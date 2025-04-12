Олатропил® (Olatropil®)
Олатропил инструкция по применению
Состав
Гамма-аминомасляная кислота - 0,125 г
Пирацетам - 0,25 г
Фармакологические свойства
Олатропил — комбинированный препарат, свойства которого обусловлены свойствами его компонентов: ГАМК (аминалоном) и производным пирролидона — пирацетамом. ГАМК является основным медиатором процессов торможения в ЦНС. Нейрометаболический эффект препарата обусловлен преимущественно стимулирующим влиянием на ГАМК-ергическую систему, которая обеспечивает нормализацию динамики нервных процессов. ГАМК повышает активность энергетических процессов в ЦНС, улучшает усвоение глюкозы, активирует кровоснабжение тканей мозга. Аминалон улучшает динамику нервных процессов в головном мозгу, процессы мышления, память, повышает концентрацию внимания, способствует восстановлению двигательной активности и речи после нарушения мозгового кровообращения, оказывает мягкий психостимулирующий эффект.
Вторым компонентом Олатропила является пирацетам — циклическое производное ГАМК — ноотропное средство, которое действует на головной мозг, улучшая когнитивные (познавательные) функции, такие как способность к обучению, память, внимание, а также умственную трудоспособность. Механизмов влияния пирацетама на ЦНС, вероятно, несколько: изменение скорости распространения возбуждения в головном мозгу; усиление метаболических процессов в нервных клетках; улучшение микроциркуляции путем влияния на реологические характеристики крови, не вызывая при этом сосудорасширяющего эффекта. Улучшает связи между полушариями головного мозга и синаптическую проводимость в неокортикальных структурах. После продолжительного применения препарата отмечают улучшение когнитивных функций, внимания. Эти изменения объективно фиксируются на электроэнцефалограмме (усиление α- и β-ритмов мозга и ослабление δ-ритмов). Пирацетам подавляет агрегацию тромбоцитов и восстанавливает эластичность мембраны эритроцитов, уменьшает адгезию эритроцитов.
Пирацетам оказывает протекторное и восстанавливающее действие при нарушении функции головного мозга вследствие гипоксии, интоксикации, электросудорожной терапии.
При комплексном действии обоих компонентов усиливаются ноотропные и антигипоксические процессы, повышается физическая трудоспособность, улучшается переносимость стрессовых влияний различного генеза. Выраженный синергизм действия аминалона с пирацетамом позволяет снизить терапевтические дозы каждого из компонентов комбинации, благодаря чему уменьшается выраженность возможных побочных эффектов и повышается безопасность лечения.
Аминалон и пирацетам, входящие в состав Олатропила, после перорального приема хорошо всасываются, проникая в органы и ткани, в том числе в головной мозг. Выделяются почками частично в виде метаболитов, а пирацетам — в основном в неизмененном неметаболизированном виде.
Показания Олатропил
Олатропил назначают:
взрослым:
- при заболеваниях нервной системы для лечения сосудистой энцефалопатии (атеросклероз, гипертоническая болезнь);
- при хронической церебрально-сосудистой недостаточности с нарушениями памяти, концентрации внимания, речи, головокружением, головной болью;
- для лечения энцефалопатии (алкогольная, постинсультная, посттравматическая);
- в терапии старческой деменции (включая болезнь Альцгеймера);
- для лечения психоорганических синдромов различной этиологии.
Применение Олатропил
Олатропил принимают внутрь перед едой. Оптимальной дозой для взрослых является назначение по 1 капсуле 3–4 раза в сутки. При необходимости возможно постепенное повышение дозы до 6 капсул в сутки.
Терапевтический эффект, как правило, развивается через 2 нед от начала лечения.
Продолжительность курса лечения препаратом врач определяет индивидуально, обычно она составляет от 1 до 2 мес и при необходимости повторяется через 6–8 нед.
Противопоказания
повышенная чувствительность к пирацетаму или производным пирролидона, а также другим компонентам препарата.
ОПН.
Острое нарушение мозгового кровообращения (геморрагический инсульт). Терминальная стадия почечной недостаточности (при клиренсе креатинина <20 мл/мин).
Хорея Гентингтона.
Побочные эффекты
cо стороны нервной системы: часто — гиперкинезия; иногда — атаксия, головная боль, бессонница, нарушение равновесия, сонливость, повышение частоты приступов эпилепсии.
Со стороны иммунной системы: иногда — реакции гиперчувствительности, включая анафилактоидные реакции.
Со стороны пищеварительной системы: иногда — абдоминальная боль, боль в верхней части живота, тошнота, диарея, рвота, диспептические явления, нарушения со стороны кишечника.
Со стороны кожи и подкожных тканей: иногда — ангионевротический отек, дерматит, зуд, сыпь, крапивница.
Нарушения психики: иногда — повышенная возбудимость, депрессия, тревожность, спутанность сознания, галлюцинации.
Со стороны органа слуха и лабиринта: иногда — головокружение.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: иногда — повышение сексуальной активности.
Другие: увеличение массы тела, астения, АГ, колебания АД, гипертермия, ощущение жара, геморрагические нарушения.
В случае возникновения каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.
Особые указания
в начале лечения необходим контроль АД из-за возможности его колебания.
Пациентам пожилого возраста с обострением сердечной недостаточности дозу препарата следует снизить или прекратить прием препарата.
Не рекомендуется назначение препарата Олатропил больным с психомоторным возбуждением.
При длительной терапии больным пожилого возраста рекомендуется регулярный контроль за показателями функции почек, в случае необходимости корректируют дозу в зависимости от результатов исследования клиренса креатинина.
В связи с тем, что пирацетам снижает агрегацию тромбоцитов, необходимо с осторожностью назначать препарат пациентам с нарушением гемостаза, состояниями, которые могут сопровождаться кровоизлияниями (язва ЖКТ), до и после обширных хирургических вмешательств (включая стоматологические вмешательства), пациентам, которые применяют антикоагулянты, тромбоцитарные антиагреганты, включая ацетилсалициловую кислоту в низких дозах, или больным с симптомами тяжелого кровотечения.
Препарат проникает через фильтрующие мембраны аппаратов для гемодиализа.
Не рекомендуется применять препарат в вечернее время и перед сном из-за возможного нарушения сна.
Не рекомендуется во время лечения употреблять алкоголь.
Период беременности и кормления грудью. Олатропил в период беременности и кормления грудью не применяют, поскольку нет достаточных данных относительно применения препарата в этот период.
Дети. Препарат не назначают детям.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Учитывая, что у чувствительных пациентов при применении препарата могут возникать побочные реакции (сонливость, нарушение равновесия, спутанность сознания), на время приема препарата следует воздержаться от управления транспортными средствами и выполнения других работ, требующих концентрации внимания.
Взаимодействия
Олатропил усиливает действие антидепрессантов, что особенно важно в случае резистентности к терапии типичными или атипичными антидепрессантами.
Олатропил уменьшает выраженность побочных эффектов нейролептиков, транквилизаторов и снотворных средств.
Одновременное применение с алкоголем не влияет на уровень концентрации препарата в плазме крови, и концентрация алкоголя в плазме крови не изменялась при приеме 1,6 г пирацетама.
При сочетанном применении с тиреоидными гормонами (T3 + T4) возможна повышенная раздражительность, дезориентация и нарушения сна. Не отмечено взаимодействия пирацетама с клоназепамом, фенитоином, фенобарбиталом, вальпроатом натрия. При применении пирацетама в дозе 20 мг/сут не изменяется Cmax и AUC указанных препаратов у больных эпилепсией. У больных с тяжелым течением рецидивирующего тромбоза применение пирацетама в высоких дозах (9,6 г/сут) не влияло на дозировку аценокумарола для достижения значения протромбинового времени 2,5–3,5, но при одновременном применении отмечалось значительное снижение уровня агрегации тромбоцитов, уровня фибриногена, факторов Виллебранда, вязкости крови и плазмы. Вероятность изменения фармакодинамики пирацетама под действием других лекарственных средств низкая, поскольку 90% препарата выводится в неизмененном виде с мочой. Метаболическое взаимодействие пирацетама с препаратами, которые метаболизируются указанными ниже изоформами цитохрома P450, маловероятно, поскольку в экспериментах in vitro установлено, что в дозе 142; 426; 1422 мкг/мл пирацетам не изменяет активности таких изоформ цитохрома P450, как CYP 1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 и 4A9/11, а в дозе >1422 мкг/мл — несколько подавляет активность изоформ CYP 2A6 и 3A4/5 (на 21 и 11% соответственно), однако уровень Ki этих двух CYP-изомеров остается достаточным.
При одновременном применении с препаратами бензодиазепинового ряда (транквилизаторы, противосудорожные средства), а также с седативными средствами (барбитураты) наблюдается взаимное усиление эффекта. При комбинированном применении с препаратами бензодиазепинового ряда каждое из лекарственных средств следует назначать в минимальных или средних эффективных дозах.
Пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) может усиливать действие препарата.
Передозировка
компоненты Олатропила относятся к классу нетоксичных веществ, поэтому случаев отравления не отмечено. При появлении психомоторного возбуждения в случае передозировки препарата рекомендуется введение седативных средств.
При превышении дозы возможно увеличение выраженности побочных эффектов препарата.
Лечение симптоматическое. Специфического антидота нет, можно применять гемодиализ (выведение 50–60% пирацетама).
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C. Условия отпуска из аптек: без рецепта.