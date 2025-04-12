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Остеобиос (Osteobios)

Остеобиос капли для перорального применения флакон-капельница 30 мл №1
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Guna
Форма выпуска
Капли для перорального применения
Условия продажи
Без рецепта
Объем
30 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/2649/01/01 от 18.03.2020

Остеобиос инструкция по применению

Состав

действующие вещества: 100 мл капель содержат: Os suis D10 — 5,5 мл; Os suis D30 — 5,5 мл; Os suis D200 — 5,5 мл; Glandula parathyroidea suis D10 — 6 мл; Glandula parathyroidea suis D30 — 6 мл; Glandula parathyroidea suis D200 — 6 мл; Calcium carbonicum D12 — 6 мл; Calcium carbonicum D30 — 6 мл; Calcium carbonicum D200 — 6 мл; Calcium phosphoricum D12 — 6 мл; Calcium phosphoricum D30 — 6 мл; Calcium phosphoricum D200 — 6 мл; Calcium fluoratum D12 — 6 мл; Calcium fluoratum D30 — 6 мл; Calcium fluoratum D200 — 6 мл; Master aminoacid pattern D3 — 5,5 мл; Calcitonin D6 — 6 мл;

вспомогательные вещества: этанол 96%, вода очищенная.

Препарат содержит 30% об. этанола.

1 мл препарата содержит 36 капель.

Лекарственная форма

Капли для перорального применения.

Основные физико-химические свойства: прозрачный, бесцветный раствор с запахом спирта этилового.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Лекарственное средство нормализует минеральный обмен (фосфора, магния, кальция) в костях, балансирует функциональную активность остеокластов и остеобластов, прекращает вымывание кальция из костей, улучшает гистологическую структуру костной ткани, стимулирует синтез белковых компонентов костной ткани.

Фармакокинетика.

Не определяется для гомеопатического лекарственного средства.

Показания

При комплексном лечении остеопороза у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Взаимодействие пока неизвестно.

Особенности применения

С учетом особенностей течения заболевания и состояния больного врач может изменять продолжительность курса лечения, дозу и частоту приема.

Способ применения и дозы

Разовая доза: взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 10–20 капель. Принимать 3 раза в сутки за 30 минут до еды или через 1 час после. Капли растворить в 10–15 мл воды и выпить, задерживая на несколько секунд во рту.

Курс лечения — 1–2 месяца.

Дети

Не рекомендуется применять детям в возрасте младше 12 лет.

Побочные реакции

Нежелательные влияния неизвестны. Возможны реакции гиперчувствительности. В случае появления каких-либо необычных реакций больному следует посоветоваться с врачом.

Срок годности

5 лет.

Не применять после истечения срока годности, указанного на флаконе-капельнице.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.

Упаковка

По 30 мл капель во флаконе-капельнице в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Гуна С.п.а.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Виа Пальманова, 69 — 20132 Милан, Италия.