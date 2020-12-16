Дентокинд (Dentokind) (170218) - инструкция по применению ATC-классификация
Дентокинд инструкция по применению
Фармакологические свойства
активные компоненты препарата уменьшают выраженность болезненных явлений при прорезывании зубов, сопровождающихся оталгией (болью в ушах), болезненной чувствительностью десен, лихорадкой и диареей.
Показания Дентокинд
болезненные явления при прорезывании зубов, сопровождающиеся оталгией (болью в ушах), болезненной чувствительностью десен, лихорадкой и диареей.
Применение Дентокинд
детям от рождения до 1 года:
- при острых симптомах принимать в течение первых двух дней по 1 таблетке каждый час, но не более 6 таблеток в сутки;
- после уменьшения выраженности симптоматики — по 1 таблетке 3 раза в сутки.
Детям в возрасте от 1 года до 6 лет:
- при острых симптомах принимать в течение первых двух дней по 2 таблетки каждый час, но не более 12 таблеток в сутки;
- после уменьшения выраженности симптоматики — по 2 таблетки 3 раза в сутки.
Курс лечения: 2–4 дня для каждого случая прорезывания зубов. В зависимости от каждого конкретного случая прорезывания зубов возможны непрерывные переходы от курса к курсу или повторение курсов.
Таблетки принимать за полчаса до или через полчаса после еды, давая им раствориться во рту. При лечении детей грудного возраста таблетки можно растворять в небольшом количестве воды (например в чайной ложке).
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
возможны аллергические реакции, временное ухудшение симптомов. При возникновении любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.
Особые указания
при применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное первичное ухудшение. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.
Препарат содержит лактозу. Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не рекомендуется применять препарат.
При отсутствии улучшения после 3 дней лечения или при частом повторении симптомов следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат предназначен для применения у детей.
Дети. Препарат назначают детям от рождения до 6 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат предназначен для применения у детей.
Взаимодействия
неизвестны. Применение данного гомеопатического лекарственного средства не исключает применения других лекарственных средств.
Передозировка
в случаях передозировки возможно повышение частоты возникновения побочных реакций.
Условия хранения
при температуре до 25 °С.
Эксклюзивный дистрибьютор: ЧАО «Натурфарм», ул. Лесная, 30а, г. Киев, Пуща-Водица, 04075; телефон: (044) 401-81-03.
Поставщик: Альпен Фарма АГ (Швейцария).