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Гастрикумель (Gastricumeеl®) (169377) - инструкция по применению ATC-классификация

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Гастрикумель (Gastricumeеl<sup>&reg;</sup>)
Цена в городе Киев
от 231,03 грн
Без рецепта
50 шт от 231,03 грн
В наличии в 419 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
50 шт.
ATC-група
A16A X25** Различные препараты
Регистрационное удостоверение
UA/1629/01/01 от 17.02.2020

Гастрикумель инструкция по применению

Состав

действующие вещества:

1 таблетка содержит Acidum arsenicosum D6 — 30 мг, Argentum nitricum D6 — 30 мг, Carbo vegetabilis D6 — 60 мг, Pulsatilla pratensis D4 — 60 мг, Stibium sulfuratum nigrum D6 — 60 мг, Strychnos nux-vomica D4 — 60 мг;

вспомогательные вещества: магния стеарат, лактозы моногидрат.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: круглые плоские таблетки с фаской, от белого до желто-белого цвета, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакологические свойства

Лекарственное средство оказывает противовоспалительное, антиспастическое, седативное, гемостатическое, гастропротекторное действие, которое базируется на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного и минерального происхождения, которые входят в его состав.

Показания

В комплексном лечении при остром и хроническом гастрите, изжоге, метеоризме.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна.

Особенности применения

Препарат содержит лактозу, поэтому пациенты с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не должны его применять.

В начале лечения возможно кратковременное обострение имеющихся симптомов заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно является временной. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить и обратиться за консультацией к врачу.

В случае рвоты, потери веса, необычного цвета испражнений, устойчивых, непонятных или новых жалоб следует обратиться к врачу, поскольку это могут быть признаки заболевания, что требует дополнительного лечения.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — 1 таблетка под язык (до полного рассасывания) 3 раза в сутки.

Детям в возрасте младше 12 лет — 1 таблетку растереть в порошок и, тщательно перемешивая, растворить в 150 мл кипяченой воды комнатной температуры. Применять разовую возрастную дозу:

  • детям в возрасте от 2 до 6 лет — 1/2 общего объема приготовленного раствора;

  • детям в возрасте от 6 до 12 лет — 2/3 общего объема приготовленного раствора (остатки раствора вылить).

В случае острого начала заболевания:

  • взрослым и детям в возрасте старше 12 лет принимать по 1 таблетке каждые 30–60 минут, до 12 раз в сутки до устранения симптомов;

  • детям в возрасте от 6 до 12 лет — разовую дозу принимать каждые 30–60 минут, до 6 раз в сутки до устранения симптомов;

  • детям в возрасте от 2 до 6 лет — разовую возрастную дозу принимать каждые 30–60 минут, до 6 раз в сутки до устранения симптомов.

После устранения острых симптомов перейти на прием разовой дозы 1–3 раза в сутки.

Лекарственное средство применять за 15–20 минут до еды или через час после.

Длительность применения лекарственного средства зависит от степени тяжести течения заболевания и определяется врачом индивидуально.

Дети

Детям в возрасте младше 2 лет применения лекарственного средства противопоказано.

Детям в возрасте старше 2 лет назначается для лечения метеоризма.

Детям в возрасте младше 12 лет не назначается для лечения острого и хронического гастрита, изжоги.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции. В случае возникновения любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться за консультацией к врачу.

Срок годности

5 лет.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня указанного месяца.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Закрывать контейнер с таблетками немедленно после применения, защищать от влаги.

Хранить в недоступном для детей месте!

Упаковка

Полипропиленовый контейнер на 50 таблеток в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ/

Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Д-р Рекевег-штрассе 2–4, 76532 Баден-Баден, Германия/

Dr. Reckeweg-Str. 2–4, 76532 Baden-Baden, Germany.

Гастрикумель
Гастрикумель таблетки контейнер, №50
от 231,03 грн
В наличии в 419 аптеках
Цены в аптеках
Гастрикумель
Гастрикумель таблетки контейнер, №50
от 231,03 грн
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