Остеобиос (Osteobios)
Остеобиос инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 100 мл капель содержат: Os suis D10 — 5,5 мл; Os suis D30 — 5,5 мл; Os suis D200 — 5,5 мл; Glandula parathyroidea suis D10 — 6 мл; Glandula parathyroidea suis D30 — 6 мл; Glandula parathyroidea suis D200 — 6 мл; Calcium carbonicum D12 — 6 мл; Calcium carbonicum D30 — 6 мл; Calcium carbonicum D200 — 6 мл; Calcium phosphoricum D12 — 6 мл; Calcium phosphoricum D30 — 6 мл; Calcium phosphoricum D200 — 6 мл; Calcium fluoratum D12 — 6 мл; Calcium fluoratum D30 — 6 мл; Calcium fluoratum D200 — 6 мл; Master aminoacid pattern D3 — 5,5 мл; Calcitonin D6 — 6 мл;
вспомогательные вещества: этанол 96%, вода очищенная.
Препарат содержит 30% об. этанола.
1 мл препарата содержит 36 капель.
Лекарственная форма
Капли для перорального применения.
Основные физико-химические свойства: прозрачный, бесцветный раствор с запахом спирта этилового.
Фармакотерапевтическая группа
Комплексный гомеопатический препарат.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Лекарственное средство нормализует минеральный обмен (фосфора, магния, кальция) в костях, балансирует функциональную активность остеокластов и остеобластов, прекращает вымывание кальция из костей, улучшает гистологическую структуру костной ткани, стимулирует синтез белковых компонентов костной ткани.
Фармакокинетика.
Не определяется для гомеопатического лекарственного средства.
Показания
При комплексном лечении остеопороза у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Взаимодействие пока неизвестно.
Особенности применения
С учетом особенностей течения заболевания и состояния больного врач может изменять продолжительность курса лечения, дозу и частоту приема.
Способ применения и дозы
Разовая доза: взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 10–20 капель. Принимать 3 раза в сутки за 30 минут до еды или через 1 час после. Капли растворить в 10–15 мл воды и выпить, задерживая на несколько секунд во рту.
Курс лечения — 1–2 месяца.
Дети
Не рекомендуется применять детям в возрасте младше 12 лет.
Побочные реакции
Нежелательные влияния неизвестны. Возможны реакции гиперчувствительности. В случае появления каких-либо необычных реакций больному следует посоветоваться с врачом.
Срок годности
5 лет.
Не применять после истечения срока годности, указанного на флаконе-капельнице.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 30 мл капель во флаконе-капельнице в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Гуна С.п.а.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Виа Пальманова, 69 — 20132 Милан, Италия.