клиренс тербинафина на 100%.
Влияние тербинафина на другие ликарственные средства
Тербинафин обладает незначительным потенциалом для подавления или усиления клиренса препаратов, которые метаболизируются при участии системы цитохрома Р450 (например терфенадина, триазолама, толбутамида или пероральных контрацептивов).
Тербинафин не влияет на клиренс антилирина или дигоксина.
У пациенток, одновременно принимавших Ламифен и пероральные контрацептивы, в некоторых случаях отмечалась нерегулярность менструального цикла, хотя частота этих нарушений оставалась в пределах величин, наблюдавшихся при изолированном применении пероральных контрацептивов.
Тербинафин может повысить влияние или плазменные концентрации следующих лекарственных средств: кофеин — тербинафин снижает клиренс кофеина, который вводился в/в, на 19%.
Тербинафин подавляет CYP 2D6-опосредованный метаболизм. Эти данные могут быть клинически важными для препаратов, которые метаболизируются этим ферментом, таких как трициклические антидепрессанты (TCAs), блокаторы β-адренорецепторов, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (SSRIs), антиаритмические препараты (включая класс 1А, 1В и 1С) и ингибиторы МАО (MAO-Is) типа В, в случае, когда применяемый препарат имеет малый диапазон терапевтической концентрации.
Тербинафин снижает клиренс дезипрамина на 82%.
Тербинафин может снизить влияние или концентрации в плазме крови лекарственных средств: тербинафин увеличивает клиренс циклоспорина на 15%.
Передозировка
о случаях передозировки при местном применении препарата не сообщалось. При случайном попадании Ламифена геля внутрь можно ожидать развития таких побочных явлений, как тошнота, боль в эпигастральной области, головокружение, диарея, нейтропения, тромбоцитопения.
Лечение симптоматическое.
Ламифен таблетки. Известно о нескольких случаях передозировки (прием внутрь до 5 г препарата). При этом отмечались головная боль, тошнота, боль в эпигастрии и головокружение. Лечение, которое рекомендуется в случае передозировки, включает выведение препарата, в первую очередь с помощью активированного угля, а при необходимости — применение симптоматической терапии.
Условия хранения
при температуре 30 °C.