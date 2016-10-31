Джаз (Yaz) (170285) - инструкция по применению ATC-классификация
Джаз инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Противозачаточное действие комбинированных пероральных контрацептивов (КПК) базируется на взаимодействии разных факторов, важнейшим из которых является угнетение овуляции и изменение цервикальной секреции. Кроме защиты от беременности, КПК имеют еще ряд положительных эффектов, которые учитываются при выборе метода контроля рождаемости. Менструальный цикл становится более регулярным, менструация менее болезненной, а кровотечение уменьшается. Последнее может снизить частоту возникновения железодефицитной анемии.
Дроспиренон, кроме контрацептивных, обладает дополнительными свойствами, в частности антиминералокортикоидной активностью, которая предотвращает увеличение массы тела и выраженности других симптомов, связанных с задержкой жидкости в организме. Он препятствует задержке натрия, обусловленной эстрогенами, обеспечивая очень хорошую переносимость и положительный эффект при предменструальном синдроме (ПМС). Применение препарата Джаз изучалось в связи с предменструальным дисфорическим расстройством (ПМДР). ПМДР — тяжелая форма ПМС. В 3-й фазе двух плацебо-контролируемых исследований при участии 500 женщин препарат показал клиническую эффективность относительно минимизации симптомов ПМДР. В комбинации с этинилэстрадиолом дроспиренон оказывает положительное влияние на липидный профиль, повышая содержание ЛПВП. Дроспиренон оказывает антиандрогенное действие, которое проявляется положительным влиянием на кожу, уменьшением выраженности акне и продукции кожного сала. Также дроспиренон не препятствует обусловленному этинилэстрадиолом повышению уровня глобулина, связывающего половые стероиды (ГСПС), что является необходимым для связывания и инактивации эндогенных андрогенов.
В двух многоцентровых двойных слепых рандомизированных плацебо-контролируемых исследованиях эффективности и безопасности применения Джаз в качестве терапии acne vulgaris средней тяжести препарат продемонстрировал клинически и статистически значимый эффект относительно первичных показателей эффективности лечения (количество воспалительных и невоспалительных элементов, общее количество высыпаний (элементов), количества и доли женщин с чистой и почти чистой кожей, которые оценивали по шкале ISGA (Investigator’s Stated Global Assessment — шкала оценки исследователем общего состояния), а также большинства вторичных показателей.
Дроспиренон не проявляет андрогенной, эстрогенной, глюкокортикоидной и антиглюкокортикоидной активности, что в комбинации с антиминералокортикоидными и антиандрогенными свойствами указывает на сходство фармакологического и биохимического профиля дроспиренона и натурального гормона прогестерона.
Существуют доказательства снижения риска рака эндометрия и яичников при применении КПК. Доказано, что при употреблении высокодозовых КПК (50 мкг этинилэстрадиола) снижается риск возникновения кист яичника, воспалительных заболеваний тазовых органов, доброкачественных заболеваний молочных желез и внематочной беременности. Касается ли это низкодозовых КПК, окончательно не установлено.
Данные доклинических исследований не свидетельствуют о существовании особого риска для человеческого организма на основании стандартных исследований токсичности при многократном приеме, генотоксичности, канцерогенного действия и токсичности при репродукции. Тем не менее следует принимать во внимание, что половые стероиды могут способствовать росту определенных гормонозависимых тканей и опухолей, которые существовали до этого.
Фармакокинетика
Дроспиренон
Перорально принятый дроспиренон быстро и полностью всасывается. Максимальная концентрация в сыворотке крови, составляющая 35 нг/мл, достигается приблизительно через 1–2 ч после однократного перорального приема. Биодоступность составляет 76–85%. Одновременное употребление пищи не влияет на биодоступность.
После перорального приема уровень дроспиренона в крови снижается в две фазы с периодом полувыведения 1,6±0,7 ч и 27,0±7,5 ч соответственно.
Дроспиренон связывается с сывороточным альбумином, при этом не соединяясь с ГСПС и кортикоидсвязывающим глобулином. Только 3–5% общего количества в сыворотке крови присутствуют в свободном виде. Вызванное этинилэстрадиолом повышение ГСПС не влияет на связывание дроспиренона с протеинами сыворотки крови. Средний объем распределения составляет 3,7±1,2 л/кг.
Дроспиренон полностью метаболизируется после перорального приема. Основные метаболиты в плазме крови — кислотные формы дроспиренона, появляющиеся в результате разрыва лактонового кольца, и 4,3-сульфат, оба метаболита образуются без участия системы цитохрома Р450.
В незначительном количестве дроспиренон метаболизируется цитохромом Р450 3А4, ингибирует этот фермент, а также цитохромы 1А1, 2С9 и 2С19 in vitro.
Скорость метаболического клиренса дроспиренона из сыворотки крови составляет приблизительно 1,5±0,2 мл/мин/кг. Дроспиренон выводится в неизмененном виде только в очень незначительном количестве. Метаболиты выводятся с мочой и калом в соотношении 1:2–1:4. Период полувыведения метаболитов с мочой и калом составляет около 40 ч.
Во время применения максимальная равновесная концентрация дроспиренона в сыворотке крови, составляющая около 60 нг/мл, достигается между 7-м и 14-м днем приема.
Отдельные популяции пациенток
Женщины с нарушением функции почек
Равновесная концентрация дроспиренона в сыворотке крови у женщин с почечной недостаточностью легкой степени (клиренс креатинина 50–80 мл/мин) была сравнима с таковым для женщин с нормальной функцией почек (клиренс креатинина >80 мл/мин). Уровень дроспиренона в сыворотке крови был в среднем на 37% выше у пациенток со средней степенью почечной недостаточности (клиренс креатинина 30–50 мл/мин) по сравнению с этим показателем для женщин с нормальной функцией почек. Применение дроспиренона показало хорошую переносимость у всех групп пациенток. Установлено, что прием дроспиренона не оказывает клинически значимого влияния на концентрацию калия в сыворотке крови.
Женщины с нарушением функции печени
У женщин с легкой степенью печеночной недостаточности зависимость средней концентрации дроспиренона в сыворотке крови от времени была сравнима с этим показателем для женщин с нормальной функцией печени в течение фазы всасывания/распределения со сходными значениями максимальной концентрации. Снижение концентрации дроспиренона в сыворотке крови во время терминальной фазы распределения было практически в 1,8 раза больше для добровольцев со средней степенью печеночной недостаточности, чем у добровольцев с нормальной функцией печени, при этом отмечено снижение кажущегося клиренса при пероральном применении приблизительно на 50% по сравнению с таковым для женщин с нормальной функцией печени. Указанное снижение клиренса не вызвало каких-либо различий в концентрации калия в крови между двумя группами добровольцев. Даже при наличии сахарного диабета и одновременно проводимой терапии спиронолактоном (два фактора, которые могут приводить к гиперкалиемии) не отмечено повышение концентрации калия в сыворотке крови, превышающей верхнюю границу нормы. Можно сделать вывод, что дроспиренон хорошо переносится пациентками с легкой или средней степенью печеночной недостаточности.
Этинилэстрадиол
При пероральном применении этинилэстрадиол быстро и полностью всасывается. Максимальная концентрация в сыворотке крови — 88–100 пкг/мл, достигается на протяжении 1–2 ч после однократного перорального приема. Абсолютная биодоступность вследствие пресистемной конъюгации и метаболизма при первом прохождении через печень составляет около 60%. Одновременное употребление пищи снижает биодоступность этинилэстрадиола приблизительно у 25% исследуемых.
Этинилэстрадиол прочно, но не специфически связывается с альбуминами сыворотки крови (около 98,5%) и индуцирует повышение концентрации ГСПС в сыворотке крови. Кажущийся объем распределения составляет около 5 л/кг.
Этинилэстрадиол метаболизируется в основном путем гидроксилирования ароматического кольца с образованием широкого спектра гидроксилированных и метилированных метаболитов, которые присутствуют в свободном виде и как конъюгаты с глюкуронидами и сульфатами. Метаболический клиренс этинилэстрадиола составляет около 5 мл/мин/кг.
Этинилэстрадиол практически не выводится в неизмененном виде. Метаболиты этинилэстрадиола выводятся с мочой и желчью в соотношении 4:6. Период полувыведения метаболитов составляет около 1 сут.
Состояние равновесия достигается во второй половине цикла применения, когда концентрация этинилэстрадиола в сыворотке крови повышается в 1,4–2,1 раза.
Показания Джаз
пероральная контрацепция с дополнительными преимуществами (антиминералокортикоидный и антиандрогенный эффекты), особенно у женщин с гормонозависимой задержкой жидкости и связанными с этим симптомами.
Нетяжелая форма вульгарных угрей в сочетании с контрацепцией; симптомы ПМДР.
Применение Джаз
Как принимать препарат Джаз
При правильном применении КПК степень неудач составляет около 1% в год. Степень неудач может повышаться при пропуске приема препарата или вследствие неправильного применения.
Таблетки следует принимать ежедневно согласно порядку, указанному на блистере, приблизительно в одно и то же время, запивая небольшим количеством жидкости. Перерыва при применении таблеток Джаз не делают. Препарат принимают по 1 таблетке в сутки в течение 28 дней. Прием таблеток из каждой следующей упаковки необходимо начинать после приема последней таблетки из предыдущей упаковки. Менструальноподобное кровотечение, как правило, начинается на 3-й день от начала приема таблеток плацебо и может не закончиться к началу приема таблеток из следующей упаковки.
Как начинать прием препарата Джаз
Если гормональные контрацептивы в предыдущий период (прошлый месяц) не использовали
Прием таблеток следует начинать в 1-й день естественного цикла женщины (то есть в 1-й день менструального кровотечения). Можно начать прием и с 5-го дня, однако в таком случае в первом цикле рекомендуется дополнительно использовать барьерный метод контрацепции на протяжении первых 7 дней приема препарата.
Переход с другого КПК, вагинального кольца или трансдермального пластыря
Желательно, чтобы женщина начала прием таблеток Джаз на следующий день после приема последней активной таблетки предыдущего КПК, но не позднее следующего дня после перерыва в приеме таблеток или после приема таблеток плацебо ее предыдущего КПК. В случае применения вагинального кольца или трансдермального пластыря желательно, чтобы женщина начала принимать Джаз в день удаления средства, во всяком случае не позднее дня, когда необходимо следующее применение этих устройств.
Переход с метода, который базируется на применении только прогестагена (мини-пили, инъекции, импланты) или внутриматочной системы с прогестагеном
Женщина может начать прием препарата Джаз в любой день после прекращения приема мини-пили (в случае импланта или внутриматочной системы — в день их удаления, в случае инъекции — вместо следующей инъекции). Однако во всех случаях рекомендуется дополнительно использовать барьерный метод контрацепции на протяжении первых 7 дней приема препарата.
После аборта в I триместр беременности
Женщина может начинать применение препарата Джаз сразу же после аборта. В таком случае у нее нет необходимости использовать дополнительные средства контрацепции.
После родов или аборта во II триместр
В случае кормления грудью женщине необходимо рекомендовать начинать прием препарата Джаз с 28-го дня после родов или аборта во II триместр беременности. Если женщина начинает прием таблеток позже, следует рекомендовать дополнительно использовать барьерный метод контрацепции на протяжении первых 7 дней приема таблеток. Тем не менее, если половой акт уже состоялся, то перед началом использования КПК следует исключить вероятную беременность или рекомендовать дождаться первой менструации.
Что делать в случае пропуска приема таблетки
Пропуском в приеме таблеток плацебо можно пренебречь. Однако их необходимо изъять из упаковки во избежание неумышленного удлинения фазы применения плацебо. Приведенные указания касаются только пропущенных активных таблеток, содержащих действующие вещества.
Если опоздание в приеме таблетки не превышает 12 ч, противозачаточное действие препарата не снижается. Пропущенную таблетку надо принять сразу, как только это выяснилось. Следующую таблетку из этой упаковки необходимо принимать в обычное время.
Если опоздание с приемом забытой таблетки превышает 12 ч, контрацептивная защита может снизиться. В таком случае можно руководствоваться двумя основными правилами: перерыв в приеме таблеток никогда не может превышать 4 дня.
Адекватное угнетение системы гипоталамус — гипофиз — яичники достигается беспрерывным приемом таблеток на протяжении 7 дней.
Соответственно этому в повседневной жизни следует руководствоваться нижеприведенными рекомендациями.
День 1–7-й: женщина должна принять последнюю пропущенную таблетку как можно скорее, даже если придется принять 2 таблетки одновременно. После этого она продолжает принимать таблетки в обычное время. Кроме того, на протяжении следующих 7 дней следует использовать барьерный метод контрацепции, например презерватив. В случае, если в предыдущие 7 дней состоялся половой акт, следует учитывать возможность наступления беременности. Чем больше таблеток пропущено и чем более близкий период применения таблеток плацебо, тем выше риск беременности.
День 8–14-й: женщина должна принять последнюю пропущенную таблетку как можно скорее, даже если придется принять 2 таблетки одновременно. После этого она продолжает принимать таблетки в обычное время. При условии правильного приема таблетки на протяжении 7 дней перед пропуском нет необходимости использовать дополнительные противозачаточные средства. Если это не так или пропущена более чем 1 таблетка, рекомендуется дополнительно использовать барьерный метод контрацепции на протяжении 7 дней.
День 15–24-й: риск снижения надежности возрастает при приближении периода применения таблеток плацебо. Однако при соблюдении схемы приема можно избежать снижения контрацептивной защиты. Если придерживаться одного из следующих вариантов, то нет необходимости использовать дополнительные контрацептивные средства при условии правильного приема таблеток на протяжении 7 дней до пропуска. Если это не так, рекомендуется придерживаться первого из следующих вариантов и использовать дополнительные методы контрацепции в следующие 7 дней.
Женщина должна принять последнюю пропущенную таблетку как можно скорее, даже если придется принять 2 таблетки одновременно. После этого она продолжает принимать таблетки в обычное время до окончания применения активных таблеток. Прием 4 таблеток плацебо следует пропустить. Таблетки из следующей упаковки необходимо начать принимать сразу же после применения последней активной таблетки. Маловероятно, что начнется менструальноподобное кровотечение до окончания приема всех активных таблеток из второй упаковки, хотя во время приема таблеток могут отмечать кровомазание или прорывное кровотечение.
Можно также посоветовать прекратить прием таблеток из текущей упаковки. В таком случае перерыв в приеме препарата должен составлять 4 дня, включая дни пропуска таблеток; в последующем прием таблеток следует начать из следующей упаковки.
Если прием таблеток пропущен и отсутствует менструальноподобное кровотечение во время применения таблеток плацебо, следует исключить вероятность наступления беременности.
Рекомендации в случае расстройств со стороны ЖКТ
В случае тяжелых нарушений со стороны ЖКТ возможно неполное всасывание препарата; в таком случае следует применять дополнительные средства контрацепции.
Если на протяжении 3–4 ч после приема активной таблетки возникла рвота, целесообразно воспользоваться рекомендациями относительно пропуска приема таблетки. Если женщина не хочет менять обычную схему приема препарата, ей необходимо принять дополнительную таблетку(и) из другой упаковки.
Как изменить время возникновения менструации или как задержать менструацию
Чтобы задержать менструацию, женщине следует продолжать принимать активные таблетки Джаз из новой упаковки и не применять таблетки плацебо из текущей упаковки. По желанию срок приема можно продолжить вплоть до окончания приема активных таблеток из второй упаковки. При этом может отмечаться прорывное кровотечение или кровомазание. Обычный прием препарата Джаз восстанавливается после применения таблеток плацебо.
Чтобы сместить время наступления менструации на другой день недели, рекомендуется сократить период применения таблеток плацебо на столько дней, на сколько желательно. Следует отметить, что чем короче этот период, тем выше риск отсутствия менструальноподобного кровотечения и возникновение прорывного кровотечения или кровомазания во время приема таблеток из второй упаковки (как и в случае задержки наступления менструации).
Противопоказания
КПК не следует использовать при наличии ни одного из нижеприведенных состояний или заболеваний. В случае, если любое из этих состояний или заболеваний возникает впервые во время применения КПК, применение препарата следует немедленно прекратить.
Венозные или артериальные тромботические/тромбоэмболические явления (например тромбоз глубоких вен, эмболия легочной артерии, инфаркт миокарда) или цереброваскулярные расстройства в настоящее время или в анамнезе.
Наличие в настоящее время или в анамнезе продромальных симптомов тромбоза (например транзиторные приступы ишемии, стенокардия);
мигрень с локальными неврологическими симптомами в анамнезе;
сахарный диабет з сосудистыми осложнениями;
наличие тяжелых или множественных факторов риска относительно венозного или артериального тромбоза также може быть противопоказанием (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ);
панкреатит в настоящее время или в анамнезе, ассоциированный с тяжелой гипертриглицеридемией;
наличие в настоящее время или в анамнезе тяжелых заболеваний печени, до нормализации показателей функции печени;
тяжелая степень почечной недостаточности или ОПН;
наличие в настоящее время или в анамнезе опухоли печени (доброкачественной или злокачественной);
диагностированные или подозреваемые злокачественные гормонозависимые опухоли (например половых органов или молочных желез);
вагинальное кровотечение неустановленной этиологии;
диагностированная или подозреваемая беременность;
повышенная чувствительность к действующему веществу или любому компоненту препарата.
Побочные эффекты
при наличии любого из указанных ниже состояний/факторов риска необходимо тщательно сопоставить пользу от применения КПК с вероятным риском с учетом индивидуальных особенностей каждой пациентки и обсудить это до принятия решения о приеме КПК. При обострении, ухудшении или первом возникновении любого из указанных ниже состояний или факторов риска женщине рекомендуется обратиться к врачу. Врач должен принять решение о необходимости прекращения или продолжения применения КПК.
Циркуляторные нарушения
На основании результатов эпидемиологических исследований допускается существование связи между применением КПК и повышением риска возникновения венозных и артериальных тромботических и тромбоэмболических заболеваний, таких как инфаркт миокарда, инсульт, тромбоз глубоких вен и эмболия легочной артерии. Эти состояния возникают редко.
Венозная тромбоэмболия проявляется в виде венозного тромбоза и/или эмболии легочной артерии, может возникнуть при использовании любого КПК. Риск возникновения венозной тромбоэмболии наиболее высок в течение первого года применения КПК. Частота этого заболевания у женщин, принимающих пероральные контрацептивы с низкой дозой эстрогенов (<0,05 мг этинилэстрадиола), составляет до 4 случаев на 10 тыс. женщин в год по сравнению с 0,5–3 случаями на 10 тыс. женщин в год у не применяющих пероральные контрацептивы. Частота венозной тромбоэмболии, ассоциированная с беременностью, составляет 6 случаев на 10 тыс. женщин в год.
Чрезвычайно редко сообщалось о возникновении тромбоза других кровеносных сосудов, например артерий или вен печени, почек, мезентериальных сосудов, сосудов головного мозга или сетчатки у женщин, применяющих КПК. Не существует единого мнения относительно связи этих осложнений с использованием КПК. Симптомами венозных или артериальных тромботических/тромбоэмболических явлений или цереброваскулярных нарушений могут быть: односторонняя боль в нижних конечностях или их отек; внезапная сильная боль в груди, отдающая в левую руку; внезапно возникшие одышка или кашель; любая непривычная выраженная длительная головная боль; внезапная частичная или полная потеря зрения; диплопия; нарушение речи или афазия; вертиго; коллапс с эпилептическим приступом или без него; слабость или очень выраженное внезапное онемение одной стороны или одной части тела; нарушение моторики; симптомы острого живота.
Факторы, повышающие риск возникновения венозных или артериальных тромботических/тромбоэмболических явлений или цереброваскулярных нарушений:
возраст;
курение (при интенсивном курении риск с возрастом повышается, особенно у женщин в возрасте старше 35 лет);
семейный анамнез (например случаи венозной или артериальной тромбоэмболии у братьев, сестер или родителей в относительно раннем возрасте). Если подозревается наследственная предрасположенность, то до решения вопроса об использовании любого КПК женщина должна быть направлена на консультацию к соответствующему специалисту;
ожирение (индекс массы тела >30 кг/м2);
дислипопротеинемия;
АГ;
мигрень;
заболевание клапанов сердца;
фибрилляция предсердий;
продолжительная иммобилизация, радикальные хирургические вмешательства, любые хирургические операции на нижних конечностях, значительные травмы. В этих случаях рекомендуется прекратить использование КПК (при плановых операциях не менее чем за 4 нед до их проведения) и не возобновлять его ранее 2 нед после полной ремобилизации.
Нет единого мнения относительно возможной роли варикозной болезни вен или поверхностного тромбофлебита в развитии венозной тромбоэмболии.
Необходимо принимать во внимание повышение риска развития тромбоэмболии в послеродовый период.
К другим заболеваниям, которые могут быть связаны с серьезными циркуляторными нарушениями, относятся: сахарный диабет; системная красная волчанка; гемолитический уремический синдром; хронические воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона или язвенный колит) и серповидно-клеточная анемия.
Повышение частоты случаев возникновения мигрени или ее интенсивности во время использования КПК (что может являться продромальным симптомом нарушения мозгового кровообращения) может требовать срочной отмены их приема.
Биохимические показатели, характерные для наследственной или приобретенной склонности к венозным или артериальным тромбозам, включают: резистентность к активированному протеину С (АРС), гипергомоцистеинемию, дефицит антитромбина III, дефицит протеина С, протеина S, антифосфолипидные антитела (антикардиолипиновые антитела).
Анализируя соотношение риск/польза, врач должен учитывать тот факт, что адекватное лечение состояний, о которых упоминалось выше, может снижать связанный с ними риск возникновения тромбозов, а также то, что риск возникновения тромбозов, связанных с беременностью, выше, чем при использовании низкодозовых КПК (<0,05 мг этинилэстрадиола).
Опухоли
Важнейшим фактором риска развития рака шейки матки является персистенция папилломавируса. Результаты некоторых эпидемиологических исследований указывают на дополнительное повышение этого риска при длительном использовании КПК. Тем не менее это утверждение остается противоречивым, поскольку окончательно не установлено, насколько результаты исследований учитывают сопутствующие факторы риска, например скрининговое исследование состояния шейки матки и половое поведение, включая применение барьерных методов контрацепции.
Цель-анализ на основании 54 эпидемиологических исследований указывает на незначительное повышение относительного риска (ОР = 1,24) развития рака молочной железы у женщин, применяющих КПК. Этот повышенный риск постепенно нивелируется на протяжении 10 лет после окончания приема КПК. Поскольку рак молочной железы у женщин в возрасте моложе 40 лет отмечают редко, повышение частоты диагностики рака молочной железы у использующих в настоящее время или недавно КПК, является незначительным относительно общего риска развития рака молочной железы. По результатам исследований нет доказательств существования причинной взаимосвязи. Повышение риска может быть обусловлено как более ранней диагностикой рака молочной железы у женщин, использующих КПК, так и биологическим действием КПК или сочетанием обоих факторов. Отмечена тенденция, что рак молочной железы, выявленный у когда-либо принимавших КПК, клинически менее выражен, чем у тех, кто никогда не применял КПК.
В отдельных случаях у женщин, применяющих КПК, выявляли доброкачественные, а еще реже — злокачественные опухоли печени, которые иногда приводили к опасному для жизни внутрибрюшному кровотечению. В случае возникновения у женщин, принимающих КПК, жалоб на сильную боль в эпигастрии, при увеличении печени или признаках внутрибрюшного кровотечения при проведении дифференциальной диагностики необходимо исключить наличие опухоли печени.
Прочие состояния
У пациенток с почечной недостаточностью может снижаться способность к выведению калия. В клинических исследованиях было выявлено, что применение дроспиренона не влияет на концентрацию калия в сыворотке крови у пациенток с легкой и средней степенью почечной недостаточности. Риск развития гиперкалиемии теоретически возможен только у пациенток с почечной недостаточностью, у которых концентрация калия в сыворотке крови до лечения находилась в пределах верхней границы нормы и которые дополнительно принимают калийсберегающие препараты.
Пациентки с гипертриглицеридемией или наличием этого нарушения в семейном анамнезе относятся к группе риска развития панкреатита при употреблении КПК.
Хотя сообщалось о незначительном повышении АД у многих женщин, принимающих любые КПК, сообщение о клинически значимом повышении АД были единичными. Антиминералокортикоидный эффект дроспиренона может противодействовать индуцированному этинилэстрадиолом повышению АД. Однако, если стойкая клинически выраженная гипертензия возникает во время приема КПК, следует отменить прием КПК и проводить терапию по коррекции АД. При необходимости использование КПК может быть восстановлено после достижения нормотонии с помощью антигипертензивной терапии.
Сообщалось о возникновении или обострении указанных ниже заболеваний в период беременности и при использовании КПК, но их взаимосвязь с использованием КПК остается окончательно не установленной: желтуха и/или зуд, связанный с холестазом, образование желчных камней, порфирия, системная красная волчанка, гемолитико-уремический синдром, хорея Сиденгама, герпес беременных, потеря слуха, связанная с отосклерозом.
У женщин с наследственной формой ангионевротического отека экзогенные эстрогены могут индуцировать и или увеличивать выраженность симптомов ангионевротического отека.
При острых или хронических нарушениях функции печени может возникнуть необходимость прекратить прием КПК, до нормализации показателей функции печени. При рецидиве холестатической желтухи, впервые возникшей в период беременности, или предшествующем применении половых гормонов, прием КПК следует прекратить.
Хотя КПК могут влиять на периферическую инсулинорезистентность и толерантность к глюкозе, нет данных о необходимости изменения терапевтического режима у пациенток с сахарным диабетом, принимающим низкодозовые КПК (<0,05 мг этинилэстрадиола). Однако они должны находиться под строгим медицинским наблюдением на протяжении периода приема КПК.
Болезнь Крона и язвенный колит могут быть связаны с применением КПК.
Иногда может возникать хлоазма, особенно у пациенток с хлоазмой беременных в анамнезе. Женщины, склонные к возникновению хлоазмы, должны избегать воздействия прямых солнечных лучей или ультрафиолетового облучения во время приема КПК.
Сообщалось о других побочных эффектах при применении КПК, однако их связь с приемом этих препаратов не была ни подтверждена, ни опровергнута:
|Органы и системы
|Частые (≥1/100)
|Нечастые (≥1/1000 и </100)
|Единичные (<1/1000)
|Орган зрения
|Непереносимость контактных линз
|ЖКТ
|Тошнота, абдоминальная боль
|Рвота, диарея
|Иммунная система
|Гиперчувствительность
|Обследование, контроль массы тела
|Увеличение массы тела
|Уменьшение массы тела
|Обмен веществ
|Задержка жидкости
|Нервная система
|Головная боль
|Мигрень
|Психические нарушения
|Подавленное настроение, изменение настроения
|Снижение либидо
|Повышение либидо
|Репродуктивная система и молочные железы
|Болезненность молочных желез, ощущение их напряженности
|Увеличение молочных желез
|Изменения вагинальной секреции, появление секреции из молочных желез
|Кожа и подкожная клетчатка
|Кожная сыпь, крапивница
|Узловатая эритема, экссудативная мультиформная эритема
Особые указания
Медицинское обследование
До начала или возобновления приема препарата Джаз следует провести полное медицинское обследование с подробным анализом анамнеза пациентки, учитывая противопоказания (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ) и предостережения (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Во время приема КПК необходимо проведение периодического обследования, это важно с целью своевременного выявления состояний и заболеваний, указанных в разделе ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ (например транзиторный приступ ишемии и т.д.) или факторов риска (например наличие в семейном анамнезе венозного или артериального тромбоза), которые могут впервые возникнуть во время приема КПК. Частота и характер этих обследований должны соответствовать существующим нормам медицинской практики и проводиться с учетом индивидуальных особенностей каждой женщины. Особое внимание уделяют обследованию тазовых органов, включая стандартный анализ цитологии шейки матки, органов брюшной полости, молочных желез, определение уровня АД.
Необходимо предупредить женщину, что применение пероральных контрацептивов не защищает от ВИЧ-инфекции (СПИДа) и других заболеваний, передающихся половым путем.
Снижение эффективности
Эффективность КПК может снижаться в случае пропуска приема активной таблетки, нарушений со стороны ЖКТ в период приема активных таблеток или при применении других лекарственных средств (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Контроль цикла
При приеме пероральных контрацептивов могут отмечать межменструальные кровянистые выделения (кровомазание или прорывное кровотечение), особенно на протяжении нескольких первых месяцев. Учитывая это, обследование при появлении межменструальных кровянистых выделений следует проводить после периода адаптации организма к препарату, который составляет приблизительно три цикла.
Если нарушение цикла продолжается или возобновляется после нескольких нормальных циклов, следует рассмотреть вопрос о негормональных причинах кровотечения и провести соответствующее обследование с целью исключения наличия опухоли и беременности. В диагностические мероприятия можно включить кюретаж.
У некоторых женщин может не начаться менструальноподобное кровотечение в период применения таблеток плацебо. В случае приема КПК в соответствии с указаниями наступление беременности маловероятно. Однако, если прием контрацептива проводили нерегулярно или если менструальноподобное кровотечение отсутствует на протяжении двух циклов, перед продолжением приема КПК необходимо исключить беременность.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат противопоказан для применения в период беременности. В случае наступления беременности во время применения препарата Джаз прием таблеток следует прекратить. Результаты проведенных широкомасштабных эпидемиологических исследований не указывают на повышение риска появления врожденных пороков у детей, которые родились от женщин, принимающих КПК до беременности, равно как и на существование тератогенного действия при случайном (по незнанию) приеме КПК в ранние сроки беременности.
Имеющиеся данные относительно приема препарата Джаз в период беременности очень ограничены для того, чтобы сделать вывод об отрицательном влиянии препарата на течение беременности, здоровье плода и новорожденного.
Прием КПК может влиять на лактацию, уменьшая количественный и качественный состав грудного молока. Учитывая это, КПК не рекомендуется принимать в период кормления грудью. Действующие вещества, входящие в состав препарата и/или их метаболиты в небольших количествах могут выделяться с грудным молоком.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. Влияния не отмечено.
Взаимодействия
взаимодействие пероральных контрацептивов и других лекарственных средств может приводить к прорывному кровотечению и/или снижению эффективности контрацептива. В литературе сообщается о следующих взаимодействиях.
Печеночный метаболизм: могут отмечать взаимодействие с лекарственными препаратами, индуцирующими микросомальные ферменты, повышая клиренс половых гормонов. К ним относятся фенитоин, барбитураты, примидон, карбамазепин, рифампицин и, возможно, также окскарбазепин, топирамат, фелбамат, гризеофульвин и лекарственные средства, содержащие зверобой.
Сообщалось, что ингибиторы ВИЧ-протеазы (например ритонавир) и ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (например невирапин) и их комбинации также потенциально могут влиять на метаболизм в печени.
Взаимодействие с энтерогепатической циркуляцией: результаты некоторых клинических исследований позволяют предположить, что энтерогепатическая циркуляция эстрогенов может снижаться при приеме определенных антибиотиков, что в свою очередь может привести к снижению концентрации этинилэстрадиола (например антибиотики пенициллинового и тетрациклинового ряда).
При лечении любым из приведенных выше препаратов женщина должна временно пользоваться барьерным методом контрацепции дополнительно к приему КПК или выбрать другой метод. При лечении препаратами, которые индуцируют микросомальные ферменты, барьерный метод следует применять на протяжении всего срока лечения соответствующим препаратом и еще на протяжении 28 дней после прекращения его использования. При лечении антибиотиком (исключая рифампицин и гризеофульвин) барьерный метод следует использовать еще на протяжении 7 дней после его отмены. В случае, если барьерный метод все еще применяется, а активные таблетки в упаковке КПК уже закончились, не следует применять таблетки плацебо, а начать принимать активные таблетки из следующей упаковки.
Основные метаболиты дроспиренона в плазме крови образуются без участия системы цитохрома Р450. Таким образом, маловероятно, что ингибиторы Р450 влияют на метаболизм дроспиренона.
Пероральные контрацептивы могут влиять на метаболизм других лекарственных средств. Учитывая это, концентрация действующих веществ в плазме крови и тканях может повышаться (например циклоспорина) или снижаться (например ламотригина).
Базируясь на результатах исследований ингибирования in vitro и взаимодействия in vivo у женщин-добровольцев, принимающих омепразол, симвастатин и мидазолам как маркерные субстанции, влияние дроспиренона в дозе 3 мг на метаболизм других лекарственных средств маловероятно.
Другие виды взаимодействия
Теоретически при одновременном приеме препарата Джаз с другими препаратами, повышающими уровень калия в сыворотке крови, может появиться гиперкалиемия. К таким препаратам относятся антагонисты рецепторов ангиотензина II, калийсберегающие диуретики и антагонисты альдостерона. Однако в исследованиях по оценке взаимодействия дроспиренона (в комбинации с эстрадиолом) с ингибиторами АПФ или индометацином не отмечено никаких клинически или статистически значимых отличий в концентрации калия в сыворотке крови.
Влияние на результаты лабораторных исследований
Прием контрацептивов может повлиять на результаты определенных лабораторных исследований, в том числе на биохимические показатели функции печени, щитовидной железы, надпочечников и почек, уровень транспортных белков в плазме крови, таких как ГСПС и фракции липидов/липопротеинов, показатели углеводного обмена, а также коагуляции и фибринолиза. Обычно такие изменения находятся в пределах нормы. Дроспиренон является причиной повышения активности ренина и уровня альдостерона в плазме крови, индуцированной его умеренной антиминералокортикоидной активностью.
Передозировка
до настоящего времени нет данных клинических исследований относительно передозировки таблеток Джаз.
Не было сообщений о серьезных побочных эффектах от передозировки во время доклинических исследований. На основании общих данных о применении КПК выделяют симптомы, которые могут отмечать при передозировке таблеток, содержащих активный компонент препарата: тошнота, рвота, а у молодых девушек — незначительное кровотечение из влагалища. Антидотов нет, лечение симптоматическое.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °С