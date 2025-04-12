Топирамин (Topiramin)
Топирамин инструкция по применению
Состав
действующее вещество: топирамат;
1 таблетка содержит топирамата 25 мг или 100 мг или 200 мг;
вспомогательные вещества: коповедон, лактозы моногидрат, натрия крахмальгликолят (тип А), магния стеарат, кремния диоксид коллоидный;
состав оболочки Опадри II белая (для дозировки 25 мг): гидроксипропилметилцеллюлоза, диоксид титана (Е 171), полидекстроза, триэтилцитрат, полиэтиленгликоль;
состав оболочки Опадри II желтая (для дозировки 100 мг): спирт поливиниловый, диоксид титана (Е 171), макрогол, тальк, железа оксид желтый (Е 172);
состав оболочки Опадри II розовая (для дозировки 200 мг): спирт поливиниловый, диоксид титана (Е 171), макрогол, тальк, железа оксид красный (Е 172).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые оболочкой.
Основные физико-химические свойства:
таблетки 25 мг: белого цвета, круглые, покрытые оболочкой, с оттиском «Т» с одной стороны и с оттиском «25» с другой;
таблетки 100 мг: желтого цвета, круглые, покрытые оболочкой, с оттиском "Т" с одной стороны и с оттиском «100» с другой;
таблетки 200 мг: темно-розового цвета, круглые, покрытые оболочкой, с оттиском "Т" с одной стороны и с оттиском «200» с другой.
Фармакотерапевтическая группа
Противоэпилептические средства. Прочие противоэпилептические средства. Топирамат. Код ATС N03A X11.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Топирамат относится к классу сульфаматзамещенных моносахаридов. Точный механизм, по которому топирамат оказывает противосудорожное и профилактическое действие против мигрени, неизвестен. Электрофизиологические и биохимические исследования на культурах нейронов выявили три свойства, которые могут быть связаны с противоэпилептической эффективностью топирамата.
Топирамат блокирует натриевые каналы и ингибирует возникновение повторных потенциалов действия на фоне длительной деполяризации мембраны нейрона. Топирамат повышает частоту активации ГАБАА-рецепторов γ-аминобутиратом (ГАБА), а также увеличивает способность ГАБА индуцировать поток ионов хлора в нейроны, что свидетельствует о свойстве топирамата усиливать активность этого ингибиторного нейротрансмиттера. Это действие не блокируется флумазенилом, антагонистом бензодиазепина. К тому же топирамат не увеличивает время, когда ионные каналы открыты, что отличает топирамат от барбитуратов, которые модулируют ГАБАА-рецепторы. Топирамат может модулировать бензодиазепин-нечувствительный подтип ГАБАА-рецепторов из-за существенных различий в противоэпилептических свойствах топирамата и бензодиазепинов. Топирамат препятствует способности каината активировать подтип каината/АМПК (α-амино-3-гидрокси-5-метилизоксазол-4-пропионовая кислота) глутаматных рецепторов, но не оказывает явного влияния на активность N-метил-D-аспартата (NMDA) среди подтипа NMDA -рецепторов. Эти эффекты топирамата зависят от концентрации в плазме крови в пределах 1 — 200 мкмоль, с минимальной активностью в пределах 1 — 10 мкмоль.
Кроме того, топирамат ингибирует активность некоторых изоферментов карбоангидразы. По выраженности этот фармакологический эффект топирамата значительно уступает соответствующему показателю ацетазоламида — известному ингибитору карбоангидразы, поэтому эта активность топирамата не считается основным компонентом его противоэпилептической активности.
Фармакокинетика.
Фармакокинетический профиль топирамата по сравнению с другими противоэпилептическими лекарственными средствами характеризуется длительным периодом полувыведения из плазмы крови, линейностью фармакокинетики, преимущественно почечным клиренсом, отсутствием существенного связывания с белками плазмі крови и отсутствием клинически значимых активных метаболитов.
Топирамат не является мощным индуктором ферментов, метаболизирующих лекарственные средства, его можно применять независимо от еды, рутинный мониторинг концентраций топирамата в плазме крови не нужен. Клинические исследования не показали достоверной связи между концентрациями в плазме крови и эффективностью или побочными реакциями.
Всасывание
Топирамат быстро и эффективно всасывается. При пероральном применении 100 мг топирамата здоровым добровольцам средняя пиковая концентрация в плазме крови (Сmах) 1,5 мкг/мл достигалась в течение 2–3 часов (Тmах). После перорального применения топирамата с радиоактивной меткой и оценки радиоактивности мочи было установлено, что средний уровень всасывания пероральной дозы 100 мг 14 С топирамата составляет по меньшей мере 81%. Пища не оказывает клинически важного влияния на биодоступность топирамата.
Распределение
С белками плазмы крови связывается 13–17% топирамата. Показано, что участок слабой способности связываться с топираматом в/на эритроцитах достигает порога насыщения при концентрациях в плазме крови более 4 мкг/мл. Объем распределения изменяется обратно пропорционально дозе. После однократного приема дозы от 100 до 1200 мг значение среднего объема распределения составляет 0,80–0,55 л/кг. Величина объема распределения зависит от пола: у женщин она составляет около 50% от значений, наблюдаемых у мужчин, связывающих с более высоким содержанием жировой ткани в организме женщин; данная разница не клинически важна.
Метаболизм
У здоровых добровольцев топирамат преимущественно не подвергается метаболизму (~20%). Но у пациентов, получающих сопутствующую терапию противоэпилептическими препаратами с известными свойствами индуцировать ферменты, отвечающие за метаболизм лекарственных средств, метаболизм топирамата повышался до 50%. Из плазмы крови, мочи и кала человека было выделено и идентифицировано 6 метаболитов, образованных путем гидроксилирования, гидролиза и глюкуронидаций. Каждый из этих метаболитов составлял менее 3% общей радиоактивности мочи после применения 14С-топирамата. Исследования двух метаболитов, сохранивших большинство структуры топирамата, обнаружили, что они обладают небольшим или совсем не оказывают противосудорожного действия.
Выведение
Основным путем выведения неизмененного топирамата (не менее 81% дозы) и его метаболитов у человека являются почки. Около 66% дозы 14С топирамата выделяется в неизмененном виде с мочой в течение 4 дней. При применении 50 мг и 100 мг топирамата 2 раза в сутки средний клиренс почек составляет около 18 мл/мин и 17 мл/мин соответственно, что свидетельствует о канальцевой реабсорбции топирамата в почках. Эти данные согласуются с результатами исследований на крысах, которым топирамат применяли одновременно с пробенецидом и наблюдали существенное повышение почечного клиренса топирамата. После перорального применения плазменный клиренс составляет 20–30 мл/мин.
Линейность
Топирамат имеет низкую межсубъектную вариабельность концентраций в плазме крови, поэтому его фармакокинетические свойства предсказуемы. Фармакокинетика топирамата линейна, плазменный клиренс остается постоянным, а площадь под кривой «концентрация — время» увеличивается дозопропорционально после применения доз в диапазоне 100 — 400 мг здоровым добровольцам. У пациентов с нормальной функцией почек равновесная концентрация в плазме крови достигается в течение 4–8 дней. Значение Сmax после многократного перорального применения 100 мг топирамата 2 раза в день здоровым добровольцам составляет 6,76 мкг/мл. После многократного приема доз по 50 и 100 мг 2 раза в сутки средний период полувыведения топирамата из плазмы крови составляет около 21 час.
Одновременное применение с другими противоэпилептическими лекарственными средствами. Многократное применение топирамата в дозах 100 — 400 мг 2 раза в сутки одновременно с фенитоином или карбамазепином демонстрирует дозопропорциональный рост концентрации топирамата в плазме крови.
Нарушение функции почек
У больных с умеренными и тяжелыми нарушениями функции почек плазменный и почечный клиренс топирамата снижается (СLCR ≤ 70 мл/мин). Как следствие, для заданной дозы препарата у пациентов с нарушением функции почек ожидаются более высокие равновесные концентрации топирамата в плазме крови по сравнению с пациентами с нормальной почечной функцией. Пациентам с нарушениями функций почек может потребоваться больше времени для достижения равновесных концентраций после приема каждой дозы. Пациентам с умеренными и тяжелыми нарушениями функций почек рекомендуется половина обычной начальной и поддерживающей доз.
Топирамат эффективно выводится из плазмы крови путем гемодиализа. Продолжительное время гемодиализа может привести к снижению концентрации топирамата ниже уровня, необходимого для поддержания противосудорожного эффекта. Во избежание быстрых снижений концентрации топирамата в плазме крови во время гемодиализа может потребоваться дополнительная доза. При подборе дозы следует учитывать: 1) продолжительность диализного периода; 2) скорость используемой клиренса диализной системы; 3) значение почечного клиренса топирамата у пациента, находящегося на диализе.
Нарушение функции печени
У пациентов с нарушениями функций печени от средней до тяжелой степени клиренс топирамата снижается в среднем до 26%. Поэтому пациентам с нарушениями функции печени следует применять топирамат с осторожностью.
Пациенты пожилого возраста
У пациентов пожилого возраста, не имеющих заболеваний почек, плазменный клиренс топирамата не меняется.
Дети (в возрасте младше 12 лет)
Фармакокинетика топирамата у детей, как и у взрослых, которым применяют топирамин как дополнительную терапию, линейна, с клиренсом, не зависимым от дозы, и с равновесными концентрациями в плазме крови, которые повышаются пропорционально дозе. Однако дети имеют больший клиренс и более короткий период полувыведения. Следовательно, концентрации топирамата в плазме крови при применении одних и тех же доз в расчете на килограмм массы тела могут быть ниже у детей по сравнению с взрослыми. Как и у взрослых, противоэпилептические лекарственные средства, индуцирующие печеночные ферменты, уменьшают равновесные концентрации топирамата в плазме крови.
Показания
Как монотерапия для лечения взрослых и детей в возрасте старше 6 лет с парциальными приступами с или без вторично генерализованных приступов и первично генерализованных тонико-клонических приступов.
Как дополнительная терапия для лечения взрослых и детей в возрасте старше 2 лет с парциальными приступами с или без вторично генерализованных приступов и первично генерализованных тонико-клонических приступов и лечения приступов, ассоциированных с синдромом Леннокса — Гасто.
Для профилактики приступов мигрени у взрослых после тщательной оценки возможностей альтернативного лечения. Топирамат не рекомендован для лечения острых состояний.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства.
Не применять для профилактики мигрени у беременных, а также у женщин репродуктивного возраста, если они не применяют высокоэффективные методы контрацепции.
Особенности применения
При необходимости быстрой отмены топирамата рекомендуется клиническое наблюдение за состоянием пациента (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Как и при применении других противоэпилептических препаратов, у некоторых пациентов может наблюдаться рост частоты приступов или появление новых типов приступов при применении топирамата. Эти явления могут быть следствием передозировки, снижения концентраций в плазме крови противоэпилептических препаратов, применяемых одновременно, прогрессированием заболевания или парадоксальным эффектом.
Достаточная гидратация очень важна при применении топирамата для снижения риска развития нефролитиаза. Употребление достаточного количества жидкости до и во время физических нагрузок или воздействия высоких температур уменьшает риск температурозависимых побочных реакций (см. раздел «Побочные реакции»).
Женщины детородного возраста
При приеме во время беременности топирамат может вызвать внутриутробные пороки развития плода и ограничение роста плода (малый рост для гестационного возраста и низкий вес при рождении). Данные по беременности Североамериканского реестра противоэпилептических лекарственных средств (NAAED) указывают на примерно в 3 раза более высокую распространенность основных врожденных пороков развития (4,3%) при монотерапии топираматом по сравнению с референтной группой, не принимавшей противоэпилептические препараты (1,4%). Кроме того, по данным других исследований, существует повышенный риск тератогенных эффектов, связанных с применением противоэпилептических препаратов в комбинированной терапии по сравнению с монотерапией.
Перед началом лечения топираматом у женщины репродуктивного возраста следует провести тестирование на беременность и посоветовать высокоэффективный метод контрацепции (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»). Пациентка должна быть полностью информирована о рисках, связанных с применением топирамата во время беременности (см. разделы «Противопоказания» и «Применение в период беременности и кормления грудью»).
Олигогидроз
Сообщалось о случаях олигогидроза (уменьшение потоотделения) и ангидроза, ассоциированных с применением топирамата. Уменьшение потоотделения и гипертермия (повышение температуры тела) могут возникать главным образом у маленьких детей, подвергающихся воздействию высоких температур окружающей среды.
Расстройства настроения/депрессия
Сообщалось о повышении частоты случаев расстройств настроения и депрессии при лечении топираматом.
Суицид/суицидальные мысли
Сообщалось о случаях появления суицидальных мыслей и суицидального поведения у пациентов, лечившихся противоэпилептическими препаратами по нескольким показаниям. Метаанализ плацебоконтролированных исследований противоэпилептических препаратов показал небольшое повышение риска суицидальных мыслей и поведения. Механизм развития этого явления неизвестен, имеющиеся данные не исключают повышения риска в связи с применением топирамата.
Во время двойных слепых контролируемых исследований суицидальные побочные реакции (суицидальные мысли, попытки самоубийства и случаи самоубийства) отмечались у 0,5% пациентов, получавших топирамат (46 из 8652 пациентов), и с примерно в 3 раза более высокой частотой, чем у пациентов, получавших плацебо (0,2%; 8 из 4045 пациентов).
Поэтому рекомендуется отслеживать признаки суицидальных мыслей и поведения пациентов и назначать соответствующее лечение. Пациентам (и ухаживающим за ними) следует обращаться за консультацией к врачу при первом появлении суицидальных мыслей и поведения.
Нефролитиаз
При применении топирамата некоторые пациенты, особенно с предрасположенностью к нефролитиазу, имеют повышенный риск образования камней в почках и появления связанных с этим симптомов, таких как почечная колика, почечная боль или боли в боку. Факторами риска развития нефролитиаза являются образование камней в почках в прошлом, нефролитиаз в семейном анамнезе, гиперкальциурия. Кроме того, риск дополнительно повышается у пациентов, принимающих сопутствующие препараты, способствующие развитию нефролитиаза.
Нарушение функции почек
Пациентам с нарушением функции почек (CLCR ≤ 70 мл/мин) топирамат следует назначать с осторожностью, учитывая, что плазменный и почечный клиренсы топирамата снижены у таких пациентов. Пациентам с нарушением функции почек может потребоваться больше времени для достижения равновесных концентраций после приема каждой дозы (см. раздел «Способ применения и дозы» и «Фармакокинетика»).
Нарушение функций печени
Пациентам с нарушением функции печени топирамат следует назначать с осторожностью из-за возможности снижения клиренса топирамата.
Острая миопия и вторичная закрытоугольная глаукома
При применении топирамата сообщалось о случаях синдрома острой миопии, ассоциированной с вторичной закрытоугольной глаукомой. Симптомы включают резкое снижение остроты зрения и боль в глазу. Офтальмологический осмотр может выявить миопию, уменьшение глубины передней камеры глаза, гиперемию (покраснение глаз) и повышенное внутриглазное давление. Также может наблюдаться мидриаз. Описанный синдром может быть связан с супрацилиарним выпотом, что приводит к смещению хрусталика и радужной оболочки и развитие вторичной закрытоугольной глаукомы. Как правило, симптомы возникали в течение первого месяца лечения топираматом. В отличие от первичной открытоугольной глаукомы, редко наблюдающейся у пациентов в возрасте младше 40 лет, вторичная закрытоугольная глаукома, связанная с применением топирамата, наблюдалась как у детей, так и у взрослых. Лечение предусматривает скорейшее отличие топирамата и принятие соответствующих мер по снижению внутриглазного давления.
Повышенное внутриглазное давление любой этиологии при отсутствии соответствующего лечения может привести к серьезным осложнениям, включая окончательную потерю зрения.
Следует определить, можно ли назначать топирамат пациентам с нарушениями зрения в анамнезе.
Дефекты поля зрения
У пациентов, получавших лечение топираматом, наблюдались дефекты поля зрения, не зависевшие от повышенного внутриглазного давления. Во время клинических исследований большинство таких явлений носили обратимый характер и исчезали после прекращения лечения. При появлении визуальных нарушений в любое время в течение терапии следует рассмотреть необходимость отмены лекарственного средства.
Метаболический ацидоз
При применении топирамата может возникать гиперхлоремический, не связанный с дефицитом анионов метаболический ацидоз (т.е. снижение концентрации бикарбонатов в плазме крови ниже нормы при отсутствии респираторного алкалоза). Снижение концентрации бикарбонатов в плазме крови является следствием угнетения топираматом карбоангидразы в почках. В большинстве случаев понижение концентрации бикарбонатов происходит в начале приема препарата, хотя данный эффект может проявиться в любое время в течение лечения топираматом. Уровень снижения концентрации, как правило, невелик или умеренный (в среднем на 4 ммоль/л при применении взрослым пациентам в дозе 100 мг/сут и около 6 мг/кг массы тела в сутки при применении детям). В некоторых случаях у пациентов отмечалось снижение концентрации ниже уровня 10 ммоль/л. Некоторые заболевания или меры лечения, приводящие к развитию ацидоза (например заболевания почек, тяжелые респираторные заболевания, эпилептический статус, диарея, хирургические вмешательства, кетогенная диета, прием некоторых лекарственных средств) могут быть дополнительными факторами, усиливающими влияние топирамата на снижение бикарбонатов.
Хронический метаболический ацидоз повышает риск образования почечных камней и может привести к остеопении.
У детей хронический метаболический ацидоз может привести к замедлению роста. Воздействие топирамата на осложнения, связанные с костной тканью, систематически не исследовалось ни у детей, ни у взрослых пациентов.
В зависимости от основного заболевания, при лечении топираматом рекомендуется проводить соответствующие исследования, включая определение уровня бикарбонатов в плазме крови. При наличии симптомов или признаков (например дыхание Куссмауля, одышка, анорексия, тошнота, рвота, повышенная утомляемость, тахикардия или аритмия), указывающих на метаболический ацидоз, рекомендуется исследование уровня бикарбонатов в плазме крови. При возникновении и прогрессировании метаболического ацидоза рекомендуется снизить дозу или прекратить применение топирамата (путем постепенного снижения дозы).
Пациентам с факторами риска появления метаболического ацидоза топирамат следует назначать с осторожностью.
Нарушение когнитивных функций
Когнитивные нарушения при эпилепсии обусловлены многими факторами и могут быть связаны с основной причиной заболевания, непосредственно эпилепсией или противоэпилептическим лечением. Известно о случаях ухудшения когнитивных функций у взрослых, получавших лечение топираматом, требовавших снижения дозы или отмены лечения препаратом. Однако имеющихся данных исследований влияния топирамата на когнитивные функции у детей недостаточно — связь требует дальнейшего изучения.
Гиперамонемия и энцефалопатия
Сообщалось о гиперамонемии с энцефалопатией или без нее при лечении топираматом (см. раздел «Побочные реакции»). Риск развития гиперамонемии при применении топирамата зависит от дозы. О развитии гиперамонемии сообщают чаще, когда топирамат применяют одновременно с вальпроевой кислотой (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Если у пациента развивается непонятная вялость или изменения психического состояния, связанные с монотерапией топираматом или дополнительной терапией, рекомендуется рассмотреть вопрос о гипераммониемической энцефалопатии и определении уровня аммиака в крови.
Особенности диеты
При лечении топираматом некоторые пациенты могут терять массу тела, поэтому рекомендуется контроль массы тела. При уменьшении массы тела при приеме топирамата следует рассмотреть целесообразность поддерживающей диеты или усиленного питания.
Непереносимость лактозы
Таблетки, покрытые оболочкой, содержат лактозу. Пациентам с наследственной непереносимостью галактозы, лактазной недостаточностью или синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы не применять лекарственное средство.
Способ применения и дозы
Лечение рекомендуется начинать с низкой дозы с последующим постепенным подбором эффективной дозы во избежание зависимых от дозы побочных эффектов. Повышать дозу следует в зависимости от клинического ответа. Таблетки не следует разламывать. Препарат можно принимать независимо от еды, запивая достаточным количеством жидкости.
Контроль концентраций топирамата в плазме крови не необходим для оптимизации лечения препаратом. В редких случаях назначение топирамата в качестве дополнительной терапии при лечении фенитоином может потребовать коррекции дозы фенитоина для достижения оптимального клинического эффекта. Добавление или отмена фенитоина или карбамазепина в качестве дополнительной терапии при лечении топираматом может потребовать коррекции дозы препарата.
Отмену противоэпилептических препаратов, включая топирамат, следует осуществлять постепенно с целью минимизации возможности возникновения приступов или увеличения их частоты, независимо от того, имеют ли пациенты случаи приступов эпилепсии в анамнезе. Во время клинических исследований суточные дозы уменьшали на 50–100 мг с еженедельным интервалом для взрослых, больных эпилепсией, и на 25–50 мг для взрослых, принимавших топирамат в дозировке до 100 мг/сут с целью профилактики мигрени. В ходе клинических исследований с участием детей отмену топирамата проводили постепенно, через 2–8 недель.
Монотерапия эпилепсии
При отмене сопутствующих противоэпилептических препаратов для монотерапии топираматом необходимо учитывать возможное влияние этого шага на частоту приступов. Если безопасность не требует срочной отмены сопутствующего противоэпилептического препарата, рекомендуется постепенное снижение его дозы на каждые 2 недели. При отмене препаратов, являющихся индукторами печеночных ферментов, концентрации топирамата в крови будут расти. В таких ситуациях при наличии клинических показаний дозу лекарственного средства можно снизить.
Взрослые
Дозу следует титровать в зависимости от клинического ответа. Лечение следует начинать с приема 25 мг на ночь в течение 1 недели с последующим увеличением с недельным или двухнедельным интервалом на 25 или 50 мг в сутки (суточную дозу применять в 2 приема). Если пациент не переносит такой режим титрования, можно увеличить интервалы между повышением дозы или уменьшить шаг повышения дозы.
Рекомендуемый уровень начальной целевой дозы топирамата при монотерапии у взрослых — от 100 до 200 мг/сут, распределенных на 2 приема. Максимальная рекомендуемая доза — 500 мг/сут, распределенная на 2 приема. Некоторые пациенты с рефрактерными формами эпилепсии хорошо переносят монотерапию топираматом в дозе 1000 мг/сут. Указанные рекомендации по дозировке касаются всех взрослых пациентов, включая пожилых людей в случае отсутствия у них заболеваний почек.
Дети (в возрасте старше 6 лет)
Дозу для детей следует титровать в зависимости от клинического ответа. Лечение детей в возрасте старше 6 лет следует начинать с приема 0,5–1 мг/кг на ночь в течение 1 недели с последующим увеличением с недельным или двухнедельным интервалом на 0,5–1 мг/кг в сутки (суточную дозу применять за 2 приема). Если ребенок не переносит такой режим титрования дозы, можно увеличить интервалы между повышением дозы или снизить шаг повышения дозы.
Рекомендуемый уровень начальной целевой дозы топирамата при монотерапии у детей в возрасте старше 6 лет составляет 100 мг/сут в зависимости от клинического ответа (это около 2 мг/кг массы тела в сутки для детей в возрасте 6 — 16 лет).
Дополнительная терапия эпилепсии (парциальные приступы с наличием или отсутствием вторичной генерализации, первичные генерализованные тонико-клонические приступы или приступы, ассоциированные с синдромом Леннокса-Гасто).
Взрослые
Лечение начинать с приема 25–50 мг на ночь в течение 1 нед. Сообщалось о применении более низких начальных доз, однако их не изучали систематически. Далее дозу увеличивать с недельным или двухнедельным интервалом на 25–50 мг/сут (суточную дозу применять за 2 приема). У некоторых пациентов эффект может быть достигнут при приеме лекарственного средства 1 раз в сутки.
При клинических исследованиях применение топирамата в качестве дополнительной терапии минимальная эффективная доза составляла 200 мг. Обычная суточная доза составляет 200–400 мг/сут в 2 приема.
Указанные рекомендации по дозировке касаются всех взрослых пациентов, включая пожилых людей в случае отсутствия у них заболеваний почек (см. раздел «Особенности применения»).
Дети (в возрасте старше 2 лет)
Рекомендуемая общая суточная доза топирамата в качестве дополнительной терапии составляет около 5–9 мг/кг массы тела в сутки в 2 приема. Лечение следует начинать с приема 25 мг (или меньшее из расчета 1–3 мг/кг массы тела в сутки) на ночь в течение 1 недели с последующим увеличением с недельным или двухнедельным интервалом на 1–3 мг/кг массы тела в сутки (суточную дозу применять в 2 приема) до достижения терапевтического эффекта.суточная доза). В ходе клинических исследований изучали дозы до 30 мг/кг массы тела в сутки, которые хорошо переносились.
Мигрень
Взрослые
Рекомендуемая общая суточная доза топирамата для профилактики приступов мигрени составляет 100 мг, распределенных на 2 приема. Лечение следует начинать с приема 25 мг вечером в течение 1 недели с последующим увеличением на 25 мг/сут с интервалом 1 неделю после каждого повышения дозы. Если пациент не переносит такой режим титрования дозы, то можно увеличить интервалы между повышением дозы.
У некоторых пациентов клинический ответ достигается при применении 50 мг топирамата в сутки. Во время клинических исследований пациенты получали до 200 мг топирамата в сутки. Такая дозировка может быть эффективна для некоторых пациентов, однако рекомендуется назначать его с осторожностью, чтобы предотвратить повышение частоты возникновения побочных реакций.
Особые группы пациентов
Нарушение функций почек. Учитывая, что плазменный и почечный клиренсы топирамата снижены у пациентов с нарушенной функцией почек (CLCR ≤70 мл/мин), таким пациентам топирамат следует назначать с осторожностью. При нарушении функции почек может потребоваться больше времени для достижения стойкого состояния после приема каждой дозы. Рекомендуется половина обычной начальной и поддерживающей дозы (см. раздел «Фармакологические свойства»).
Топирамат удаляется из плазмы крови во время гемодиализа, поэтому пациентам с последней стадией почечной недостаточности в дни проведения гемодиализа рекомендуется назначать дополнительную дозу, которая составляет около половину обычной суточной дозы. Дополнительную дозу следует распределить на 2 приема и применять в начале и после завершения процедуры гемодиализа. Дополнительная доза может отличаться в зависимости от характеристик используемой диализной системы (см. раздел «Фармакологические свойства»).
Нарушение функции печени. Пациентам с нарушениями функций печени от умеренной до тяжелой степени топирамат следует назначать с осторожностью ввиду пониженного клиренса топирамата.
Пациенты пожилого возраста. Для лечения пациентов пожилого возраста коррекция дозы не требуется, если у них нет нарушений функции почек.
Дети
Монотерапия эпилепсии
Применять детям в возрасте старше 6 лет.
Дополнительная терапия (парциальные приступы, с вторичной генерализацией или без таковой, первичные генерализованные тонико-клонические приступы или приступы, ассоциированные с синдромом Леннокса — Гасто). Применять детям в возрасте старше 2 лет.
Побочные реакции
Профиль безопасности топирамата оценивали по данным клинических исследований применение топирамата как дополнительной терапии для лечения первично генерализованных тонико-клонических приступов, парциальных приступов, приступов, ассоциированных с синдромом Леннокса — Гасто, и как монотерапии для лечения впервые или недавно диагностированной эпилепсии или для профилактики мигрени у 4111 пациентов (3182 получали топирамат и 929 — плацебо), принимавших участие в 20 двойных слепых исследованиях, и 2847 пациентов, принимавших участие в 34 открытых исследованиях. Большинство побочных реакций было от легкой до умеренной степени тяжести. В нижеприведенной таблице 3 перечислены побочные реакции, которые наблюдались в ходе клинических исследований и в постмаркетинговом периоде. По частоте нежелательные реакции классифицированы следующим образом: очень часто ( ≥ 1/10), часто ( ≥ 1/100 к < 1/10), нечасто (≥1/1000 к < 1/100), редко (≥ 1/10000 к <1/1000) и неизвестно (частота не может быть установлена из доступных данных).
Наиболее частыми побочными реакциями с частотой появления > 5% и большей частотой, чем в группе плацебо, в ходе исследований с применением топирамата были: анорексия, снижение аппетита, брадифрения, депрессия, нарушение экспрессивной речи, бессонница, нарушение координации движений, нарушение концентрации внимания, головокружение, дизартрия, искажение вкуса (дисгевзия), гипестезия, летаргия, нарушение памяти, нистагм, парестезия, сонливость, тремор, диплопия, размытость зрения, диарея, тошнота, усталость, раздражение и уменьшение массы тела.
Таблица 3
|Система органов/частота
|Побочные реакции
|Инфекции и инвазии
|Очень часто
|Назофарингит*
|Со стороны крови и лимфатической системы
|Часто
|Анемия
|Нечасто
|Лейкопения, тромбоцитопения, лимфаденопатия, эозинофилия
|Рідко
|Нейтропения*
|Со стороны иммунной системы
|Часто
|Гиперчувствительность
|Неизвестно
|Аллергический отек*, отек конъюнктивы*
|Со стороны метаболизма
|Часто
|Анорексия, снижение аппетита
|Нечасто
|Метаболический ацидоз, гипокалиемия, повышение аппетита, полидипсия
|Редко
|Гиперхлоремический ацидоз, гиперамонемия*, гиперамонемическая энцефалопатия*
|Со стороны психики
|Очень часто
|Депрессия
|Часто
|Брадифрения, бессонница, нарушение экспрессивной речи, тревожность, спутанность сознания, дезориентация, агрессия, нарушение настроения, взволнованность, перепады настроения, депрессивное настроение, злоба, необычное поведение
|Нечасто
|Суицидальные мысли, попытка самоубийства, галлюцинации, психотические нарушения, слуховые галлюцинации, зрительные галлюцинации, апатия, нарушение спонтанной речи, нарушение сна, аффективная лабильность, снижение либидо, беспокойство, плач, дисфемия, эйфорическое настроение, паранойя, персеверация, паническая атака, плаксивость, нарушение способности читать, первичная бессонница, уплощение эмоционального аффекта, необычное мышление, потеря либидо, безразличие, интрасомническое расстройство, отвлечение, раннее пробуждение, панические реакции, приподнятое настроение
|Редко
|Мания, расстройства панического типа, ощущение отчаяния*, гипомания
|Неизвестно
|Аноргазмия, нарушение полового возбуждения, снижение ощущения оргазма
|Со стороны нервной системы
|Очень часто
|Парестезия, сонливость, головокружение
|Часто
|Нарушение концентрации внимания, нарушение памяти, амнезия, когнитивные расстройства, нарушение умственной деятельности, расстройства психомоторных функций, конвульсии, нарушение координации, тремор, летаргия, гипестезия, нистагм, дизгевзия, нарушение равновесия, дизартрия, интенционный тремор, седация
|Нечасто
|Угнетение сознания, большой эпилептический приступ, дефект поля зрения, комплексные парциальные приступы, нарушение речи, психомоторная гиперактивность, синкопе, сенсорные нарушения, слюнотечение, гиперсомния, афазия, повторяемость речи, гипокинезия, дискинезия, постуральное головокружение, плохое качество сна, чувство жжения, нарушение чувствительности, паросмия, мозжечковый синдром, дизестезия, гипогевзия, ступор, неловкость, аура, агезия, дисграфия, дисфазия, периферическая нейропатия, пресинкопе, дистония, ощущение «ползания муравьев»
|Редко
|Апраксия, нарушение циркадного ритма сна, гиперестезия, гипосмия, аносмия, эссенциальный тремор, акинезия, отсутствие реакции на раздражители
|Со стороны органов зрения
|Часто
|Помутнение зрения, диплопия, расстройства зрения
|Нечасто
|Снижение остроты зрения, скотома, острая миопия*, необычные ощущения в глазах*, сухость глаз, фотофобия, блефароспазм, усиление слезоотделения, фотопсия, мидриаз, пресбиопия
|Редко
|Односторонняя слепота, кратковременная слепота, глаукома, нарушение аккомодации, измененное визуальное восприятие глубины, мерцающая скотома, отек век*, ночная слепота, амблиопия
|Неизвестно
|Закрытоугольная глаукома*, макулопатия*, расстройства движения глаз*, увеит
|Нарушение слуха и вестибулярного аппарата
|Часто
|Вертиго, тинит, боль в ушах
|Нечасто
|Глухота, одностороння глухота, нейросенсорна глухота, відчуття дискомфорту у вухах, порушення слуху
|Со стороны сердечно-сосудистой системы
|Нечасто
|Брадикардия, синусовая брадикардия, пальпитация
|Со стороны сосудов
|Нечасто
|Артериальная гипотензия, ортостатическая гипотензия, гиперемия, приливы
|Редко
|Феномен Рейно
|Респираторные нарушения
|Часто
|Диспноэ, эпистаксис, заложенность носа, ринорея, кашель*
|Нечасто
|Диспноэ при физической нагрузке, параназальная синусовая гиперсекреция, дисфония
|З боку шлунково-кишкового тракту
|Очень часто
|Тошнота, диарея
|Часто
|Рвота, запор, боль в верхней части живота, диспепсия, боль в животе, сухость во рту, ощущение дискомфорта в желудке, парестезия слизистой оболочки полости рта, гастрит, дискомфорт в животе
|Нечасто
|Панкреатит, метеоризм, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, боль в нижней части живота, гипестезия слизистой оболочки полости рта, кровоточивость десен, вздутие живота, чувство дискомфорта в эпигастрии, боль при пальпации живота, гиперсекреция слюны, боль в полости рта, запах изо рта, глосодиния
|Со стороны гепатобилиарной системы
|Редко
|Гепатит, печеночная недостаточность
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Часто
|Алопеция, сыпь, зуд
|Нечасто
|Ангидроз, гипестезия лица, крапивница, эритема, генерализованный зуд, макулярная сыпь, обесцвечивание кожи, аллергический дерматит, отек лица
|Редко
|Синдром Стивенса — Джонсона*, мультиформная эритема*, необычный запах кожи, периорбитальный отек*, локализованная крапивница
|Неизвестно
|Токсичный эпидермальный некролиз*
|Со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани
|Часто
|Артралгия, мышечные спазмы, миалгия, мышечные подергивания, мышечная слабость, мышечно-скелетная боль в грудной клетке
|Нечасто
|Отек суставов*, мышечно-скелетная скованность, боли в боку, мышечная утомляемость
|Редко
|Ощущение дискомфорта в конечностях*
|Со стороны мочевыделительной системы
|Часто
|Нефролитиаз, полакиурия, дизурия, нефрокальциноз*
|Нечасто
|Мочевые камни, недержание мочи, гематурия, инконтиненция, позывы к мочеиспусканию, почечная колика, почечная боль
|Редко
|Камни в мочевыводящих путях, почечноканальцевый ацидоз*
|Со стороны репродуктивной системы
|Нечасто
|Эректильная дисфункция, половая дисфункция
|Общие нарушения
|Очень часто
|Повышенная утомляемость
|Часто
|Пирексия, астения, раздражение, расстройства походки, необычные ощущения, недомогание
|Нечасто
|Гипертермия, чувство жажды, гриппоподобное состояние*, вялость, похолодание конечностей, чувство опьянения, чувство тревожности
|Редко
|Отек лица, кальциноз
|Очень редко
|Генерализованный отек*
|Лабораторные показатели
|Очень часто
|Уменьшение массы тела
|Часто
|Увеличение массы тела*
|Нечасто
|Наличие кристаллов в моче, аномальный результат теста «тандем-хода», пониженное количество лейкоцитов, увеличение уровня печеночных ферментов
|Редко
|Снижение уровня бикарбонатов в крови
|Социальное поведение
|Редко
|Неспособность к обучению
*Побочные реакции, отмеченные в постмаркетинговом периоде (спонтанные сообщения). Их частота была вычислена на основе данных клинических исследований.
Особенности профиля безопасности у детей
Известно о случаях врожденных пороков развития и ограничения роста плода (см. раздел «Особенности применения» и «Применение в период беременности или кормления грудью»).
Побочные реакции, которые наблюдались у детей в ≥ 2 раза чаще, чем у взрослых, в ходе двойно слепых контролируемых исследований: снижение аппетита, повышение аппетита, гиперхлоремический ацидоз, гипокалиемия, нарушения поведения, агрессия, апатия, первичная бессонница, суицидальные мысли, нарушения концентрации внимания, летаргия, нарушение циркадного ритма сна, плохое качество сна, усиление слезоотделения, синусовая брадикардия, необычные ощущения, нарушение походки.
Нежелательные реакции, которые наблюдались только у детей в ходе двойных слепых контролируемых исследований: эозинофилия, психомоторная гиперактивность, вертиго, рвота, гипертермия, пирексия и обучение.
Описание отдельных побочных реакций
Увеличение риска кровотечений
Лечение с применением топирамата связано с повышенным риском кровотечений. Сообщения о случаях кровотечений были более частыми в группе применения топирамата, чем в группе плацебо. Частота серьезных кровотечений в группах топирамата и плацебо составила 0,3% против 0,2% у взрослых пациентов и 0,4% по сравнению с 0% у детей.
Случаи кровотечений в группе применения топирамата варьировали от реакций средней тяжести (носовое кровотечение, экхимозы и увеличение менструального кровотечения) к опасным для жизни кровотечениям. Пациенты, у которых развивались тяжелые кровотечения, часто имели сопутствующие состояния, повышающие риск кровотечения, или принимали лекарственные средства, вызывающие тромбоцитопению (другие противоэпилептические препараты) или влияющие на функцию тромбоцитов или коагуляцию (например, ацетилсалициловая кислота, нестероидные противовоспалительные препараты, ингибиторы обратного захвата серотонина, варфарина, другие антикоагулянты).
Срок годности
5 лет.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.
Упаковка
Таблетки по 25 мг: по 60 таблеток во флаконах.
Таблетки по 100 мг и по 200 мг по 100 таблеток во флаконах.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Фармасайнс Инк. / Pharmascience Inc.