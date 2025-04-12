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Тенотен (Tenoten)

Тенотен таблетки блистер №40
Цены в Киев
от 224,47 грн
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Характеристики
Производитель
Материа Медика-Украина
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
40 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/4206/01/01 от 05.06.2020

Тенотен инструкция по применению

Состав

действующее вещество: 1 таблетка содержит антитела к мозгоспецифическому белку S-100 аффинно очищенные: смесь гомеопатических разведений С12, С30 и С200 — 3 мг;

вспомогательные вещества: лактоза, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: таблетки плоскоцилиндрической формы, с риской и фаской, от белого до почти белого цвета. На одном плоской стороне с риской нанесена надпись MATERIA MEDICA, на другом плоской стороне нанесена надпись TENOTEN.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатический препарат.

Фармакологические свойства

Препарат проявляет успокаивающее, противотревожное (анксиолитическое) действие, не вызывая нежелательного гипногенного и миорелаксантного действия. Улучшает переносимость психоэмоциональных нагрузок. Для препарата характерно стрессопротекторное, ноотропное, антиамнестическое, противогипоксическое, нейропротекторное, антиастеническое, антидепрессивное действия.

В условиях интоксикации, гипоксии, при состояниях после острого нарушения мозгового кровообращения оказывает нейропротекторное действие, ограничивает зону повреждения, улучшает процессы обучения и памяти в центральной нервной системе (ЦНС).

Ингибирует процессы перекисного окисления липидов.

Модифицирует функциональную активность белка S-100, который осуществляет в мозге сопряжение синаптических (информационных) и метаболических процессов. Осуществляет ГАМК-миметическое и нейротрофическое действие, повышает активность стресслимитирующих систем, способствует восстановлению процессов нейрональной пластичности.

Показания

Невротические и неврозоподобные состояния, психосоматические заболевания; стрессорные расстройства с повышенной нервной напряженностью, раздражительностью, тревогой и вегетативными реакциями.

Умеренно выраженные органические нарушения ЦНС, в том числе травматического и дисциркуляторного происхождения, сопровождающиеся неустойчивостью эмоционального фона, раздражительностью, снижением памяти, вегетативными нарушениями.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; беременность или кормление грудью.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Случаев взаимодействия с другими лекарственными средствами не выявлено.

Особенности применения

В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется назначать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактазной недостаточности.

В связи с наличием в действии препарата активирующего компонента последний прием следует осуществлять не позднее чем за 2 часа до сна.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь. Не применять вместе с пищей. Применять по 1 или 2 таблетки на прием. Таблетку держать во рту (желательно не разжевывая и не проглатывая) до полного растворения.

Препарат принимать 2 раза в сутки; в случае необходимости — до 4 приемов в сутки. Курс лечения — 1–3 месяца; при необходимости курс лечения можно продлить до 6 месяцев или повторить через 1–2 месяца.

При отсутствии стойкого улучшения состояния в течение 3–4 недель после начала лечения необходимо обратиться за консультацией к врачу.

Дети

Препарат в данной лекарственной форме не применять детям.

Побочные реакции

Возможны реакции повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.

Срок годности

3 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 20 таблеток в блистере из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

По 1 или 2 блистера вместе с инструкцией по применению в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО Сантоника.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Ул. Вейвер 134Б, м. Каунас, Каунасское м. сам., LT-46352, Литва.

Заявитель

ООО «Материа Медика-Украина».

Местонахождение заявителя

Украина, 03062, г. Киев, ул. Невская, д. 20

тел .: +380 (44) 400–90–78.