исследования взаимодействия проводились только с участием взрослых.

Эрлотиниб и другие субстраты CYP. Эрлотиниб является мощным ингибитором CYP 1A1 и умеренным ингибитором CYP 3A4 и CYP 2C8, а также мощным ингибитором глюкуронизации UGT 1A1 in vitro.

Физиологическое значение мощного ингибирования CYP 1A1 неизвестно в связи с очень ограниченной экспрессией CYP 1А1 в тканях человека.

При применении препарата Тарцева с ципрофлоксацином, умеренным ингибитором ферментов CYP 1A2, AUC эрлотиниба увеличивается на 39%, а C max статистически достоверно не изменялась. Подобным образом AUC активных метаболитов увеличивается на 60%, а C max — на 48%. Клиническое значение такого увеличения AUC не установлено. Поэтому необходимо соблюдать осторожность при назначении препарата Тарцева с ципрофлоксацином или мощными ингибиторами CYP 1A2 (например флувоксамином). В этом случае при развитии токсичности эрлотиниба необходимо снизить дозу препарата Тарцева.

Предварительное лечение или одновременное применение препарата Тарцева не приводили к изменению клиренса прототипических субстратов CYP 3A4 — мидазолама и эритромицина. Однако отмечалось снижение биодоступности при пероральном приеме мидазолама до 24%. В ходе другого клинического исследования установлено, что эрлотиниб не влияет на фармакокинетику субстрата CYP 3A4/2C8 паклитаксела при одновременном применении. В связи с этим значимые взаимодействия с клиренсом других субстратов CYP 3A4 маловероятны. Ингибирование глюкуронизации может вызвать взаимодействия с препаратами, являющимися субстратами UGT 1A1 и для которых реакция конъюгации с глюкуроновой кислотой является основным путем метаболизма. Необходимо соблюдать осторожность при назначении препарата Тарцева пациентам с низким уровнем экспрессии UGT1A1 или генетическими нарушениями, вызывающими уменьшение скорости реакции глюкуронизации (например синдромом Жильбера), поскольку возможно повышение концентрации билирубина в плазме крови.

Эрлотиниб метаболизируется в печени при участии печеночных цитохромов, главным образом ферментов CYP 3A4, в меньшей степени — CYP 1A2. Внепеченочный метаболизм с помощью CYP 3A4 в кишечнике, CYP 1A1 в легких и CYP 1B1 в ткани опухоли также потенциально способствует метаболическому клиренсу эрлотиниба. Возможно взаимодействие при применении эрлотиниба в комбинации с ингибиторами или индукторами ферментов, а также препаратами, метаболизирующимися с помощью этих ферментов.

Мощные ингибиторы активности CYP 3A4 снижают метаболизм эрлотиниба и повышают его концентрацию в плазме крови. Ингибирование метаболизма CYP 3A4 под действием кетоконазола (200 мг внутрь 2 раза в сутки в течение 5 дней) приводит к увеличению AUC эрлотиниба на 86% и C max на 69%. Необходимо соблюдать осторожность при назначении препарата Тарцева с мощными ингибиторами CYP 3A4, в частности противогрибковыми средствами азольного ряда (кетоконазол, итраконазол, вориконазол), ингибиторами протеазы, эритромицином, кларитромицином. В случае развития токсичности необходимо снизить дозу препарата Тарцева.

Мощные индукторы активности CYP 3A4 повышают метаболизм эрлотиниба и значительно снижают его концентрацию в плазме крови. Индукция метаболизма с участием CYP 3A4 при одновременном приеме рифампицина (600 мг внутрь 1 раз в сутки в течение 7 дней) приводит к снижению медианы AUC эрлотиниба на 69%. Одновременный прием рифампицина с однократным приемом препарата Тарцева в дозе 450 мг приводит к получению средней AUC эрлотиниба, составляющей 57,5% таковой после однократного приема препарата Тарцева в дозе 150 мг при отсутствии терапии рифампицином. Следует избегать одновременного применения препарата Тарцева и индукторов CYP 3A4. Для больных, требующих сопутствующего лечения препаратом Тарцева и мощным индуктором CYP 3A4 (например рифампицин), следует рассмотреть возможность повышения дозы препарата Тарцева до 300 мг при тщательном контроле безопасности (в том числе функции почек, печени и электролитов плазмы крови). При хорошей переносимости в течение более 2 нед дозу препарата Тарцева можно повысить до 450 мг при тщательном контроле безопасности. Высшие дозы не изучались при применении по данному показанию. Снижение экспозиции эрлотиниба могут отмечать при одновременном применении с другими индукторами CYP 3A4 (фенитоин, карбамазепин, барбитураты, препараты, содержащие зверобой). Необходимо соблюдать осторожность при назначении препарата Тарцева с указанными индукторами CYP 3A4. При возможности следует назначить альтернативные лекарственные средства, не являющиеся мощными индукторами CYP 3A4.

Эрлотиниб и антикоагулянты, производные кумарина. Отмечено повышение международного нормализованного отношения (МНО) и кровотечений, в том числе отдельные случаи с летальным исходом, при применении препарата Тарцева и антикоагулянтов, производных кумарина, включая варфарин. У больных, получающих антикоагулянты группы производных кумарина, необходимо регулярно контролировать протромбиновое время или МНО.

Эрлотиниб и статины. При комбинированном применении препарата Тарцева и статинов может повышаться риск возникновения миопатии, в том числе рабдомиолиза, индуцированного терапией статинами. Указанные явления отмечаются редко.

Эрлотиниб и курильщики. Результаты фармакокинетического исследования с участием некурящих пациентов и курильщиков, которые курят в данный момент, свидетельствуют, что курение уменьшает AUC inf , C max и концентрацию эрлотиниба в плазме крови через 24 ч в 2,8; 1,5 и 9 раз соответственно. Поэтому курильщикам следует советовать бросить курить как можно раньше до начала лечения препаратом Тарцева в связи со снижением концентраций эрлотиниба в плазме крови при продолжении курения. Клинические эффекты снижения экспозиции эрлотиниба формально не изучали, но они достоверно являются клинически значимыми.

Эрлотиниб и ингибиторы Р-гликопротеина. Эрлотиниб — субстрат для белка-переносчика Р-гликопротеина. Одновременное применение препарата Тарцева и ингибиторов Р-гликопротеина (например циклоспорин и верапамил) может сопровождаться нарушением распределения и/или выведения эрлотиниба. Последствия такого взаимодействия, в частности для ЦНС, не установлены. Необходимо соблюдать осторожность при назначении препарата Тарцева с ингибиторами Р-гликопротеина.

Эрлотиниб характеризуется сниженной растворимостью при уровне рН >5. Препараты, изменяющие рН в верхних отделах ЖКТ, могут влиять на растворимость эрлотиниба и его биодоступность. При одновременном применении препарата Тарцева с омепразолом, ингибитором протонной помпы, AUC эрлотиниба и C max уменьшались на 46 и 61% соответственно. При этом Т ½ не изменялся. При одновременном применении препарата Тарцева с ранитидином (300 мг), антагонистом Н 2 -рецепторов, AUC эрлотиниба и C max уменьшались на 33 и 54% соответственно. Маловероятно, что повышение дозы перпарата Тарцева при одновременном приеме с другими препаратами может компенсировать снижение его AUC. Однако в тех случаях, когда препарат Тарцева назначали в разное время, то есть за 2 ч до или через 10 ч после приема ранитидина (150 мг 2 раза в сутки), AUC и C max эрлотиниба уменьшались лишь на 15 и 17% соответственно. Влияние антацидных средств на всасывание эрлотиниба не изучали, однако всасывание эрлотиниба может нарушиться, что может привести к снижению уровня эрлотиниба в плазме крови. В случае необходимости терапии антацидными средствами при применении препарата Тарцева эти лекарственные средства следует принимать не менее чем за 4 ч до или через 2 ч после приема суточной дозы Тарцева. При одновременном применении с ранитидином препарат Тарцева следует принимать не менее чем за 2 ч до или через 10 ч после приема ранитидина.

Эрлотиниб и гемцитабин. В ходе исследования Ib фазы не выявлено существенного влияния гемцитабина на фармакокинетику эрлотиниба и эрлотиниба на фармакокинетику гемцитабина.

Эрлотиниб и карбоплатин/паклитаксел. Эрлотиниб повышает концентрацию платины в плазме крови. Одновременный прием эрлотиниба с карбоплатином и паклитакселом приводит к статистически незначимому, но клинически значимому повышению экспозиции общей платины (AUC 0-48 ) на 10,6%. Повышение экспозиции карбоплатина может быть связано с другими факторами, например нарушением функции почек. Не выявлено значительного влияния карбоплатина или паклитаксела на фармакокинетику эрлотиниба.

Эрлотиниб и капецитабин. Капецитабин повышает концентрацию эрлотиниба. Применение эрлотиниба в комбинации с капецитабином по сравнению с монотерапией эрлотинибом приводит к статистически значимому повышению AUC эрлотиниба и незначительному повышению C max эрлотиниба. Не отмечено значительного влияния эрлотиниба на фармакокинетику капецитабина.