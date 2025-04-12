Тривалумен (Trivalumen)
Тривалумен инструкция по применению
Состав
1 капсула содержит 356 мг тривалумена (экстракта сухого корневищ с корнями валерианы, листьев мяты перечной, листьев вахты трехлистной, соплодий хмеля).
Экстракт валерианы сухой -
Листья мяты перечной -
Шишки хмеля -
Листья трилистника водяного -
Фармакологические свойства
Тривалумен — комбинированный препарат растительного происхождения, действие которого обусловлено синергическими свойствами его компонентов. Сложные эфиры борнеола и изовалериановой кислоты, содержащиеся в валериане, снижают возбудимость ЦНС, напряженность и раздражительность при психической перегрузке, проявляют седативное, снотворное, спазмолитическое свойства, обладают желчегонным эффектом, усиливают секреторную активность желез слизистой оболочки ЖКТ, замедляют сердечный ритм, расширяют коронарные сосуды сердца. Активность шишек хмеля обусловлена эфирным маслом и горькой смолой, содержащими горькие вещества (гумулон, лупулон и алифатические терпентинные спирты), фитонцидными веществами, витаминами группы В и С, токоферолами и веществами, оказывающими эстрогенное действие. Они повышают аппетит, улучшают желчевыделение, проявляют мочегонный эффект, а также седативное действие при состоянии возбуждения и бессоннице, оказывают противовоспалительное действие, обусловливают обезболивающие свойства.
Фармакологический эффект мяты перечной связан главным образом с ментолом, а также терпенами, танинами, горьким веществом и органическими кислотами. Компоненты мяты перечной проявляют обезболивающий, вяжущий, противовоспалительный эффект; уменьшают проявления тошноты, мягко стимулируя секрецию желез ЖКТ и печени, повышают аппетит, нормализуют моторику кишечника.
Вахта трехлистная за счет горьких гликозидных соединений, флавоноидов усиливает желудочно-кишечную секрецию, улучшает пищеварение, повышает аппетит, нормализует моторику кишечника, обладает антигипоксическим и антиоксидантным эффектом.
Препарат не вызывает зависимости, не угнетает психомоторную функцию, не снижает работоспособность.
Показания Тривалумен
бессонница вследствие нервного и умственного переутомления; нейроциркуляторная дистония с тахикардией, кардиалгией и АГ; сниженный аппетит.
Применение Тривалумен
взрослым и детям в возрасте старше 12 лет назначают по 1 капсуле 2–3 раза в сутки; при начальной форме бессонницы — по 1 капсуле за 1–1,5 ч до сна. Длительность терапии составляет 7–15 дней. Курс лечения можно повторить через 10 дней.
Противопоказания
- повышенная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипотензия, депрессивное состояние, сонливость, желчнокаменная болезнь, холангит, выраженные нарушения функции печени;
- непереносимость галактозы, лактазная недостаточность или синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции;
- беременность и период кормления грудью;
- возраст младше 12 лет.
Побочные эффекты
ЦНС: головная боль, вялость, сонливость, подавленность, общая слабость, снижение трудоспособности, концентрации внимания; в отдельных случаях — психическое возбуждение, тревога, бессонница.
Сердечно-сосудистая система: артериальная гипотензия, боль за грудиной, боль в сердце, нарушение сердечного ритма (в том числе брадикардия, тахикардия), приливы.
ЖКТ: изжога, тошнота, абдоминальные спазмы, диспептические явления, угнетение процесса пищеварения, диарея.
Гепатобилиарна система: возможны проявления гепатотоксичности.
Аллергические реакции: при индивидуальной гиперчувствительности к компонентам препарата возможны кожная сыпь, зуд, крапивница, гиперемия, отек, одышка.
Побочные реакции возникают крайне редко, являются обратимыми, развиваются обычно при применении препарата на протяжении длительного времени и значительном превышении рекомендованных доз.
В случае появления любых нежелательных явлений больному необходимо обратиться к врачу.
Особые указания
не следует превышать рекомендованных доз препарата.
Поскольку в состав препарата входит мята перечная, пациентам с гастроэзофагеальным рефлюксом, ахлоргидрией, грыжей пищеводного отверстия диафрагмы следует избегать применения препарата в связи с возможным увеличением выраженности симптомов заболевания. Необходимо с осторожностью применять препарат при БА.
Валерьяна, входящая в состав препарата, может проявлять умеренный депрессивный эффект, поэтому не рекомендуется сочетанный прием Тривалумена со снотворными, другими седативными средствами, алкоголем в связи с потенцированием эффекта.
В состав таблеток входит лактоза, поэтому препарат не следует применять пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат противопоказан в период беременности.
При применении препарата у женщин, кормящих грудью, грудное вскармливание следует прекратить.
Дети. У детей в возрасте младше 12 лет препарат не применяют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. При применении препарата следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами.
Взаимодействия
препарат может потенцировать действие снотворных препаратов, спазмолитиков, гипотензивных лекарственных средств центрального действия, транквилизаторов, нейролептиков, алкоголя, ноотропных, анальгетических препаратов, средств для наркоза, курареподобных миорелаксантов. Сочетанное применение с синтетическими седативными лекарственными средствами не рекомендуется.
Передозировка
симптомы: головная боль, сонливость, слабость, вялость, заторможенность, головокружение, повышенная утомляемость, угнетенное состояние, абдоминальные спазмы, боль в животе, тошнота, мидриаз, снижение остроты слуха и зрения, тремор конечностей, ощущение сжатия за грудиной, тахикардия/брадикардия, снижение АД. При появлении указанных реакций прекратить прием препарата.
Лечение: симптоматическое.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.