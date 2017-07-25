Глюксил оказывает энергетическое, дезинтоксикационное, реологическое, противошоковое и ощелачивающее действие. Основными действующими веществами в препарате являются глюкоза, ксилитол и натрия ацетат.

Глюкоза не только основной источник энергии в организме, но и необходимый компонент для синтеза ряда веществ. При этом наиболее важным является белковый метаболизм. Глюкоза метаболизируется во всех клетках и служит важнейшим источником энергии, прежде всего для мозга, эритроцитов и клеток костного мозга. Важно, что глюкоза утилизируется даже в анаэробных условиях. Максимальная скорость утилизации глюкозы организмом 0,5 г/ч.

Ксилитол — пятиатомный спирт, который при в/в введении быстро включается в общий метаболизм, 80% которого усваивается печенью и накапливается в виде гликогена, остаток ксилитола усваивается тканями других органов (почек, сердца, поджелудочной железы, надпочечников, головного мозга) и выводится с мочой. Продукт обмена углеводов — ксилитол — является пентитолом и непосредственно включается в пентозофосфатный цикл метаболизма. Ксилитол, в отличие от фруктозы и сорбита, не вызывает снижения в печени уровня адениннуклеотидов (АТФ, АДФ, АМФ), он безопасен для введения больным с повышенной чувствительностью к фруктозе или имеющим дефицит фермента фруктозо-1,6-дифосфатазы. Считается, что ксилитол обладает более выраженным антикетогенным, азотсохраняющим действием, чем глюкоза, и одинаково хорошо усваивается как в пред-, так и в послеоперационный период. Учитывая, что ксилитол — источник энергии с независимым от инсулина метаболизмом, действующий антикетогенно и липотропно, он рекомендуется для применения как средство парентерального питания больных, в особенности перенесших оперативные вмешательства на ЖКТ. Максимальная скорость утилизации ксилитола составляет 0,25 г/кг/ч.

Установлено, что комбинированное использование глюкозы и ксилитола не вызывает повышения концентрации метаболитов, которое отмечают при их раздельном применении.

Натрия ацетат относится к ощелачивающим средствам замедленного действия. Он вызывает накопление оснований за счет метаболизации забуференного препарата и назначается при тех видах метаболического ацидоза, при которых накопление избытка Н+ происходит медленно (например при почечном и дефицитном недыхательном ацидозе). В таких случаях нет необходимости в срочной коррекции, восстановление буферных оснований может происходить за счет метаболизации ацетата натрия. При использовании натрия ацетата, в отличие от р-ра натрия гидрокарбоната, коррекция метаболического ацидоза происходит медленнее, по мере включения натрия ацетата в обмен веществ, не вызывая резких колебаний рН. Потребление кислорода при метаболизме ацетата меньше, чем при метаболизме лактата. Натрия ацетат на протяжении 1,5–2 ч полностью метаболизируется в эквивалентное количество натрия гидрокарбоната, не вызывает явлений внутриклеточного интерстициального отека головного мозга и повышения агрегации тромбоцитов и эритроцитов.

Благодаря своему составу Глюксил относится к группе многокомпонентных гиперосмолярных р-ров. После введения препарата в/в повышается осмотическое давление крови, усиливается эвакуация жидкости из тканей в сосудистое русло, интенсифицируются процессы обмена веществ, улучшается дезинтоксикационная функция печени, усиливается сердечная деятельность, повышается диурез.