Рами Сандоз® Композитум (Rami Sandoz® Compositum)
Рами Сандоз Композитум инструкция по применению
Состав
Рамиприл - 5 мг
Гидрохлоротиазид - 25 мг
Показания Рами Сандоз Композитум
лечение эссенциальной гипертензии у пациентов, которым показана комбинированная терапия (рамиприл и гидрохлоротиазид).
Применение Рами Сандоз Композитум
режим дозирования устанавливают индивидуально в зависимости от состояния больного, тяжести АГ и наличия других сопутствующих факторов риска. Лечение следует начинать с низких доз препарата с постепенным повышением дозы. Препарат применяют перорально независимо от приема пищи. Назначенную суточную дозу следует принимать утром вместе с достаточным количеством жидкости (приблизительно ½ стакана).
Рекомендованная доза препарата — 2,5 мг рамиприла и 12,5 мг гидрохлоротиазида 1 раз в сутки.
По необходимости таблетку Рами Сандоз композитум 5 мг/25 мг можно разделить на две части. На таблетке 2,5 мг/12,5 мг насечка нанесена только для разлома с целью облегчения глотания, но не для деления на две равные дозы.
Максимальная суточная доза — 10 мг рамиприла и 50 мг гидрохлоротиазида (соответствует 4 таблеткам по 2,5 мг/12,5 мг или 2 таблеткам по 5 мг/25 мг).
Если очередной прием лекарственного средства пропущен, ее следует принять как можно быстрее. Однако, если факт пропуска дозы выявлен в момент, близкий ко времени приема следующей дозы, то следует не принимать пропущенную дозу, а соблюдать схемы регулярного дозирования. Не следует удваивать дозу.
Пациенты с нарушением функции почек. Максимальная суточная доза для больных с нарушением почечной функции (клиренс креатинина 30–60 мл/мин) составляет 5 мг рамиприла и 25 мг гидрохлоротиазида.
Пациенты с нарушением функции печени. Пациентам с умеренным нарушением функции печени лечение возможно только под контролем врача и с максимальной суточной дозой рамиприла 2,5 мг и гидрохлоротиазида 12,5 мг.
Пациенты пожилого возраста. Начальная доза должна быть низкой. Дальнейшая коррекция дозы должна быть постепенной, учитывая большую вероятность нежелательных эффектов.
Противопоказания
гиперчувствительность к рамиприлу, другим ингибиторам АПФ или к любому из компонентов препарата. В связи с тем, что в состав препарата входит гидрохлоротиазид, препарат противопоказан пациентам с анурией или гиперчувствительностью к тиазидам и другим производным сульфонамида. Ангионевротический отек в анамнезе (наследственный, идиопатический или связанный с применением ингибиторов АПФ); гемодинамически нестабильное состояние; диализ или гемофильтрация с использованием отрицательно заряженных мембран высокой пропускной способности (например полиакрилонитриловые мембраны); первичный гиперальдостеронизм; стеноз почечной артерии (дву- или односторонний у пациентов с одной почкой); тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина < 30 мл/мин у пациентов, которые не находятся на диализе), анурия; клинически значимый электролитный дисбаланс (гиперкальциемия, гипонатриемия, гипокалиемия); тяжелое нарушение функции печени и/или холестаз, печеночная энцефалопатия. Период беременности или кормления грудью. Детский возраст.
Побочные эффекты
частота побочных реакций определяется: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), иногда (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10 000, <1/1000), очень редко (<1/10 000), неизвестно (не могут быть определены).
Со стороны сердечно-сосудистой системы: часто — стенокардия, ощущение усиленного сердцебиения, артериальная гипотензия, постуральная гипотензия, тахикардия, нарушение ортостатической регуляции, астения, сердечные аритмии, синкопе, ишемический инсульт головного мозга и периферические отеки, гиперемия; очень редко — инфаркт миокарда, кровоизлияние в головной мозг, тромболитические осложнения, сосудистый стеноз, гипоперфузия, синдром Рейно, васкулит.
Со стороны кровообразования: часто — уменьшение количества лейкоцитов, эритроцитов, снижение гемоглобина, гематокрита, тромбоцитопения, гемолитическая анемия; очень редко — угнетение костного мозга, нейтропения, включая агранулоцитоз, панцитопения, эозинофилия.
Со стороны ЦНС: очень часто — головная боль, головокружение; часто — вертиго, парестезия, тремор, нарушение равновесия, потеря вкуса; иногда — сонливость; очень редко — ишемия мозга, включая ишемический инсульт и преходящие ишемические нарушения, паросмия.
Со стороны органа зрения: часто — нарушение зрения, включая расплывчатое зрение, конъюнктивит, блефарит; очень редко — ксантопсия (изображение в желтом цвете), транзиторная миопия, снижение слезоотделения вследствие повышения чувствительности к гидрохлоротиазиду.
Со стороны органа слуха: часто — шум или звон в ушах; очень редко — снижение слуха.
Со стороны респираторной системы: очень часто — непроизводительный сухой кашель, бронхит; часто — синусит, одышка, заложенность носа; очень редко — бронхоспазм, включая астматические приступы, ринит, фарингит, альвеолярная пневмония, аллергическая интерстициальная пневмония, некардиогенный отек легких вследствие повышения чувствительности к гидрохлоротиазиду, ангионевротический отек с обструкцией дыхательных путей.
Со стороны ЖКТ: часто — расстройства пищеварения, абдоминальная боль, диспепсия, гастрит, гастроэнтерит, тошнота, запор; редко — тошнота, афтозный стоматит, глоссит, диарея, боль в животе, сухость языка; очень редко — панкреатит, ангионевротический отек тонкого кишечника, васкулит, сухость во рту, ощущение жажды, воспалительные реакции в ротовой полости и ЖКТ, нарушение восприятия запаха и вкуса, сиалоаденит вследствие повышения чувствительности к гидрохлоротиазиду.
Со стороны гепатобилиарной системы: часто — холестатический или цитолитический гепатит, повышение концентрации печеночных энзимов и/или билирубина; калькулезный холецистит, обусловленный гидрохлоротиазидом; очень редко — острая печеночная недостаточность, холестатическая желтуха, гепатонекроз.
Со стороны мочевыделительной системы: часто — снижение функции почек, увеличение диуреза, дегидратация, повышение уровня мочевины и креатинина в сыворотке крови; очень редко — острая почечная недостаточность, усиление существующей протеинурии, нефротический синдром, интерстициальный нефрит вследствие повышения чувствительности к гидрохлоротиазиду.
Со стороны кожных покровов: часто — усиленное потоотделение, сыпь, зуд; иногда — ангионевротический отек, макулопапулезная сыпь, крапивница; очень редко — токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса — Джонсона, мультиформная эритема, васкулит, обострение течения псориаза, эксфолиативный дерматит, реакция фоточувствительности, онихолизис, псориазоформная или пемфигоидная экзантема или энантема, алопеция, волчаночноподобный синдром вследствие повышения чувствительности к гидрохлоротиазиду.
Со стороны скелетно-мышечной системы: часто — миалгия; очень редко — артралгия, артрит, мышечные спазмы; мышечная слабость, судороги вследствие повышения чувствительности к гидрохлоротиазиду.
Метаболические нарушения: очень часто — снижение толерантности к глюкозе (у больных сахарным диабетом это может привести к нарушению метаболического равновесия), повышение уровня глюкозы в сыворотке крови, повышение уровня мочевой кислоты в сыворотке крови, обострение подагры, повышение концентрации ХС и/или ТГ в сыворотке крови вследствие гиперчувствительности к гидрохлоротиазиду; часто — анорексия, снижение аппетита; снижение уровня калия в сыворотке крови; редко — повышение уровня калия в сыворотке крови, гиперхлоремия; очень редко — снижение уровня натрия в сыворотке крови; глюкозурия, метаболический алкалоз, гипохлоремия, гипомагниемия, гиперкальциемия, повышение активности сывороточной амилазы, усиление выведения жидкости вследствие гиперчувствительности к гидрохлоротиазиду.
Организм в целом: очень часто — астения, утомляемость, слабость; часто — боль в груди, повышение температуры тела.
Со стороны иммунной системы: очень редко — анафилактические или анафилактоидные реакции, увеличение количества антинуклеарных антител.
Со стороны репродуктивной системы: часто — временное нарушение эрекции; очень редко — снижение либидо, импотенция, гинекомастия.
Психические расстройства: часто — депрессия, апатия, тревожность, нервозность, нарушения сна; очень редко — спутанность сознания, состояние возбуждения, подавленность настроения, беспокойство, нарушение концентрации внимания.
Особые указания
пациенты с риском развития артериальной гипотензии. При лечении больных, у которых активность ренин-ангиотензин-альдостероновой системы существенно повышена, следует проявлять особую осторожность. Для таких больных возможен риск резкого и значительного снижения АД и ухудшения почечной функции в результате ингибирования АПФ, особенно если ингибитор АПФ или сопутствующий диуретик назначен впервые или при первом повышении дозы.
В начале лечения препаратом или при повышении дозы следует провести тщательный контроль АД, например, при таких состояниях как:
- тяжелая АГ;
- некомпенсированная хроническая сердечная недостаточность;
- стеноз аортального или митрального клапана, гипертрофическая кардиомиопатия;
- односторонний стеноз почечной артерии со второй функционирующей почкой;
- потеря жидкости либо соли или возможность ее развития (включая пациентов, которые получают диуретики);
- цирроз печени и/или асцит;
- при выполнении больших хирургических вмешательств или во время анестезии лекарственными средствами, которые вызывают артериальную гипотензию.
При развитии артериальной гипотензии больного необходимо положить навзничь, а при необходимости — провести в/в инфузию 0,9% р-ром натрия хлорида. Транзиторная артериальная гипотензия при приеме Рами Сандоз композитум не является противопоказанием для лечения препаратом; терапию можно продолжать после восстановления объема жидкости и нормализации АД.
Рекомендовано корригировать дегидратацию, гиповолемию или недостаток соли перед началом лечения (для пациентов с сердечной недостаточностью такие корригирующие действия следует тщательно взвешивать относительно риска перегрузки).
Хирургическое вмешательство. Перед хирургическим вмешательством или анестезией больным следует информировать врача о приеме ингибиторов АПФ. За день до операции рекомендуется прекратить применение ингибиторов АПФ.
Пациенты с угрожающей сердечной недостаточностью или ишемическим нарушением мозгового кровообращения при тяжелой артериальной гипотензии. В начале лечения необходимо наблюдение врача.
Первичный гиперальдостеронизм. Препарат не назначают для лечения первичного гиперальдостеронизма. Если таким больным необходима терапия комбинированным препаратом, следует тщательно контролировать уровень калия в плазме крови.
Лица пожилого возраста. У лиц пожилого возраста реакция на ингибиторы АПФ может быть более выраженной. В начале их лечения рекомендуется оценить почечную функцию.
Пациенты с заболеваниями печени. У больных с нарушением печеночной функции или с прогрессирующим заболеванием печени применять тиазиды следует с осторожностью, поскольку изменения водно-электролитного баланса могут спровоцировать печеночную энцефалопатию.
Контроль функции почек. Функцию почек следует оценивать до и во время лечения, дозу корригировать, особенно в первые недели терапии. При наличии поражения почек необходим особый контроль. Существует риск ухудшения функции почек, в большей степени у пациентов с застойной сердечной недостаточностью или после пересадки почки.
Ухудшение функции почек. У больных с заболеваниями почек тиазиды могут спровоцировать уремию. Гидрохлоротиазид может способствовать развитию азотемии или усиливать ее. Кумулятивный эффект препарата возможен для больных с нарушением почечной функции. Если ухудшение функции почек прогрессирует, следует прекратить применение диуретиков.
Больные после трансплантации почки. Опыт применения рамиприла у больных после пересадки почки отсутствует, поэтому не рекомендуется назначать препарат пациентам этой категории.
Гемодиализ. У пациентов, которые находятся на диализе с использованием мембран высокой пропускной способности и применяют одновременно ингибитор АПФ, в некоторых случаях развивались анафилактоидные реакции. Поэтому для таких больных рекомендуется применение диализных мембран другого типа или гипотензивного средства другой группы.
Нарушение водно-электролитного баланса. При проведении терапии диуретиками рекомендуется регулярно проводить определение уровня электролитов в сыворотке крови. Тиазиды, в том числе гидрохлоротиазид, могут служить причиной дисбаланса жидкости или электролитов (гипокалиемия, гипонатриемия и гипохлоремический алкалоз).
Риск гипокалиемии может повышаться у пациентов с повышенным диурезом, с недостаточным употреблением электролитов и жидкости, у пациентов, получающих одновременно терапию кортикостероидами или адренокортикотропным гормоном (АКТГ).
Тиазидные диуретики могут снизить выведение кальция с мочой и вызвать временное небольшое повышение уровня кальция в сыворотке крови при отсутствии известных нарушений метаболизма кальция. Выраженная гиперкальциемия может свидетельствовать о скрытом гиперпаратиреозе. Прежде чем анализировать функцию паращитовидной железы, следует отменить тиазиды.
Тиазиды увеличивают выведение магния, что может привести к гипомагниемии.
Ангионевротический отек. У пациентов, которые получали ингибиторы АПФ, включая рамиприл, сообщалось о возможности ангионевротического отека. В этом случае прием препарата следует прекратить и немедленно назначить неотложную терапию. Пациентам следует находиться под контролем врача на протяжении 12–24 ч до полного исчезновения симптомов.
У пациентов, которые принимали ингибиторы АПФ, отмечали случаи ангионевротического отека кишечника. Эти пациенты жаловались на боль в желудке (с или без тошноты/рвоты); в некоторых случаях также возникал ангионевротический отек лица. Симптомы ангионевротического отека кишечника исчезали после прекращения применения ингибитора АПФ.
Анафилактические реакции во время десенсибилизации. Вероятность и тяжесть анафилактических и анафилактоидных реакций на яд насекомых и другие аллергены увеличиваются при приеме ингибиторов АПФ. Перед десенсибилизацией следует рассмотреть возможность временного прекращения приема препарата.
Нейтропения/агранулоцитоз. Сообщалось о случаях нейтропении/агранулоцитоза, а также о возможности угнетения функции костного мозга. Рекомендуют контролировать количество белых клеток крови для выявления возможной лейкопении. Чаще осуществлять мониторинг на начальной стадии лечения и у пациентов с нарушенной функцией почек, сопутствующим коллагеновым заболеванием (системной красной волчанкой или склеродермией) или если больные принимают другие препараты, которые могут вызвать изменения картины крови.
Этнические отличия. Ингибиторы АПФ чаще вызывают ангионевротический отек у пациентов негроидной расы, чем у европеоидной. Так же, как при применении других ингибиторов АПФ, рамиприл может оказаться менее эффективным для снижения уровня АД у пациентов негроидной расы.
Препарат содержит гидрохлоротиазид, что может давать положительный результат в антидопинговом тесте, что важно учитывать спортсменам.
Метаболические и эндокринные эффекты. Тиазиды способны изменять толерантность к глюкозе. Может быть необходима коррекция доз антидиабетических препаратов, включая инсулин. При терапии тиазидными диуретиками возможна манифестация латентного сахарного диабета, могут повышаться уровни ХС и ТГ. Терапия тиазидными диуретиками может вызывать гиперурикемию и обострение подагры у некоторых пациентов.
Кашель. При применении ингибиторов АПФ сообщалось о случаях непроизводительного персистирующего кашля, который проходит после прекращения терапии. Возможность кашля, вызванного ингибиторами АПФ, следует рассматривать при осуществлении дифференциальной диагностики кашля.
Другие. Возможны реакции гиперчувствительности, независимо от наличия в анамнезе аллергии или БА. Сообщалось о возможности обострения системной красной волчанки у больных, которые лечились гидрохлоротиазидом.
Применение в период беременности и кормления грудью. Не применяют. В случае подтверждения беременности препарат немедленно отменить. Во время лечения препаратом следует прекратить кормление грудью.
Дети. Не применяют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат может снизить внимание и/или скорость реакции у больных, особенно в начале лечения, что может влиять на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.
Взаимодействия
противопоказаны такие комбинации. Методы экстракорпоральной терапии, в результате которых происходит контакт крови с отрицательно заряженными поверхностями, такие как диализ или гемофильтрация с применением определенных мембран с высокой интенсивностью потока (например мембраны из полиакрилонитрила) и аферез ЛПНП с применением сульфата декстрана вследствие повышенного риска тяжелых анафилактоидных реакций. Если необходимо такое лечение, следует рассмотреть вопрос об использовании другого типа диализных мембран или другого класса антигипертензивных лекарственных средств.
Предостережение при применении. Соли калия, гепарин, калийсберегающие диуретики и другие лекарственные средства, которые повышают уровень калия в плазме крови (включая антагонисты ангиотензина ІІ, триметоприм, такролимус, циклоспорин, ловастатин): может возникнуть гиперкалиемия, поэтому необходим тщательный мониторинг уровня калия в плазме крови.
Антигипертензивные препараты (например диуретики) и другие лекарственные средства, снижающие уровень АД (например нитраты, трициклические антидепрессанты, анестетики, этанол, баклофен, альфузозин, доксазозин, празозин, тамсулозин, теразозин): можно ожидать усиления гипотензивного эффекта.
Рекомендовано регулярно контролировать сывороточную концентрацию натрия у пациентов, которым назначена одновременная терапия диуретиками.
Вазопрессорные симпатомиметики и другие препараты (например изопротеренол, добутамин, допамин, эпинефрин), которые могут уменьшить антигипертензивный эффект рамиприла: рекомендуется контроль АД.
Аллопуринол, иммуносупрессанты, кортикостероиды, прокаинамид, цитостатики и другие вещества, которые могут изменить количество клеток крови: повышенная вероятность гематологических реакций.
Соли лития: ингибиторы АПФ уменьшают экскрецию лития, поэтому может повышаться вероятность литиевой токсичности. Рекомендуется контроль уровня лития.
Антидиабетические препараты, включая инсулин: возможны гипогликемические реакции. Рекомендуется контроль уровня глюкозы в плазме крови.
НПВП и ацетилсалициловая кислота: следует ожидать снижения антигипертензивного эффекта рамиприла. Кроме того, сочетанное применение ингибиторов АПФ и НПВП может сопровождаться повышенным риском ухудшения функции почек и повышением уровня калия в крови.
Пероральные антикоагулянты: уменьшение выраженности эффекта антикоагулянтов вследствие сопутствующего применения гидрохлоротиазида.
Кортикостероиды, АКТГ, амфотерицин В, карбеноксолон, легкие слабительные лекарственные средства (при длительном их применении) и другие калийуретические средства: повышается риск возникновения гипокалиемии.
Препараты наперстянки, лекарственные средства, удлиняющие Q–T-интервал, и антиаритмические препараты: их токсичность может повышаться или их антиаритмический эффект может снижаться при нарушении электролитного баланса (например гипокалиемия, гипомагниемия).
Метилдопа: возможен гемолиз.
Колестирамин или другие ионообменные препараты, действующие в тонком кишечнике: снижение всасывания гидрохлоротиазида. Сульфонамидные диуретики следует принимать минимум за 1 ч до приема этих препаратов или через 4–6 ч после.
Миорелаксанты (типа кураре): возможно удлинение эффекта.
Соли кальция и препараты, повышающие его концентрацию в плазме крови: повышение концентрации кальция в плазме крови вследствие сопутствующего применения гидрохлоротиазида.
Соталол: гипокалиемия, вызванная тиазидами, может повышать риск возникновения аритмии.
Карбамазепин: риск возникновения гипонатриемии при сопутствующем применении гидрохлоротиазида.
Контрастные вещества, содержащие йод: при дегидратации, вызванной диуретиками, существует повышенный риск острой почечной недостаточности, особенно с высокими дозами контрастных веществ, содержащих йод.
Пенициллин: гидрохлоротиазид уменьшает экскрецию пенициллина.
Хинин: гидрохлоротиазид уменьшает экскрецию хинина.
Хлорид натрия: уменьшает антигипертензивный эффект комбинации рамиприла и гидрохлоротиазида.
Лечение высокими дозами салицилатов (>3 г/сут): гидрохлоротиазид может потенцировать их токсическое влияние на ЦНС.
Передозировка
симптомы: чрезмерная периферическая вазодилатация (с выраженной артериальной гипотензией, шоком), брадикардия, нарушение электролитного баланса, почечная недостаточность, сердечные аритмии, нарушение сознания вплоть до комы, церебральные судороги, парез, паралитический илеус. У предрасположенных пациентов (например гиперплазия предстательной железы) передозировка гидрохлоротиазидом может способствовать задержке мочи.
Лечение: симптоматическая и поддерживающая терапия: первичная детоксикация (промывание желудка, применение сорбентов) и средства для восстановления гемодинамической стабильности, включая назначение α1-адренергических агонистов или ангиотензина ІІ (ангиотензинамида). Рамиприлат, активный метаболит рамиприла, плохо выводится из общего кровотока путем гемодиализа.
Выведение из организма тиазидных мочегонных средств с помощью диализа незначительное.
Условия хранения
при температуре до 30 °С.