Тимоглобулин необходимо применять под строгим врачебным контролем,

состояние пациентов во время проведения инфузии следует тщательно контролировать.

Предупреждение.

Иммуноопосредованные реакции

Изредка отмечались тяжелые иммуноопосредованные реакции при применении Тимоглобулина, включавшие анафилаксию или тяжелый СВЦ. Очень редко сообщалось об анафилактических реакциях с летальным исходом (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). При возникновении анафилактической реакции следует немедленно прекратить инфузию препарата и начать необходимую неотложную терапию. Любое дальнейшее введение Тимоглобулина пациенту в случае анафилаксии во время применения Тимоглобулина в анамнезе возможно только после сторогой оценки соотношения польза/риск.

Тяжелые острые реакции, связанные с инфузией, совпадают с синдромом высвобождения цитокинов, обусловленного высвобождением цитокинов активированными моноцитами и лимфоцитами. Изредка эти зарегистрированные реакции ассоциируются с тяжелыми кардиореспираторнымим осложнениями и/или смертью.

Инфекционное заболевание

Тимоглобулин, как правило, используют в комбинации с другими иммуносупрессивными средствами. Сообщалось об инфекционных заболеваниях (бактериальных, грибковых, вирусных и протозойных), реактивацию инфекции (в частности цитомегаловирусной [ЦМВ]) и сепсисе после введения Тимоглобулина в комбинации с различными иммуносупрессивными средствами. Изредка эти инфекции могут обусловить летальный исход.

Необходимое дозирование для Тимоглобулина отличается от дозирования других препаратов глобулина против тимоцитов (антитимоглобулина), поскольку отличаются состав и концентрация белков в зависимости от используемого источника антитимоглобулина. Принимая во внимание это, врач должен с осторожностью назначать дозу в зависимости от препарата вводимого антитимоглобулина.

Четкое соблюдение рекомендованной дозы и времени инфузии может снизить частоту возникновения и степень тяжести реакций, связанных с инфузией. Кроме того, снижение скорости инфузии может минимизировать многие из этих реакций. Премедикация с помощью антипиретиов, ГКС и/или антигистаминных средств может снизить частоту и степень тяжести этих побочных реакций. Высокая скорость инфузии была связана с сообщениями о случаях СВЦ. Изредка тяжелый СВЦ может приводить к летальному исходу.

Влияние на показатели крови

Установлены тромбоцитопения и/или лейкопения (в том числе лимфопения и нейтропения), являющиеся обратимыми после коррекции дозы. Если тромбоцитопения и/или лейкопения не являются симптомом основного заболевания или не связаны с состоянием, для лечения которого вводится Тимоглобулин, предлагается снизить дозу (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Во время и после терапии Тимоглобулином требуется контролировать количество лейкоцитов и тромбоцитов.

Инфекции

После введения Тимоглобулина в комбинации с различными иммуносупрессивными средствами сообщалось о развитии инфекции, реактивации инфекции и сепсисе. Рекомендуется тщательно контролировать состояние пациента и проводить противоинфекционную профилактику.

Злокачественные новообразования

Применение иммуносупрессивных средств, включая Тимоглобулин, может повысить частоту возникновения злокачественных новообразований, в том числе лимфомы или посттрансплантационного лимфопролиферативного заболевания (ПТЛЗ) (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Риск передачи возбудителей инфекции

В технологии производства Тимоглобулина используются компоненты человеческой крови (эритроциты и тимоциты, обработанные формальдегидом). Стандартные средства для профилактики инфекций, возникающих при применении препаратов, изготовленных из компонентов человеческой крови, включают подбор доноров, скрининг индивидуальных образцов донорской крови и пулов плазмы крови на специфические маркеры инфекции и введение эффективных стадий производства для инактивации/уничтожения вирусов. Несмотря на эти меры, при введении лекарственных средств, изготовленных из компонентов человеческой крови, нельзя полностью исключить возможность передачи возбудителей инфекции. Этот риск также касается неизвестных или персистирующих вирусов и других патогенов.

Принимаемые меры считаются эффективными относительно вирусов, покрытых оболочкой, таких как ВИЧ, вирус гепатита В и гепатита С и непокрытого оболочкой вируса гепатита А.

Принимаемые меры могут иметь ограниченные возможности относительно непокрытых оболочкой вирусов, таких как парвовирус В19.

Инфицирование Парвовирусом В19 может быть опасным для женщин в период беременности (инфицирование плода), для лиц с ослабленной иммунной системой и у пациентов с некоторыми типами анемии.

Рекомендации относительно инфузии Тимоглобулина

Как и в случае любой инфузии, могут возникать реакции в месте инфузии, включающие боль, отек и покраснение.

Рекомендованный путь введения Тимоглобулина — в/в инфузия в большую вену; однако, препарат можно вводить в периферическую вену. При введении Тимоглобулина в периферическую вену, сопутствующее применение гепарина и кортизола в инфузионном р-ре натрия хлорида, 9 мг/мл (0,9%) может минимизировать возможность возникновения поверхностного тромбофлебита и тромбоза глубоких вен. Отмечалось, что при комбинации Тимоглобулина, гепарина и кортизола в инфузионном р-ре глюкозы выпадает осадок, и принимая это во внимание, его применять не рекомендуется.

Вакцинация

Безопасность прививки аттенуированными живыми вакцинами после лечения Тимоглобулином не исследовалась; таким образом, для пациентов, недавно получавших Тимоглобулин, не рекомендуется проводить профилактические прививки аттенуированными живыми вакцинами.

Период беременности и кормления грудью

Результаты исследований на животных являются недостаточными для установления влияния препарата в период беременности. Потенциальный риск для людей неизвестен. Нельзя применять Тимоглобулин в период беременности без крайней необходимости.

Неизвестно, проникает ли иммуноглобулин против тимоцитов человека кроличий в грудное молоко. Поскольку другие иммуноглобулины выделяются с молоком матери, во время терапии Тимоглобулином кормление грудью следует прекратить.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. Принимая во внимание возможные побочные эффекты, которые могут возникать во время инфузии Тимоглобулина, в частности СВЦ, не рекомендуется управлять транспортными средствами и работать со сложными механизмами во время курса лечения Тимоглобулином.