не следует превышать рекомендуемые дозы препарата.

При применении препарата необходимо воздерживаться от употребления алкоголя.

Пациентам с нарушением функции печени или тяжелым заболеванием печени в анамнезе, лицам с желчнокаменной болезнью при приеме препарата следует соблюдать осторожность.

Поскольку в состав препарата входит перечная мята, больным с гастроэзофагеальным рефлюксом, ахлоргидрией, грыжей пищеводного отверстия диафрагмы следует избегать применения препарата из-за возможного увеличения выраженности симптомов заболевания. Необходимо с осторожностью применять при БА.

Валериана может оказывать умеренный депрессивный эффект, поэтому не рекомендуется одновременный прием препарата с синтетическими седативными препаратами из-за потенцирования эффекта.

При выраженном атеросклерозе мозговых сосудов препарат можно применять только под контролем врача.

В состав крышки и корпуса капсулы входит краситель бриллиантовый черный BN (Е151), который может вызывать аллергические реакции.

Возможна специфическая чувствительность к запаху валерианы, мяты.

Применение в период беременности и кормления грудью. Не рекомендуется применять препарат в период беременности и кормления грудью из-за недостаточности данных о безопасности его применения в эти периоды.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работу с механизмами. При применении препарата следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с механизмами в связи с седативным действием препарата.

Дети. Меновален не применяют у детей в возрасте до 12 лет.