Тусавит (Tussavit®)
Тусавит инструкция по применению
Состав
Жидкий экстракт тимьяна обыкновенного (1:1) - 7,53 г/100 г
Жидкий экстракт подорожника ланцетолистного (1:1) - 7,53 г/100 г
Фармакологические свойства
жидкие экстракты тимьяна (листья тимьяна обыкновенного) и подорожника (листья подорожника ланцетолистного) оказывают противокашлевое (муколитическое, отхаркивающее) и спазмолитическое действие на дыхательные пути, а также дезинфицирующее действие на слизистую оболочку ротовой полости, верхних и нижних дыхательных путей.
Тимьян оказывает выраженное антибактериальное, антисептическое, спазмолитическое, противокашлевое действие с выраженной секретолитической активностью. Жидкий экстракт тимьяна разжижает вязкую слизь и таким способом облегчает процесс откашливания.
Подорожник оказывает противовоспалительное, антисептическое действие. Жидкий экстракт подорожника смягчает кашель при катаральных явлениях верхних дыхательных путей.
Тусавит смягчает кашель, облегчает дыхание и отхождение бронхиальной слизи.
Показания Тусавит
инфекционно-воспалительные заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем.
Применение Тусавит
|Возраст
|Дозировка
|Частота приема
|Взрослые и подростки
|1–2 чайные ложки (5–10 мл)
|6 раз в сутки
|Дети в возрасте 6–14 лет
|1 чайная ложка
|3–6 раз в сутки
|Дети в возрасте 2–6 лет
|1 чайная ложка
|2–3 раза в сутки
Рекомендуется принимать Тусавит за 30 мин до или после еды.
Противопоказания
повышенная чувствительность к какому-либо ингредиенту препарата, возраст до 2 лет.
Поскольку в составе препарата есть сахар, Тусавит не следует применять у больных сахарным диабетом.
Побочные эффекты
возможны аллергические реакции при гиперчувствительности к одному из компонентов препарата.
Особые указания
не влияет на психофизическое состояние и не вызывает сонливости.
Период беременности и кормления грудью. Нет противопоказаний относительно применения препарата в период беременности и кормления грудью.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
не выявлены.
Передозировка
не отмечали.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.