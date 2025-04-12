Комбинации

Тусавит (Tussavit®)

2 препарата
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Тусавит
Тусавит
Сироп бутылка 125 г в картонной коробке №1
Montavit
Нет в наличии
Тусавит
Тусавит
Сироп бутылка 250 г в картонной коробке №1
Montavit
Нет в наличии
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины

Тусавит инструкция по применению

Состав

Жидкий экстракт тимьяна обыкновенного (1:1) - 7,53 г/100 г

Жидкий экстракт подорожника ланцетолистного (1:1) - 7,53 г/100 г

Фармакологические свойства

жидкие экстракты тимьяна (листья тимьяна обыкновенного) и подорожника (листья подорожника ланцетолистного) оказывают противокашлевое (муколитическое, отхаркивающее) и спазмолитическое действие на дыхательные пути, а также дезинфицирующее действие на слизистую оболочку ротовой полости, верхних и нижних дыхательных путей.
Тимьян оказывает выраженное антибактериальное, антисептическое, спазмолитическое, противокашлевое действие с выраженной секретолитической активностью. Жидкий экстракт тимьяна разжижает вязкую слизь и таким способом облегчает процесс откашливания.
Подорожник оказывает противовоспалительное, антисептическое действие. Жидкий экстракт подорожника смягчает кашель при катаральных явлениях верхних дыхательных путей.
Тусавит смягчает кашель, облегчает дыхание и отхождение бронхиальной слизи.

Показания Тусавит

инфекционно-воспалительные заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем.

Применение Тусавит


ВозрастДозировкаЧастота приема
Взрослые и подростки1–2 чайные ложки (5–10 мл)6 раз в сутки
Дети в возрасте 6–14 лет1 чайная ложка3–6 раз в сутки
Дети в возрасте 2–6 лет1 чайная ложка2–3 раза в сутки


Рекомендуется принимать Тусавит за 30 мин до или после еды.

Противопоказания

повышенная чувствительность к какому-либо ингредиенту препарата, возраст до 2 лет.
Поскольку в составе препарата есть сахар, Тусавит не следует применять у больных сахарным диабетом.

Побочные эффекты

возможны аллергические реакции при гиперчувствительности к одному из компонентов препарата.

Особые указания

не влияет на психофизическое состояние и не вызывает сонливости.
Период беременности и кормления грудью. Нет противопоказаний относительно применения препарата в период беременности и кормления грудью.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами. Не влияет.

Взаимодействия

не выявлены.

Передозировка

не отмечали.

Условия хранения

в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Характеристики
Производитель
Форма выпуска
Сироп
Условия продажи
Без рецепта
Вес
125 г
ATC-группа
Регистрация
UA/7788/01/01 от 02.01.2019