Теобон-дитиомикоцид (Theobon-dithiomycocid)
Теобон-дитиомикоцид инструкция по применению
Состав
действующее вещество: калия N- (1,1-диоксотиолан-3-ил)дитиокарбамат;
1 г мази содержит калия N-(1,1-диоксотиолан-3-ил)дитиокарбамат 50 мг;
вспомогательные вещества: парафин белый мягкий.
Лекарственная форма
Мазь.
Основные физико-химические свойства: мазь белого или светло-желтого цвета со слабым специфическим запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Противогрибковые средства для местного применения.
Код АТС D01А Е.
Фармакологические свойства
Препарат оказывает выраженное фунгицидное действие против грибов Candida albicans, Candida tropicalis, Trychophyton rubrum, Microsporum canis и бактерицидное действие в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Теобон-дитиомикоцид — малотоксичный препарат. Он не оказывает канцерогенного, аллергического, мутагенного и тератогенного действия, не кумулируется в организме. Препарат не оказывает кожно-резорбтивного и раздражающего действия и не поступает в систему кровотока.
Показания
Лечение и профилактика грибковых поражений кожи.
Противопоказания
Индивидуальная повышенная чувствительность к препарату.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не изучались.
Способ применения и дозы
Мазь наносить тонким слоем на поврежденный участок кожи 1–2 раза в сутки и тщательно втирать легкими движениями, захватывая небольшой участок кожи вокруг очага поражения. Эрозивные участки кожи, мокнущие, рекомендуется перед применением мази подсушить марлевой салфеткой. Признаки улучшения состояния появляются через 3–5 суток после начала лечения, курс лечения составляет 12–14 суток.
Дети
Не применять детям из-за отсутствия клинического опыта.
Побочные реакции
Возможны реакции гиперчувствительности, в том числе гиперемия, зуд.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 15 г мази в тубе, по 1 тубе в картонной пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.