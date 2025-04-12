Микокс (Micox)
Микокс инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 100 мл капель оральных содержат: Tecoma D4 — 5,0 мл Mercurius sublimatus corrosives D4 — 4,5 мл Hydrocotyle asiatica D6 — 4,5 мл Sulfur D6 — 5,0 мл Candida albicans D6 — 4,5 мл Candida albicans D12 — 4,5 мл Candida albicans D30 — 4,5 мл Candida albicans D200 — 4,5 мл Mucor mucedo D6 — 4,5 мл Mucor mucedo D12 — 4,5 мл Mucor mucedo D30 — 4,5 мл Mucor mucedo D200 — 4,5 мл Aspergillus niger D6 — 4,5 мл Aspergillus niger D12 — 4,5 мл Aspergillus niger D30 — 4,5 мл Aspergillus niger D200 — 4,5 мл Natrium oxalaceticum D6 — 4,5 мл Natrium oxalaceticum D12 — 4,5 мл Natrium oxalaceticum D30 — 4,5 мл Acidum D, L-malicum D6 — 4,5 мл Acidum D, L-malicum D12 — 4,5 мл Acidum D, L-malicum D30 — 4,5 мл;
вспомогательные вещества: этанол 96%, вода очищенная.
Препарат содержит 30% об. этанола.
1 мл препарата содержит 36 капель.
Лекарственная форма
Капли оральные.
Основные физико-химические свойства: прозрачный, бесцветный раствор с запахом спирта этилового.
Фармакотерапевтическая группа
Комплексный гомеопатический препарат.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Препарат дезинтоксикационного, специфического иммуномодулирующего действия, стимулирует общий метаболизм. Действие лекарственного средства основано на активации защитных сил организма за счет веществ, входящих в его состав. Микокс усиливает иммунную защиту организма от специфических грибковых антигенов (Mucor mucedo, Candida albicans, Aspergillus niger). Способствует выведению грибковых токсинов из организма (Hydrocotyle asiatica, Sulfur, Mercurius sublimatus corrosives, Tecoma). Способствует коррекции кислотно-щелочного состояния организма со снижением излишней кислотности тканей как фактора риска роста грибковых колоний (Natrium oxalaceticum, Acidum D, L-malicum).
Фармакокинетика.
Не определяется для гомеопатического лекарственного средства.
Показания
Комплексное лечение микозов кожи и слизистых оболочек, вызванных вторичными грибковыми инфекциями.
Противопоказания
Индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Взаимодействие неизвестно. В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.
Особенности применения
С учетом особенностей течения заболевания и состояния больного врач может изменять продолжительность курса лечения, дозу и частоту приема.
Способ применения и дозы
Разовая доза: взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 10–15 капель в течение 1 месяца, затем -по 10 капель следующие 30 дней.
Разовую дозу принимать 3 раза в сутки за 30 минут до еды или через 1 час после еды.
Капли растворить в 10–15 мл воды и выпить, задерживая на несколько секунд во рту.
Срок лечения определяет врач индивидуально, но обычно он составляет 2 месяца. Во время приема препарата рекомендуется отказаться от алкоголя, сахара, приправ, копченых продуктов, продуктов из свинины, продуктов, содержащих дрожжи.
Дети
Не рекомендуется применять детям в возрасте младше 12 лет.
Побочные реакции
У лиц с повышенной чувствительностью возможны реакции гиперчувствительности.
В случае появления каких-либо необычных реакций больному следует посоветоваться с врачом.
Срок годности
5 лет.
Не применять после истечения срока годности, указанного на флаконе-капельнице.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 30 мл капель оральных во флаконе-капельнице в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Гуна С.п.а.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Виа Пальманова, 69 — 20132 Милан, Италия.