Дистрептаза Дистрепт (Distreptaza® Distrept) (170181) - инструкция по применению ATC-классификация
Дистрептаза Дистрепт инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Дистрептаза — комбинированный препарат, который содержит две активные субстанции: стрептокиназу и стрептодорназу. Стрептокиназа является активатором проэнзима плазминогена, содержащегося в крови человека, и под влиянием стрептокиназы превращается в плазмин, обладающий свойством растворять сгустки крови человека. Стрептодорназа — энзим, обладающий способностью растворять скопления нуклеопротеинов, мертвых клеток или гноя, не влияя при этом на живые клетки и их физиологические функции. Препарат облегчает доступ антибиотиков или химиотерапевтических средств к очагу воспаления.
Фармакокинетика. Не изучалась.
Показания Дистрептаза Дистрепт
лечение хронических воспалительных процессов придатков матки, послеоперационных инфильтративных поражений органов малого таза, эндометрита, геморроя при остром и хроническом течении, параректальных абсцессов и свищей с большим воспалительным инфильтратом, гнойных каудальных кист.
Применение Дистрептаза Дистрепт
вынуть суппозиторий из формочки блистера и ввести глубоко в прямую кишку. Дозирование зависит от течения и интенсивности воспалительного процесса.
При тяжелом течении заболевания у взрослых: по 1 суппозиторию 3 раза в сутки на протяжении первых 3 дней; по 1 суппозиторию 2 раза в сутки на протяжении следующих 3 дней; по 1 суппозиторию в сутки на протяжении еще 3 следующих дней.
При среднетяжелом и легком течении заболевания: по 1 суппозиторию 2 раза в сутки на протяжении первых 3 дней; по 1 суппозиторию 1 раз в сутки на протяжении следующих 4 дней или по 1 суппозиторию 2 раза в сутки на протяжении 2 дней.
В среднем на курс лечения используют 8–18 суппозиториев. Курс лечения в среднем — 7–10 дней.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата. Препарат не должен соприкасаться с покрытой свежим струпом раной или со свежим швом (до 10 дней), поскольку это может вызвать расслабление швов и, как следствие, кровотечение из раны. Противопоказано применять пациентам с нарушением свертываемости крови. Одновременный прием с антикоагулянтами, с другими препаратами, содержащими кальций, без контроля коагулограммы.
Побочные эффекты
иногда — аллергические реакции, повышение температуры тела, склонность к кровотечениям. Возможны изменения в месте введения, включая раздражение, боль, отек.
Особые указания
препарат применяют только по назначению врача. До и после применения суппозиториев следует тщательно вымыть руки.
Период беременности и кормления грудью. Не применяют.
Дети. Не применяют.
Не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Взаимодействия
усиливает проникновение антибиотиков, химиотерапевтических препаратов в очаг воспаления. Противопоказано применение с антикоагулянтами, поскольку возможны кровотечения в месте введения.
Передозировка
симптомы неизвестны. Возможно усиление выраженности проявлений побочных реакций. Лечение симптоматическое.
Условия хранения
при температуре 2–8 °С. Не замораживать.
Эксклюзивный дистрибьютор: ЧАО «Натурфарм», ул. Лесная, 30а, г. Киев, Пуща-Водица, 04075; телефон: (044) 401-81-03.
Поставщик: Альпен Фарма АГ (Швейцария).