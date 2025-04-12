Тенотен (Tenoten)
Тенотен инструкция по применению
Состав
действующее вещество: 1 таблетка содержит антитела к мозгоспецифическому белку S-100 аффинно очищенные: смесь гомеопатических разведений С12, С30 и С200 — 3 мг;
вспомогательные вещества: лактоза, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки плоскоцилиндрической формы, с риской и фаской, от белого до почти белого цвета. На одном плоской стороне с риской нанесена надпись MATERIA MEDICA, на другом плоской стороне нанесена надпись TENOTEN.
Фармакотерапевтическая группа
Гомеопатический препарат.
Фармакологические свойства
Препарат проявляет успокаивающее, противотревожное (анксиолитическое) действие, не вызывая нежелательного гипногенного и миорелаксантного действия. Улучшает переносимость психоэмоциональных нагрузок. Для препарата характерно стрессопротекторное, ноотропное, антиамнестическое, противогипоксическое, нейропротекторное, антиастеническое, антидепрессивное действия.
В условиях интоксикации, гипоксии, при состояниях после острого нарушения мозгового кровообращения оказывает нейропротекторное действие, ограничивает зону повреждения, улучшает процессы обучения и памяти в центральной нервной системе (ЦНС).
Ингибирует процессы перекисного окисления липидов.
Модифицирует функциональную активность белка S-100, который осуществляет в мозге сопряжение синаптических (информационных) и метаболических процессов. Осуществляет ГАМК-миметическое и нейротрофическое действие, повышает активность стресслимитирующих систем, способствует восстановлению процессов нейрональной пластичности.
Показания
Невротические и неврозоподобные состояния, психосоматические заболевания; стрессорные расстройства с повышенной нервной напряженностью, раздражительностью, тревогой и вегетативными реакциями.
Умеренно выраженные органические нарушения ЦНС, в том числе травматического и дисциркуляторного происхождения, сопровождающиеся неустойчивостью эмоционального фона, раздражительностью, снижением памяти, вегетативными нарушениями.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата; беременность или кормление грудью.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Случаев взаимодействия с другими лекарственными средствами не выявлено.
Особенности применения
В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется назначать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактазной недостаточности.
В связи с наличием в действии препарата активирующего компонента последний прием следует осуществлять не позднее чем за 2 часа до сна.
Способ применения и дозы
Препарат принимают внутрь. Не применять вместе с пищей. Применять по 1 или 2 таблетки на прием. Таблетку держать во рту (желательно не разжевывая и не проглатывая) до полного растворения.
Препарат принимать 2 раза в сутки; в случае необходимости — до 4 приемов в сутки. Курс лечения — 1–3 месяца; при необходимости курс лечения можно продлить до 6 месяцев или повторить через 1–2 месяца.
При отсутствии стойкого улучшения состояния в течение 3–4 недель после начала лечения необходимо обратиться за консультацией к врачу.
Дети
Препарат в данной лекарственной форме не применять детям.
Побочные реакции
Возможны реакции повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.
Срок годности
3 года.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 20 таблеток в блистере из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.
По 1 или 2 блистера вместе с инструкцией по применению в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЗАО Сантоника.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Ул. Вейвер 134Б, м. Каунас, Каунасское м. сам., LT-46352, Литва.
Заявитель
ООО «Материа Медика-Украина».
Местонахождение заявителя
Украина, 03062, г. Киев, ул. Невская, д. 20
тел .: +380 (44) 400–90–78.