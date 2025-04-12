Комплексный медицинский подход предполагает не только устранение патологического процесса — принцип «лечи не болезнь, а больного» известен с давних времен. Именно поэтому залогом эффективной терапии является подбор не только этиотроптных и симптоматических препаратов, но и адекватное применение общеукрепляющих средств. Особенно это актуально в педиатрии (лечение часто и длительно болеющих детей) и в семейной медицине (период реконвалесценции после тяжелых заболеваний или травм). В этом случае на помощь приходят адаптогены растительного происхождения. Одним из таких препаратов является Иммуно-тон.

Как действует Иммуно-тон

Препарат представляет собой сочетание 3 спиртовых экстрактов — элеутерококка, эхинацеи и зверобоя — в сахарном сиропе. Иммуно-тон выпускается в форме сиропа, его можно принимать в чистом виде либо растворять в воде, чае, молоке (инструкция МЗ Украины).

Элеутерококк колючий (Eleutherococcus senticosus) — широко используемый в медицине адаптоген, также известный как сибирский женьшень. В фармакологической промышленности используется экстракт его корневища с корнями, который богат элеутерозидами (растительными гликозидами элеутерококка колючего), флавоноидами, производными кумарина и эфирными маслами. Наибольшее значение имеют элеутерозид В (сирингин) и элеутерозид Е (сирингарезинол), а также акантозиды, фитостеролы, тритерпеновые сапонины, монопираноза, изомеры 5'-O-кофеоилхиновой кислоты (хлорогеновой) кислоты и лигнаны (LactMed, 2018). Элеутерозиды обеспечивают стимулирующее действие препарата в сфере умственной и физической активности, резистентности к агрессивными внешним факторам, повышают стрессоустойчивость.

В экстракте элеутерококка колючего содержится такое активное вещество, как флоризин. В эксперименте доказано (Choi H.R., 2016), что флоризин оказывает стимулирующее действие на кератиноциты — клетки, которые составляют основную массу эпидермиса. В результате его воздействия эпидермис утолщается, в нем повышается содержание таких неклеточных компонентов, как интегрин α 6 , интегрин β 1 и коллаген IV типа. Положительное влияние экстракта элеутерококка колючего на кожные покровы также связано с его антиацетилхолинэстеразными и антигиалуронидазными свойствами (Adamczyk K., 2019).

В эксперименте на крысах доказано (Lee D., 2019), что прием экстракта элеутерококка стимулирует регенерацию костей — ускоряет эндохондральное формирование костной ткани и способствует гипертрофии ростковой зоны.

Экстракт элеутерококка колючего также зарекомендовал себя в спортивной медицине — он ускоряет регенерацию после физических нагрузок благодаря усилению процессов β-окисления жирных кислот в скелетных мышцах (Sumiyoshi M., 2016).

Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea) давно известна благодаря своим иммуностимулирующим, противовирусным и противовоспалительным эффектам. Это растение относится к многолетним сложноцветным травам. Активность препарата обеспечивается эхинацином, эхинолоном и эхинакозидом — специфическими биофлавоноидами. Кроме того, к числу активных органических компонентов эхинацеи пурпурной относятся органические кислоты (феруловая, кумаровая, кофейная), сапонины, полиамины, фитостерины. Все они обеспечивают антиоксидантную, противовоспалительную, гипогликемическую и антипролиферативную активность экстракта растения (Aarland R.C., 2017).

Экстракт эхинацеи пурпурной отлично зарекомендовал себя в традиционной медицине в качестве неспецифического средства профилактики и терапии острых респираторных заболеваний — применение препаратов с эхинацеей в осенне-зимний период сокращает количество заболеваний простудой (Ross S.M., 2016), а также длительность заболевания (Shah S.A., 2007).

Исследования продемонстрировали (Park S., 2018), что экстракт эхинацеи пурпурной способен препятствовать развитию стрессовой иммуносупрессии. Препарат влияет преимущественно на клеточный иммунитет: способствует пролиферации и дозреванию иммунокомпетентных клеток в селезенке, модулированию активности NK-клеток, субпопуляций Т-лимфоцитов, а также уровня цитокинов в крови. Иммуномодулирующий эффект усиливается за счет стимуляции фагоцитарной активности макрофагов, а также ингибирования провоспалительного ответа эпителиальных клеток на контакт с вирусами и бактериями (Hudson J.B., 2012).

Выраженные противовоспалительные свойства эхинацеи пурпурной используются в дерматологии — ее активные вещества зарекомендовали себя в комплексной терапии атопического дерматита (Oláh A., 2017).

Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum) — это распространенное по всему северному полушарию многолетнее травянистое растение, которое широко используется не только в народной, но и в традиционной медицине. Зверобой продырявленный является одной из трав, которые давно и широко применяются в медицинской практике (Russo E., 2014). Спектр его терапевтических эффектов хорошо изучен и описан. Наибольший интерес представляют следующие действующие вещества, входящие в его состав, — гиперфорин и гиперицин, а также нафтодиантроны, ксантоны (Russo E., 2014) и такие флавоноиды, как рутин, кверцитрин, изокверцитрин, кверцетин, рутин, аментофлавон (Marrelli M., 2016).

Кроме того, хорошо изучены такие биоактивные вещества, как гиперскабрин В (hyperscabrin B), гиперскабрин С (hyperscabrin C), изомеры фурогиперфорина (Shi M.J., 2018).

Экстракт зверобоя продырявленного характеризуется противовоспалительным и антиоксидантным эффектами, которые могут применяться в управлении болью. Ученые (Stojanović N.M., 2016) отмечают, что экстракт зверобоя является одним из сильных обезболивающих лекарственных средств, полученных из растения. В частности, доказан эффект экстракта зверобоя продырявленного в лечении такой разновидности нейропатической боли, как невралгия тройничного нерва (Assiri K., 2017). Механизмы противовоспалительного действия зверобоя до конца не изучены, однако выявлены выраженный антипролиферативный и антимиграционный эффекты этого вещества (Borawska M.H., 2016).

Кроме того, в эксперименте на кроликах доказан положительный ранозаживляющий эффект экстракта зверобоя продырявленного при повреждениях костной ткани — он способствует повышению плотности, ширины и сепарации костных трабекул в новообразованной ткани (Damlar I., 2017).

В исследовании на крысах также доказано, что экстракт зверобоя продырявленного проявляет гистопротекторный эффект в условиях ишемизации тканей с последующей их реперфузией. Его применение значительно снижает в тканях уровень малондиальдегида и в то же время повышает активность каталазы, глутатион-пероксидазы и супероксиддисмутазы (Cakir M., 2017), что способствует утилизации свободных радикалов в тканях, которые в течение длительного периода были лишены нормальной оксигенации.

Антиоксидантный эффект экстракта зверобоя продырявленного реализуется через процессы ингибирования каспазы-3 в астроцитах (Cinci L., 2014) и обеспечивает свойство препарата тормозить нейропатию, в том числе связанную с химиотерапией.

Кроме того, в экспериментах на животных (Farsak M., 2017) отмечен ранозаживляющий эффект зверобоя продырявленного. Причем этот эффект наблюдается даже в условиях диабетической ангиопатии.

В каких случаях показано применение Иммуно-тона



Иммуно-тон применяется с лечебной и профилактической целью в таких ситуациях:

• препарат может применяться для неспецифической стимуляции иммунитета в осенне-зимний период, когда наблюдаются вспышки или эпидемии гриппа и других ОРВИ. Особенно это важно для часто и длительно болеющих подростков и взрослых, у которых каждое простудное заболевание осложняется ангиной, синуситами или бронхолегочной патологией;

• для повышения устойчивости к экстремальным внешним воздействиям (например переохлаждение);

• в случае, если у человека наступили период психоэмоционального или физического переутомления, затяжная стрессовая ситуация;

• препарат хорошо подходит для коррекции астенических состояний, которые развиваются после перенесенных инфекционно-воспалительных заболеваний (например пневмония или ангина). В таком случае даже после проведения полноценного курса этиотропной и симптоматической терапии у человека длительно (до 6 нед и более) наблюдаются снижение общего тонуса, повышенная восприимчивость к патогенам;

• Иммуно-тон хорошо подходит для лечения артериальной гипотензии, например у метеозависимых людей;

• за счет адаптогенных свойств экстракта элеутерококка колючего Иммуно-тон может применяться в комплексной терапии различных неврозов и при менопаузальном синдроме (Adamczyk K., 2019);

• если у пациента после одного или нескольких курсов антибиотикотерапии нарушаются механизмы иммунного ответа (нарушения баланса кишечной и внекишечной микрофлоры, длительный субфебрилитет);

• радиопротекторные свойства элеутерококка позволяют применять препарат для восстановления после курса лучевой терапии (или других причин острой или хронической лучевой болезни).

Кому противопоказан Иммуно-тон:

• поскольку Иммуно-тон является многокомпонентным растительным препаратом, то он противопоказан пациентам, у которых отмечается аллергия на сложноцветные растения (арника, ромашка, календула и т.д.);

• из-за своих стимулирующих свойств препарат является антагонистом всех иммуносупрессивных препаратов, поэтому категорически противопоказан при аутоиммунных заболеваниях (ревматизм, системная красная волчанка, коллагенозы), а также после трансплантации;

• Иммуно-тон значительно снижает эффекты снотворных, седативных препаратов и антидепрессантов, поэтому его применение в психиатрии и неврологии ограничено;

• препарат не предназначен для применения в острый период течения инфекционных или соматических заболеваний, а также при обострениях хронической патологии;

• не следует применять Иммуно-тон при заболеваниях крови, особенно онкологических (лейкоз);

• артериальная гипертензия любого генеза также является противопоказанием к применению Иммуно-тона. Кроме того, его нельзя применять при нарушениях сердечного ритма, нейроциркуляторной дистонии, а также если у пациента в анамнезе отмечается инфаркт миокарда;

• препарат не назначают в период беременности и кормления грудью, поскольку его стимулирующее действие может вызвать нежелательные эффекты у ребенка. По той же причине препарат противопоказан детям в возрасте до 12 лет.

Заключение



Таким образом, Иммуно-тон является комбинированным адаптогенным и иммуностимулирующим препаратом, эффекты которого обусловлены сочетанием действующих веществ элеутерококка, эхинацеи и зверобоя. Благодаря мягкому стимулирующему воздействию на нервную систему препарат отлично подходит для коррекции расстройств, которые возникают вследствие хронического стресса или переутомления. Однако нужно понимать, что оптимальный эффект от препарата будет получен только при сочетании его с изменением образа жизни, адекватными физическими нагрузками и рациональной организацией режима труда и отдыха.

