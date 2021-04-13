при печеночной коме в комбинации с тяжелым поражением почек всегда необходимо оценивать, какое из нарушений больше угрожает жизни пациента и сделать выбор в пользу того или иного метода терапии.

Во время применения этого препарата необходимо периодически контролировать электролитный и кислотно-щелочной баланс, степень гидратации организма. Чтобы исключить возникновение побочных реакций, препарат следует вводить медленно (в соответствии с инструкцией). При добавлении стандартного парентерального питания необходимо обратить внимание на его совместимость с препаратом. Применять только прозрачный р-р из неповрежденного флакона!

Применение в период беременности или кормления грудью. В период беременности и кормления грудью препарат применять не рекомендуется.

Дети. У детей в возрасте до 18 лет не применять.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Гепасол Нео 8% применяют только в условиях стационара.