Принимать натощак. Перед каждым приемом препарата необходимо активно взболтать раствор 10–15 раз.

Разовая доза: взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 20 капель 2–3 раза в сутки. При длительной терапии хронических заболеваний — 15–25 капель утром.

Разовую дозу принимать за 15–20 минут до еды или через 1 час после еды. Капли растворить в 10 мл воды и выпить, задерживая на несколько секунд во рту (можно не растворять, а сразу капать под язык).

Курс лечения 1–2 месяца. При заболеваниях почек курс лечения можно продолжить после консультации врача.