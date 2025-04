эверолимус метаболизируется главным образом в печени и в некоторой степени — в стенке кишечника под действием CYP 3A4-изофермента. Он также является субстратом для системы выведения многих препаратов — Р-гликопротеина (РgР). Поэтому лекарственные средства, влияющие на CYP 3A4 и/или PgP, могут воздействовать на абсорбцию эверолимуса и его последующее выведение. Сочетанное лечение выраженными CYP 3A4-ингибиторами и/или индукторами не рекомендуется. Ингибиторы PgP могут снижать выведение эверолимуса из клеток кишечника и повышать концентрацию эверолимуса в крови. In vitro эверолимус — конкурентоспособный ингибитор CYP 3A4 и CYP 2D6, потенциально повышающий концентрации лекарственных средств, выводимых этими ферментами. Таким образом, следует соблюдать осторожность при одновременном применении эверолимуса с CYP 3A4- и CYP 2D6-субстратами с узким терапевтическим индексом. Все исследования взаимодействия in vivo проводились без сопутствующего применения циклоспорина.

Циклоспорин (ингибитор CYP 3A4/PgP). Биодоступность эверолимуса существенно повышалась при одновременном применении с циклоспорином. В исследовании однократной дозы препарата, применяемой здоровыми субъектами, циклоспорин в форме микроэмульсии увеличивал AUC эверолимуса на 168% (диапазон 46–365%) и повышал C max препарата на 82% (диапазон 25–158%) по сравнению с применением одного эверолимуса. В случае изменения дозы циклоспорина может понадобиться модификация дозы эверолимуса. Сертикан оказывал лишь незначительное клиническое влияние на фармакокинетику циклоспорина у пациентов, перенесших трансплантацию почки или сердца, и получавших циклоспорин в форме микроэмульсии.

Рифампицин (индуктор CYP 3A4). Предварительное лечение у здоровых субъектов многократными дозами рифампицина приводило к повышению клиренса эверолимуса примерно в 3 раза, снижая C max на 58% и AUC — 63% после однократного приема Сертикана. Комбинация с рифампицином не рекомендуется.

Аторвастатин (субстрат CYP 3A4) и правастатин (субстрат PgP). Однократное применение Сертикана здоровыми субъектами одновременно с аторвастатином или правастатином не влияло на фармакокинетику аторвастатина, правастатина и эверолимуса так же, как и на общую биореактивность ГМГ-КoA-редуктазы в плазме крови в клинически значимой степени. Однако эти результаты не могут экстраполироваться на другие ингибиторы ГМГ-КoA-редуктазы.

Пациентов следует наблюдать относительно развития рабдомиолиза и других побочных эффектов, как описано в инструкции для применения ингибиторов ГМГ-КoA-редуктазы.

Другие возможные взаимодействия. Умеренные ингибиторы CYP 3A4 и PgP могут повышать уровень эверолимуса в крови (например противогрибковые средства — флуконазол; макролидные антибиотики — эритромицин, блокаторы кальциевых каналов — верапамил, никардипин, дилтиазем; ингибиторы протеазы — нелфинавир, индинавир, ампренавир. Индукторы CYP 3A4 могут повышать метаболизм эверолимуса и снижать уровень эверолимуса в крови (например зверобой (Hypericum perforatum), антиконвульсанты — карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин, анти-ВИЧ-препараты — ифавиренц, невирапин).

Грейпфрут и грейпфрутовый сок влияют на активность цитохрома P450 и PgP, поэтому его употреблять не следует.

Вакцинация. Иммуносупрессанты могут оказывать влияние на ответную реакцию на прививку, поэтому вакцинация, проводимая во время лечения Сертиканом, может быть менее эффективна. Применения живых вакцин следует избегать.