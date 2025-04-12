Олатропил усиливает действие антидепрессантов, что особенно важно в случае резистентности к терапии типичными или атипичными антидепрессантами.

Олатропил уменьшает выраженность побочных эффектов нейролептиков, транквилизаторов и снотворных средств.

Одновременное применение с алкоголем не влияет на уровень концентрации препарата в плазме крови, и концентрация алкоголя в плазме крови не изменялась при приеме 1,6 г пирацетама.

При сочетанном применении с тиреоидными гормонами (T 3 + T 4 ) возможна повышенная раздражительность, дезориентация и нарушения сна. Не отмечено взаимодействия пирацетама с клоназепамом, фенитоином, фенобарбиталом, вальпроатом натрия. При применении пирацетама в дозе 20 мг/сут не изменяется C max и AUC указанных препаратов у больных эпилепсией. У больных с тяжелым течением рецидивирующего тромбоза применение пирацетама в высоких дозах (9,6 г/сут) не влияло на дозировку аценокумарола для достижения значения протромбинового времени 2,5–3,5, но при одновременном применении отмечалось значительное снижение уровня агрегации тромбоцитов, уровня фибриногена, факторов Виллебранда, вязкости крови и плазмы. Вероятность изменения фармакодинамики пирацетама под действием других лекарственных средств низкая, поскольку 90% препарата выводится в неизмененном виде с мочой. Метаболическое взаимодействие пирацетама с препаратами, которые метаболизируются указанными ниже изоформами цитохрома P450, маловероятно, поскольку в экспериментах in vitro установлено, что в дозе 142; 426; 1422 мкг/мл пирацетам не изменяет активности таких изоформ цитохрома P450, как CYP 1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 и 4A9/11, а в дозе >1422 мкг/мл — несколько подавляет активность изоформ CYP 2A6 и 3A4/5 (на 21 и 11% соответственно), однако уровень K i этих двух CYP-изомеров остается достаточным.

При одновременном применении с препаратами бензодиазепинового ряда (транквилизаторы, противосудорожные средства), а также с седативными средствами (барбитураты) наблюдается взаимное усиление эффекта. При комбинированном применении с препаратами бензодиазепинового ряда каждое из лекарственных средств следует назначать в минимальных или средних эффективных дозах.

Пиридоксина гидрохлорид (витамин В 6 ) может усиливать действие препарата.