Ундетаб (Undetab)
Ундетаб инструкция по применению
Состав
Ретинол - 3300 МЕ
Токоферол - 10 мг
Тиамина гидрохлорид - 2 мг
Рибофлавин - 2 мг
Пиридоксина гидрохлорид - 3 мг
Цианокобаламин - 0,002 мг
Кислота аскорбиновая - 75 мг
Никотинамид - 20 мг
Кислота фолиевая - 0,07 мг
Рутозид - 10 мг
Кальция пантотенат - 3 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Поливитаминное лекарственное средство. Относится к лекарственным средствам, регулирующим метаболические процессы. Нормализует обмен веществ, в том числе при процессах старения.
Фармакологическое действие лекарственного средства обусловлено действующими веществами, входящими в его состав.
Витамин А (ретинол) играет ключевую роль в синтезе белков-ферментов и структурных компонентов тканей, необходим для формирования эпителиальных клеток, костей и синтеза родопсина (зрительного пигмента), поддерживает деление иммунокомпетентных клеток, нормальный синтез иммуноглобулинов и других факторов защиты от инфекций.
Витамин Е (α-токоферола ацетат) — жирорастворимый витамин, проявляющий высокое антиоксидантное и радиопротекторное действие, защищает мембраны клеток от повреждения свободными радикалами, участвует в биосинтезе гема и белков, пролиферации клеток и других важных процессах клеточного метаболизма. Витамин Е улучшает потребление тканями кислорода. Проявляет ангиопротекторное действие, влияя на тонус и проницаемость сосудов, стимулируя образование новых капилляров.
Витамин В1 (тиамина гидрохлорид) — важный кофермент в метаболизме углеводов, участвует в функционировании нервной системы.
Витамин В2 (рибофлавин) — важный катализатор процессов клеточного дыхания и зрительного восприятия.
Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) как кофермент участвует в белковом обмене и синтезе нейромедиаторов.
Витамин В12 (цианокобаламин) является фактором роста, необходим для нормального протекания процессов кроветворения и созревания эритроцитов, участвует в синтезе аминокислот, нуклеиновых кислот и миелина.
Витамин С (кислота аскорбиновая) участвует в окислительно-восстановительных процессах организма, синтезе гемоглобина, влияет на обмен аминокислот, ускоряет абсорбцию железа из желудочно-кишечного тракта, повышает неспецифическую резистентность организма, необходим для роста и формирования костей, кожи, зубов и для нормального функционирования нервной и иммунной системы.
Витамин РР (никотинамид) участвует в процессах тканевого дыхания, углеводного и липидного обмена.
Кислота фолиевая стимулирует эритропоэз, участвует в синтезе аминокислот, нуклеиновых кислот.
Рутин нормализует проницаемость капилляров, укрепляет стенки сосудов, уменьшает агрегацию тромбоцитов, проявляет антиоксидантные свойства, предотвращает окисление и способствует депонированию аскорбиновой кислоты в тканях.
Кальция пантотенат входит в состав кофермента А, необходим для нормального формирования цикла трикарбоновых кислот, синтеза АТФ (аденозинтрифосфата), продуцирования гормонов и антител, синтеза ацетилхолина, усвоения из кишечника ионов калия, глюкозы, витамина Е.
Фармакокинетика. После приема внутрь лекарственное средство хорошо абсорбируется в тонком кишечнике и, переходя в системный кровоток, проникает во все органы и ткани.
Показания Ундетаб
как профилактическое и лечебное средство для улучшения обменных процессов и общего состояния у лиц трудоспособного и пожилого возраста, в том числе при преждевременном старении, астеническом синдроме, а также в период реконвалесценции после инфекционных заболеваний, в послеоперационный период, после длительной терапии антибиотиками широкого спектра действия.
Применение Ундетаб
лекарственное средство назначать взрослым и детям в возрасте от 14 лет внутрь после еды: с профилактической целью — по 1 драже 2 раза в сутки, для лечения — по 2 драже 3 раза в сутки в течение 20–30 дней. Повторные курсы проводить через 1–3 мес.
В период беременности для предотвращения риска тератогенного эффекта суточная доза лекарственного средства не должна превышать 1 драже в сутки.
Курс лечения зависит от тяжести и течения заболевания и определяется врачом индивидуально.
Противопоказания
при передозировке лекарственным средством возможны диспептические явления (тошнота, рвота, диарея, боль в эпигастрии), аллергические реакции (зуд, кожная сыпь), изменения со стороны кожи и волос, нарушения функций печени, головная боль, сонливость, вялость, гиперемия лица, раздражительность. В таких случаях применение лекарственного средства следует прекратить.
Терапия симптоматическая.
При длительном применении витамина С в высоких дозах возможно угнетение функции инсулярного аппарата поджелудочной железы, изменение почечной секреции аскорбиновой и мочевой кислот во время ацетилирования мочи с риском выпадения в осадок оксалатных конкрементов.
Побочные эффекты
при применении лекарственного средства в рекомендованных дозах возможны следующие побочные реакции.
Со стороны иммунной системы: реакции повышенной чувствительности к компонентам лекарственного средства, включая анафилактический шок, ангионевротический отек, бронхоспазм;
со стороны сердечно-сосудистой системы: АГ;
со стороны кожи и подкожных тканей: сыпь, крапивница, зуд, покраснение;
со стороны пищеварительного тракта: диспептические нарушения, тошнота, рвота, боль в желудке, отрыжка, запор, диарея, увеличение секреции желудочного сока;
со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, повышенная возбудимость, сонливость, нарушение сна, повышенная утомляемость;
со стороны органа зрения: нарушение зрения, сухость кожи/слизистой оболочки глаз;
со стороны обмена веществ: гиперкальциемия, гиперкальциурия, кристаллурия, глюкозурия;
со стороны системы крови и лимфатической системы: нарушение свертывания крови, гемолиз эритроцитов у пациентов с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы;
общие нарушения: приливы, которые могут сопровождаться ощущением сердцебиения, раздражительность, потливость, гипертермия;
другие: окрашивание мочи в желтый цвет.
В течение длительного применения в высоких дозах могут возникать следующие побочные реакции.
Со стороны обмена веществ: гиперурикемия, нарушение толерантности к глюкозе, гипергликемия, нарушение обмена цинка, меди;
со стороны нервной системы: парестезии, судороги, анорексия;
со стороны сердечно-сосудистой системы: аритмия, артериальная гипотензия;
со стороны системы крови и лимфатической системы: эритроцитопения, нейтрофильный лейкоцитоз;
со стороны пищеварительного тракта: желудочно-кишечные нарушения;
со стороны кожи и подкожных тканей: потеря волос, себорея, гиперпигментация, сухость и трещины на ладонях и ступнях;
со стороны почек и мочевыводящих путей: нарушение функции почек, почечная недостаточность;
со стороны печени и желчевыводящих путей: желтуха, жировая дистрофия печени;
со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани: миалгия, миопатия;
лабораторные данные: временное повышение уровня АсАТ, ЩФ, ЛДГ, повышение уровня мочевой кислоты в крови, нарушение электролитного баланса.
Особые указания
при применении лекарственного средства необходимо соблюдать дозировку и длительность курса применения. Лекарственное средство следует применять с осторожностью пациентам с сахарным диабетом, дистрофическими заболеваниями сердца, при декомпенсации сердечной деятельности и ишемической болезни сердца, с заболеваниями органов кроветворения, с нарушением метаболизма железа (гемосидероз, гемохроматоз, талассемия), при желудочно-кишечных заболеваниях, пептической язве желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе, желчнокаменной болезни, хроническом панкреатите, при поражениях печени, пациентам с острым нефритом, с мочекаменной болезнью, при глаукоме, геморрагиях, артериальной гипотензии умеренной степени. При применении лекарственного средства необходим контроль артериального давления и состояния почек.
С осторожностью применять пациентам с новообразованиями (за исключением случаев, сопровождающихся мегалобластной анемией).
Следует принимать во внимание, что применение аскорбиновой кислоты в высоких дозах может изменять некоторые лабораторные показатели (глюкозы в крови, трансаминаз, мочевой кислоты, креатинина). Одновременное применение аскорбиновой кислоты со щелочным питьем уменьшает ее всасывание, поэтому не следует запивать лекарственное средство щелочной минеральной водой. Не применять лекарственное средство с горячими напитками (особенно кофе), алкоголем. Не рекомендуется применять лекарственное средство в конце дня, поскольку аскорбиновая кислота обладает легким стимулирующим действием. Не следует превышать рекомендованную дозу. При применении препарата, как и других поливитаминных препаратов, необходима полноценная белковая диета, способствующая лучшему усвоению и обмену витаминов, особенно водорастворимых.
Женщинам, применявшим ретинол в высоких дозах (более 10 000 МЕ), можно планировать беременность не ранее, чем через 6–12 мес. Это связано с тем, что в течение этого времени существует риск неправильного развития плода под влиянием высокого содержания витамина А в организме.
Лекарственное средство содержит сахар, что следует учитывать пациентам с сахарным диабетом.
Лекарственное средство не рекомендуется назначать вместе с другими поливитаминами, поскольку возможна передозировка последних в организме.
Лекарственное средство содержит муку пшеничную в составе вспомогательных веществ, что следует учитывать больным целиакией.
Возможно окрашивание мочи в желтый цвет, что является полностью безвредным фактором и объясняется наличием в составе лекарственного средства рибофлавина.
Применение в период беременности и кормления грудью. Применение в период беременности или кормления грудью возможно только с учетом преимущества пользы для матери над потенциальным риском для плода/ребенка. В период беременности для предотвращения риска тератогенного эффекта суточная доза лекарственного средства не должна превышать 1 драже в сутки.
Доза витамина А не должна превышать 5000 МЕ для беременных и женщин, планирующих забеременеть.
Не следует применять ретинол в высоких дозах (свыше 10 000 МЕ) женщинам в период кормления грудью из-за угрозы развития у грудных детей гипервитаминоза А.
Дети. Детям в возрасте до 14 лет применение лекарственного средства противопоказано.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Водителям и операторам сложных механизмов следует учитывать вероятность развития таких побочных эффектов, как головокружение, сонливость, нарушение зрения.
Взаимодействия
витамины А и Е взаимно усиливают действие и являются синергистами.
Витамин А снижает противовоспалительное действие глюкокортикоидов. Нельзя одновременно применять с нитритами и колестирамином, поскольку они нарушают всасывание ретинола. Витамин А нельзя назначать с ретиноидами, так как их комбинация является токсичной.
Витамин E нельзя применять вместе с препаратами железа, серебра, средствами, имеющими щелочную среду (натрия гидрокарбонат, трисамин), антикоагулянтами непрямого действия (дикумарин, неодикумарин). Витамин E усиливает эффект стероидных и нестероидных противовоспалительных средств (натрия диклофенак, ибупрофен, преднизолон). Лекарственные средства, содержащие железо, угнетают действие витамина E.
Витамин С усиливает действие и токсичность сульфаниламидов (возможность кристаллурии), пенициллина, повышает всасывание железа, абсорбцию алюминия (учитывать при одновременном лечении антацидами, содержащими алюминий), снижает эффективность гепарина и непрямых коагулянтов. Применение препарата в высоких дозах уменьшает эффективность трициклических антидепрессантов, нейролептиков — производных фенотиазина, канальцевую реабсорбцию амфетамина, нарушает выделение мексилетина почками.
Аскорбиновую кислоту можно применять только через 2 ч после инъекции дефероксамина. Длительное применение лекарственного средства в высоких дозах снижает эффективность лечения дисульфирамом.
Аскорбиновая кислота повышает общий клиренс этилового спирта. Аскорбиновая кислота усиливает выделение оксалатов с мочой и повышает риск кристаллурии при лечении салицилатами.
Всасывание витамина С уменьшается при одновременном применении с пероральными контрацептивами, употреблении фруктовых или овощных соков, щелочного питья.
Фолиевая кислота при одновременном применении с антитромботическими лекарственными средствами повышает риск кровоточивости, с гипотензивными лекарственными средствами — приводит к усилению артериальной гипотензии, с гиполипидемическими средствами — повышает риск их токсических эффектов, с противодиабетическими — уменьшает сахароснижающий эффект последних, с метилдопой или блокаторами β-адренорецепторов — приводит к значительному снижению АД, с пробенецидом — снижает эффект пробенецида. Фолиевая кислота снижает концентрации фенитоина в плазме крови, при применении с другими противоэпилептическими средствами возможно взаимное снижение клинической эффективности.
Витамин В6 ослабляет действие леводопы, предотвращает или уменьшает токсические проявления, наблюдающиеся при применении изониазида и других противотуберкулезных лекарственных средств.
Витамин В1, влияя на процессы поляризации в области нервно-мышечных синапсов, может ослаблять курареподобное действие миорелаксантов.
Витамин В2 несовместим со стрептомицином и уменьшает эффективность антибактериальных лекарственных средств (окситетрациклина, доксициклина, эритромицина, тетрациклина и линкомицина). Трициклические антидепрессанты, имипрамин и амитриптилин, ингибируют метаболизм рибофлавина, особенно в тканях сердца.
ПАСК (парааминосалициловая кислота), циметидин, препараты кальция, этиловый спирт уменьшают всасывание витамина В12. С осторожностью следует назначать пациентам при стенокардии, с нестабильной стенокардией и острым инфарктом миокарда, больным, применяющим нитраты, антагонисты кальциевых каналов и блокаторы β-адренорецепторов.
При применении никотиновой кислоты с ловастатином сообщалось о случаях рабдомиолиза.
Передозировка
при передозировке лекарственным средством возможны диспептические явления (тошнота, рвота, диарея, боль в эпигастрии), аллергические реакции (зуд, кожная сыпь), изменения со стороны кожи и волос, нарушения функций печени, головная боль, сонливость, вялость, гиперемия лица, раздражительность. В таких случаях применение лекарственного средства следует прекратить.
Терапия симптоматическая.
При длительном применении витамина С в высоких дозах возможно угнетение функции инсулярного аппарата поджелудочной железы, изменение почечной секреции аскорбиновой и мочевой кислот во время ацетилирования мочи с риском выпадения в осадок оксалатных конкрементов.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.