Дормикинд (Dormikind) (170050) - инструкция по применению ATC-классификация
Дормикинд инструкция по применению
Фармакологические свойства
активные компоненты препарата эффективны при таких симптомах, как нервозность, раздражительность, ощущение тревожности.
Показания Дормикинд
состояния беспокойства, возбуждения и бессонница.
Применение Дормикинд
детям от рождения до 6 лет: по 1 таблетке 4 раза в сутки.
Курс лечения — 2–4 нед.
Таблетки принимать за полчаса до или через полчаса после еды, давая им раствориться во рту. При лечении младенцев таблетки можно растворять в небольшом количестве воды (например в чайной ложке).
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
возможны аллергические реакции. При возникновении любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.
Особые указания
при применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное первичное ухудшение. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.
Препарат содержит лактозу. Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.
При отсутствии улучшения после 2–3 нед лечения или при частом повторении симптомов следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат предназначен для применения у детей.
Дети. Препарат назначают детям от рождения до 6 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат предназначен для применения у детей.
Взаимодействия
неизвестны. Применение данного гомеопатического лекарственного средства не исключает применения других лекарственных средств.
Передозировка
в случаях передозировки возможно повышение частоты возникновения побочных реакций.
Условия хранения
при температуре до 25 °С.
Эксклюзивный дистрибьютор: ЧАО «Натурфарм», ул. Лесная, 30а, г. Киев, Пуща-Водица, 04075; телефон: (044) 401-81-03.
Поставщик: Альпен Фарма АГ (Швейцария).