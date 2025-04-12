Тавипек (Tavipec®)
Тавипек инструкция по применению
Состав
Масло лавандовое 150 мг
Эфирное масло лаванды - 150 мг
Фармакологические свойства
Тавипек обладает секретолитическим, отхаркивающим, муколитическим, эпителизирующим, противовоспалительным, антимикробным, иммуностимулирующим действием. Секретолитическое действие препарата проявляется в повышении мукоцилиарного клиренса. Муколитическое и отхаркивающее действие проявляется разрежением слизи и усилением функциональной активности реснитчатого эпителия, способствующего быстрому и легкому освобождению от слизи дыхательных путей. Антимикробная и противовоспалительная активность Тавипека обусловлена бактерицидными и противовоспалительными свойствами эфирного масла лаванды и проявляется в угнетении общего роста бактерий. Эфирное масло лаванды в исследованиях in vitro угнетает общий рост бактерий и грибов, в том числе микобактерий туберкулеза, при этом не влияя на нормальную микрофлору кишечника. Тавипек дезактивирует стафилококковый токсин — альфа-гемолизин и стрептококковый токсин — стрептолизин. Тавипек стимулирует неспецифические звенья иммунитета путем активации клеточного иммунитета, повышения фагоцитарной активности лейкоцитов.
Показания Тавипек
острый бронхит; хронический бронхит, бронхоэктатическая болезнь, кашель курильщика, синусит.
Применение Тавипек
взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 1–2 капсулы 3 раза в сутки не разжевывая.
Курс лечения зависит от характера и тяжести заболевания и устанавливается индивидуально.
Противопоказания
повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата, язвенная болезнь, гиперацидный гастрит, острый гепатит, панкреатит, нефрит.
Побочные эффекты
редко могут возникать отрыжка, кратковременная тошнота, рвота, боль в животе, дисгевзия. Нельзя исключить возможность развития аллергических реакций, включая кожные высыпания. При выдохе возможно наличие запаха лавандового масла, которое не вызывает неприятных ощущений.
Особые указания
экспериментальные исследования относительно применения препарата у детей в возрасте до 12 лет отсутствуют.
Не влияет на психофизическое состояние и не вызывает сонливости.
Период беременности и кормления грудью. Особых указаний относительно приема препарата в период беременности и кормления грудью нет.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами.
Взаимодействия
не выявлены.
Передозировка
не отмечали.
Условия хранения
в защищенном от света месте при комнатной температуре.