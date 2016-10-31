при наличии любого из указанных ниже состояний/факторов риска необходимо тщательно сопоставить пользу от применения КПК с вероятным риском с учетом индивидуальных особенностей каждой пациентки и обсудить это до принятия решения о приеме КПК. При обострении, ухудшении или первом возникновении любого из указанных ниже состояний или факторов риска женщине рекомендуется обратиться к врачу. Врач должен принять решение о необходимости прекращения или продолжения применения КПК.

Циркуляторные нарушения

На основании результатов эпидемиологических исследований допускается существование связи между применением КПК и повышением риска возникновения венозных и артериальных тромботических и тромбоэмболических заболеваний, таких как инфаркт миокарда, инсульт, тромбоз глубоких вен и эмболия легочной артерии. Эти состояния возникают редко.

Венозная тромбоэмболия проявляется в виде венозного тромбоза и/или эмболии легочной артерии, может возникнуть при использовании любого КПК. Риск возникновения венозной тромбоэмболии наиболее высок в течение первого года применения КПК. Частота этого заболевания у женщин, принимающих пероральные контрацептивы с низкой дозой эстрогенов (<0,05 мг этинилэстрадиола), составляет до 4 случаев на 10 тыс. женщин в год по сравнению с 0,5–3 случаями на 10 тыс. женщин в год у не применяющих пероральные контрацептивы. Частота венозной тромбоэмболии, ассоциированная с беременностью, составляет 6 случаев на 10 тыс. женщин в год.

Чрезвычайно редко сообщалось о возникновении тромбоза других кровеносных сосудов, например артерий или вен печени, почек, мезентериальных сосудов, сосудов головного мозга или сетчатки у женщин, применяющих КПК. Не существует единого мнения относительно связи этих осложнений с использованием КПК. Симптомами венозных или артериальных тромботических/тромбоэмболических явлений или цереброваскулярных нарушений могут быть: односторонняя боль в нижних конечностях или их отек; внезапная сильная боль в груди, отдающая в левую руку; внезапно возникшие одышка или кашель; любая непривычная выраженная длительная головная боль; внезапная частичная или полная потеря зрения; диплопия; нарушение речи или афазия; вертиго; коллапс с эпилептическим приступом или без него; слабость или очень выраженное внезапное онемение одной стороны или одной части тела; нарушение моторики; симптомы острого живота.

Факторы, повышающие риск возникновения венозных или артериальных тромботических/тромбоэмболических явлений или цереброваскулярных нарушений:

возраст;

курение (при интенсивном курении риск с возрастом повышается, особенно у женщин в возрасте старше 35 лет);

семейный анамнез (например случаи венозной или артериальной тромбоэмболии у братьев, сестер или родителей в относительно раннем возрасте). Если подозревается наследственная предрасположенность, то до решения вопроса об использовании любого КПК женщина должна быть направлена на консультацию к соответствующему специалисту;

ожирение (индекс массы тела >30 кг/м2);

дислипопротеинемия;

АГ;

мигрень;

заболевание клапанов сердца;

фибрилляция предсердий;

продолжительная иммобилизация, радикальные хирургические вмешательства, любые хирургические операции на нижних конечностях, значительные травмы. В этих случаях рекомендуется прекратить использование КПК (при плановых операциях не менее чем за 4 нед до их проведения) и не возобновлять его ранее 2 нед после полной ремобилизации.

Нет единого мнения относительно возможной роли варикозной болезни вен или поверхностного тромбофлебита в развитии венозной тромбоэмболии.

Необходимо принимать во внимание повышение риска развития тромбоэмболии в послеродовый период.

К другим заболеваниям, которые могут быть связаны с серьезными циркуляторными нарушениями, относятся: сахарный диабет; системная красная волчанка; гемолитический уремический синдром; хронические воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона или язвенный колит) и серповидно-клеточная анемия.

Повышение частоты случаев возникновения мигрени или ее интенсивности во время использования КПК (что может являться продромальным симптомом нарушения мозгового кровообращения) может требовать срочной отмены их приема.

Биохимические показатели, характерные для наследственной или приобретенной склонности к венозным или артериальным тромбозам, включают: резистентность к активированному протеину С (АРС), гипергомоцистеинемию, дефицит антитромбина III, дефицит протеина С, протеина S, антифосфолипидные антитела (антикардиолипиновые антитела).

Анализируя соотношение риск/польза, врач должен учитывать тот факт, что адекватное лечение состояний, о которых упоминалось выше, может снижать связанный с ними риск возникновения тромбозов, а также то, что риск возникновения тромбозов, связанных с беременностью, выше, чем при использовании низкодозовых КПК (<0,05 мг этинилэстрадиола).

Опухоли

Важнейшим фактором риска развития рака шейки матки является персистенция папилломавируса. Результаты некоторых эпидемиологических исследований указывают на дополнительное повышение этого риска при длительном использовании КПК. Тем не менее это утверждение остается противоречивым, поскольку окончательно не установлено, насколько результаты исследований учитывают сопутствующие факторы риска, например скрининговое исследование состояния шейки матки и половое поведение, включая применение барьерных методов контрацепции.

Цель-анализ на основании 54 эпидемиологических исследований указывает на незначительное повышение относительного риска (ОР = 1,24) развития рака молочной железы у женщин, применяющих КПК. Этот повышенный риск постепенно нивелируется на протяжении 10 лет после окончания приема КПК. Поскольку рак молочной железы у женщин в возрасте моложе 40 лет отмечают редко, повышение частоты диагностики рака молочной железы у использующих в настоящее время или недавно КПК, является незначительным относительно общего риска развития рака молочной железы. По результатам исследований нет доказательств существования причинной взаимосвязи. Повышение риска может быть обусловлено как более ранней диагностикой рака молочной железы у женщин, использующих КПК, так и биологическим действием КПК или сочетанием обоих факторов. Отмечена тенденция, что рак молочной железы, выявленный у когда-либо принимавших КПК, клинически менее выражен, чем у тех, кто никогда не применял КПК.

В отдельных случаях у женщин, применяющих КПК, выявляли доброкачественные, а еще реже — злокачественные опухоли печени, которые иногда приводили к опасному для жизни внутрибрюшному кровотечению. В случае возникновения у женщин, принимающих КПК, жалоб на сильную боль в эпигастрии, при увеличении печени или признаках внутрибрюшного кровотечения при проведении дифференциальной диагностики необходимо исключить наличие опухоли печени.

Прочие состояния

У пациенток с почечной недостаточностью может снижаться способность к выведению калия. В клинических исследованиях было выявлено, что применение дроспиренона не влияет на концентрацию калия в сыворотке крови у пациенток с легкой и средней степенью почечной недостаточности. Риск развития гиперкалиемии теоретически возможен только у пациенток с почечной недостаточностью, у которых концентрация калия в сыворотке крови до лечения находилась в пределах верхней границы нормы и которые дополнительно принимают калийсберегающие препараты.

Пациентки с гипертриглицеридемией или наличием этого нарушения в семейном анамнезе относятся к группе риска развития панкреатита при употреблении КПК.

Хотя сообщалось о незначительном повышении АД у многих женщин, принимающих любые КПК, сообщение о клинически значимом повышении АД были единичными. Антиминералокортикоидный эффект дроспиренона может противодействовать индуцированному этинилэстрадиолом повышению АД. Однако, если стойкая клинически выраженная гипертензия возникает во время приема КПК, следует отменить прием КПК и проводить терапию по коррекции АД. При необходимости использование КПК может быть восстановлено после достижения нормотонии с помощью антигипертензивной терапии.

Сообщалось о возникновении или обострении указанных ниже заболеваний в период беременности и при использовании КПК, но их взаимосвязь с использованием КПК остается окончательно не установленной: желтуха и/или зуд, связанный с холестазом, образование желчных камней, порфирия, системная красная волчанка, гемолитико-уремический синдром, хорея Сиденгама, герпес беременных, потеря слуха, связанная с отосклерозом.

У женщин с наследственной формой ангионевротического отека экзогенные эстрогены могут индуцировать и или увеличивать выраженность симптомов ангионевротического отека.

При острых или хронических нарушениях функции печени может возникнуть необходимость прекратить прием КПК, до нормализации показателей функции печени. При рецидиве холестатической желтухи, впервые возникшей в период беременности, или предшествующем применении половых гормонов, прием КПК следует прекратить.

Хотя КПК могут влиять на периферическую инсулинорезистентность и толерантность к глюкозе, нет данных о необходимости изменения терапевтического режима у пациенток с сахарным диабетом, принимающим низкодозовые КПК (<0,05 мг этинилэстрадиола). Однако они должны находиться под строгим медицинским наблюдением на протяжении периода приема КПК.

Болезнь Крона и язвенный колит могут быть связаны с применением КПК.

Иногда может возникать хлоазма, особенно у пациенток с хлоазмой беременных в анамнезе. Женщины, склонные к возникновению хлоазмы, должны избегать воздействия прямых солнечных лучей или ультрафиолетового облучения во время приема КПК.

Сообщалось о других побочных эффектах при применении КПК, однако их связь с приемом этих препаратов не была ни подтверждена, ни опровергнута:



Органы и системы Частые (≥1/100) Нечастые (≥1/1000 и </100) Единичные (<1/1000) Орган зрения Непереносимость контактных линз ЖКТ Тошнота, абдоминальная боль Рвота, диарея Иммунная система Гиперчувствительность Обследование, контроль массы тела Увеличение массы тела Уменьшение массы тела Обмен веществ Задержка жидкости Нервная система Головная боль Мигрень Психические нарушения Подавленное настроение, изменение настроения Снижение либидо Повышение либидо Репродуктивная система и молочные железы Болезненность молочных желез, ощущение их напряженности Увеличение молочных желез Изменения вагинальной секреции, появление секреции из молочных желез Кожа и подкожная клетчатка Кожная сыпь, крапивница Узловатая эритема, экссудативная мультиформная эритема