Тавипек обладает секретолитическим, отхаркивающим, муколитическим, эпителизирующим, противовоспалительным, антимикробным, иммуностимулирующим действием. Секретолитическое действие препарата проявляется в повышении мукоцилиарного клиренса. Муколитическое и отхаркивающее действие проявляется разрежением слизи и усилением функциональной активности реснитчатого эпителия, способствующего быстрому и легкому освобождению от слизи дыхательных путей. Антимикробная и противовоспалительная активность Тавипека обусловлена бактерицидными и противовоспалительными свойствами эфирного масла лаванды и проявляется в угнетении общего роста бактерий. Эфирное масло лаванды в исследованиях in vitro угнетает общий рост бактерий и грибов, в том числе микобактерий туберкулеза, при этом не влияя на нормальную микрофлору кишечника. Тавипек дезактивирует стафилококковый токсин — альфа-гемолизин и стрептококковый токсин — стрептолизин. Тавипек стимулирует неспецифические звенья иммунитета путем активации клеточного иммунитета, повышения фагоцитарной активности лейкоцитов.