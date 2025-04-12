не следует превышать рекомендованных доз препарата.

Поскольку в состав препарата входит мята перечная, пациентам с гастроэзофагеальным рефлюксом, ахлоргидрией, грыжей пищеводного отверстия диафрагмы следует избегать применения препарата в связи с возможным увеличением выраженности симптомов заболевания. Необходимо с осторожностью применять препарат при БА.

Валерьяна, входящая в состав препарата, может проявлять умеренный депрессивный эффект, поэтому не рекомендуется сочетанный прием Тривалумена со снотворными, другими седативными средствами, алкоголем в связи с потенцированием эффекта.

В состав таблеток входит лактоза, поэтому препарат не следует применять пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.

Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат противопоказан в период беременности.

При применении препарата у женщин, кормящих грудью, грудное вскармливание следует прекратить.

Дети. У детей в возрасте младше 12 лет препарат не применяют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. При применении препарата следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами.