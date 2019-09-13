Аккузид® (Accuzide®) (169194) - инструкция по применению ATC-классификация
Аккузид инструкция по применению
Фармакологические свойства
Аккузид — это комбинированный препарат, состоящий из ингибитора АПФ квинаприла гидрохлорида и диуретика гидрохлоротиазида.
Квинаприл и гидрохлоротиазид используют в монотерапии или в составе комбинированной терапии АГ. Антигипертензивное действие этих двух компонентов является аппроксимативно аддитивным. Квинаприл может уменьшать потерю калия, ассоциированную с приемом гидрохлоротиазида.
Механизм действия
Квинаприл
Квинаприл гидролизуется в печени до квинаприлата (дикислоты квинаприла, основного метаболита), являющегося ингибитором АПФ.
АПФ — это пептидилдипептидаза, которая влияет на превращение ангиотензина I в сосудосуживающее вещество ангиотензин II. Ингибирование АПФ приводит к уменьшению образования ангиотензина II, который оказывает сосудосуживающее действие в тканях и плазме крови, а это приводит к снижению секреции альдостерона и как следствие — к повышению концентрации калия в плазме крови. Повышение активности ренина в плазме крови является результатом прекращения отрицательной обратной связи между ангиотензином II и секрецией ренина.
Поскольку АПФ также метаболизирует брадикинин (вазодилаторный пептид), угнетение АПФ приводит к повышению активности циркулирующих и локальных калликреин-кининовых систем (и вследствие этого — к активации простагландиновой системы). Возможно, этот механизм играет роль в снижении АД ингибиторами АПФ и развитию определенных побочных реакций.
Гидрохлоротиазид
Гидрохлоротиазид — это бензотиадиазин. Тиазиды действуют непосредственно на почки, усиливая выведение хлорида натрия и связанную с этим экскрецию воды. Клинически значимым основным местом, на которое направлено действие, является дистальный каналец. Тиазиды ингибируют электронейтральный NaCl-котранспорт в люминальной мембране клеток, выстилающих каналец. Экскреция калия и магния повышается, а выведение кальция уменьшается. Гидрохлоротиазид приводит к низкой экскреции гидрокарбоната, а экскреция хлорида превышает выведение натрия. В случае применения гидрохлоротиазида может развиться метаболический алкалоз. Гидрохлоротиазид активно секретируется в проксимальных канальцах. Мочегонный эффект поддерживается при метаболическом ацидозе или метаболическом алкалозе.
Механизмами антигипертензивного действия гидрохлоротиазида считаются изменения баланса натрия, уменьшение объема внеклеточной жидкости и плазмы крови, изменение почечного сосудистого сопротивления и снижение чувствительности к норадреналину и ангиотензину II.
Фармакодинамика
Квинаприл
У пациентов с АГ квинаприл снижает АД в положении лежа и стоя без компенсаторного повышения ЧСС.
Во время исследований гемодинамики квинаприл вызывал значительное снижение периферического артериального сопротивления. Обычно клинически значимые изменения почечного тока плазмы крови и скорости клубочковой фильтрации отсутствуют.
У большинства пациентов начало антигипертензивного действия наблюдалось примерно через 1 ч после приема внутрь препарата Аккузид, а максимальный эффект достигался примерно через 2–4 ч. Максимальный гипотензивный эффект определенной дозы квинаприла преимущественно наблюдался через 3–4 нед.
В случае применения суточной дозы антигипертензивный эффект сохраняется даже при длительной терапии. Внезапное прекращение применения препарата Аккузид не приводит к быстрому чрезмерному повышению АД (феномен отдачи).
Одновременное применение ингибитора АПФ и блокатора рецепторов ангиотензина II оценивали в двух крупных рандомизированных контролируемых исследованиях (исследование ONTARGET [ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial/Всемирное бессрочное исследование применения телмисартана в монотерапии и в комбинации с рамиприлом с использованием конечных точек] и исследование VA NEPHRON-D [The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes/Исследование у ветеранов с нефропатией и сахарным диабетом]).
Исследование ONTARGET проводили с участием пациентов с сердечно-сосудистым или цереброваскулярным заболеванием в анамнезе или сахарным диабетом II типа с признаками поражения органов-мишеней. Исследование VA NEPHRON-D проводилось с участием пациентов с сахарным диабетом II типа и диабетической нефропатией.
В этих исследованиях установлен незначительный благоприятный эффект в лечении почечных и/или сердечно-сосудистых заболеваний и снижение уровня смертности, тогда как по сравнению с монотерапией наблюдалось повышение риска гиперкалиемии, острого поражения почек и/или артериальной гипотензии. Результаты касаются также и других ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина II, учитывая похожие фармакодинамические свойства.
Поэтому пациентам с диабетической нефропатией не следует одновременно применять ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина II.
Исследование ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints/Исследование применения алискирена у пациентов с сахарным диабетом II типа с использованием сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний почек как конечных точек) проводилось для оценки преимуществ добавления алискирена к стандартной терапии ингибитором АПФ или блокаторами рецепторов ангиотензина II у пациентов с сахарным диабетом II типа и хроническим заболеванием почек, сердечно-сосудистыми заболеваниями или двумя заболеваниями одновременно. Исследование прекращено преждевременно из-за повышенного риска нежелательных последствий. Количественно случаев как летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний, так и инсульта отмечали чаще в группе применения алискирена по сравнению с группой плацебо; побочные явления и некоторые серьезные побочные реакции (гиперкалиемия, артериальная гипотензия и нарушения функции почек) также чаще возникали в группе применения алискирена по сравнению с группой плацебо.
Гидрохлоротиазид
Выведение электролитов и воды начинается через 2 ч после приема гидрохлоротиазида; максимальный эффект достигается через 3–6 ч и продолжается в течение 6–12 ч.
Антигипертензивное действие наступает через 3–4 дня и может длиться до 1 нед после окончания терапии.
Фармакокинетика
Квинаприл. После перорального применения Cmax квинаприла в плазме крови достигается в течение 1 ч. Прием пищи не влияет на абсорбцию квинаприла. После всасывания квинаприл быстро и почти полностью метаболизируется до своего основного метаболита — квинаприлата. Также образуется несколько других количественно неважных и фармакологически неактивных метаболитов. Cmax квинаприлата в плазме крови отмечают примерно через 2–3 ч после перорального приема квинаприла. Связывание квинаприла и квинаприлата с белками составляет примерно 97%. Около 60% введенной дозы квинаприла выделяется почками, а 40% — выводится с калом. Квинаприлат выделяется преимущественно почками с полупериодом эффективной кумуляции 3 ч, полупериод диссоциации АПФ составляет около 26 ч. Нормальная динамика уровней квинаприла и квинаприлата в плазме крови наблюдалась у пациентов с нарушением функции почек с клиренсом креатинина до 60 мл/мин. У пациентов с клиренсом креатинина <60 мл/мин уровни квинаприлата повышаются, увеличивается время достижения Cmax, T½ также увеличивается.
Фармакокинетические исследования, проведенные с участием пациентов с заболеваниями почек в терминальной стадии, которые находились на постоянном гемодиализе или амбулаторном перитонеальном диализе, показали, что диализ только незначительно влияет на выведение квинаприла и квинаприлата.
Выведение квинаприлата также медленнее у пациентов пожилого возраста (>65 лет) и у лиц с сердечной недостаточностью тяжелой степени и коррелирует с нарушением функции почек, часто отмечаемым у лиц пожилого возраста. Может потребоваться снизить дозу квинаприла для пациентов с нарушением функции почек средней степени (клиренс креатинина — 30–60 мл/мин) и пациентов пожилого возраста. Снижение уровня квинаприлата в плазме крови наблюдали у пациентов с циррозом печени. Оно вызывается снижением метаболизма квинаприла при прохождении через печень.
Гидрохлоротиазид. 60–80% гидрохлоротиазида всасывается после приема внутрь. Пик концентрации гидрохлоротиазида в плазме крови, который составляет 70 нг/мл, достигается через 1,5–4 ч после приема внутрь 12,5 мг гидрохлоротиазида; 142 нг/мл — через 2–5 ч после приема внутрь 25 мг гидрохлоротиазида; 260 нг/мл — через 2–4 ч после приема внутрь 50 мг гидрохлоротиазида.
65% гидрохлоротиазида связывается с белками плазмы крови; относительный объем распределения составляет 0,5–1,1 л/кг массы тела.
Гидрохлоротиазид выделяется почти полностью неизменным почками (95%). После приема внутрь разовой дозы 50–70% дозы выводится в течение 24 ч, а минимальное количество препарата определяется в моче уже через 60 мин.
T½ составляет 6–8 ч.
Снижение экскреции и удлинение T½ наблюдаются при почечной недостаточности. Этому процессу присуща тесная корреляция почечного клиренса гидрохлоротиазида с клиренсом креатинина.
При наличии цирроза печени соответствующих изменений фармакокинетики гидрохлоротиазида нет. Исследований кинетики гидрохлоротиазида у пациентов с сердечной недостаточностью не проводили.
Биодоступность
Квинаприл. Согласно результатам определения лекарственного средства в моче степень абсорбции квинаприла после перорального применения составляет около 60%.
После однократного приема внутрь квинаприла в дозе 20 мг шестью женщинами, кормящими грудью, соотношение между уровнями квинаприла в молоке/плазме крови составляло 0,12. Через 4 ч после применения квинаприла в грудном молоке не выявлено. Во всех случаях концентрация квинаприла в грудном молоке была ниже предела определения (<5 мкг/л). Согласно расчетам, младенец, который находится на грудном вскармливании, получит примерно 1,6% дозы квинаприла, которую применяла мать.
Гидрохлоротиазид. Биодоступность гидрохлоротиазида составляет около 70% после приема внутрь.
Комбинированное применение квинаприла и гидрохлоротиазида
Таблетки Аккузид, покрытые пленочной оболочкой, биоэквивалентны одновременному введению соответствующих отдельных веществ.
Показания Аккузид
Эссенциальная АГ, когда невозможно обеспечить адекватный контроль гипертензии с помощью только квинаприла.
Применение Аккузид
для перорального применения.
Аккузид можно применять независимо от приема пищи. Все указанное суточное количество препарата необходимо принимать утром (однократно), запивая большим количеством жидкости.
Полоска на таблетке служит лишь для ее разламывания с целью облегчения проглатывания, а не для распределения на равные части.
Длительность применения определяет врач.
В общем лечение АГ следует начинать с невысоких доз одного активного вещества, а затем постепенно повышать дозу.
Комбинированную терапию Аккузидом рекомендуется начинать только после титрования доз отдельных компонентов (квинаприла и гидрохлоротиазида). При наличии клинических показаний следует рассмотреть возможность немедленного перехода с монотерапии к комбинированной терапии.
Примечание
Поскольку возможно чрезмерное снижение АД, когда схему лечения меняют с монотерапии квинаприлом на комбинированную терапию Аккузидом, в частности у пациентов с дефицитом солей и/или жидкости (например в случае рвоты, диареи, лечения диуретиками), тяжелой АГ — такие пациенты требуют наблюдения как минимум в течение 6 ч.
Обычная доза для пациентов, которым показана комбинированная терапия, составляет 1 таблетку Аккузид 10 (соответствует 10 мг квинаприла и 12,5 мг гидрохлоротиазида) или Аккузид 20 (соответствует 20 мг квинаприла и 12,5 мг гидрохлоротиазида) утром. Максимальная суточная доза не должна превышать 1 таблетки Аккузида 20.
Особые группы пациентов
Пациенты с нарушенной функцией почек (клиренс креатинина — 30–60 мл/мин) и пациенты пожилого возраста (>65 лет).
Следует проводить тщательный подбор дозы (титрование отдельных компонентов).
Лечение больных с легкой степенью почечной недостаточности (клиренс креатинина — 30–60 мл/мин) следует начинать с 5 мг квинаприла в качестве монотерапии. Поддерживающая доза, как правило, составляет от 5 до 10 мг квинаприла в сутки. Максимальная доза не должна превышать 20 мг квинаприла в сутки.
Титрование дозы гидрохлоротиазида проводится для пациентов которым дополнительно требуется диуретик. В дальнейшем контроль АД можно проводить Аккузидом.
Пациентам с почечной недостаточностью тяжелой степени (клиренс креатинина <30 мл/мин) не следует применять Аккузид.
Противопоказания
повышенная чувствительность к активному веществу или другим компонентам препарата, тиазидам или сульфаниламидам (следует учитывать возможные перекрестные реакции).
Наличие в анамнезе врожденного/идиопатического ангионевротического отека, в том числе связанного с предшествующей терапией ингибиторами АПФ.
Нарушение функции почек тяжелой степени (креатинин сыворотки >1,8 мг/дл или клиренс креатинина <30 мл/мин).
Процедуры диализа.
Билатеральный стеноз почечных артерий или стеноз артерии единственной почки.
После трансплантации почки.
Анурия.
Гемодинамически значимый стеноз аортального или митрального клапана или гипертрофическая кардиомиопатия.
Декомпенсированная сердечная недостаточность.
Первичный гиперальдостеронизм.
Тяжелые нарушения функции печени (прекома/кома) или первичные заболевания печени.
Нарушение функции печени тяжелой степени.
Клинически значимые нарушения электролитного баланса (гиперкальциемия, гипокалиемия, гипонатриемия).
Детский возраст (из-за недостаточного опыта применения).
Беременность или женщины, планирующие забеременеть (см. Применение в период беременности или кормления грудью).
Кормление грудью (см. Применение в период беременности или кормления грудью). Кормление грудью следует прекратить.
Опасные для жизни реакции гиперчувствительности отмечали у пациентов, которым проводили аферез ЛПНП с декстрин-сульфатной абсорбцией. Этот метод не следует применять у лиц, принимающих ингибиторы АПФ.
У пациентов, получавших ингибиторы АПФ во время десенсибилизирующей терапии ядом насекомых (такие как жало пчелы или осы), выявляли опасные для жизни реакции гиперчувствительности (например снижение АД, одышка, рвота, аллергические реакции на коже). Этих реакций избегали путем применения альтернативной терапии перед проведением десенсибилизации.
Во время терапии противопоказано проведение диализа или гемофильтрации с использованием полиакрилонитрильных мембран с высокой интенсивностью потока (AN69), поскольку существует риск развития реакций гиперчувствительности, включая шок. При необходимости проведения гемодиализа следует заменить препарат на лекарственное средство, которое не является ингибитором АПФ, или использовать альтернативные мембраны для диализа.
Одновременное применение препарата Аккузид и лекарственных средств, содержащих алискирен, противопоказано пациентам с сахарным диабетом или нарушением функции почек (скорость клубочковой фильтрации <60 мл/мин / 1,73 м2) (см. Фармакодинамика и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Побочные эффекты
во время лечения квинаприлом/гидрохлоротиазидом отмечали нижеуказанные побочные реакции с такой частотой: очень часто (≥1/10); часто (от ≥1/100 до <1/10); нечасто (от ≥1/1000 до <1/100); редко (от ≥1/10 000 до <1/1000); очень редко (<1/10 000); частота неизвестна (невозможно оценить по имеющимся данным).
|Класс системы органов
|Частота
|Побочные реакции
|Инфекции и инвазии
|Часто
|Вирусные инфекции, бронхит, инфекции верхних дыхательных путей, фарингит*, ринит*
|Нечасто
|Инфекции мочевыводящих путей, синусит
|Со стороны системы крови и лимфатической системы
|Нечасто
|Анемия, лейкопения, нейтропения**, эозинофилия* (особенно у лиц с почечной недостаточностью, коллагеновыми сосудистыми заболеваниями либо при сопутствующей терапии аллопуринолом, прокаинамидом или лекарственными средствами, подавляющими защитные функции организма)
|Редко
|Гемолитическая анемия*∞, тромбоцитопения*
|Очень редко
|Агранулоцитоз**, панцитопения (особенно у лиц с почечной недостаточностью, коллагенозом или сопутствующей терапией аллопуринолом, прокаинамидом или определенными лекарственными средствами, подавляющими защитные функции организма)
|Со стороны иммунной системы
|Редко
|Анафилактические реакции*
|Нарушения метаболизма и питания
|Часто
|Гиперкалиемия**, подагра*, гиперурикемия*
|Нечасто
|Нарушение переносимость глюкозы
|Со стороны психики
|Часто
|Бессонница* (частично из-за нарушения водно-электролитного баланса)
|Нечасто
|Спутанность сознания*, депрессия* нервозность*, изменения настроения (частично из-за нарушения водно-электролитного баланса)
|Неврологические нарушения
|Часто
|Головокружение* головная боль*, сонливость*, апатия, головокружение (частично из-за нарушения водно-электролитного баланса)
|Нечасто
|Транзиторная ишемическая атака*, обморок*, парестезии* изменение вкуса или его временная потеря (частично из-за нарушения водно-электролитного баланса)*, нарушение равновесия
|Со стороны органа зрения
|Нечасто
|Амблиопия*, затуманенное зрение* в случае применения гидрохлоротиазида, может нарушаться образования слезной жидкости
|Частота неизвестна
|Острая миопия, закрытоугольная глаукома
|Со стороны органа слуха и равновесия
|Часто
|Вертиго*
|Нечасто
|Звон в ушах*
|Со стороны сердца
|Очень часто
|Изменения ЭКГ и сердечная аритмия (вызванные гипокалиемией, при приеме гидрохлоротиазида)
|Часто
|Стенокардия**, тахикардия* учащенное сердцебиение*
|Нечасто
|Инфаркт миокарда*
|Частота неизвестна
|Аритмия
|Нарушения со стороны сосудов
|Часто
|Расширение сосудов*
|Нечасто
|Особенно в начале лечения Аккузидом и у пациентов с дефицитом солей и/или жидкости (например в случае рвоты, диареи, лечения диуретиками), тяжелой АГ, а также при повышении дозы Аккузида: гипотензия* с такими симптомами, как головокружение, слабость, нарушение зрения; в случае применения гидрохлоротиазида в высоких дозах может возникнуть тромбоз и эмболия (из-за повышения вязкости крови), особенно у пациентов пожилого возраста или при наличии венозных заболеваний
|Очень редко
|Апоплексия (отдельные случаи при применении ингибиторов АПФ в связи с сильным падением АД)
|Частота неизвестна
|Ортостатическая гипотензия*
|Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
|Часто
|Сухой раздражающий кашель, кашель*
|Нечасто
|Одышка*, сухость в горле
|Редко
|Эозинофильная пневмония**, обструкция верхних дыхательных путей из-за отека Квинке (может привести к летальному исходу)*
|Очень редко
|Бронхоспазм, жажда, в отдельных случаях внезапный отек легких с симптомами шока; возможна аллергическая реакция на гидрохлоротиазид
|Нарушения со стороны пищеварительной системы
|Часто
|Рвота*, диарея*, нарушения пищеварения*, дискомфорт в верхних отделах живота, боль в животе*, тошнота*
|Нечасто
|Метеоризм*, сухость во рту*, запор, потеря аппетита
|Редко
|Глоссит, панкреатит*
|Очень редко
|Илеус* субилеус* интестинальный ангионевротический отек
|Нарушения со стороны гепатобилиарной системы
|Нечасто
|Острый холецистит (особенно при наличии желчнокаменной болезни)
|Редко
|Гепатит (при лечении ингибитором АПФ)*
|Очень редко
|Холестатическая желтуха*, нарушение функции печени (при лечении ингибитором АПФ)
|Наследственные, семейные и генетические нарушения
|См. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и Применение в период беременности и кормления грудью
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Нечасто
|Аллергические кожные реакции, например экзантема*, крапивница*, зуд*, а также токсический эпидермальный некролиз или отек Квинке** (с поражением губ, лица и/или конечностей, в редких случаях с поражением гортани, глотки и/или языка), алопеция* фоточувствительность*, гипергидроз**
|Редко
|Кожные реакции могут сопровождаться лихорадкой, болью в мышцах и суставах (миалгия, артралгия, артрит), васкулитом, дерматитом в форме псориаза*, мультиформная эритема*, синдромом Стивенса — Джонсона*, эксфолиативный дерматит*, пузырчатка*
|Очень редко
|Приливы, повышенное потоотделение, онихолизис, усиление симптомов синдрома Рейно, кожная красная волчанка (в случае применения гидрохлоротиазида). При наличии подозрений на кожные реакции следует прекратить прием препарата Аккузид.
Примечание. Пациенты негроидной расы имеют повышенный риск развития ангионевротического отека. В отдельных случаях эти реакции кожи могут сопровождаться эозинофилией, лейкоцитозом и/или повышенными титрами антинуклеарных антител, повышенной СОЭ
|Частота неизвестна
|Пурпура
|Нарушения со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани
|Часто
|Боль в спине*, боль в мышцах*
|Нечасто
|Артралгия*, мышечные судороги, слабость скелетных мышц, парезы (из-за гипокалиемии)
|Частота неизвестна
|Системная красная волчанка
|Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей
|Часто
|Может возникнуть или усилиться нарушение функции почек*
|Нечасто
|Протеинурия, иногда с сопутствующим ухудшением функции почек
|Очень редко
|ОПН, интерстициальный абактериальный нефрит с последующим развитием ОПН (в случае приема гидрохлоротиазида)
|Частота неизвестна
|Тубулоинтерстициальный нефрит
|Нарушения со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|Нечасто
|Эректильная дисфункция*
|Общие нарушения и изменения в месте введения
|Часто
|Повышенная утомляемость*, астения* (частично из-за нарушения водно-электролитного баланса), боль в груди*
|Нечасто
|Генерализованный отек**, лихорадка*, периферический отек*
|Частота неизвестна
|Серозит
|Исследования
|Часто
|Повышение концентрации мочевины*√ и креатинина* в плазме крови (особенно у пациентов с нарушенной функцией почек), снижение уровня гемоглобина, гематокрита*, лейкоцитов или тромбоцитов; снижение концентрации натрия в плазме крови (особенно у лиц с нарушенной функцией почек). Гидрохлоротиазид может вызвать гипокалиемию, гипомагниемию, гипохлоремию, гиперкальциемию, глюкозурию и метаболический алкалоз
|Очень редко
|Повышение концентрации билирубина и печеночных ферментов*; иногда отмечали гемолиз/гемолитическую анемию в сочетании с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, но причинно-следственная связь с ингибитором АПФ не могла быть установлена; повышенный уровень глюкозы в крови, ХС*, ТГ**, мочевой кислоты, амилазы в плазме крови; повышение уровня калия в плазме крови у пациентов с сахарным диабетом; увеличение экскреции белка в моче
|Частота неизвестна
|Увеличение количества антинуклеарных антител*, повышенная СОЭ
√Чаще такие повышения возникали у пациентов, которые во время лечения сочетанно применяли диуретики, чем у проходивших монотерапию квинаприлом. Наблюдаемые повышения часто были обратимыми, если терапия продолжалась.
*Побочные реакции, ассоциированные с квинаприлом; частота — при применении квинаприла/гидрохлоротиазида.
**Побочные реакции, ассоциированные с квинаприлом; частота — при применении квинаприла. Реакции не ассоциированы с компонентами квинаприл/гидрохлоротиазид.
∞У пациентов с врожденным дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы отмечали отдельные случаи гемолитической анемии*.
Результаты клинических лабораторных анализов
Электролиты в плазме крови: см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
Анализ уровня мочевой кислоты, глюкозы, магния в плазме крови, функции паращитовидных желез и кальция: см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
Гематологический анализ: см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
Примечания
Контроль вышеуказанных лабораторных показателей следует осуществлять до начала лечения и регулярно во время применения препарата Аккузид. Необходимо осуществлять тщательный мониторинг уровня электролитов и креатинина в плазме крови, глюкозы крови и формулы крови, особенно в начале терапии и у лиц группы риска (больных с нарушением функции почек, коллагенозом; пациентов, получающих лечение иммуносупрессорными препаратами, цитостатиками, аллопуринолом, прокаинамидом, гликозидами наперстянки, ГКС, слабительными средствами; у лиц пожилого возраста).
В случае возникновения таких симптомов, как повышение температуры тела, увеличение лимфатических узлов и/или воспаление горла, необходимо сразу проверить количество лейкоцитов.
Особые указания
не следует применять Аккузид при проведении афереза ЛПНП с декстран-сульфатной абсорбцией с использованием полиакрилонитрильных мембран с высокой интенсивностью потока (AN69) или при проведении десенсибилизирующей терапии против ядов насекомых (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Реакции гиперчувствительности. Возможны реакции гиперчувствительности (например пурпура, фотосенсибилизация, крапивница, некротизирующий ангиит, респираторный дистресс, включая пневмонию и отек легких, и анафилактические реакции) у лиц с наличием или без наличия в анамнезе случаев аллергии или БА.
Аккузид можно назначать только после очень тщательной оценки соотношения между пользой и риском и под постоянным контролем характерных клинических и лабораторно-химических параметров в случае:
- клинически значимой протеинурии (>1 г/сут);
- нарушение иммунной реактивности или наличии коллагеновых заболеваний (системная красная волчанка, склеродермия);
- одновременного системного применения препаратов, подавляющих защитные функции организма (кортикостероиды, цитостатики, антиметаболиты), аллопуринола, прокаинамида, лития, наперстянки, гликозидов, слабительных средств;
- подагры;
- гиповолемии;
- церебросклерозе;
- склероза коронарных артерий;
- выраженного или латентного диабета;
- нарушений функции печени.
Необходимо контролировать функцию почек перед применением препарата. В случае приема сопутствующих лекарственных средств, которые могут повысить уровень калия в плазме крови, следует соблюдать осторожность (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Литий. Обычно литий не следует назначать вместе с диуретиками, поскольку последние могут снизить выделение лития почками и, таким образом, повысить риск проявления его токсичности (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Необходимо восстановить водно-солевой баланс до начала терапии.
Особенно в начале терапии Аккузид следует применять только при условии интенсивного мониторинга АД и/или репрезентативных лабораторных параметров у:
- пациентов с нарушенной функцией почек (креатинин в плазме крови — до 1,8 мг/дл или клиренс креатинина — 30–60 мл/мин);
- пациентов с тяжелой АГ;
- пациентов в возрасте от 65 лет.
Двойная блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой (РААС). Существуют доказательства, что одновременное применение ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II или алискирен повышает риск возникновения артериальной гипотензии, гиперкалиемии и ухудшения функции почек (включая ОПН). Поэтому не рекомендуется применять двойную блокаду РААС путем сочетанного применения ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II или алискирена (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ и Фармакодинамика).
Если применение двойной блокады считается крайне необходимым, ее можно осуществлять только под наблюдением специалиста и при условии тщательного мониторинга функции почек, баланса электролитов и АД.
Пациентам с диабетической нефропатией не следует одновременно применять ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина II.
В соответствии с возможным применением индивидуальных компонентов в случаях пониженной сердечной активности Аккузид также можно применять, если подобраны дозы для индивидуальных компонентов соответствуют составу Аккузида.
Гипотензия
Аккузид может вызывать симптоматическую гипотензию, которая обычно возникала не чаще чем при монотерапии каждым препаратом. Единичные случаи симптоматической гипотензии отмечали у пациентов с неосложненной гипотонией. Случаи вероятны у лиц с потерей жидкости вследствие терапии диуретиками, соблюдения солевой диеты, диализа, диареи, рвоты или рениновой гипертензии (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Аккузид следует осторожно применять пациентам, которые сочетанно получают лечение другими антигипертензивными средствами, поскольку тиазид в составе препарата может усилить гипотензивное действие других препаратов, особенно ганглиоблокаторов или адреноблокаторов периферического действия. У пациентов, которым проводили симпатэктомию, также может усилиться антигипертензивное действие тиазида в составе препарата.
Если возникает симптоматическая гипотензия, пациента следует положить на спину и при необходимости ввести изотонический р-р путем в/в инфузии. Кратковременная гипотензивное реакция не является противопоказанием для дальнейшего применения Аккузида при осторожной коррекции дозы после успешного лечения гипотензии; однако в таком случае следует рассмотреть назначение Аккузида в низких дозах.
У пациентов с застойной сердечной недостаточностью с почечной недостаточностью или без нее антигипертензивная терапия ингибиторами АПФ может обусловить чрезмерное снижение АД, что может приводить к олигурии, азотемии и в единичных случаях — к ОПН и летальному исходу. Лечение таких пациентов требуется начинать под тщательным медицинским наблюдением; эти пациенты нуждаются во внимательном наблюдении в течение первых 2 нед лечения и каждый раз при повышении дозы.
Сердечная недостаточность/заболевания сердца
Вследствие угнетения РААС возможны изменения функции почек у пациентов с предрасположенностью к таким заболеваниям. У лиц с тяжелой сердечной недостаточностью, у которых функция почек зависит от активности РААС, лечение квинаприлом может сопровождаться олигурией и/или прогрессирующей азотемией, а в редких случаях — ОПН и привести к летальному исходу.
У некоторых пациентов с гипертензией или сердечной недостаточностью при отсутствии выраженного предшествующего заболевания почек отмечали повышение уровня остаточного азота мочевины и креатинина в плазме крови (в 1,25 раза превышал верхнюю границу нормы). Это повышение обычно незначительное и имело обратимый характер, особенно в случае, когда квинаприл применяли в сочетании с мочегонным препаратом. Повышение уровня остаточного азота мочевины в крови и креатинина в плазме крови наблюдали в каждом случае у 2% пациентов с АГ при применении квинаприла в монотерапии, а также у 4 и 3% пациентов с АГ соответственно при применении квинаприла/гидрохлоротиазида. Такое повышение чаще возникает у лиц с уже существующей почечной недостаточностью. В таких случаях может потребоваться снижение дозы и/или отмена мочегонного препарата и/или квинаприла.
Нарушение функции печени
В редких случаях ингибиторы АПФ были ассоциированы с синдромом, который начинал свое развитие как холестатическая желтуха, а затем прогрессировал в фульминантной некроз печени (в некоторых случаях — с летальным исходом). Для лиц, у которых возникает желтуха или выраженное повышение уровня ферментов печени во время терапии ингибитором АПФ, следует прекратить лечение ингибитором АПФ, а также начать соответствующую диагностику и дальнейшее врачебное наблюдение.
Сообщалось о случаях обострения и активации системной красной волчанки и синдрома Стивенса — Джонсона при применении тиазидов.
Кашель
При применении ингибиторов АПФ, включая квинаприл, сообщалось о кашле. По характеристике кашель без мокроты, постоянный и исчезает после прекращения терапии. Кашель, вызванный ингибитором АПФ, следует рассматривать как часть его дифференциальной диагностики.
Ангионевротический отек
У пациентов, получавших лечение ингибиторами АПФ, возникал ангионевротический отек с частотой 0,1% для квинаприла. Если возникает стридор гортани или развивается ангионевротический отек лица, языка или голосовой щели, необходимо немедленно прекратить лечение квинаприлом. Пациентам следует предоставить соответствующую медицинскую помощь и пристально контролировать состояние их здоровья, пока не исчезнет отек. Если отек распространяется только на лицо и губы, обычно он исчезает без лечения. Антигистаминные препараты можно применять для смягчения таких симптомов. Ангионевротический отек гортани может привести к летальному исходу. В случае обструкции дыхательных путей из-за поражения языка, голосовой щели или гортани необходимо немедленно принять соответствующие экстренные меры (см. ПЕРЕДОЗИРОВКА).
Пациенты с наличием в анамнезе ангионевротического отека, не связанного с терапией ингибитором АПФ, могут иметь склонность к возникновению ангионевротического отека при применении этого препарата (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Пациенты, сочетанно применяющие ингибитор mTOR (например темсиролимус) или ингибитор DPP-4 (например вилдаглиптин), могут иметь склонность к возникновению ангионевротического отека. Поэтому необходимо с осторожностью начинать лечение ингибитором mTOR или ингибитором DPP-4 у пациентов, которые уже применяли ингибитор АПФ.
Интестинальный ангионевротический отек
Сообщалось об интестинальном ангионевротическом отеке у пациентов, применявших ингибиторы АПФ. Пациенты жаловались на боль в животе (с тошнотой и рвотой или без этого), в некоторых случаях в анамнезе не было ангионевротического отека лица, а уровни C-1-эстеразы были в норме. Диагноз «ангионевротический отек» устанавливали с помощью компьютерной томографии или УЗИ или во время хирургического вмешательства, а симптомы исчезали после отмены ингибитора АПФ. Кишечный ангионевротический отек следует включить в дифференциальную диагностику пациентов, принимающих ингибиторы АПФ и жалующихся на боль в животе.
Применение Аккузида может стать причиной положительных результатов теста на допинг. Применение Аккузида как допинга может создавать угрозу для здоровья.
Этнические особенности
Сообщалось, что у пациентов негроидной расы, получавших терапию ингибитором АПФ, чаще возникал ангионевротический отек сравнению с другими этническими группами. Следует также отметить, что ингибиторы АПФ во время контролируемых клинических исследований продемонстрировали более низкое гипотензивное действие у лиц негроидной расы, чем у других.
Нарушение электролитного баланса
Пациентов, получающих лечение квинаприлом/гидрохлоротиазидом, следует наблюдать относительно наличия клинических признаков нарушения водно-электролитного баланса, вызванного тиазидами. Для таких пациентов следует систематически контролировать концентрацию электролитов в плазме крови (особенно натрия и калия). Поскольку квинаприл подавляет образование альдостерона, комбинированное лечение вместе с гидрохлоротиазидом может свести к минимуму риск возникновения гипокалиемии, вызванной диуретиками.
Противодействующее влияние квинаприла и гидрохлоротиазида на уровень калия в плазме крови может не возникать. Однако у некоторых пациентов один из эффектов может преобладать, а у некоторых может появиться необходимость постоянной заместительной терапии р-рами калия. Поэтому в начале лечения и регулярно во время его следует контролировать концентрацию электролитов, чтобы обеспечить заблаговременное выявление любого возможного нарушения электролитного баланса.
Тиазиды уменьшают выделение кальция почками. У некоторых пациентов, получавших длительное лечение тиазидами, наблюдали патологические изменения надпочечников с гиперкальциемией и гипофосфатемией. О тяжелых осложнениях гиперпаратиреоза (почечнокаменной болезни, резорбции кости, пептических язвах) не сообщалось.
Прием тиазидов следует прекратить перед проведением обследования с целью оценки функции паращитовидных желез.
Тиазиды усиливают выведение магния с мочой, поэтому возможно возникновение гипомагниемии (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Другие метаболические эффекты
Тиазидные диуретики могут вызвать снижение переносимости глюкозы, повышение уровня ХС, ТГ и мочевой кислоты в плазме крови. Обычно данные эффекты незначительны, но они могут вызвать появление клинических проявлений подагры или диабета у чувствительных пациентов.
Гиперкалиемия
Следует внимательно изучить возможность сочетанного применения лекарственных средств, которые могут повышать уровень калия. Пациентов следует убедить, что применение любых диетических добавок калия, калийсодержащих солезаменителей или других препаратов, повышающих уровень калия в плазме крови, возможно только после консультации с врачом (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Гипокалиемия
Лечение тиазидными диуретиками ассоциировалось с гипокалиемией, гипонатриемией или гипохлоремическим алкалозом. Такие нарушения могут проявляться в виде сухости во рту, жажды, слабости, переутомления, сонливости, беспокойства, боли в мышцах или спазмов, слабости в мышцах, снижения АД, олигурии, тахикардии, тошноты, спутанности сознания, судорог и рвоты.
Гипокалиемия также может усилить или хотя бы повысить чувствительность сердечной реакции на токсическое действие дигиталиса.
Наибольший риск возникновения гипокалиемии у пациентов с циррозом печени, форсированным диурезом, недостаточным поступлением электролитов с пищей, а также у лиц, сочетанно получающих лечение кортикостероидами, АКТГ или другими лекарственными средствами, которые повышают риск возникновения индуцированной тиазидными диуретиками гипокалиемии (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Сахарный диабет
Тиазид-индуцированная гипергликемия может нарушать контроль за уровнем глюкозы крови. Падение уровня калия в плазме крови повышает непереносимость глюкозы. При необходимости проводят мониторинг уровня глюкозы крови и вводят дополнительный калий для поддержания соответствующего уровня в плазме крови, а также при необходимости применяют противодиабетические средства (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Ингибиторы АПФ могут повысить чувствительность к инсулину у пациентов с диабетом; эти препараты ассоциированы с возникновением гипогликемии у пациентов, получавших лечение пероральными гипогликемическими лекарственными средствами или инсулином. У таких пациентов следует внимательно наблюдать за уровнями глюкозы в крови, особенно во время первого месяца лечения ингибитором АПФ (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Нейтропения/агранулоцитоз
В редких случаях ингибиторы АПФ ассоциировались с возникновением агранулоцитоза и угнетением костного мозга у пациентов с неосложненной гипертензией. Такие симптомы наблюдали чаще у пациентов с почечной недостаточностью, особенно у тех, кто имел заболевания, ассоциированные с сопутствующим применением иммунодепрессантов или других лекарственных средств, которые могут быть ассоциированы с нейтропенией/агранулоцитозом.
Пациентам следует рекомендовать сообщать о любых признаках инфекции (например боль в горле, жар), поскольку это может быть симптомом нейтропении (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
В редких случаях сообщалось об агранулоцитозе, ассоциированном с терапией квинаприлом.
Пациенты с коллагенозом или заболеваниями почек, получавшими ингибиторы АПФ, требуют регулярного контроля уровней лейкоцитов в крови.
Хирургическое вмешательство/анестезия
Во время серьезного хирургического вмешательства или при применении анестезирующих средств, вызывающих снижение АД, квинаприл может блокировать образование ангиотензина II вследствие компенсационного высвобождения ренина. В случае гипотензии, что считается результатом вышеописанного механизма, АД может быть откорригировано путем восполнения объема жидкости.
Острая миопия и вторичная глаукома
Гидрохлоротиазид (сульфонамид) может вызвать идиосинкратические реакции, приводящие к острой транзиторной миопии и острой закрытоугольной глаукомы. К симптомам относятся резкое снижение остроты зрения или боль в глазу, обычно возникающие в течение от нескольких часов до нескольких недель после начала применения препарата. Отсутствие лечения, направленного на острую закрытоугольную глаукому, может привести к необратимой потере зрения. Для лечения, прежде всего, требуется как можно скорее прекратить применение гидрохлоротиазида. Если не удается контролировать внутриглазное давление, следует учитывать возможную необходимость скорой медицинской помощи или хирургического вмешательства. К факторам риска развития острой закрытоугольной глаукомы относят наличие в анамнезе аллергии на сульфонамид или пенициллин.
Лактоза
Аккузид не следует принимать пациентам с редкими наследственными заболеваниями, связанными с непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или нарушением мальабсорбции глюкозы-галактозы.
Ингибиторы АПФ
Применение ингибиторов АПФ во II и III триместр беременности повышает потенциальные фетотоксические эффекты (снижение функции почек, олигогидрамнион, задержка оссификации костей черепа) и неонатальной токсичности (почечная недостаточность, гипотензия, гиперкалиемия). Рекомендовано проводить УЗИ почек и черепа при применении ингибиторов АПФ, начиная со II триместра беременности. Младенцев, матери которых принимали ингибиторы АПФ, следует тщательно обследовать на наличие гипотензии.
Гидрохлоротиазид
Опыт применения гидрохлоротиазида в период беременности, особенно в I триместр, ограничен. Доказательств, полученных в ходе исследований на животных, недостаточно. Гидрохлоротиазид проходит через плаценту. Учитывая фармакологический механизм действия, его применение во II и III триместр беременности может привести к нарушению кровотока между плодом и плацентой, а также обусловить желтуху, нарушение электролитного баланса и тромбоцитопению плода или новорожденного.
Гидрохлоротиазид не следует применять при наличии гестационного отека, гестационной гипертензии или преэклампсии из-за риска уменьшения объема плазмы крови и снижения перфузии плаценты.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Применение ингибиторов АПФ и гидрохлоротиазида противопоказано беременным или женщинам, планирующим беременность (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Женщин, планирующим беременность, необходимо перевести на альтернативное антигипертензивное лечение, которое имеет необходимый профиль безопасности для применения в период беременности. При диагностировании беременности применение Аккузида необходимо сразу прекратить и назначить альтернативную терапию в случае необходимости (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Кормление грудью. Ограниченные данные по фармакокинетике препарата продемонстрировали очень низкие его концентрации в грудном молоке (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА). Несмотря на то что эти концентрации оказывались клинически незначимыми, применение Аккузида не рекомендуется в период кормления грудью недоношенных детей и в течение 1-й недели после рождения, поскольку имеется гипотетический риск влияния на сердечно-сосудистую систему и почки, а также недостаточно клинического опыта.
Дети. Безопасность и эффективность применения препарата у детей не установлены (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Лечение пациентов с АГ этим препаратом требует регулярного медицинского наблюдения. Поскольку у некоторых пациентов могут возникать такие побочные реакции, как сонливость и головокружение, может нарушаться их способность управлять транспортными средствами или работать с другой техникой, особенно в начале лечения, при повышении дозы, при переходе на другую терапию или в случае употребления алкоголя.
Взаимодействия
следующие взаимодействия описаны при одновременном применении Аккузида, других ингибиторов АПФ или гидрохлоротиазида со следующими веществами.
Поваренная соль. Снижается антигипертензивный эффект Аккузида.
Антигипертензивные средства (в том числе другие диуретики, блокаторы β-адренорецепторов), нитраты, вазодилататоры, барбитураты, фенотиазины, трициклические антидепрессанты, алкоголь. Повышается антигипертензивный эффект Аккузида.
Хирургия/анестезирующие средства. Резкое снижение АД. При проведении неотложных операций дозу препаратов для премедикации и анестезирующих средств необходимо снизить (анестезиолог должен быть проинформирован о лечении Аккузидом).
Анальгетики, НПВП, в том числе селективные ингибиторы ЦОГ-2, другие противовоспалительные средства (в том числе производные салициловой кислоты, индометацин). Возможно угнетение антигипертензивного эффекта Аккузида (необходим регулярный контроль!). При применении НПВП и ингибиторов АПФ их действие в отношении повышения уровня калия в плазме крови имеет аддитивный эффект и может ухудшать функцию почек. Обычно реакция является обратимой. Редко, особенно у пациентов с нарушением функции почек, например у лиц с дегидратацией, возможно развитие ОПН (необходим регулярный контроль!).
Салицилаты. При применении салицилатов гидрохлоротиазида в высоких дозах может усиливаться их токсическое воздействие на ЦНС.
Литий. Повышение уровня лития в плазме крови (необходим регулярный контроль!), возрастает риск проявлений его кардио- и нейротоксичности.
Aлкоголь. Усиление антигипертензивного действия Аккузида, повышение действия алкоголя, усиление ортостатической гипотензии (также с барбитуратами или наркотическими веществами.
Гликозиды наперстянки. Эффекты и нежелательные эффекты гликозидов наперстянки могут усиливаться при имеющемся дефиците калия и/или магния. Вызванные тиазидами нарушения электролитного баланса, такие как дефицит калия и/или магния, повышают риск токсичности гликозидов наперстянки, что, в свою очередь, может привести к фатальной аритмии.
Средства, связанные с тахикардией по типу пируэт. Из-за риска возникновения гипокалиемии следует соблюдать осторожность при применении гидрохлоротиазида с такими лекарственными средствами, как гликозиды наперстянки, или другими препаратами, которые могут вызывать тахикардию по типу пируэт.
Пероральные противодиабетические лекарственные средства, инсулин. Возможно повышение чувствительности к инсулину и ассоциированная гипогликемия (необходим регулярный контроль! См. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Индуцированная тиазидами гипергликемия может нарушать контроль уровня глюкозы в крови. Падение уровня калия в плазме крови повышает непереносимость глюкозы. При необходимости проводят мониторинг уровня глюкозы в крови и вводят дополнительный калий для поддержания соответствующего уровня в плазме крови, а также при необходимости — применяют противодиабетические средства (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Катехоламины (в том числе эпинефрин, норэпинефрин). Гидрохлоротиазид может вызвать ослабление эффекта, однако недостаточно для отмены сопутствующего применения.
Калийуретические диуретики (например фуросемид), ГКС, АКТГ, карбеноксолон, амфотерицин B, пенициллин G, салицилаты или злоупотребление слабительными средствами. Повышенные потери магния и/или калия (особенно гипокалиемия), вызванные гидрохлоротиазидом (необходим регулярный контроль!).
Колестирамин, колестипол. Снижается абсорбция гидрохлоротиазида в ЖКТ.
Аллопуринол, цитостатические и иммуносупрессивные средства, системные кортикостероиды или прокаинамид. Уменьшение числа лейкоцитов в крови, лейкопения.
Цитостатические средства (например циклофосфамид, фторурацил, метотрексат). Гидрохлоротиазид усиливает токсическое действие на костный мозг (особенно гранулоцитопению).
Курареподобные миорелаксанты. Гидрохлоротиазид усиливает и удлиняет миорелаксирующее эффект (анестезиолог должен быть проинформирован о лечении Аккузидом).
Метилдопа. Сообщалось об отдельных случаях гемолизиса вследствие образования антител к гидрохлоротиазиду.
Нейролептики и имипрамин. Усиливают антигипертензивный эффект квинаприла.
Тетрациклин и другие препараты, взаимодействующие с магнием. При одновременном применении здоровыми добровольцами отмечали снижение абсорбции тетрациклинов на 28–37%, поскольку Аккузид содержит карбонат магния. Рекомендуется избегать одновременного применения Аккузида с тетрациклинами.
Антациды. Антациды могут снизить биодоступность квинаприла/гидрохлоротиазида.
Другие активные вещества. Не отмечено клинически значимых фармакокинетических взаимодействий при одновременном применении пропанолола, гидрохлоротиазида или циметидина.
Варфарин. Действие антикоагулянта (измеренное с протромбиновым временем) в однократной дозе существенно не менялось, если сочетанно вводили квинаприл 2 раза в сутки.
Средства, повышающие уровень калия в плазме крови
Одновременное применение калийсберегающих диуретиков (в том числе спиронолактон, амилорид, триамтерен), солей калия или других лекарственных средств, которые, в свою очередь, могут усиливать повышение уровня калия в плазме крови (в том числе гепарин), приводит к значительному повышению уровня калия в сыворотке крови и вызвано компонентом ингибитором АПФ (необходим регулярный контроль! См. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Одновременное введение ингибиторов АПФ с сульфаметоксазолом/триметопримом пациентам пожилого возраста и лицам с нарушением функции почек ассоциировано с возникновением тяжелой гиперкалиемии. Предполагается, что это может быть следствием взаимодействия с триметопримом. Поэтому следует соблюдать осторожность при одновременном применении средств, содержащих квинаприл/гидрохлоротиазид и триметоприм, а также регулярно контролировать уровень калия в плазме крови.
Ингибиторы mTOR или DPP-4. Пациенты, сочетанно применяющие ингибитор mTOR (например темсиролимус) или ингибитор DPP-4 (например вилдаглиптин), могут иметь склонность к возникновению ангионевротического отека. Поэтому необходимо с осторожностью начинать лечение ингибитором mTOR или ингибитором DPP-4 у пациентов, которые уже применяют ингибиторы АПФ.
Данные клинических исследований показали, что двойная блокада РААС при одновременном применении ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II или алискирена, связана с более высокой частотой развития таких побочных реакций, как гипотензия, гиперкалиемия и снижена функция почек (включая ОПН), по сравнению с применением только РААС активных средств (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ, Фармакодинамика). Необходимо проводить тщательный мониторинг АД, функции почек, концентрации электролитов у пациентов, которые одновременно с Аккузидом применяют другие активные вещества, влияющие на РААС.
Алискирен. Больным сахарным диабетом или лицам с нарушением функции почек (клиренс креатинина <60 мл/мин/1,73 м2) запрещается назначать квинаприл вместе с алискиреном.
Средства, применяемые при подагре (аллопуринол, урикозурики, ингибиторы ксантиноксигеназы). Тиазид-индуцированная гиперурикемия может снижать эффективность аллопуринола или пробенецида при лечении подагры. При одновременном применении гидрохлоротиазида возможно повышение частоты реакций гиперчувствительности к аллопуринолу.
Передозировка
нет конкретных данных о передозировке и лечении при передозировке комбинацией квинаприл/гидрохлоротиазид.
Симптомы передозировки или интоксикации
В зависимости от степени передозировки возможны следующие симптомы: персистирующий диурез, нарушение электролитного баланса, тяжелая гипотензия, нарушения сознания (с возможным прогрессированием в кому), судороги, парез, аритмия, брадикардия, шок, почечная недостаточность, паралитический илеус.
Лечение при интоксикации
1. Рекомендуется проводить следующие неотложные меры в случае ангионевротического отека с поражением языка, голосовой щели и/или гортани, угрожающего жизни:
Немедленное п/к введение 0,3–0,5 мг эпинефрина (например 0,3–0,5 мл р-ра 1:1000) или медленное в/в введение 0,1 мг эпинефрина (следуйте инструкциям по разведению) в условиях мониторинга ЭКГ и АД и последующим системным введением ГКС.
Кроме того, рекомендуется введение антигистаминных препаратов и антагонистов Н2-рецепторов.
В дополнение к введению эпинефрина можно вводить C1-инактиватор в случае известного его дефицита.
2. Терапевтические меры в случае передозировки или интоксикации зависят от способа применения, времени после применения, типу и тяжести симптомов. Кроме общих мер по выведению Аккузида (в том числе промывание желудка, прием адсорбентов и сульфата натрия в течение 30 мин после приема Аккузида), жизненно важные параметры следует контролировать и корригировать в условиях интенсивной терапии. Квинаприл и гидрохлоротиазид не выводятся с помощью диализа.
Если возникла гипотензия, сначала необходимо осуществить восстановление водно-солевого баланса. Если реакция недостаточна, необходимо дополнительно вводить катехоламины в/в. Также можно рассмотреть целесообразность применения ангиотензина II.
В случае устойчивой брадикардии можно рассмотреть целесообразность применения пейсмейкерной терапии.
Необходимо тщательно следить за показателями водно-электролитного и кислотно-щелочного балансов, за уровнем глюкозы в крови, а также за веществами, которые выводятся с мочой. В случае гипокалиемии следует применять добавки калия.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.