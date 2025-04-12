Разовая доза: взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 10–20 капель. Принимать 3 раза в сутки за 30 минут до еды или через 1 час после. Капли растворить в 10–15 мл воды и выпить, задерживая на несколько секунд во рту.

Курс лечения — 1–2 месяца.