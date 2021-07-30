фармакодинамика. Механизм действия бетагистина изучен лишь частично. Существует несколько достоверных гипотез, которые были подтверждены данными исследований, проведенных на животных и с участием людей.

Влияние бетагистина на гистаминергическую систему . Установлено, что бетагистин частично проявляет агонистическую активность относительно Н 1 -рецепторов, а также антагонистическую активность относительно Н 3 -рецепторов гистамина в нервной ткани и имеет незначительную активность относительно Н 2 -рецепторов гистамина. Бетагистин увеличивает обмен и высвобождение гистамина путем блокирования пресинаптических Н 3 -рецепторов и индукции процесса уменьшения количества соответствующих Н 3 - рецепторов.

Бетагистин может увеличивать кровоток в кохлеарной зоне, а также во всем головном мозге . Известно, что фармакологические исследования на животных продемонстрировали улучшение кровообращения в сосудах stria vascularis внутреннего уха, возможно, за счет расслабления прекапиллярных сфинктеров в системе микроциркуляции внутреннего уха. Бетагистин также продемонстрировал увеличение мозгового кровотока в организме человека.

Бетагистин способствует вестибулярной компенсации . Бетагистин ускоряет восстановление вестибулярной функции после односторонней нейроэктомии у животных, стимулируя и способствуя процессу центральной вестибулярной компенсации. Этот эффект достигается усилением регуляции обмена и высвобождения гистамина и реализуется в результате антагонизма H 3 -рецепторов. У людей во время лечения бетагистином также уменьшалось время восстановления вестибулярной функции после нейрэктомии.

Бетагистин изменяет активность нейронов в вестибулярных ядрах . Также установлено, что бетагистин оказывает дозозависимое ингибирующее влияние на генерацию пиковых потенциалов в нейронах латеральных и медиальных вестибулярных ядер.

Фармакодинамические свойства бетагистина, как это показано на животных, могут обеспечить положительный терапевтический эффект в вестибулярной системе.

Эффективность бетагистина показана во время исследований у пациентов с вестибулярным головокружением и болезнью Меньера, что продемонстрировано путем снижения тяжести и частоты приступов головокружения.

Фармакокинетика

Всасывание. При приеме внутрь бетагистин быстро абсорбируется в пищеварительном тракте. Биодоступность препарата достигает 100%. После всасывания бетагистин быстро и почти полностью метаболизируется с образованием метаболита 2-пиридилуксусной кислоты (которая не обладает фармакологической активностью). Уровень концентрации бетагистина в плазме крови очень низкий, поэтому все фармакокинетические анализы проводятся путем измерения концентрации метаболита 2-пиридилуксусной кислоты в плазме крови и моче.

После приема бетагистина внутрь C max 2-пиридилуксусной кислоты в плазме крови (и в моче) определяется через 1 ч после применения и уменьшается с T ½ около 3–4 ч.

При приеме с пищей С max препарата ниже, чем при приеме натощак. При этом полное всасывание бетагистина идентично в обоих случаях, что указывает на то, что прием пищи только замедляет процесс всасывания препарата.

Распределение. Процент бетагистина, который связывается с белками плазмы крови, составляет <5%.

Выведение. Из организма 2-пиридилуксусная кислота быстро выводится с мочой. При приеме препарата в дозе 8–48 мг около 85% начальной дозы определяется в моче. Выведение бетагистина почками или с калом является незначительным.

Линейность. Скорость восстановления остается постоянной при пероральном приеме 8–48 мг препарата, что указывает на линейность фармакокинетики бетагистина и дает возможность предположить, что задействованный метаболический путь является ненасыщаемым.