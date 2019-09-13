не следует применять Аккузид при проведении афереза ЛПНП с декстран-сульфатной абсорбцией с использованием полиакрилонитрильных мембран с высокой интенсивностью потока (AN69) или при проведении десенсибилизирующей терапии против ядов насекомых (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Реакции гиперчувствительности. Возможны реакции гиперчувствительности (например пурпура, фотосенсибилизация, крапивница, некротизирующий ангиит, респираторный дистресс, включая пневмонию и отек легких, и анафилактические реакции) у лиц с наличием или без наличия в анамнезе случаев аллергии или БА.

Аккузид можно назначать только после очень тщательной оценки соотношения между пользой и риском и под постоянным контролем характерных клинических и лабораторно-химических параметров в случае:

клинически значимой протеинурии (>1 г/сут);

нарушение иммунной реактивности или наличии коллагеновых заболеваний (системная красная волчанка, склеродермия);

одновременного системного применения препаратов, подавляющих защитные функции организма (кортикостероиды, цитостатики, антиметаболиты), аллопуринола, прокаинамида, лития, наперстянки, гликозидов, слабительных средств;

подагры;

гиповолемии;

церебросклерозе;

склероза коронарных артерий;

выраженного или латентного диабета;

нарушений функции печени.

Необходимо контролировать функцию почек перед применением препарата. В случае приема сопутствующих лекарственных средств, которые могут повысить уровень калия в плазме крови, следует соблюдать осторожность (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Литий. Обычно литий не следует назначать вместе с диуретиками, поскольку последние могут снизить выделение лития почками и, таким образом, повысить риск проявления его токсичности (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Необходимо восстановить водно-солевой баланс до начала терапии.

Особенно в начале терапии Аккузид следует применять только при условии интенсивного мониторинга АД и/или репрезентативных лабораторных параметров у:

пациентов с нарушенной функцией почек (креатинин в плазме крови — до 1,8 мг/дл или клиренс креатинина — 30–60 мл/мин);

пациентов с тяжелой АГ;

пациентов в возрасте от 65 лет.

Двойная блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой (РААС). Существуют доказательства, что одновременное применение ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II или алискирен повышает риск возникновения артериальной гипотензии, гиперкалиемии и ухудшения функции почек (включая ОПН). Поэтому не рекомендуется применять двойную блокаду РААС путем сочетанного применения ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II или алискирена (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ и Фармакодинамика).

Если применение двойной блокады считается крайне необходимым, ее можно осуществлять только под наблюдением специалиста и при условии тщательного мониторинга функции почек, баланса электролитов и АД.

Пациентам с диабетической нефропатией не следует одновременно применять ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина II.

В соответствии с возможным применением индивидуальных компонентов в случаях пониженной сердечной активности Аккузид также можно применять, если подобраны дозы для индивидуальных компонентов соответствуют составу Аккузида.

Гипотензия

Аккузид может вызывать симптоматическую гипотензию, которая обычно возникала не чаще чем при монотерапии каждым препаратом. Единичные случаи симптоматической гипотензии отмечали у пациентов с неосложненной гипотонией. Случаи вероятны у лиц с потерей жидкости вследствие терапии диуретиками, соблюдения солевой диеты, диализа, диареи, рвоты или рениновой гипертензии (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Аккузид следует осторожно применять пациентам, которые сочетанно получают лечение другими антигипертензивными средствами, поскольку тиазид в составе препарата может усилить гипотензивное действие других препаратов, особенно ганглиоблокаторов или адреноблокаторов периферического действия. У пациентов, которым проводили симпатэктомию, также может усилиться антигипертензивное действие тиазида в составе препарата.

Если возникает симптоматическая гипотензия, пациента следует положить на спину и при необходимости ввести изотонический р-р путем в/в инфузии. Кратковременная гипотензивное реакция не является противопоказанием для дальнейшего применения Аккузида при осторожной коррекции дозы после успешного лечения гипотензии; однако в таком случае следует рассмотреть назначение Аккузида в низких дозах.

У пациентов с застойной сердечной недостаточностью с почечной недостаточностью или без нее антигипертензивная терапия ингибиторами АПФ может обусловить чрезмерное снижение АД, что может приводить к олигурии, азотемии и в единичных случаях — к ОПН и летальному исходу. Лечение таких пациентов требуется начинать под тщательным медицинским наблюдением; эти пациенты нуждаются во внимательном наблюдении в течение первых 2 нед лечения и каждый раз при повышении дозы.

Сердечная недостаточность/заболевания сердца

Вследствие угнетения РААС возможны изменения функции почек у пациентов с предрасположенностью к таким заболеваниям. У лиц с тяжелой сердечной недостаточностью, у которых функция почек зависит от активности РААС, лечение квинаприлом может сопровождаться олигурией и/или прогрессирующей азотемией, а в редких случаях — ОПН и привести к летальному исходу.

У некоторых пациентов с гипертензией или сердечной недостаточностью при отсутствии выраженного предшествующего заболевания почек отмечали повышение уровня остаточного азота мочевины и креатинина в плазме крови (в 1,25 раза превышал верхнюю границу нормы). Это повышение обычно незначительное и имело обратимый характер, особенно в случае, когда квинаприл применяли в сочетании с мочегонным препаратом. Повышение уровня остаточного азота мочевины в крови и креатинина в плазме крови наблюдали в каждом случае у 2% пациентов с АГ при применении квинаприла в монотерапии, а также у 4 и 3% пациентов с АГ соответственно при применении квинаприла/гидрохлоротиазида. Такое повышение чаще возникает у лиц с уже существующей почечной недостаточностью. В таких случаях может потребоваться снижение дозы и/или отмена мочегонного препарата и/или квинаприла.

Нарушение функции печени

В редких случаях ингибиторы АПФ были ассоциированы с синдромом, который начинал свое развитие как холестатическая желтуха, а затем прогрессировал в фульминантной некроз печени (в некоторых случаях — с летальным исходом). Для лиц, у которых возникает желтуха или выраженное повышение уровня ферментов печени во время терапии ингибитором АПФ, следует прекратить лечение ингибитором АПФ, а также начать соответствующую диагностику и дальнейшее врачебное наблюдение.

Сообщалось о случаях обострения и активации системной красной волчанки и синдрома Стивенса — Джонсона при применении тиазидов.

Кашель

При применении ингибиторов АПФ, включая квинаприл, сообщалось о кашле. По характеристике кашель без мокроты, постоянный и исчезает после прекращения терапии. Кашель, вызванный ингибитором АПФ, следует рассматривать как часть его дифференциальной диагностики.

Ангионевротический отек

У пациентов, получавших лечение ингибиторами АПФ, возникал ангионевротический отек с частотой 0,1% для квинаприла. Если возникает стридор гортани или развивается ангионевротический отек лица, языка или голосовой щели, необходимо немедленно прекратить лечение квинаприлом. Пациентам следует предоставить соответствующую медицинскую помощь и пристально контролировать состояние их здоровья, пока не исчезнет отек. Если отек распространяется только на лицо и губы, обычно он исчезает без лечения. Антигистаминные препараты можно применять для смягчения таких симптомов. Ангионевротический отек гортани может привести к летальному исходу. В случае обструкции дыхательных путей из-за поражения языка, голосовой щели или гортани необходимо немедленно принять соответствующие экстренные меры (см. ПЕРЕДОЗИРОВКА).

Пациенты с наличием в анамнезе ангионевротического отека, не связанного с терапией ингибитором АПФ, могут иметь склонность к возникновению ангионевротического отека при применении этого препарата (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Пациенты, сочетанно применяющие ингибитор mTOR (например темсиролимус) или ингибитор DPP-4 (например вилдаглиптин), могут иметь склонность к возникновению ангионевротического отека. Поэтому необходимо с осторожностью начинать лечение ингибитором mTOR или ингибитором DPP-4 у пациентов, которые уже применяли ингибитор АПФ.

Интестинальный ангионевротический отек

Сообщалось об интестинальном ангионевротическом отеке у пациентов, применявших ингибиторы АПФ. Пациенты жаловались на боль в животе (с тошнотой и рвотой или без этого), в некоторых случаях в анамнезе не было ангионевротического отека лица, а уровни C-1-эстеразы были в норме. Диагноз «ангионевротический отек» устанавливали с помощью компьютерной томографии или УЗИ или во время хирургического вмешательства, а симптомы исчезали после отмены ингибитора АПФ. Кишечный ангионевротический отек следует включить в дифференциальную диагностику пациентов, принимающих ингибиторы АПФ и жалующихся на боль в животе.

Применение Аккузида может стать причиной положительных результатов теста на допинг. Применение Аккузида как допинга может создавать угрозу для здоровья.

Этнические особенности

Сообщалось, что у пациентов негроидной расы, получавших терапию ингибитором АПФ, чаще возникал ангионевротический отек сравнению с другими этническими группами. Следует также отметить, что ингибиторы АПФ во время контролируемых клинических исследований продемонстрировали более низкое гипотензивное действие у лиц негроидной расы, чем у других.

Нарушение электролитного баланса

Пациентов, получающих лечение квинаприлом/гидрохлоротиазидом, следует наблюдать относительно наличия клинических признаков нарушения водно-электролитного баланса, вызванного тиазидами. Для таких пациентов следует систематически контролировать концентрацию электролитов в плазме крови (особенно натрия и калия). Поскольку квинаприл подавляет образование альдостерона, комбинированное лечение вместе с гидрохлоротиазидом может свести к минимуму риск возникновения гипокалиемии, вызванной диуретиками.

Противодействующее влияние квинаприла и гидрохлоротиазида на уровень калия в плазме крови может не возникать. Однако у некоторых пациентов один из эффектов может преобладать, а у некоторых может появиться необходимость постоянной заместительной терапии р-рами калия. Поэтому в начале лечения и регулярно во время его следует контролировать концентрацию электролитов, чтобы обеспечить заблаговременное выявление любого возможного нарушения электролитного баланса.

Тиазиды уменьшают выделение кальция почками. У некоторых пациентов, получавших длительное лечение тиазидами, наблюдали патологические изменения надпочечников с гиперкальциемией и гипофосфатемией. О тяжелых осложнениях гиперпаратиреоза (почечнокаменной болезни, резорбции кости, пептических язвах) не сообщалось.

Прием тиазидов следует прекратить перед проведением обследования с целью оценки функции паращитовидных желез.

Тиазиды усиливают выведение магния с мочой, поэтому возможно возникновение гипомагниемии (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Другие метаболические эффекты

Тиазидные диуретики могут вызвать снижение переносимости глюкозы, повышение уровня ХС, ТГ и мочевой кислоты в плазме крови. Обычно данные эффекты незначительны, но они могут вызвать появление клинических проявлений подагры или диабета у чувствительных пациентов.

Гиперкалиемия

Следует внимательно изучить возможность сочетанного применения лекарственных средств, которые могут повышать уровень калия. Пациентов следует убедить, что применение любых диетических добавок калия, калийсодержащих солезаменителей или других препаратов, повышающих уровень калия в плазме крови, возможно только после консультации с врачом (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Гипокалиемия

Лечение тиазидными диуретиками ассоциировалось с гипокалиемией, гипонатриемией или гипохлоремическим алкалозом. Такие нарушения могут проявляться в виде сухости во рту, жажды, слабости, переутомления, сонливости, беспокойства, боли в мышцах или спазмов, слабости в мышцах, снижения АД, олигурии, тахикардии, тошноты, спутанности сознания, судорог и рвоты.

Гипокалиемия также может усилить или хотя бы повысить чувствительность сердечной реакции на токсическое действие дигиталиса.

Наибольший риск возникновения гипокалиемии у пациентов с циррозом печени, форсированным диурезом, недостаточным поступлением электролитов с пищей, а также у лиц, сочетанно получающих лечение кортикостероидами, АКТГ или другими лекарственными средствами, которые повышают риск возникновения индуцированной тиазидными диуретиками гипокалиемии (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Сахарный диабет

Тиазид-индуцированная гипергликемия может нарушать контроль за уровнем глюкозы крови. Падение уровня калия в плазме крови повышает непереносимость глюкозы. При необходимости проводят мониторинг уровня глюкозы крови и вводят дополнительный калий для поддержания соответствующего уровня в плазме крови, а также при необходимости применяют противодиабетические средства (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Ингибиторы АПФ могут повысить чувствительность к инсулину у пациентов с диабетом; эти препараты ассоциированы с возникновением гипогликемии у пациентов, получавших лечение пероральными гипогликемическими лекарственными средствами или инсулином. У таких пациентов следует внимательно наблюдать за уровнями глюкозы в крови, особенно во время первого месяца лечения ингибитором АПФ (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Нейтропения/агранулоцитоз

В редких случаях ингибиторы АПФ ассоциировались с возникновением агранулоцитоза и угнетением костного мозга у пациентов с неосложненной гипертензией. Такие симптомы наблюдали чаще у пациентов с почечной недостаточностью, особенно у тех, кто имел заболевания, ассоциированные с сопутствующим применением иммунодепрессантов или других лекарственных средств, которые могут быть ассоциированы с нейтропенией/агранулоцитозом.

Пациентам следует рекомендовать сообщать о любых признаках инфекции (например боль в горле, жар), поскольку это может быть симптомом нейтропении (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

В редких случаях сообщалось об агранулоцитозе, ассоциированном с терапией квинаприлом.

Пациенты с коллагенозом или заболеваниями почек, получавшими ингибиторы АПФ, требуют регулярного контроля уровней лейкоцитов в крови.

Хирургическое вмешательство/анестезия

Во время серьезного хирургического вмешательства или при применении анестезирующих средств, вызывающих снижение АД, квинаприл может блокировать образование ангиотензина II вследствие компенсационного высвобождения ренина. В случае гипотензии, что считается результатом вышеописанного механизма, АД может быть откорригировано путем восполнения объема жидкости.

Острая миопия и вторичная глаукома

Гидрохлоротиазид (сульфонамид) может вызвать идиосинкратические реакции, приводящие к острой транзиторной миопии и острой закрытоугольной глаукомы. К симптомам относятся резкое снижение остроты зрения или боль в глазу, обычно возникающие в течение от нескольких часов до нескольких недель после начала применения препарата. Отсутствие лечения, направленного на острую закрытоугольную глаукому, может привести к необратимой потере зрения. Для лечения, прежде всего, требуется как можно скорее прекратить применение гидрохлоротиазида. Если не удается контролировать внутриглазное давление, следует учитывать возможную необходимость скорой медицинской помощи или хирургического вмешательства. К факторам риска развития острой закрытоугольной глаукомы относят наличие в анамнезе аллергии на сульфонамид или пенициллин.

Лактоза

Аккузид не следует принимать пациентам с редкими наследственными заболеваниями, связанными с непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или нарушением мальабсорбции глюкозы-галактозы.

Ингибиторы АПФ

Применение ингибиторов АПФ во II и III триместр беременности повышает потенциальные фетотоксические эффекты (снижение функции почек, олигогидрамнион, задержка оссификации костей черепа) и неонатальной токсичности (почечная недостаточность, гипотензия, гиперкалиемия). Рекомендовано проводить УЗИ почек и черепа при применении ингибиторов АПФ, начиная со II триместра беременности. Младенцев, матери которых принимали ингибиторы АПФ, следует тщательно обследовать на наличие гипотензии.

Гидрохлоротиазид

Опыт применения гидрохлоротиазида в период беременности, особенно в I триместр, ограничен. Доказательств, полученных в ходе исследований на животных, недостаточно. Гидрохлоротиазид проходит через плаценту. Учитывая фармакологический механизм действия, его применение во II и III триместр беременности может привести к нарушению кровотока между плодом и плацентой, а также обусловить желтуху, нарушение электролитного баланса и тромбоцитопению плода или новорожденного.

Гидрохлоротиазид не следует применять при наличии гестационного отека, гестационной гипертензии или преэклампсии из-за риска уменьшения объема плазмы крови и снижения перфузии плаценты.

Применение в период беременности и кормления грудью

Беременность. Применение ингибиторов АПФ и гидрохлоротиазида противопоказано беременным или женщинам, планирующим беременность (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Женщин, планирующим беременность, необходимо перевести на альтернативное антигипертензивное лечение, которое имеет необходимый профиль безопасности для применения в период беременности. При диагностировании беременности применение Аккузида необходимо сразу прекратить и назначить альтернативную терапию в случае необходимости (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Кормление грудью. Ограниченные данные по фармакокинетике препарата продемонстрировали очень низкие его концентрации в грудном молоке (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА). Несмотря на то что эти концентрации оказывались клинически незначимыми, применение Аккузида не рекомендуется в период кормления грудью недоношенных детей и в течение 1-й недели после рождения, поскольку имеется гипотетический риск влияния на сердечно-сосудистую систему и почки, а также недостаточно клинического опыта.

Дети. Безопасность и эффективность применения препарата у детей не установлены (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Лечение пациентов с АГ этим препаратом требует регулярного медицинского наблюдения. Поскольку у некоторых пациентов могут возникать такие побочные реакции, как сонливость и головокружение, может нарушаться их способность управлять транспортными средствами или работать с другой техникой, особенно в начале лечения, при повышении дозы, при переходе на другую терапию или в случае употребления алкоголя.