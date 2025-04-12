жидкие экстракты тимьяна (листья тимьяна обыкновенного) и подорожника (листья подорожника ланцетолистного) оказывают противокашлевое (муколитическое, отхаркивающее) и спазмолитическое действие на дыхательные пути, а также дезинфицирующее действие на слизистую оболочку ротовой полости, верхних и нижних дыхательных путей.

Тимьян оказывает выраженное антибактериальное, антисептическое, спазмолитическое, противокашлевое действие с выраженной секретолитической активностью. Жидкий экстракт тимьяна разжижает вязкую слизь и таким способом облегчает процесс откашливания.

Подорожник оказывает противовоспалительное, антисептическое действие. Жидкий экстракт подорожника смягчает кашель при катаральных явлениях верхних дыхательных путей.

Тусавит смягчает кашель, облегчает дыхание и отхождение бронхиальной слизи.