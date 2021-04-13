Гепасол® Нео 8% (Hepasol® Neo 8%) (169535) - инструкция по применению ATC-классификация
Гепасол Нео 8% инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Р-р для парентерального питания, содержащий 8 незаменимых аминокислот, 2 условно заменимые и 5 заменимых аминокислот. Препарат применяется для лечения заболеваний печени, сопровождающихся интоксикацией аммиаком. Повышенная концентрация аммиака в крови возможна при нарушениях функции печени вследствие острых и хронических заболеваний печени или оперативного вмешательства по поводу портальной гипертензии. Аммиак как сильный клеточный яд очень быстро поражает клетки ЦНС и приводит к развитию печеночной комы. Действие препарата заключается во введении в организм аминокислот, которые подвергаются метаболизму и принимают участие в связывании токсичных ионов аммония и синтезе мочевины, в усилении дезинтоксикационной функции печени.
Фармакокинетика. Аминокислоты, вводимые парентерально, достаточно широко распределяются в тканях организма. Метаболизируются аминокислоты во всех тканях организма, используются в процессе синтеза белка и служат для обеспечения энергетических затрат организма. Неиспользованные аминокислоты подвергаются дезаминации с образованием мочевины, которая потом выводится с мочой. При быстром повышении концентрации аминокислот в крови они могут выводиться с мочой в неизмененном виде, не успевая биотрансформироваться.
Показания Гепасол Нео 8%
- печеночная недостаточность с нарушением функции головного мозга (печеночная энцефалопатия);
- печеночная кома или прекоматозные состояния.
Применение Гепасол Нео 8%
дозу устанавливают индивидуально, в зависимости от уровня аммиака в крови и степени тяжести клинической картины.
Гепасол Нео 8% вводят в/в капельно взрослым со скоростью 1–1,25 мл/кг массы тела в час (соответственно 0,08–0,1 г аминокислот/кг/ч). Максимальная скорость введения — 1,25 мл/кг/ч. Максимальная суточная доза для взрослых составляет 18,75 мл/кг массы тела (1,5 г аминокислот/кг/сут), то есть 1300 мл для больного с массой тела 70 кг. Продолжительность терапии устанавливает врач индивидуально, до полного исчезновения неврологических симптомов.
Противопоказания
- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- нарушение метаболизма аминокислот;
- гипергидратация;
- гипонатриемия;
- гипокалиемия;
- тяжелая почечная недостаточность (при печеночной коме у больных с почечной недостаточностью необходимо учитывать, какое из двух состояний угрожает жизни больного);
- хроническая сердечная недостаточность (в стадии декомпенсации);
- период беременности;
- период кормления грудью;
- дети в возрасте до 18 лет.
Побочные эффекты
при введении препарата со скоростью, превышающей рекомендованную, могут возникнуть тошнота, рвота, усиленное потоотделение, озноб, тахикардия. Эти симптомы быстро исчезают при снижении скорости введения или отмене препарата.
Слишком большая скорость введения может привести к увеличению количества воды в организме и возникновению периферических и легочного отеков, а также повышенному содержанию электролитов в плазме крови.
При введении препарата через катетер в центральную вену в месте введения могут возникнуть геморрагия и бактериальный или грибковый тромбофлебит.
Особые указания
при печеночной коме в комбинации с тяжелым поражением почек всегда необходимо оценивать, какое из нарушений больше угрожает жизни пациента и сделать выбор в пользу того или иного метода терапии.
Во время применения этого препарата необходимо периодически контролировать электролитный и кислотно-щелочной баланс, степень гидратации организма. Чтобы исключить возникновение побочных реакций, препарат следует вводить медленно (в соответствии с инструкцией). При добавлении стандартного парентерального питания необходимо обратить внимание на его совместимость с препаратом. Применять только прозрачный р-р из неповрежденного флакона!
Применение в период беременности или кормления грудью. В период беременности и кормления грудью препарат применять не рекомендуется.
Дети. У детей в возрасте до 18 лет не применять.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Гепасол Нео 8% применяют только в условиях стационара.
Взаимодействия
не рекомендуется неконтролируемое добавление других лекарственных средств к р-ру Гепасол Нео 8%. Далее приводится перечень лекарственных средств, которые разрешается смешивать с этим р-ром:
- антибиотики: амикацин, ампициллин, цефотаксим, цефтриаксон, доксициклин, эритромицин, гентамицин, хлорамфеникол, клиндамицин, нетилмицин, пенициллин, пиперациллин, тетрациклин, тобрамицин и ванкомицин;
- другие препараты: аминофиллин, циклофосфамид, циметидин, цитарабин, дигоксин, допамин, фамотидин, фитоменадион, флуороурацил, фолиевая кислота, фуросемид, гепарин, хлорпромазин, инсулин, кальция глюконат, лидокаин, метилдопа, метилпреднизолон, метоклопрамид, метотрексат, морфин, низатидин, норэпинефин, пропранолол, ранитидин и рибофлавин.
Передозировка
при передозировке препарата могут возникнуть тошнота, рвота, повышенное потоотделение, озноб и тахикардия. Эти проявления обратимы и исчезают после прекращения введения препарата.
При передозировке препарата в других случаях возможна перегрузка сердечно-сосудистой системы в объемном выражении, которая может развиться в острую недостаточность левого желудочка и отек легких или гипераммониемию и печеночную энцефалопатию, особенно у пациентов с поражением печени или нарушением функции почек.
Специфического антидота нет, первоочередным является прекращение дальнейшего введения препарата, показано симптоматическое лечение.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °С в защищенном от света месте.