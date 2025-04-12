Фитобене (Phytobene)
Фитобене инструкция по применению
Состав
Диметилсульфоксид - 0,15 г/г
Гепарин натрий - 500 МЕ/г
Декспантенол - 0,025 г/г
Фармакологические свойства
Фитобене гель — комбинированный препарат для местного применения. Действие препарата обусловлено его компонентами.
Диметилсульфоксид оказывает противовоспалительное, антиэкссудативное и местноанестезирующее действие за счет инактивации гидроксильных радикалов и улучшения метаболических процессов в очаге воспаления, снижения скорости проведения ноцицептивных импульсов в периферических нейронах. Диметилсульфоксид проникает через биологические мембраны, облегчает резорбцию других компонентов препарата.
Гепарин натрия — антикоагулянт прямого действия, естественный антиагрегантный фактор организма, инактивируя биогенные амины в тканях, оказывает умеренное противовоспалительное действие, улучшает микроциркуляцию, препятствует тромбообразованию, активирует фибринолитические свойства крови, способствует регенерации соединительной ткани за счет угнетения активности гиалуронидазы.
Декспантенол — производное витамина В5 — в коже превращается в пантотеновую кислоту, входящую в состав коэнзима А, который играет важную роль в процессах ацетилирования и окисления. Улучшая обменные процессы, стимулирует регенерацию поврежденных тканей.
Показания Фитобене
закрытые (без повреждения кожи) травмы и их последствия — отек, миозит, тендинит и тендовагинит, лигмаментит, бурсит, кровоизлияния, ушиб мягких тканей, растяжение мышц, сухожилий и связок, хроническая травматизация и перегрузка мягких тканей (например «локоть теннисиста»); невралгия различного происхождения; ограничение подвижности суставов (например плечелопаточный периартрит); острая боль при заболеваниях поверхностных вен нижних конечностей (тромбофлебит, флебит, перифлебит, варикозное расширение вен, трофические нарушения на фоне хронической венозной недостаточности).
Применение Фитобене
взрослым гель наносят тонким слоем (например столбик геля длиной 3 см наносят на участок, размер которого соответствует проекции коленного сустава) на пораженные участки или вокруг них (при ссадинах) и равномерно распределяют легкими втирающими движениями 2–4 раза в сутки. При наложении повязок воздухопроницаемый перевязочный материал накладывают только после проникновения большей части геля в кожу и испарения спирта (несколько минут). Длительность курса лечения определяется индивидуально и зависит от тяжести заболевания и эффективности терапии.
Не следует пропускать время применения препарата. В случае пропуска применения гель необходимо нанести как можно быстрее. Однако если до следующего применения осталось немного времени, следует вернуться к регулярному способу применения.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата; выраженные нарушения функции печени и/или почек; БА; выраженные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы (выраженная стенокардия, инфаркт миокарда, инсульт, выраженный общий атеросклероз); трофические язвы ног, кровоточащие, открытые и/или инфицированные раны, геморрагический диатез, пурпура, тромбоцитопения, гемофилия, склонность к кровотечениям; коматозные состояния, глаукома, катаракта; период беременности и кормления грудью, детский возраст.
Побочные эффекты
обусловленные действием диметилсульфоксида: головокружение, бессонница, адинамия, дерматиты, бронхоспазм, тошнота, рвота. Иногда может быть запах чеснока изо рта; этот запах не является побочным действием, а свидетельствует, в первую очередь, о хорошей абсорбции диметилсульфоксида.
Обусловленные действием декспантенола: контактный дерматит, аллергический дерматит, экзема, сыпь, раздражение кожи и волдыри.
Обусловленные действием гепарина: припухлость кожи, ощущение жжения, сыпь, крапивница, геморрагии, иногда — возникновение небольших пустул, пузырьков или пузырей, которые быстро исчезают после прекращения применения препарата. При нанесении на большие участки кожи возможны системные побочные реакции.
При возникновении любых местных или аллергических реакций необходимо смыть гель проточной водой и немедленно обратиться к врачу.
Сразу после применения геля возможно изменение вкусовых ощущений, быстро проходит в течение нескольких минут.
Особые указания
для предотвращения появления нежелательных эффектов препарат необходимо наносить на очищенную от других лекарственных средств, косметики и загрязнений кожу.
Другие лекарственные средства не следует наносить на обрабатываемые участки кожи в течение нескольких часов перед аппликацией геля и после нее.
Препарат следует наносить только на неповрежденные участки кожи, избегая попадания на открытые раны, в глаза, на слизистые оболочки или на поврежденную кожу (например после облучения, при дерматитах, дерматозах, ожогах, а также на свежие послеоперационные рубцы).
При применении препарата путем ионофореза гель наносят под катод, учитывая анионные свойства гепарина. При фонофорезе препарат благодаря своим хорошим контактным свойствам и содержанию действующих веществ дополняет физиотерапевтическое действие ультразвуковых волн.
Препарат не оставляет жирного блеска на коже и следов на одежде.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат противопоказан в период беременности. Во время лечения препаратом кормление грудью следует прекратить.
Дети. Препарат не назначают детям из-за ограниченного опыта применения.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Отсутствуют данные.
Взаимодействия
применение гепарина может способствовать удлинению протромбинового времени у больных, принимающих пероральные антикоагулянты. Не следует применять препарат одновременно с лекарственными средствами для местного применения, например, с препаратами, содержащими тетрациклин, гидрокортизон, салициловую кислоту, антикоагулянтами.
В связи со способностью диметилсульфоксида усиливать как специфическую активность, так и токсичность некоторых лекарственных средств, следует избегать одновременного нанесения других лекарственных средств для местного применения с гелем Фитобене. Диметилсульфоксид усиливает действие этанола (алкоголь тормозит выведение препарата) и инсулина, кислоты ацетилсалициловой, бутадиона; препаратов дигиталиса, хинидина, нитроглицерина, антибиотиков (стрептомицина, мономицина и т.п.), сенсибилизирует организм к средствам для наркоза.
Препарат нельзя применять одновременно с сулиндаком (НПВП) из-за возможного возникновения тяжелых токсических реакций (периферической нейропатии).
При применении любых других лекарственных средств следует обязательно проконсультироваться с врачом относительно возможности применения препарата.
Передозировка
случаи передозировки препарата не описаны.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.