перед началом лечения следует пройти полное медицинское обследование и подтвердить диагноз. Обязательным является классический гинекологический осмотр, включая мазок для бакпосева.

Во время лечения необходимо осуществлять медицинское наблюдение.

Сообщалось о случаях вагинальных кровотечений во время применения препарата хлорхинальдол/проместрин, таблетка вагинальная. В случае кровотечения необходимо прекратить лечение и определить его этиологию.

Хлорхинальдол ― это галогенированный гидроксихинолин. Сообщалось о случаях перекрестной аллергии с клиохинолом, другим галогенированным гидроксихинолином.

Применение в период беременности или кормления грудью. Беременность. Колпосептин не показан для применения в период беременности.

В клинической практике результаты многочисленных эпидемиологических исследований позволяют исключить риск возникновения пороков развития вследствие применения эстрогенов самостоятельно или в комбинации в начале беременности, в отличие от диэтилстильбэстрола. В результате в случае наступления беременности, при применении эстрогенов нет необходимости в ее прерывании.

Кормление грудью. Системная резорбция проместрина является слабой. Следует избегать приема Колпосептина в период кормления грудью из-за отсутствия данных о его попадании в грудное молоко.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.