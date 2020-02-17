Гастрикумель (Gastricumeеl®) (169377) - инструкция по применению ATC-классификация
Гастрикумель инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующие вещества:
1 таблетка содержит Acidum arsenicosum D6 — 30 мг, Argentum nitricum D6 — 30 мг, Carbo vegetabilis D6 — 60 мг, Pulsatilla pratensis D4 — 60 мг, Stibium sulfuratum nigrum D6 — 60 мг, Strychnos nux-vomica D4 — 60 мг;
вспомогательные вещества: магния стеарат, лактозы моногидрат.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: круглые плоские таблетки с фаской, от белого до желто-белого цвета, без запаха.
Фармакотерапевтическая группа
Комплексный гомеопатический препарат.
Фармакологические свойства
Лекарственное средство оказывает противовоспалительное, антиспастическое, седативное, гемостатическое, гастропротекторное действие, которое базируется на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного и минерального происхождения, которые входят в его состав.
Показания
В комплексном лечении при остром и хроническом гастрите, изжоге, метеоризме.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Неизвестна.
Особенности применения
Препарат содержит лактозу, поэтому пациенты с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не должны его применять.
В начале лечения возможно кратковременное обострение имеющихся симптомов заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно является временной. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить и обратиться за консультацией к врачу.
В случае рвоты, потери веса, необычного цвета испражнений, устойчивых, непонятных или новых жалоб следует обратиться к врачу, поскольку это могут быть признаки заболевания, что требует дополнительного лечения.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — 1 таблетка под язык (до полного рассасывания) 3 раза в сутки.
Детям в возрасте младше 12 лет — 1 таблетку растереть в порошок и, тщательно перемешивая, растворить в 150 мл кипяченой воды комнатной температуры. Применять разовую возрастную дозу:
детям в возрасте от 2 до 6 лет — 1/2 общего объема приготовленного раствора;
детям в возрасте от 6 до 12 лет — 2/3 общего объема приготовленного раствора (остатки раствора вылить).
В случае острого начала заболевания:
взрослым и детям в возрасте старше 12 лет принимать по 1 таблетке каждые 30–60 минут, до 12 раз в сутки до устранения симптомов;
детям в возрасте от 6 до 12 лет — разовую дозу принимать каждые 30–60 минут, до 6 раз в сутки до устранения симптомов;
детям в возрасте от 2 до 6 лет — разовую возрастную дозу принимать каждые 30–60 минут, до 6 раз в сутки до устранения симптомов.
После устранения острых симптомов перейти на прием разовой дозы 1–3 раза в сутки.
Лекарственное средство применять за 15–20 минут до еды или через час после.
Длительность применения лекарственного средства зависит от степени тяжести течения заболевания и определяется врачом индивидуально.
Дети
Детям в возрасте младше 2 лет применения лекарственного средства противопоказано.
Детям в возрасте старше 2 лет назначается для лечения метеоризма.
Детям в возрасте младше 12 лет не назначается для лечения острого и хронического гастрита, изжоги.
Побочные реакции
Возможны аллергические реакции. В случае возникновения любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться за консультацией к врачу.
Срок годности
5 лет.
Срок годности определяет применение препарата до последнего дня указанного месяца.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Закрывать контейнер с таблетками немедленно после применения, защищать от влаги.
Хранить в недоступном для детей месте!
Упаковка
Полипропиленовый контейнер на 50 таблеток в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ/
Biologische Heilmittel Heel GmbH.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Д-р Рекевег-штрассе 2–4, 76532 Баден-Баден, Германия/
Dr. Reckeweg-Str. 2–4, 76532 Baden-Baden, Germany.