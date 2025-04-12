Хлоргексидин, комбинации

Септалор® (Septalor)

Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
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Характеристики
Производитель
Юнифарма
Форма выпуска
Таблетки для применения в ротовой полости
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
20 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/5655/01/01 от 03.01.2018

Септалор инструкция по применению

Состав

действующие вещества: chlorhexidine/ascorbic acid;

1 таблетка содержит: хлоргексидина дигидрохлорида (в пересчете на 100% сухое вещество) 5 мг, аскорбиновой кислоты 50 мг;

вспомогательные вещества: сахар кондитерский, повидон, магния стеарат, тальк, тартразин (Е 102), понсо 4R (Е124), ароматизатор «фруктовое ассорти» (содержит пропиленгликоль).

Лекарственная форма

Таблетки для применения в полости рта.

Основные физико-химические свойства: таблетки розово-оранжевого цвета, с вкраплением, плоскоцилиндрические с фаской.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептический и витаминный препарат.

Код АТХ R02A A05.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Септалор® – комбинированный препарат, который состоит из 2 компонентов. Хлоргексидин оказывает антибактериальное действие путем неспецифического связывания с фосфолипидами клеточной мембраны бактерий, где хлоргексидин тормозит активность дегидрогеназы и АТФ-азы и нарушает проницаемость мембраны для калия, нуклеотидов и аминокислот.

Хлоргексидин действует как бактериостатический препарат в низких концентрациях (менее 20 мг/л) и как бактерицидный препарат в высоких концентрациях. Его действие направлено главным образом против грамположительных микроорганизмов и Candida albicans и меньшей степени — против грамотрицательных микроорганизмов. Хлоргексидин особенно эффективен против Streptococcus mutans, Streptococcus salvarius, Escherichia coli, Selenomonas, анаэробных бактерий и Candida albicans. Чуть менее эффективен против Streptococcus sanquis, Proteus, Pseudomonas, Klebsiella и Veillonella species.

Аскорбиновая кислота уменьшает воспаление и отек слизистой оболочки рта и носоглотки, усиливает иммунный ответ и действует как кофактор в синтезе коллагена и регенерации тканей.

Фармакокинетика.

Хлоргексидин практически не абсорбируется через слизистую оболочку и кожу. При рассасывании хлоргексидин постепенно высвобождается из таблетки в слюну и связывается со слизистой оболочкой полости рта и языка, после чего снова попадает в слюну, где проявляется его антибактериальное действие. Хлоргексидин можно проглотить со слюной, однако, его абсорбция в желудочно-кишечном тракте очень низкая. Хлоргексидин в незначительной степени метаболизируется в печени и выводится с желчью через кишечник. Обычно 90% хлоргексидина выводиться в неизменном состоянии с калом.

Концентрация хлоргексидина в средах организма измеряется методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с чувствительностью до 1 мг/л.

Аскорбиновая кислота хорошо абсорбируется с пищеварительного тракта. Степень ее связывания с белками плазмы составляет около 25%. Аскорбиновая кислота метаболизируется до дигидроаскорбиновой и щавелевой кислот, выводится главным образом с мочой.

Показания

Местное лечение симптомов воспаления слизистой оболочки горла и гортани.

Противопоказания

Гиперчувствительность к хлоргексидину и другим компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Нет сообщений о случаях взаимодействия с другими лекарственными препаратами.

Не рекомендуется совместное применение с препаратами йода.

Особенности применения

Препарат содержит сахар кондитерский, что нужно учитывать больным сахарным диабетом, непереносимостью фруктозы, а также с синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы и склонностю к кариесу.

Применение Септалора® может временно изменить вкусовые ощущения, но на протяжении 4 часов после приема препарата восприятие вкуса полностью восстанавливается. Принимать препарат рекомендуется после еды.

Длительное применение Септалора® может вызвать незначительное временное окрашивание зубов и языка, но эти явления проходят после отмены препарата, в некоторых случаях для устранения этих явлений может потребоваться консультация доктора.

Иногда пациенты с заболеваниями пищеварительного тракта и/или печени могут жаловаться на тошноту, рвоту и отрыжку. При появлении этих симптомов препарат следует отменить.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям от 12 лет назначают по 1 таблетке 4 раза в сутки (каждые 6 часов).

Таблетку следует медленно рассасывать. Септалор® принимают после еды и после чистки зубов. Рекомендуется не полоскать рот и не пить много жидкости на протяжении 2 часов после рассасывания таблеток.

Средняя продолжительность курса лечения — 5–7 дней; не следует применять препарат более 14 дней.

Дети

Не применять детям до 12 лет.

Побочные реакции

Изредка встречаются аллергические реакции (заложенность носа, кожная сыпь, шелушение слизистой оболочки рта и отек приушных желез); изменение вкуса; увеличение зубного налета; изменение цвета (коричневые пятна) на зубах, пломбах и зубных протезах; раздражение или воспаление слизистой оболочки рта, раздражение слизистой оболочки желудка и диарея, тошнота, рвота, отрыжка.

Лекарственное средство содержит понсо R4, что может обусловить развитие аллергических реакций.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По № 20 (10 × 2) таблеток в блистерах.

Категория отпуска

Без рецепта.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

ООО «Тернофарм».

Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4.