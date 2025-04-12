Пилозелла Композитум (Pilosella Compositum)
Пилозелла Композитум инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 100 мл капель содержат: Spironolactonum D4 — 12,2 мл; Hydrochlorothiazide D4 — 12,2 мл; Amiloride D4 — 12,2 мл; Apis D2 — 12,2 мл; Hypophysis suis D12 — 12,2 мл; Berberis TM — 13 мл; Solidago TM — 13 мл; Pilosella TM — 13 мл;
вспомогательные вещества: этанол 96%, вода очищенная.
Препарат содержит 30% об. этанола.
1 мл препарата содержит 21 каплю.
Лекарственная форма
Капли оральные.
Основные физико-химические свойства: прозрачная раствор от светло-желтого до желтого цвета с запахом спирта этилового.
Фармакотерапевтическая группа
Комплексный гомеопатический препарат.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Лекарственное средство оказывает мочегонное, дезинтоксикационное, противовоспалительное действие, которое базируется на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного, животного происхождения, суис-органных и аллопатических компонентов в гомеопатических разведениях, которые входят в его состав.
Препарат имеет четыре терапевтических ядра:
1 ядро — диуретическое и нефропротекторное действие гомеопатических компонентов (Berberis TM, Solidago TM, Pilosella TM);
2 ядро — диуретическое действие потенцированных аллопатических компонентов (Amiloride D4, Hydrochlorothiazide D4, Spironolactonum D4);
3 ядро — противоотечное действие (Apis D2);
4 ядро — центральная регуляция нарушений водно-солевого обмена (Hypophysis suis D12).
Фармакокинетика.
Для гомеопатического лекарственного средства не определяется.
Показания
В комплексном лечении отеков при заболеваниях почек, сердечно-сосудистой системы, печени, легких.
Противопоказания
Индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При необходимости одновременного применения с другими лекарственными средствами следует проконсультироваться с врачом.
Особенности применения
С учетом особенностей течения заболевания и состояния больного врач может изменять продолжительность курса лечения.
Во время приема препарата рекомендуется отказаться от алкоголя, сахара, приправ, копченых продуктов, продуктов из свинины.
Это лекарственное средство содержит небольшое количество этанола (алкоголя), менее 100 мг/дозу.
Способ применения и дозы
Принимать натощак. Перед каждым приемом препарата необходимо активно взболтать раствор 10–15 раз.
Разовая доза: взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 20 капель 2–3 раза в сутки. При длительной терапии хронических заболеваний — 15–25 капель утром.
Разовую дозу принимать за 15–20 минут до еды или через 1 час после еды. Капли растворить в 10 мл воды и выпить, задерживая на несколько секунд во рту (можно не растворять, а сразу капать под язык).
Курс лечения 1–2 месяца. При заболеваниях почек курс лечения можно продолжить после консультации врача.
Дети
Препарат применять детям в возрасте старше 12 лет. Опыта применения препарата у детей в возрасте младше 12 лет нет.
Побочные реакции
У лиц с повышенной чувствительностью возможно развитие аллергических реакций. В случае появления любых нежелательных реакций пациенту следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.
Срок годности
5 лет.
Не применять после истечения срока годности, указанного на флаконе-капельнице.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 30 мл капель во флаконе-капельнице в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Гуна С.п.а.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Виа Пальманова, 69 — 20132 Милан, Италия.