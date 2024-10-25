Витоприл® (Vitopril) (169724) - инструкция по применению ATC-классификация
Витоприл инструкция по применению
Состав
1 таблетка 10 мг содержит 10,89 мг лизиноприла дигидрата, что соответствует 10 мг лизиноприла.
Лизиноприл - 10 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Лизиноприл снижает уровень ангиотензина II и альдостерона в плазме крови, одновременно повышая концентрацию вазодилататора брадикинина. Лизиноприл вызывает снижение ОПСС и АД, минутный объем сердца может увеличиться при неизменной ЧСС, также может усилиться почечный кровоток.
АД начинает снижаться через 1 ч после приема внутрь, максимальный гипотензивный эффект достигается через 6 ч. Продолжительность действия лизиноприла (около 24 ч) зависит от дозы. При длительном лечении эффективность препарата не снижается. При резком прекращении лечения больших перепадов АД (синдром отмены) не возникает.
Хотя первичное действие лизиноприла связано с ренин-ангиотензин-альдостероновой системой, препарат эффективен и при АГ, течение которой характеризуется низким содержанием ренина.
Кроме непосредственного снижения АД, лизиноприл уменьшает альбуминурию за счет изменений результатов гистологического исследования и гемодинамики гломерулярного аппарата почек. В ходе контролируемых исследований у больных сахарным диабетом не выявлено ни колебаний уровня глюкозы в крови, ни учащения гипогликемии.
Играет положительную роль в восстановлении функции поврежденного эндотелия у больных с гипергликемией.
Фармакокинетика. Всасывание. При пероральном приеме лизиноприла Сmax в плазме крови достигается приблизительно через 7 ч. Учитывая количество препарата, выделяемого с мочой, средняя скорость всасывания лизиноприла составляет около 25% при приеме дозы 5–80 мг. Вариабельность показателей между пациентами может составлять от 6 до 60%. Абсолютная биодоступность лизиноприла снижается примерно до 16% у пациентов с сердечной недостаточностью II–IV класса по классификации NYHA. Прием пищи не влияет на всасывание лизиноприла.
Распределение. Кроме связывания с АПФ, лизиноприл не связывается с другими белками плазмы крови. Как показывают исследования на животных, лизиноприл в небольшом количестве проникает через ГЭБ.
Выведение. Лизиноприл не метаболизируется и выделяется исключительно почками в неизмененном виде. После повышения дозы эффективный Т½ составляет 12,6 ч. Клиренс лизиноприла составляет около 50 мл/мин у здоровых добровольцев. После выведения значительного количества свободного активного вещества следует более медленное выведение фракции, связанной с АПФ.
Нарушение функции печени. У пациентов с циррозом печени всасывание лизиноприла замедляется в зависимости от нарушения функции печени примерно на 30% (как определено по выведению с мочой). С другой стороны, его выведение уменьшается и ведет к повышению эффективности лизиноприла на 50%.
Нарушение функции почек. При нарушении функции почек уменьшается выведение лизиноприла, выделяемого почками. Данное уменьшение имеет клиническое значение только тогда, когда уровень клубочковой фильтрации <30 мл/мин. Если клиренс креатинина 30–80 мл/мин, средняя AUC увеличивается только на 13%. Если клиренс креатинина составляет 5–30 мл/мин, средняя AUC увеличивается в 4,5 раза по сравнению с нормой. Лизиноприл можно вывести с помощью диализа.
Сердечная недостаточность. При наличии сердечной недостаточности влияние лизиноприла увеличивается (AUC увеличивается примерно на 25%). С другой стороны, абсолютная биодоступность лизиноприла снижается примерно до 16% у пациентов с сердечной недостаточностью.
Дети. Фармакокинетический профиль лизиноприла исследован у 29 пациентов в возрасте 6–16 лет с АГ, у которых скорость клубочковой фильтрации <30 мл/мин/1,73 м2. При приеме дозы 0,1–0,2 мг/кг массы тела постоянное значение концентрации лизиноприла в плазме крови, достигнутое в течение 6 ч, а также степень всасывания, основанная на выведении с мочой, составляли около 28%. Значения отличались от таковых, полученных у взрослых пациентов. Значения AUC и Cmax у детей в данном исследовании совпадают со значениями, полученными у взрослых.
Пациенты пожилого возраста. У пациентов пожилого возраста уровень лизиноприла, как правило, выше из-за нарушения функции почек, AUC примерно на 60% выше, чем у более молодых пациентов.
Показания Витоприл
АГ; симптоматическая сердечная недостаточность; кратковременное (6 нед) лечение в составе комбинированной терапии острого инфаркта миокарда (в первые 24 ч) со стабильной гемодинамикой; лечение начальной нефропатии у пациентов с сахарным диабетом II типа, с АГ.
Применение Витоприл
Витоприл рекомендуется применять 1 раз в сутки, желательно в одно и то же время. Пища не влияет на абсорбцию лизиноприла, поэтому лекарственное средство можно применять независимо от приема пищи. Дозирование индивидуальное, его следует подбирать для каждого конкретного больного в зависимости от значений АД.
Витоприл 2,5 мг и 5 мг можно разломать на две равные части, Витоприл 10 мг и 20 мг можно разломать на четыре равные части.
Лизиноприл можно применять как в качестве монотерапии, так и в комбинации с другими антигипертензивными средствами.
АГ
Начальная доза. Больным с АГ рекомендуется начинать лечение с дозы 10 мг/сут. У больных с реноваскулярной АГ, сердечной недостаточностью или тяжелой АГ после приема начальной дозы может значительно снизиться АД. Для таких больных рекомендуемая начальная доза лизиноприла составляет 2,5–5 мг/сут, а терапию следует начинать под постоянным наблюдением врача. Применение препарата при почечной недостаточности следует начинать с невысокой дозы.
Поддерживающая доза. Обычная эффективная поддерживающая доза составляет 20 мг, принимать 1 раз в сутки. Некоторым больным для достижения оптимального АД необходимо от 2 до 4 нед терапии. В случае, если не будет достигнут удовлетворительный терапевтический эффект, дозу следует постепенно повышать. Максимальная суточная доза лизиноприла, применявшегося в длительных клинических исследованиях, составляла 80 мг.
Дозировка для больных, принимающих диуретики. В начале лечения лизиноприлом может появляться симптоматическая артериальная гипотензия, обычно чаще у больных, принимающих диуретики. По возможности применение диуретика следует прекратить за 2–3 дня до начала лечения лизиноприлом. Больным, которым невозможно прекратить применение диуретиков, лечение лизиноприлом следует начинать с дозы 5 мг/сут. В этом случае после приема первой дозы рекомендуется наблюдение врача в течение нескольких часов (максимальное действие достигается примерно через 6 ч), поскольку может возникнуть симптоматическая артериальная гипотензия. Дальнейшую дозу следует подбирать в зависимости от АД. В случае необходимости можно снова начать применение диуретика.
Дозировка для больных с нарушением функции почек. Дозировку для больных с нарушением функции почек следует подбирать на основании значений клиренса креатинина, как указано в таблице.
Таблица
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Начальная доза, мг/сут
|31–80
|5–10
|10–30
|2,5–5
|<10 (включая больных, которые находятся на гемодиализе)
|2,5*
*Дозу и частоту применения повышают в зависимости от уровня АД.
Поддерживающая доза зависит от клинической реакции и подбирается при регулярном контроле показателей функции почек, концентрации калия и натрия в крови.
Максимальная суточная доза лизиноприла — 40 мг.
Хроническая сердечная недостаточность. Больным с симптоматической сердечной недостаточностью лизиноприл следует принимать вместе с диуретиками, в случае необходимости — с наперстянкой или блокаторами β-адренорецепторов.
Начальная доза, которую необходимо принимать под контролем врача с целью определения начального влияния на АД, составляет 2,5 мг/сут.
В дальнейшем дозу препарата необходимо повышать постепенно в течение 2–4 нед до обычной поддерживающей дозы, которая чаще всего составляет 5–20 мг 1 раз в сутки, в зависимости от индивидуальной реакции пациента. Максимальная суточная доза лизиноприла — 35 мг.
Больным с высоким риском симптоматической гипотензии, то есть тем, у кого отмечена гипонатриемия, или тем, кто принимал диуретики в высоких дозах, лечение лизиноприлом следует проводить под контролем функции почек и уровня калия и натрия в плазме крови.
Острый инфаркт миокарда. Пациенты должны получать в соответствии с ситуацией стандартное рекомендованое лечение, такое как тромболитики, ацетилсалициловая кислота и блокаторы β-адренорецепторов. Вместе с лизиноприлом можно применять в/в или трансдермально нитроглицерин.
Начальная доза (первые 3 дня после инфаркта). Лечение лизиноприлом можно начинать в течение 24 ч с момента возникновения симптомов в составе комплексной терапии инфаркта миокарда. Лизиноприл нельзя принимать, если систолическое АД ≤100 мм рт. ст.
Если необходимо применение лизиноприла в первые 24 ч после инфаркта, начальная доза должна составлять 5 мг/сут, через 24 ч повторно назначить 5 мг/сут, через 48 ч — 10 мг/сут. В дальнейшем поддерживающая доза составляет 10 мг/сут. Продолжительность курса лечения — 6 нед.
При низком систолическом АД (≤120 мм рт. ст.) В течение первых 3 дней после инфаркта показано применение низкой дозы (2,5 мг/сут), после чего, если позволяет состояние больного, можно продолжить лечение в более высокой дозе.
Показанием к прекращению лечения лизиноприлом является длительная артериальная гипотензия, когда через 1 ч после применения препарата систолическое АД остается <90 мм рт. ст.
Поддерживающая доза. Поддерживающая доза — 10 мг 1 раз в сутки. Если возникает гипотензия (систолическое АД ≤100 мм рт. ст.), можно назначить ежедневную поддерживающую дозу 5 мг с временным снижением до 2,5 мг, если необходимо. При длительной гипотензии (систолическое АД <90 мм рт. ст. в течение >1 ч) прием лизиноприла следует прекратить.
Лечение должно продолжаться 6 нед, после этого следует повторно оценить состояние пациента. Больные, у которых развиваются симптомы сердечной недостаточности, должны продолжить прием лизиноприла (см. Дозирование при сердечной недостаточности).
Осложнения со стороны почек у больных сахарным диабетом. Суточная доза лизиноприла для больных сахарным диабетом II типа с начальной стадией нефропатии и с АГ составляет 10 мг 1 раз в сутки. В случае необходимости доза может быть повышена до 20 мг 1 раз в сутки, чтобы достичь уровня диастолического АД <90 мм рт. ст. в положении сидя. При нарушении функции почек (клиренс креатинина <80 мл/мин) начальную дозу лизиноприла необходимо подбирать на основании значений клиренса креатинина (см. таблицу выше).
Применение у пациентов с трансплантатом почки. Не существует опыта применения лизиноприла у пациентов после пересадки почки, поэтому применение лизиноприла не рекомендуется.
Противопоказания
- гиперчувствительность к лизиноприлу или другим ингибиторам АПФ, или одному из компонентов препарата;
- ангионевротический отек в анамнезе, в том числе после применения ингибиторов АПФ, идиопатический и наследственный отек Квинке;
- первичный гиперальдостеронизм;
- после трансплантации почки;
- кардиогенный шок;
- гиповолемия;
- острый инфаркт миокарда с нестабильной гемодинамикой (систолическое АД <90 мм рт. ст.);
- билатеральный стеноз почечной артерии или стеноз артерии единственной почки;
- ОПН с АГ;
- тяжелая сердечная недостаточность;
- тяжелая артериальная или реноваскулярная гипертензия;
- аортальный или митральный стеноз или гипертрофическая кардиомиопатия с выраженными гемодинамическими нарушениями;
- пациенты с уровнем креатинина в плазме крови ≥220 мкмоль/л;
- одновременное применение препарата и высокопропускными мембранами с полиакрилнитрилнатрия-2-метилосульфоната (например AN69) при срочном диализе;
- период беременности и кормления грудью, женщины, планирующие беременность (см. Применение в период беременности и кормления грудью).
Побочные эффекты
при применении препарата возможны следующие побочные эффекты.
Со стороны лимфатической системы и системы крови: снижение концентраций гемоглобина и гематокрита, угнетение костно-мозгового кроветворения, анемия, тромбоцитопения, лейкопения, нейтропения, агранулоцитоз, гемолитическая анемия, лимфаденопатия, аутоиммунных заболеваний.
Со стороны метаболизма: гипогликемия.
Со стороны эндокринной системы: неадекватная секреция антидиуретического гормона.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, изменения настроения, парестезии, нарушения вкуса (дисгевзия), нарушение равновесия, нарушение сна, спутанность сознания, депрессия, потеря сознания, дезориентация, шум в ушах и снижение остроты зрения.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: ортостатические нарушения (включая гипотензию), сопровождающиеся головокружением, слабостью, нарушением зрения и обмороками, острый инфаркт миокарда, цереброваскулярные нарушения (как следствие значительного снижения АД), ощущение усиленного сердцебиения, тахикардия, феномен Рейно, обмороки, протеинурия, артериальная гипотензия (особенно после приема первой дозы препарата пациентами с дефицитом натрия, дегидратацией, сердечной недостаточностью), инфаркт миокарда или инсульт (возможно как вторичные явления к избыточной гипотензии у пациентов с высоким риском).
При применении лизиноприла у пациентов с острым инфарктом миокарда возможны, особенно в первые 24 ч, блокада II–III степени, тяжелая артериальная гипотензия и/или нарушение функции почек, кардиогенный шок.
Со стороны респираторной системы: кашель, ринит, бронхоспазм, синусит, аллергический альвеолит/эозинофильная пневмония, бронхит, глоссит.
Со стороны пищеварительного тракта и печени: диарея, тошнота, рвота, боль в животе, нарушение пищеварения, сухость во рту, панкреатит, кишечная непроходимость, гепатит, холестатическая или гепатоцеллюлярная желтуха, печеночная недостаточность, ангионевротический отек кишечника, нарушения функции печени.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь, зуд, реакции гиперчувствительности/ангионевротический отек лица, губ, языка, гортани и/или конечностей, крапивница, алопеция, псориаз, усиление потоотделения, пузырчатка, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла ), синдром Стивенса — Джонсона, экссудативная мультиформная эритема, кожная псевдолимфома, кожные реакции, которые сопровождались лихорадкой, миалгией, артралгией, васкулитом, эозинофилией, лейкоцитозом и/или положительным анализом на антинуклеарные антитела (Ana-титром), повышением СОЭ, сыпью, фоточувствительностью.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: дисфункция почек, уремия, ОПН, олигурия/анурия.
Со стороны репродуктивной системы: импотенция, гинекомастия.
Общие нарушения: ожирение, астения, артралгия/артрит, повышенная утомляемость.
Результаты биохимических лабораторных показателей: повышение концентрации мочевины, креатинина, ферментов печени и калия в сыворотке крови, повышение билирубина в плазме крови, гипонатриемия.
Особые указания
начинать терапию Витоприлом по поводу хронической сердечной недостаточности в стационарных условиях рекомендуется таким категориям пациентов: при условии комбинированной терапии диуретиками, особенно в высоких дозах (например фуросемидом в дозе >80 мг); с дегидратацией и дефицитом электролитов (гипонатриемия <130 ммоль/л или гиповолемия); с имеющейся гипотензией; с нестабильной сердечной недостаточностью; с нарушенной функцией почек; при терапии сосудорасширяющими средствами в высоких дозах; пациентам в возрасте старше 70 лет.
Необходимо регулярно контролировать концентрацию электролитов и креатинина в плазме крови, а также периодически проводить анализ крови в начале терапии и у пациентов группы высокого риска (с почечной недостаточностью и диффузными заболеваниями соединительной ткани), а также у больных, принимающих иммунодепрессанты, цитостатики, аллопуринол и прокаинамид.
Симптоматическая гипотензия. Витоприл способен, особенно сразу после приема, вызывать резкое снижение АД. Симптоматическая гипотензия редко развивается у пациентов с неосложненной АГ, чаще — у пациентов с гиповолемией или дефицитом электролитов, вызванными терапией диуретиками, соблюдением бессолевой диеты, рвотой, диареей или при проведении диализа. Симптоматическая гипотензия чаще возникает у пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью в сочетании с почечной недостаточностью или без таковой, а также у больных, получающих петлевые диуретики в высоких дозах, с гипонатриемией или нарушением функции почек. Прием Витоприла эти пациенты могут начинать под постоянным врачебным контролем, желательно в условиях стационара, в низких дозах и с тщательной коррекцией доз. Одновременно необходимо контролировать функцию почек и уровень калия в плазме крови. Рекомендуется по возможности прекратить терапию диуретиками.
Это в полной мере касается пациентов со стенокардией и патологией мозговых сосудов, у которых резкое снижение АД угрожает развитием инфаркта миокарда или ишемического инсульта.
В случае развития артериальной гипотензии пациента следует перевести в горизонтальное положение и провести коррекцию ОЦК посредством пероральной или в/в регидратации. При развитии ассоциированной с гипотензией брадикардии показано применение атропина. После успешного устранения гипотензии, вызванной первой дозой, сохраняется необходимость в тщательном подборе дозы препарата. При симптоматической гипотензии у пациентов с сердечной недостаточностью может возникнуть необходимость в снижении дозы и/или отмене диуретиков или Витоприла. По возможности терапию диуретиками следует прекратить за 2–3 дня до начала терапии Витоприлом.
Гипотензия с острым инфарктом миокарда. При остром инфаркте миокарда нельзя начинать терапию Витоприлом, если из-за предыдущего лечения сосудорасширяющими препаратами существует риск дальнейшего серьезного ухудшения гемодинамических показателей. Это касается пациентов с систолическим АД ≤100 мм рт. ст. или с кардиогенным шоком. При систолическом АД ≤100 мм рт. ст. поддерживающую дозу следует снизить до 5 мг или временно до 2,5 мг. При остром инфаркте миокарда прием Витоприла может приводить к развитию тяжелой артериальной гипотензии. При устойчивой гипотензии (систолическое АД <90 мм рт. ст. на протяжении >1 ч) терапию лизиноприлом следует прекратить.
Пациентам с тяжелой формой сердечной недостаточности после острого инфаркта миокарда Витоприл необходимо назначать только при стабильности гемодинамического состояния.
Стеноз устья аорты и митральный стеноз/гипертрофическая кардиомиопатия. Следует с осторожностью назначать ингибиторы АПФ пациентам с нарушением оттока крови из левого желудочка. При гемодинамически значимой обструкции Витоприл противопоказан.
Почечная недостаточность. Пациентам с тяжелой почечной недостаточностью (уровень креатинина <30 мл/мин) и пациентам, находящимся на диализе, Витоприл противопоказан. Лизиноприл применяют с особой осторожностью у пациентов со сниженной функцией почек. Этим группам требуется снижение дозы препарата или увеличение интервала между приемами.
О развитии почечной недостаточности на фоне терапии Витоприлом сообщалось в основном у пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью или имеющейся дисфункцией почек (включая стеноз почечной артерии). При своевременном выявлении и соответствующем лечении почечная недостаточность, обусловленная терапией Витоприлом, имеет временный обратимый характер.
У некоторых пациентов с АГ, неосложненной клинически выраженной дисфункцией почек, отмечают повышение уровня мочевины и креатинина, вызванное сочетанным применением Витоприла и диуретиков. В этом случае могут понадобиться снижение дозы ингибитора АПФ или отмена диуретика, а также исключение возможности наличия ранее не выявленного стеноза почечной артерии.
Лечение острого инфаркта миокарда Витоприлом не показано пациентам с признаками дисфункции почек, при которой отмечаются повышенный уровень креатинина в плазме крови (>177 мкмоль/л (2,0 мг/дл)) и/или протеинурия >500 мг/сут. При развитии дисфункции почек на протяжении терапии Витоприлом (клиренс креатинина <30 мл/мин или в 2 раза повышен уровень креатинина в плазме крови по сравнению с его уровнем, определенным до начала лечения) прием препарата следует отменить.
Существуют единичные случаи развития протеинурии у пациентов, особенно со сниженной функцией почек или после приема лизиноприла в высоких дозах. В случае клинически значимой протеинурии (>1 г/сут) лизиноприл следует применять только после оценки терапевтической пользы и потенциального риска и при постоянном контроле клинических и биохимических показателей.
При нарушении функции почек (клиренс креатинина <80 мл/мин) начальную доза лизиноприла необходимо подбирать в зависимости от показателей клиренса креатинина (см. ПРИМЕНЕНИЕ) и клинической реакции на лечение. Для таких пациентов рекомендуется постоянный мониторинг концентрации калия и креатинина в крови.
Первичный гиперальдостеронизм. У пациентов с первичным гиперальдостеронизмом ингибиторы АПФ неэффективны, поэтому применение лизиноприла не рекомендуется.
Отек тканей/ангионевротический отек. Сообщалось о случаях ангионевротического отека лица, конечностей, губ, языка, голосовой щели и/или гортани у пациентов, принимавших ингибиторы АПФ, включая Витоприл. Отеки могут развиться в любое время в течение курса терапии. В таких случаях прием препарата следует немедленно отменить, а пациент должен находиться под постоянным врачебным контролем. При отеке, ограниченном лицом и губами, стабилизация состояния больного наступает и при отсутствии лечения, однако рекомендуется применение антигистаминных средств, уменьшающих выраженность симптомов.
Для пациентов с ангионевротическим отеком в анамнезе, не ассоциированным с терапией ингибиторами АПФ, характерен повышенный риск развития ангионевротического отека при терапии ингибиторами АПФ.
Ангионевротический отек языка, голосовой щели и гортани может иметь характер, угрожающий жизни. Неотложные меры включают п/к введение 0,3–0,5 мг адреналина или медленное введение 0,1 мг адреналина (согласно инструкции по применению) при постоянном контроле ЭКГ и АД. Пациент подлежит госпитализации. На протяжении не менее 12–24 ч пациент должен находиться под постоянным наблюдением до момента полного исчезновения симптомов.
Вазоренальная АГ/стеноз почечной артерии. У пациентов с вазоренальной АГ и с наличием одно- или двустороннего стеноза почечной артерии применение Витоприла приводит к риску резкого снижения АД и развития почечной недостаточности; риск повышается при одновременном применении диуретиков. Даже у пациентов с односторонним стенозом почечной артерии почечная недостаточность может сопровождаться лишь незначительными изменениями показателей креатинина в плазме крови. Поэтому лечение таких больных следует осуществлять в стационаре под контролем врача, оно должно начинаться с минимальной дозы, а повышение дозы должно быть постепенным и осторожным. В первую неделю терапии следует прекратить лечение диуретиками и осуществлять мониторинг функции почек.
Анафилактоидные реакции у больных, находящихся на гемодиализе. Пациентам, находящимся на длительном гемодиализе, Витоприл противопоказан. В сдучае одновременного применения Витоприла и поли(акрилнитрил, натрий-2-метилалилсульфонат)-высокопроточной мембраны (например AN 69) при диализе или гемофильтрации существует риск реакции гиперчувствительности (псевдоанафилактической реакции) вплоть до развития шока. Среди первых проявлений анафилаксии — отек лица, покраснение кожи, артериальная гипотензия и одышка. Симптомы развиваются в течение нескольких минут после начала гемодиализа. Рекомендуется использование мембран для диализа или применение лекарственных средств для лечения гипертензии или сердечной недостаточности.
ЛПНП-аферез, десенсибилизация. При аферезе ЛПНП с декстрана сульфатом применение ингибиторов АПФ может привести к анафилактическим реакциям, которые могут угрожать жизни. Анафилактические реакции, угрожающие жизни (например снижение АД, одышка, рвота, аллергические кожные реакции), могут также развиваться при применении Витоприла на фоне десенсибилизации при укусах насекомых (например пчел или ос).
При необходимости проведения ЛПНП-афереза или десенсибилизации при укусах насекомых Витоприл следует временно заменить другим антигипертензивным препаратом (не ингибитором АПФ), который будет эффективным при сердечной недостаточности.
Печеночная недостаточность. Очень редко прием ингибиторов АПФ ассоциируется с развитием холестатической желтухи, прогрессирующей в фульминантный некроз и (иногда) приводящей к летальному исходу. Механизм данной патологии является неизвестным. При развитии желтухи или повышении уровня печеночных ферментов у больных, которым назначают лечение Витоприлом, следует прекратить применение данного препарата и провести соответствующее лечение.
Нейтропения/агранулоцитоз. У пациентов, получающих ингибиторы АПФ, отмечали нейтропению/агранулоцитоз, тромбоцитопению и анемию. Нейтропения редко возникает у пациентов с нормальной функцией почек и отсутствием других осложняющих факторов. Нейтропения и агранулоцитоз обратимы при отмене ингибитора АПФ. Лизиноприл следует с осторожностью применять у пациентов с одним или несколькими из следующих факторов: пациентов с коллагенозом, при иммуносупрессивной терапии, пациентам, которые получают аллопуринол или прокаинамид, особенно на ранних стадиях нарушения функции почек. У некоторых из таких пациентов развивались тяжелые инфекции, которые не всегда поддавались интенсивной терапии антибиотиками. При применении лизиноприла у таких пациентов рекомендуется периодический мониторинг белых клеток крови, а пациентов следует предупредить о необходимости информировать врача о любых признаках инфицирования.
Расовая принадлежность. Ингибиторы АПФ могут вызвать более выраженный ангионевротический отек у пациентов негроидной расы, чем европеоидной. Также у данной группы больных гипотензивный эффект Витоприла менее выражен вследствие преобладания низких фракций ренина.
Кашель. Известны случаи появления кашля у больных, у которых применяли Витоприл. Обычно кашель является непродуктивным, персистирующим и исчезает после отмены препарата.
Оперативные вмешательства/анестезия. У пациентов при оперативном вмешательстве и анестезии средствами, снижающими АД, Витоприл блокирует образование ангиотензина II вследствие компенсации секреции ренина. Если гипотензия является результатом действия этого механизма, ее следует корректировать с помощью восполнения ОЦК.
Повышенный уровень калия в плазме крови (гиперкалиемия). У пациентов с почечной или сердечной недостаточностью лечение Витоприлом может спровоцировать гиперкалиемию. Лечение калийсберегающими диуретиками или препаратами калия не рекомендуется, это может привести к выраженному повышению уровня калия в плазме крови. Однако если показана терапия данными препаратами, уровень калия следует регулярно контролировать на протяжении всего курса терапии.
Пациенты пожилого возраста. Реакция на терапию ингибиторами АПФ у пациентов пожилого возраста превышает таковую у более молодых пациентов. Для пациентов в возрасте старше 65 лет рекомендуется минимальная начальная доза (2,5 мг) Витоприла с постоянным контролем АД и функции почек.
Больные сахарным диабетом. Больным сахарным диабетом, применяющим пероральные противодиабетические препараты или инсулин, следует тщательно контролировать уровень гликемии в течение всего периода лечения ингибиторами АПФ.
Литий. Не рекомендуется применять Витоприл в комбинации с препаратами лития.
Предостережение. У пациентов группы высокого риска (с гиповолемией и/или водным дефицитом электролитов, возникшими, например, после диализа, рвоты, диареи, терапии диуретиками, а также у больных с сердечной недостаточностью или вазоренальной АГ) возможно развитие тяжелой формы артериальной гипотензии. Поэтому рекомендуется провести компенсацию нарушений водно-электролитного баланса до начала лечения Витоприлом и/или прекращение терапии диуретиками за 2–3 дня до начала терапии ингибиторами АПФ. У пациентов этой группы терапию необходимо начинать с минимальной дозы (2,5 мг лизиноприла 1 раз в сутки утром). Эти пациенты должны находиться под постоянным медицинским контролем, по крайней мере 8 ч — предпочтительно в условиях стационара после приема первой дозы, а также после каждого повышения дозы Витоприла и/или диуретических средств во избежание неконтролируемого резкого снижения АД. Это касается также и пациентов со стенокардией или нарушениями мозгового кровообращения, у которых резкое снижение АД угрожает развитием инфаркта миокарда или ишемического инсульта.
У больных со злокачественной АГ или тяжелой сердечной недостаточностью начинать терапию Витоприлом следует в условиях стационара.
В случае прерывания терапии или отмены препарата у пациентов с АГ может снова повыситься АД, а у больных с сердечной недостаточностью могут восстановиться ее проявления.
Период беременности и кормления грудью. Препарат не следует применять у беременных или женщин, планирующих беременность. Если во время лечения лекарственным средством подтверждается беременность, его применение необходимо немедленно прекратить и заменить другим лекарственным средством, разрешенным для применения у беременных.
Дети. Препарат не применяют у детей.
Влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами. Изучение влияния препарата на способность управлять транспортными средствами или работать с другими потенциально опасными механизмами не проводилось. Однако надо учитывать, что способность управлять транспортными средствами или другими потенциально опасными механизмами либо работать без надежной поддержки может быть нарушена вследствие возможного головокружения и утомляемости.
Взаимодействия
диуретики. Как правило, сочетанное с Витоприлом применение диуретиков повышает антигипертензивный эффект Витоприла. У пациентов, принимающих диуретики, особенно у тех, у кого терапия диуретиками была начата недавно, иногда отмечают снижение АД при сочетанном приеме Витоприла. Риск развития симптоматической гипотензии на протяжении лечения лизиноприлом можно снизить, отменив диуретики перед назначением Витоприла.
Калийсберегающие диуретики или препараты калия. После применения калийсберегающих диуретиков уровень калия в крови продолжает повышаться, особенно у пациентов со сниженной функцией почек. Ингибиторы АПФ уменьшают выведение калия, вызванное диуретиками. Калийсберегающие диуретики (спиронолактон, триамтерен или амилорид), а также препараты калия и пищевые добавки, содержащие калий, могут существенно повышать уровень калия в плазме крови. В случае необходимости применения вышеуказанных средств при гипокалиемии их следует применять с особой осторожностью и под постоянным контролем уровня калия в плазме крови.
Антигипертензивные средства. При одновременном применении лизиноприла с другими антигипертензивными препаратами (блокаторы α-, β-адренорецепторов, антагонисты ионов кальция, блокаторы рецепторов ангиотензина II) потенцируется гипотензивный эффект препарата.
При комбинированном применении с другими антигипертензивными средствами лечение лизиноприлом начинают с низких доз с постоянным контролем АД и ЧСС (не менее 3 раз в сутки) и/или под наблюдением врача.
Между различными представителями группы ингибиторов АПФ возможна перекрестная чувствительность.
НПВП (в том числе ацетилсалициловая кислота ≥3 г/сут). Длительное применение НПВП может ослабить гипотензивный эффект лизиноприла. НПВП и ингибиторы АПФ аддитивно влияют на увеличение содержания калия в плазме крови, что может привести к ухудшению функции почек. В отдельных случаях может возникнуть ОПН, особенно у пациентов с дегидратацией, больных пожилого возраста.
Обезболивающие и противовоспалительные средства (ацетилсалициловая кислота, индометацин, тромболитики, блокаторы β-адренорецепторов, нитраты). Лизиноприл можно применять одновременно с ацетилсалициловой кислотой (в кардиологических дозах), тромболитиками, блокаторами β-адренорецепторов и/или нитратами.
Тромболитики. При одновременном применении с тромболитиками (стрептокиназа, тенектеплаза, альтеплаза) существует риск развития артериальной гипотензии. Необходимо с осторожностю назначать лизиноприл пациентам, которым вводили тромболитик в течение 6–12 ч после введения последнего.
Пероральные гипогликемизирующие средства (производные сульфонилмочевины — метформин, бигуаниды — глибенкламид) и инсулин при сочетанном применении с лизиноприлом могут усиливать гипотензивное действие в первые недели комбинированной терапии.
При одновременном применении с эстрогенами за счет задержки жидкости в организме может уменьшиться антигипертензивное действие препарата.
Препараты лития. Терапия препаратами лития и другими средствами, ускоряющими элиминацию натрия, может привести к замедлению выведения лития. Следовательно, при применении препаратов лития концентрация сывороточного лития должна находиться под постоянным контролем.
Этанол. Ингибиторы АПФ потенцируют эффект этанола. Этанол повышает АД, снижая эффект ингибиторов АПФ.
Анестетики, наркотические и снотворные средства. При применении лизиноприла со средствами для наркоза, миорелаксантами, оказывающими гипотензивное действие, наркотическими анальгетиками, снотворными средствами и антидепрессантами усиливается гипотензивный эффект препарата.
В случае одновременного применения с анестетиками, оказывающими гипотензивное действие, во время наркоза лизиноприл может блокировать образование ангиотензина II, повышая (вторично) активность ренина в плазме крови, что приводит к значительным колебаниям АД во время операции. В случае, если после приема лизиноприла прошло менее 72 ч и есть необходимость проведения анестезии, в предоперационный период или во время операции необходимо увеличить ОЦК, назначив солевые коллоидные, кристаллоидные и плазмозаменяющие р-ры.
Симпатомиметические средства. Могут ослаблять гипотензивный эффект ингибиторов АПФ.
Одновременное применение аллопуринола, препаратов, подавляющих защитную реакцию организма (цитостатиков, иммунодепрессантов, системных ГКС), и прокаинамида повышает риск развития лейкопении.
Противодиабетические средства (производные сульфонилмочевины, бигуаниды) и инсулин. Ингибиторы АПФ способны повышать гипогликемизирующий эффект антидиабетических средств, особенно в течение 1-й недели при одновременном применении.
Антацидные средства. Прием антацидных средств, колестирамина, сорбентов снижает всасывание лизиноприла в ЖКТ, что может снизить гипотензивный эффект препарата. В случае необходимости применения сорбентов и антацидных средств последние следует принять за 1,5–2 ч до применения лизиноприла.
Натрия хлорид. Снижает гипотензивный эффект Витоприла и уменьшает выраженность сердечной недостаточности.
Препараты золота. При применении инъекционных форм золота (например ауротиомалат натрия) могут возникать симптомы вазодилатации, включая покраснение, тошноту, головокружение, гипотензию.
Цитостатики. При применении со средствами, оказывающими миелосупрессивное действие, повышается риск развития нейтропении и/или агранулоцитоза.
Аллопуринол, цитостатики, иммунодепрессанты, ГКС, прокаинамид при одновременном применении с лизиноприлом могут приводить к развитию лейкопении.
Диализ. При проведении диализной терапии и одновременном применении лизиноприла существует риск возникновения анафилактических реакций при использовании высокопроточных полиакрилонитрильных металсульфонатных мембран (например AN 69).
Другое. Лизиноприл можно применять с глицеролтринитратом для в/в или трансдермального использования.
При одновременном применении лизиноприла с дигоксином и нитратами клинически значимых побочных реакций не зарегистрировано.
Передозировка
в зависимости от тяжести передозировки возможно развитие следующих симптомов: тяжелая гипотензия, шок, брадикардия, водно-электролитные нарушения, почечная недостаточность, гипервентиляция, тахикардия, усиленное сердцебиение, брадикардия, острая сосудистая недостаточность, головокружение, беспокойство и кашель.
Обычно лечение заключается во в/в введении солевых р-ров. Лизиноприл выводится из крови при гемодиализе. После передозировки пациент должен находиться под постоянным врачебным контролем, желательно в отделении интенсивной терапии. Рекомендуется постоянный контроль лабораторных показателей (определение уровня электролитов и креатинина в плазме крови). Если препарат был принят недавно, показано промывание желудка, применение энтеросорбентов и натрия сульфата (на протяжении 30 мин после применения лизиноприла). В дальнейшем проводят симптоматическую терапию.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С (для таблеток по 2,5 мг), не выше 30 °С (для таблеток по 5 мг, 10 мг, 20 мг).
Классификация
- Международное название
- Lisinoprilum (Лизиноприл)
- ATC-група
- C09A A03 Лизиноприл
- Формы выпуска по NFC
- AAA Таблетки