Препарат оказывает выраженное фунгицидное действие против грибов Candida albicans, Candida tropicalis, Trychophyton rubrum, Microsporum canis и бактерицидное действие в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Теобон-дитиомикоцид — малотоксичный препарат. Он не оказывает канцерогенного, аллергического, мутагенного и тератогенного действия, не кумулируется в организме. Препарат не оказывает кожно-резорбтивного и раздражающего действия и не поступает в систему кровотока.