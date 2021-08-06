вынуть суппозиторий из формочки блистера и ввести глубоко в прямую кишку. Дозирование зависит от течения и интенсивности воспалительного процесса.

При тяжелом течении заболевания у взрослых: по 1 суппозиторию 3 раза в сутки на протяжении первых 3 дней; по 1 суппозиторию 2 раза в сутки на протяжении следующих 3 дней; по 1 суппозиторию в сутки на протяжении еще 3 следующих дней.

При среднетяжелом и легком течении заболевания: по 1 суппозиторию 2 раза в сутки на протяжении первых 3 дней; по 1 суппозиторию 1 раз в сутки на протяжении следующих 4 дней или по 1 суппозиторию 2 раза в сутки на протяжении 2 дней.

В среднем на курс лечения используют 8–18 суппозиториев. Курс лечения в среднем — 7–10 дней.