Меновален (Menovalen)
Меновален инструкция по применению
Состав
1 капсула содержит: валерианы комплекса липофильного ((10–15) : 1) (Valerianae radices extractum spissum) в перерасчете на сухое вещество — 50 мг, мяты перечной комплекса липофильного ((10,8–14,8) : 1) (Menthae piperitae extractum spissum) в перерасчете на сухое вещество — 25 мг.
Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, крахмал картофельный, кремния диоксид коллоидный безводный, магния карбонат.
Экстракт валерианы густой -
Экстракт мяты перечной густой -
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Меновален — комбинированный препарат растительного происхождения с мягким седативным эффектом, обусловленным входящими в его состав компонентами — валерианы и мяты перечной. Оказывает слабый успокаивающий эффект, показан для снижения слабого транзиторного нервного напряжения при умственных нагрузках, возбужденном состоянии, раздражительности.
Валериана оказывает седативное действие, позитивно влияет на самочувствие при симптомах раздражительности, таких как беспокойство, возбуждение и напряжение вследствие нервной перегрузки. Препарат способствует более быстрому засыпанию.
Мята перечная традиционно применяется в сочетании с валерианой в седативных препаратах.
Препарат применяют при неврозах, когда прием сильнодействующих успокоительных средств нецелесообразен.
Фармакокинетика. Не изучали.
Показания Меновален
неврозы, сопровождающиеся такими симптомами: нервное возбуждение; беспокойство; снижение концентрации внимания; нарушения сна.
Применение Меновален
Меновален назначают взрослым и детям в возрасте старше 12 лет по 1 капсуле 3 раза в сутки за 30 мин до еды.
При начальной форме бессонницы препарат применяют по 1–2 капсулы за 1–1,5 ч до сна.
Продолжительность лечения устанавливает врач индивидуально, но обычно она составляет 3–4 нед.
Если в течение 14 дней от начала лечения состояние не улучшилось, следует проконсультироваться с врачом.
Противопоказания
повышенная чувствительность к валериане, мяте перечной или другим компонентам препарата; выраженная артериальная гипотензия; депрессия или другие состояния, сопровождающиеся угнетением ЦНС, выраженная сонливость.
Побочные эффекты
ЦНС: головная боль, головокружение, вялость, сонливость, угнетение эмоциональных реакций, депрессия, общая слабость, снижение умственной и физической работоспособности, концентрации внимания; в отдельных случаях — психическое возбуждение, тревога, бессонница.
Сердечно-сосудистая система: артериальная гипотензия, ощущение сдавливания за грудиной, ощущение сердцебиения, боль в сердце, нарушение сердечного ритма (в том числе брадикардия, тахикардия).
Пищеварительный тракт: диспептические явления, изжога, тошнота, диарея, спазмы и боль в брюшной полости, при длительном применении возможны угнетение процесса пищеварения, запор.
Гепатобилиарная система: возможны проявления гепатотоксичности.
Иммунная система: возможны проявления реакций повышенной чувствительности, в том числе кожная сыпь, зуд, крапивница, гиперемия, отеки, одышка, БА.
Побочные реакции возникают редко, являются обратимыми, развиваются обычно при применении препарата в течение длительного времени и значительном превышении рекомендуемых доз.
В случае появления любых нежелательных реакций следует прекратить прием препарата и обязательно обратиться к врачу.
Особые указания
не следует превышать рекомендуемые дозы препарата.
При применении препарата необходимо воздерживаться от употребления алкоголя.
Пациентам с нарушением функции печени или тяжелым заболеванием печени в анамнезе, лицам с желчнокаменной болезнью при приеме препарата следует соблюдать осторожность.
Поскольку в состав препарата входит перечная мята, больным с гастроэзофагеальным рефлюксом, ахлоргидрией, грыжей пищеводного отверстия диафрагмы следует избегать применения препарата из-за возможного увеличения выраженности симптомов заболевания. Необходимо с осторожностью применять при БА.
Валериана может оказывать умеренный депрессивный эффект, поэтому не рекомендуется одновременный прием препарата с синтетическими седативными препаратами из-за потенцирования эффекта.
При выраженном атеросклерозе мозговых сосудов препарат можно применять только под контролем врача.
В состав крышки и корпуса капсулы входит краситель бриллиантовый черный BN (Е151), который может вызывать аллергические реакции.
Возможна специфическая чувствительность к запаху валерианы, мяты.
Применение в период беременности и кормления грудью. Не рекомендуется применять препарат в период беременности и кормления грудью из-за недостаточности данных о безопасности его применения в эти периоды.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работу с механизмами. При применении препарата следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с механизмами в связи с седативным действием препарата.
Дети. Меновален не применяют у детей в возрасте до 12 лет.
Взаимодействия
препарат может усиливать действие транквилизаторов (в том числе хлордиазепоксида, диазепама), седативных, снотворных (в том числе фенобарбитала, зопиклона, золпидема), анксиолитических, спазмолитических препаратов, антигипертензивных средств центрального действия, анальгетиков, нейролептиков, этанола, ноотропных средств, средств для наркоза, курареподобных миорелаксантов.
Одновременное применение с синтетическими седативными препаратами не рекомендуется. Также следует избегать сочетанного применения с этанолом.
Передозировка
симптомы: возможны повышенная утомляемость, общая слабость, светочувствительность, головная боль, головокружение, сонливость, спазмы и боль в животе, тошнота, чувство сдавливания за грудиной, тахикардия/брадикардия, тремор рук и расширение зрачков, снижение остроты слуха и зрения, увеличение выраженности других побочных реакций.
Лечение: прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.
При необходимости промыть желудок, принять активированный уголь, провести симптоматическую терапию.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.