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Тавипек (Tavipec®)

Тавипек капсулы мягкие кишечно-растворимые 150 мг блистер №30
Цены в Киев
от 258,72 грн
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Характеристики
Производитель
Форма выпуска
Капсулы мягкие кишечно-растворимые
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
150 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/5604/01/01 от 19.05.2017

Тавипек инструкция по применению

Состав

Масло лавандовое 150 мг

Эфирное масло лаванды - 150 мг

Фармакологические свойства

Тавипек обладает секретолитическим, отхаркивающим, муколитическим, эпителизирующим, противовоспалительным, антимикробным, иммуностимулирующим действием. Секретолитическое действие препарата проявляется в повышении мукоцилиарного клиренса. Муколитическое и отхаркивающее действие проявляется разрежением слизи и усилением функциональной активности реснитчатого эпителия, способствующего быстрому и легкому освобождению от слизи дыхательных путей. Антимикробная и противовоспалительная активность Тавипека обусловлена бактерицидными и противовоспалительными свойствами эфирного масла лаванды и проявляется в угнетении общего роста бактерий. Эфирное масло лаванды в исследованиях in vitro угнетает общий рост бактерий и грибов, в том числе микобактерий туберкулеза, при этом не влияя на нормальную микрофлору кишечника. Тавипек дезактивирует стафилококковый токсин — альфа-гемолизин и стрептококковый токсин — стрептолизин. Тавипек стимулирует неспецифические звенья иммунитета путем активации клеточного иммунитета, повышения фагоцитарной активности лейкоцитов.

Показания Тавипек

острый бронхит; хронический бронхит, бронхоэктатическая болезнь, кашель курильщика, синусит.

Применение Тавипек

взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 1–2 капсулы 3 раза в сутки не разжевывая.
Курс лечения зависит от характера и тяжести заболевания и устанавливается индивидуально.

Противопоказания

повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата, язвенная болезнь, гиперацидный гастрит, острый гепатит, панкреатит, нефрит.

Побочные эффекты

редко могут возникать отрыжка, кратковременная тошнота, рвота, боль в животе, дисгевзия. Нельзя исключить возможность развития аллергических реакций, включая кожные высыпания. При выдохе возможно наличие запаха лавандового масла, которое не вызывает неприятных ощущений.

Особые указания

экспериментальные исследования относительно применения препарата у детей в возрасте до 12 лет отсутствуют.
Не влияет на психофизическое состояние и не вызывает сонливости.
Период беременности и кормления грудью. Особых указаний относительно приема препарата в период беременности и кормления грудью нет.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами.

Взаимодействия

не выявлены.

Передозировка

не отмечали.

Условия хранения

в защищенном от света месте при комнатной температуре.