Колпосептин (Colposeptine)
Колпосептин инструкция по применению
Состав
Проместрин - 10 мг
Хлорхинальдол - 200 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Хлорхинальдол (5,7-дихлор-8-гидрокси-хинальдин) — синтетическое антибактериальное вещество группы производных хинолина, действующее бактериостатически на грамотрицательные и грамположительные бактерии.
Резистентность к хлорхинальдолу развивается медленно, перекрестная резистентность с антибиотиками и другими противомикробными соединениями (не группы производных 8-оксихинолина) отсутствует.
Проместрин оказывает местный эстрогенный эффект на слизистую оболочку влагалища: способствует пролиферации влагалищного эпителия, восстанавливает гликоген в клетках эпителия влагалища, который является субстратом для лактобацилл, восстанавливает физиологический pH влагалища и таким образом предотвращает рецидивы инфекций.
Фармакокинетика. При интравагинальном применении таблетка Колпосептина взаимодействует с вагинальным секретом, расщепляется и ее компоненты высвобождаются. Проместрин не накапливается в тканях, всасывается менее 1%, его Т½ составляет 24 ч. При интравагинальном введении проместрин не проявляет резорбтивного действия, системные гормональные эффекты отсутствуют. Его влияние на эпителий влагалища отмечают уже через 1–2 сут после начала терапии. Хлорхинальдол при интравагинальном введении не абсорбируется и не оказывает резорбтивного действия.
Показания Колпосептин
вагинальная атрофия, обусловленная дефицитом эстрогенов в случае субклинической инфекции.
Применение Колпосептин
1 таблетку (предварительно смоченную водой) вводить глубоко во влагалище в течение 18 дней вечером перед тем, как ложиться спать. Лучше делать это лежа на спине, чуть согнув ноги в коленях. Лечение начинать в любой день менструального цикла и не прерывать на время менструации.
Продолжительность лечения, как правило, составляет 18 дней.
Дети. Препарат не применять у детей.
Противопоказания
повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата.
Несмотря на отсутствие системных эффектов, препарат не следует применять, как и любые эстрогены, при эстрогензависимых опухолях в анамнезе.
Кормление грудью (см. Применение в период беременности или кормления грудью).
В сочетании со спермицидами (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Побочные эффекты
по частоте побочные реакции распределены на следующие категории: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100 до <1/10); нечасто (≥ 1/1000 до <1/100); редко (≥1/10 000, <1/1000); очень редко (<1/10 000); неизвестно (невозможно оценить по имеющимся данным).
Со стороны иммунной системы: неизвестно — гиперчувствительность.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: неизвестно — зуд в месте применения.
Со стороны половой системы и молочных желез: неизвестно — вульвовагинальный дискомфорт, влагалищное кровотечение.
Особые указания
перед началом лечения следует пройти полное медицинское обследование и подтвердить диагноз. Обязательным является классический гинекологический осмотр, включая мазок для бакпосева.
Во время лечения необходимо осуществлять медицинское наблюдение.
Сообщалось о случаях вагинальных кровотечений во время применения препарата хлорхинальдол/проместрин, таблетка вагинальная. В случае кровотечения необходимо прекратить лечение и определить его этиологию.
Хлорхинальдол ― это галогенированный гидроксихинолин. Сообщалось о случаях перекрестной аллергии с клиохинолом, другим галогенированным гидроксихинолином.
Применение в период беременности или кормления грудью. Беременность. Колпосептин не показан для применения в период беременности.
В клинической практике результаты многочисленных эпидемиологических исследований позволяют исключить риск возникновения пороков развития вследствие применения эстрогенов самостоятельно или в комбинации в начале беременности, в отличие от диэтилстильбэстрола. В результате в случае наступления беременности, при применении эстрогенов нет необходимости в ее прерывании.
Кормление грудью. Системная резорбция проместрина является слабой. Следует избегать приема Колпосептина в период кормления грудью из-за отсутствия данных о его попадании в грудное молоко.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
препарат может противодействовать контрацептивной активности спермицидов, поэтому их одновременное применение не рекомендуется. Любое местное вагинальное лечение может инактивировать контрацептивное действие спермицидов местного применения.
Передозировка
учитывая путь введения и низкую резорбцию проместрина, системная передозировка маловероятна.
Условия хранения
не требует специальных условий хранения.