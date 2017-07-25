Глюксил® (Gluxyl) (170113) - инструкция по применению ATC-классификация
Глюксил инструкция по применению
Фармакологические свойства
Глюксил оказывает энергетическое, дезинтоксикационное, реологическое, противошоковое и ощелачивающее действие. Основными действующими веществами в препарате являются глюкоза, ксилитол и натрия ацетат.
Глюкоза не только основной источник энергии в организме, но и необходимый компонент для синтеза ряда веществ. При этом наиболее важным является белковый метаболизм. Глюкоза метаболизируется во всех клетках и служит важнейшим источником энергии, прежде всего для мозга, эритроцитов и клеток костного мозга. Важно, что глюкоза утилизируется даже в анаэробных условиях. Максимальная скорость утилизации глюкозы организмом 0,5 г/ч.
Ксилитол — пятиатомный спирт, который при в/в введении быстро включается в общий метаболизм, 80% которого усваивается печенью и накапливается в виде гликогена, остаток ксилитола усваивается тканями других органов (почек, сердца, поджелудочной железы, надпочечников, головного мозга) и выводится с мочой. Продукт обмена углеводов — ксилитол — является пентитолом и непосредственно включается в пентозофосфатный цикл метаболизма. Ксилитол, в отличие от фруктозы и сорбита, не вызывает снижения в печени уровня адениннуклеотидов (АТФ, АДФ, АМФ), он безопасен для введения больным с повышенной чувствительностью к фруктозе или имеющим дефицит фермента фруктозо-1,6-дифосфатазы. Считается, что ксилитол обладает более выраженным антикетогенным, азотсохраняющим действием, чем глюкоза, и одинаково хорошо усваивается как в пред-, так и в послеоперационный период. Учитывая, что ксилитол — источник энергии с независимым от инсулина метаболизмом, действующий антикетогенно и липотропно, он рекомендуется для применения как средство парентерального питания больных, в особенности перенесших оперативные вмешательства на ЖКТ. Максимальная скорость утилизации ксилитола составляет 0,25 г/кг/ч.
Установлено, что комбинированное использование глюкозы и ксилитола не вызывает повышения концентрации метаболитов, которое отмечают при их раздельном применении.
Натрия ацетат относится к ощелачивающим средствам замедленного действия. Он вызывает накопление оснований за счет метаболизации забуференного препарата и назначается при тех видах метаболического ацидоза, при которых накопление избытка Н+ происходит медленно (например при почечном и дефицитном недыхательном ацидозе). В таких случаях нет необходимости в срочной коррекции, восстановление буферных оснований может происходить за счет метаболизации ацетата натрия. При использовании натрия ацетата, в отличие от р-ра натрия гидрокарбоната, коррекция метаболического ацидоза происходит медленнее, по мере включения натрия ацетата в обмен веществ, не вызывая резких колебаний рН. Потребление кислорода при метаболизме ацетата меньше, чем при метаболизме лактата. Натрия ацетат на протяжении 1,5–2 ч полностью метаболизируется в эквивалентное количество натрия гидрокарбоната, не вызывает явлений внутриклеточного интерстициального отека головного мозга и повышения агрегации тромбоцитов и эритроцитов.
Благодаря своему составу Глюксил относится к группе многокомпонентных гиперосмолярных р-ров. После введения препарата в/в повышается осмотическое давление крови, усиливается эвакуация жидкости из тканей в сосудистое русло, интенсифицируются процессы обмена веществ, улучшается дезинтоксикационная функция печени, усиливается сердечная деятельность, повышается диурез.
Показания Глюксил
препарат рекомендуется применять в качестве средства для возмещения потребности организма в калориях при парентеральном питании, для снижения интоксикации, коррекции нарушений кислотно-основного равновесия при шоковых состояниях (с учетом осмолярности крови и мочи), при ожоговой болезни, затяжных гнойных процессах, заболеваниях печени, различных инфекционных заболеваниях и токсикоинфекциях, в послеоперационный период.
Применение Глюксил
взрослым Глюксил вводят в/в капельно со скоростью 40–60 капель в минуту, то есть 1,7–2,5 мл/кг/ч или 120–180 мл/ч при массе тела 70 кг.
Максимальная доза — 1400 мл/сут при массе тела 70 кг или 1 г ксилитола/кг массы тела в сутки + 1,5 г глюкозы/кг массы тела в сутки.
Максимальная скорость инфузии — 180 мл/ч при массе тела 70 кг (60 капель в минуту) или 0,125 г ксилитола/кг массы тела в час + 0,187 г глюкозы/кг массы тела в час.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата, сахарный диабет и состояния, сопровождающиеся гипергликемией, гиперосмолярная кома, анурия. Глюксил не следует вводить в тех случаях, когда противопоказано вливание жидкости (отеки, геморрагический инсульт, тромбоэмболия, выраженная сердечно-сосудистая недостаточность в фазе декомпенсации, АГ III стадии).
Побочные эффекты
тошнота, метеоризм, диарея, боль в животе. Глюксил, как и другие гипертонические и гиперосмолярные р-ры, при продолжительном введении может вызывать раздражение периферических вен в месте введения.
Особые указания
препарат применяют с учетом осмолярности крови и мочи. Введение Глюксила осуществляют под контролем уровня глюкозы в крови и, при необходимости, применяют инсулин. При заболеваниях печени препарат назначают под контролем показателей функции печени. Поскольку Глюксил обладает желчегонными свойствами, его введение у больных с желчнокаменной болезнью следует осуществлять с осторожностью, под контролем врача. Возможность применения Глюксила в период беременности и кормления грудью, а также у детей не установлена.
Взаимодействия
препарат нельзя смешивать с фосфат- и карбонатсодержащими р-рами. Глюксил нельзя использовать в качестве р-ра-носителя для других препаратов. Их добавление может привести к физико-химическим изменениям Глюксила.
Передозировка
при введении больших объемов препарата возможны нарушения функционального состояния печени и истощения инсулярного аппарата поджелудочной железы. При значительной передозировке препарата могут возникнуть гипергликемия, тошнота, метеоризм, диарея, боль в животе. В этом случае введение препарата немедленно прекращают.
Условия хранения
в сухом месте при температуре 2–25 °С. Не допускать замораживание препарата.