Разовая доза: взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 10–15 капель в течение 1 месяца, затем -по 10 капель следующие 30 дней.

Разовую дозу принимать 3 раза в сутки за 30 минут до еды или через 1 час после еды.

Капли растворить в 10–15 мл воды и выпить, задерживая на несколько секунд во рту.

Срок лечения определяет врач индивидуально, но обычно он составляет 2 месяца. Во время приема препарата рекомендуется отказаться от алкоголя, сахара, приправ, копченых продуктов, продуктов из свинины, продуктов, содержащих дрожжи.