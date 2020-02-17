Препарат содержит лактозу, поэтому пациенты с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не должны его применять.

В начале лечения возможно кратковременное обострение имеющихся симптомов заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно является временной. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить и обратиться за консультацией к врачу.

В случае рвоты, потери веса, необычного цвета испражнений, устойчивых, непонятных или новых жалоб следует обратиться к врачу, поскольку это могут быть признаки заболевания, что требует дополнительного лечения.