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Дормикинд (Dormikind) (170050) - инструкция по применению ATC-классификация

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Дормикинд (Dormikind)
Цена в городе Киев
от 212,42 грн
Без рецепта
150 шт от 212,42 грн
В наличии в 187 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
150 шт.
ATC-група
N05C M50** Прочие препараты, включая комбинации
Регистрационное удостоверение
UA/4951/01/01 от 16.01.2021

Дормикинд инструкция по применению

Фармакологические свойства

активные компоненты препарата эффективны при таких симптомах, как нервозность, раздражительность, ощущение тревожности.

Показания Дормикинд

состояния беспокойства, возбуждения и бессонница.

Применение Дормикинд

детям от рождения до 6 лет: по 1 таблетке 4 раза в сутки.
Курс лечения — 2–4 нед.
Таблетки принимать за полчаса до или через полчаса после еды, давая им раствориться во рту. При лечении младенцев таблетки можно растворять в небольшом количестве воды (например в чайной ложке).

Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные эффекты

возможны аллергические реакции. При возникновении любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Особые указания

при применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное первичное ухудшение. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.
Препарат содержит лактозу. Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.
При отсутствии улучшения после 2–3 нед лечения или при частом повторении симптомов следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат предназначен для применения у детей.
Дети. Препарат назначают детям от рождения до 6 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат предназначен для применения у детей.

Взаимодействия

неизвестны. Применение данного гомеопатического лекарственного средства не исключает применения других лекарственных средств.

Передозировка

в случаях передозировки возможно повышение частоты возникновения побочных реакций.

Условия хранения

при температуре до 25 °С.
Эксклюзивный дистрибьютор: ЧАО «Натурфарм», ул. Лесная, 30а, г. Киев, Пуща-Водица, 04075; телефон: (044) 401-81-03.
Поставщик: Альпен Фарма АГ (Швейцария).

Дормикинд
Дормикинд таблетки флакон, №150
от 212,42 грн
В наличии в 187 аптеках
Цены в аптеках
Дормикинд
Дормикинд таблетки флакон, №150
от 212,42 грн
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