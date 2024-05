Аккузид — это комбинированный препарат, состоящий из ингибитора АПФ квинаприла гидрохлорида и диуретика гидрохлоротиазида.

Квинаприл и гидрохлоротиазид используют в монотерапии или в составе комбинированной терапии АГ. Антигипертензивное действие этих двух компонентов является аппроксимативно аддитивным. Квинаприл может уменьшать потерю калия, ассоциированную с приемом гидрохлоротиазида.

Механизм действия

Квинаприл

Квинаприл гидролизуется в печени до квинаприлата (дикислоты квинаприла, основного метаболита), являющегося ингибитором АПФ.

АПФ — это пептидилдипептидаза, которая влияет на превращение ангиотензина I в сосудосуживающее вещество ангиотензин II. Ингибирование АПФ приводит к уменьшению образования ангиотензина II, который оказывает сосудосуживающее действие в тканях и плазме крови, а это приводит к снижению секреции альдостерона и как следствие — к повышению концентрации калия в плазме крови. Повышение активности ренина в плазме крови является результатом прекращения отрицательной обратной связи между ангиотензином II и секрецией ренина.

Поскольку АПФ также метаболизирует брадикинин (вазодилаторный пептид), угнетение АПФ приводит к повышению активности циркулирующих и локальных калликреин-кининовых систем (и вследствие этого — к активации простагландиновой системы). Возможно, этот механизм играет роль в снижении АД ингибиторами АПФ и развитию определенных побочных реакций.

Гидрохлоротиазид

Гидрохлоротиазид — это бензотиадиазин. Тиазиды действуют непосредственно на почки, усиливая выведение хлорида натрия и связанную с этим экскрецию воды. Клинически значимым основным местом, на которое направлено действие, является дистальный каналец. Тиазиды ингибируют электронейтральный NaCl-котранспорт в люминальной мембране клеток, выстилающих каналец. Экскреция калия и магния повышается, а выведение кальция уменьшается. Гидрохлоротиазид приводит к низкой экскреции гидрокарбоната, а экскреция хлорида превышает выведение натрия. В случае применения гидрохлоротиазида может развиться метаболический алкалоз. Гидрохлоротиазид активно секретируется в проксимальных канальцах. Мочегонный эффект поддерживается при метаболическом ацидозе или метаболическом алкалозе.

Механизмами антигипертензивного действия гидрохлоротиазида считаются изменения баланса натрия, уменьшение объема внеклеточной жидкости и плазмы крови, изменение почечного сосудистого сопротивления и снижение чувствительности к норадреналину и ангиотензину II.

Фармакодинамика

Квинаприл

У пациентов с АГ квинаприл снижает АД в положении лежа и стоя без компенсаторного повышения ЧСС.

Во время исследований гемодинамики квинаприл вызывал значительное снижение периферического артериального сопротивления. Обычно клинически значимые изменения почечного тока плазмы крови и скорости клубочковой фильтрации отсутствуют.

У большинства пациентов начало антигипертензивного действия наблюдалось примерно через 1 ч после приема внутрь препарата Аккузид, а максимальный эффект достигался примерно через 2–4 ч. Максимальный гипотензивный эффект определенной дозы квинаприла преимущественно наблюдался через 3–4 нед.

В случае применения суточной дозы антигипертензивный эффект сохраняется даже при длительной терапии. Внезапное прекращение применения препарата Аккузид не приводит к быстрому чрезмерному повышению АД (феномен отдачи).

Одновременное применение ингибитора АПФ и блокатора рецепторов ангиотензина II оценивали в двух крупных рандомизированных контролируемых исследованиях (исследование ONTARGET [ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial/Всемирное бессрочное исследование применения телмисартана в монотерапии и в комбинации с рамиприлом с использованием конечных точек] и исследование VA NEPHRON-D [The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes/Исследование у ветеранов с нефропатией и сахарным диабетом]).

Исследование ONTARGET проводили с участием пациентов с сердечно-сосудистым или цереброваскулярным заболеванием в анамнезе или сахарным диабетом II типа с признаками поражения органов-мишеней. Исследование VA NEPHRON-D проводилось с участием пациентов с сахарным диабетом II типа и диабетической нефропатией.

В этих исследованиях установлен незначительный благоприятный эффект в лечении почечных и/или сердечно-сосудистых заболеваний и снижение уровня смертности, тогда как по сравнению с монотерапией наблюдалось повышение риска гиперкалиемии, острого поражения почек и/или артериальной гипотензии. Результаты касаются также и других ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина II, учитывая похожие фармакодинамические свойства.

Поэтому пациентам с диабетической нефропатией не следует одновременно применять ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина II.

Исследование ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints/Исследование применения алискирена у пациентов с сахарным диабетом II типа с использованием сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний почек как конечных точек) проводилось для оценки преимуществ добавления алискирена к стандартной терапии ингибитором АПФ или блокаторами рецепторов ангиотензина II у пациентов с сахарным диабетом II типа и хроническим заболеванием почек, сердечно-сосудистыми заболеваниями или двумя заболеваниями одновременно. Исследование прекращено преждевременно из-за повышенного риска нежелательных последствий. Количественно случаев как летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний, так и инсульта отмечали чаще в группе применения алискирена по сравнению с группой плацебо; побочные явления и некоторые серьезные побочные реакции (гиперкалиемия, артериальная гипотензия и нарушения функции почек) также чаще возникали в группе применения алискирена по сравнению с группой плацебо.

Гидрохлоротиазид

Выведение электролитов и воды начинается через 2 ч после приема гидрохлоротиазида; максимальный эффект достигается через 3–6 ч и продолжается в течение 6–12 ч.

Антигипертензивное действие наступает через 3–4 дня и может длиться до 1 нед после окончания терапии.

Фармакокинетика

Квинаприл. После перорального применения C max квинаприла в плазме крови достигается в течение 1 ч. Прием пищи не влияет на абсорбцию квинаприла. После всасывания квинаприл быстро и почти полностью метаболизируется до своего основного метаболита — квинаприлата. Также образуется несколько других количественно неважных и фармакологически неактивных метаболитов. C max квинаприлата в плазме крови отмечают примерно через 2–3 ч после перорального приема квинаприла. Связывание квинаприла и квинаприлата с белками составляет примерно 97%. Около 60% введенной дозы квинаприла выделяется почками, а 40% — выводится с калом. Квинаприлат выделяется преимущественно почками с полупериодом эффективной кумуляции 3 ч, полупериод диссоциации АПФ составляет около 26 ч. Нормальная динамика уровней квинаприла и квинаприлата в плазме крови наблюдалась у пациентов с нарушением функции почек с клиренсом креатинина до 60 мл/мин. У пациентов с клиренсом креатинина <60 мл/мин уровни квинаприлата повышаются, увеличивается время достижения C max , T ½ также увеличивается.

Фармакокинетические исследования, проведенные с участием пациентов с заболеваниями почек в терминальной стадии, которые находились на постоянном гемодиализе или амбулаторном перитонеальном диализе, показали, что диализ только незначительно влияет на выведение квинаприла и квинаприлата.

Выведение квинаприлата также медленнее у пациентов пожилого возраста (>65 лет) и у лиц с сердечной недостаточностью тяжелой степени и коррелирует с нарушением функции почек, часто отмечаемым у лиц пожилого возраста. Может потребоваться снизить дозу квинаприла для пациентов с нарушением функции почек средней степени (клиренс креатинина — 30–60 мл/мин) и пациентов пожилого возраста. Снижение уровня квинаприлата в плазме крови наблюдали у пациентов с циррозом печени. Оно вызывается снижением метаболизма квинаприла при прохождении через печень.

Гидрохлоротиазид. 60–80% гидрохлоротиазида всасывается после приема внутрь. Пик концентрации гидрохлоротиазида в плазме крови, который составляет 70 нг/мл, достигается через 1,5–4 ч после приема внутрь 12,5 мг гидрохлоротиазида; 142 нг/мл — через 2–5 ч после приема внутрь 25 мг гидрохлоротиазида; 260 нг/мл — через 2–4 ч после приема внутрь 50 мг гидрохлоротиазида.

65% гидрохлоротиазида связывается с белками плазмы крови; относительный объем распределения составляет 0,5–1,1 л/кг массы тела.

Гидрохлоротиазид выделяется почти полностью неизменным почками (95%). После приема внутрь разовой дозы 50–70% дозы выводится в течение 24 ч, а минимальное количество препарата определяется в моче уже через 60 мин.

T ½ составляет 6–8 ч.

Снижение экскреции и удлинение T ½ наблюдаются при почечной недостаточности. Этому процессу присуща тесная корреляция почечного клиренса гидрохлоротиазида с клиренсом креатинина.

При наличии цирроза печени соответствующих изменений фармакокинетики гидрохлоротиазида нет. Исследований кинетики гидрохлоротиазида у пациентов с сердечной недостаточностью не проводили.

Биодоступность

Квинаприл. Согласно результатам определения лекарственного средства в моче степень абсорбции квинаприла после перорального применения составляет около 60%.

После однократного приема внутрь квинаприла в дозе 20 мг шестью женщинами, кормящими грудью, соотношение между уровнями квинаприла в молоке/плазме крови составляло 0,12. Через 4 ч после применения квинаприла в грудном молоке не выявлено. Во всех случаях концентрация квинаприла в грудном молоке была ниже предела определения (<5 мкг/л). Согласно расчетам, младенец, который находится на грудном вскармливании, получит примерно 1,6% дозы квинаприла, которую применяла мать.

Гидрохлоротиазид. Биодоступность гидрохлоротиазида составляет около 70% после приема внутрь.

Комбинированное применение квинаприла и гидрохлоротиазида

Таблетки Аккузид, покрытые пленочной оболочкой, биоэквивалентны одновременному введению соответствующих отдельных веществ.