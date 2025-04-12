для предотвращения появления нежелательных эффектов препарат необходимо наносить на очищенную от других лекарственных средств, косметики и загрязнений кожу.

Другие лекарственные средства не следует наносить на обрабатываемые участки кожи в течение нескольких часов перед аппликацией геля и после нее.

Препарат следует наносить только на неповрежденные участки кожи, избегая попадания на открытые раны, в глаза, на слизистые оболочки или на поврежденную кожу (например после облучения, при дерматитах, дерматозах, ожогах, а также на свежие послеоперационные рубцы).

При применении препарата путем ионофореза гель наносят под катод, учитывая анионные свойства гепарина. При фонофорезе препарат благодаря своим хорошим контактным свойствам и содержанию действующих веществ дополняет физиотерапевтическое действие ультразвуковых волн.

Препарат не оставляет жирного блеска на коже и следов на одежде.

Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат противопоказан в период беременности. Во время лечения препаратом кормление грудью следует прекратить.

Дети. Препарат не назначают детям из-за ограниченного опыта применения.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Отсутствуют данные.