Иммуно-Тон® (Immuno-Ton)
Иммуно-Тон инструкция по применению
Состав
5 мл сиропа содержит элеутоерококка экстракта жидкого (1:1) 0,98 г, корневищ с корнями эхинацеи пурпурной настойки (1:10) 0,47 г, зверобоя настойки (1:5) 0,49 г; вспомогательные вещества: сироп сахарный 3,95 г.
Экстракт элеутерококка жидкий - 16,6 г/100 мл
Настойка зверобоя - 8,3 г/100 мл
Настойка корневищ с корнями эхинацеи - 8 г/100 мл
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Иммуно-тон оказывает сочетанное адаптогенное и иммуномодулирующее действие, обусловленное свойствами биологически активных веществ эхинацеи, элеутерококка и зверобоя. Иммуно-тон стимулирует природные защитные механизмы организма в экстремальных условиях при воздействии неблагоприятных факторов окружающей среды (в том числе переохлаждения), а также после перенесенных тяжелых заболеваний, стимулирует иммунную систему, оказывает мягкий тонизирующий эффект на ЦНС. Иммуно-тон обладает выраженным радиопротекторным, стрессопротекторным, антидепрессивным, противовоспалительным, актопротекторным (антиоксидантным и антигипоксическим) эффектом.
Иммуно-тон оптимизирует энергетические затраты углеводно-фосфорного обмена в тканях (увеличивается синтез углеводов, при этом синтез жиров тормозится и повышается их утилизация), увеличивает синтез белка, повышает умственную и физическую работоспособность, снижает утомляемость при психоэмоциональных и физических нагрузках.
Иммуномодулирующий эффект обусловлен стимуляцией, преимущественно клеточного звена иммунитета, с увеличением количества Т-лимфоцитов, повышением фагоцитарной активности лейкоцитов, высвобождением некоторых цитокинов.
Показания Иммуно-Тон
астеническое и иммунодефицитное состояние при хронических рецидивирующих воспалительных заболеваниях, состояние после оперативных вмешательств и антибиотикотерапии, цитостатической, иммунодепрессивной, лучевой терапии; физические и умственные перегрузки, физическое и психоэмоциональное переутомление; для повышения резистентности к экстремальным факторам окружающей среды (в том числе к переохлаждению), профилактика ОРВИ и гриппа.
Применение Иммуно-Тон
взрослым и детям в возрасте старше 12 лет назначают по 2–3 чайные ложки (10–15 мл) сиропа 2 раза в сутки в первой половине дня после еды. Возможно применение сиропа с чаем, коктейлями, молоком и другими напитками. Продолжительность курса терапии — 7–10 дней. Для профилактики ОРВИ и гриппа Иммуно-тон назначают по 1 чайной ложке (5 мл) 2 раза в сутки (в первой половине дня) после еды на протяжении 5–7 дней.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата; туберкулез; лейкоз; коллагеноз; рассеянный склероз; аутоиммунные заболевания, СПИД; лихорадочные состояния; АГ; острый период инфекционных и соматических заболеваний; нарушение сердечного ритма; бессонница; инфаркт миокарда; нейроциркуляторная дистония; аллергия на растения семейства сложноцветных; онкологические заболевания; системная красная волчанка; период беременности и кормления грудью; детский возраст до 12 лет.
Побочные эффекты
обычно Иммуно-тон хорошо переносится. Эхинацея пурпурная, которая входит в состав препарата, может вызывать реакции гиперчувствительности в виде затрудненного дыхания, головокружения или снижения АД. При применении препарата возможны:
со стороны ЖКТ: диспептические явления;
аллергические реакции: кожная сыпь, зуд, отеки, гиперемия, крапивница, озноб, кожные реакции, связанные с фотосенсибилизацией;
со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение АД, нарушение сердечного ритма;
со стороны центральной и периферической нервной системы: бессонница, повышенная нервная возбудимость, тревожное состояние;
другие: гиперсаливация.
При продолжительном применении могут развиваться явления снижения функции иммунной системы.
Особые указания
в период применения препарата Иммуно-тон пациентам следует избегать продолжительного пребывания на солнечном свете, отказаться от посещения солярия в связи с риском развития кожных реакций, связанных с фотосенсибилизацией.
При необходимости хирургических операций применение препарата необходимо отменить не менее чем за 5 дней до операции.
Препарат содержит сахарный сироп, поэтому больные сахарным диабетом перед применением препарата должны проконсультироваться с врачом.
В связи с возможностью развития аллергических реакций Иммуно-тон следует с осторожностью применять у больных БА, атопическим дерматитом, аллергическим ринитом, а также больных с нарушением функции печени.
Применение в период беременности и кормления грудью. Применение препарата в период беременности противопоказано. Препарат не назначают в период кормления грудью.
Дети. Препарат противопоказан детям в возрасте до 12 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Следует воздержаться от управления транспортными средствами и деятельности, которая требует повышенного внимания и скорости психомоторных реакций.
Взаимодействия
уменьшает выраженность снотворного и депримирующего эффекта на ЦНС хлоралгидрата, барбитуратов, хлорпромазина, некоторых эффектов эпинефрина, салицилата натрия. Препарат может потенцировать эффекты алкоголя, психостимулирующих и гипотензивных лекарственных средств центрального действия. Не рекомендуется применение с иммунодепрессантами из-за снижения их эффективности, а также назначение больным перед запланированной трансплантацией органов, которым показано лечение иммунодепрессантами. В случае сочетанного применения с иммунодепрессантами возникает вероятность развития побочных эффектов.
Препарат не следует назначать одновременно с ингибиторами протеаз, нуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы, непрямыми антикоагулянтами, циклоспорином, пероральными контрацептивными средствами, дигоксином, теофиллином, противосудорожными препаратами, ингибиторами обратного захвата серотонина, суматриптаном, ГКС.
Передозировка
тошнота, рвота, бессонница, гипергликемия, аллергические кожные реакции. При значительной выраженности указанных явлений следует промыть желудок, назначить антигистаминные препараты.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре до 25 °С.
Актуальная информация
Комплексный медицинский подход предполагает не только устранение патологического процесса — принцип «лечи не болезнь, а больного» известен с давних времен. Именно поэтому залогом эффективной терапии является подбор не только этиотроптных и симптоматических препаратов, но и адекватное применение общеукрепляющих средств. Особенно это актуально в педиатрии (лечение часто и длительно болеющих детей) и в семейной медицине (период реконвалесценции после тяжелых заболеваний или травм). В этом случае на помощь приходят адаптогены растительного происхождения. Одним из таких препаратов является Иммуно-тон.
Как действует Иммуно-тон
Препарат представляет собой сочетание 3 спиртовых экстрактов — элеутерококка, эхинацеи и зверобоя — в сахарном сиропе. Иммуно-тон выпускается в форме сиропа, его можно принимать в чистом виде либо растворять в воде, чае, молоке (инструкция МЗ Украины).
Элеутерококк колючий (Eleutherococcus senticosus) — широко используемый в медицине адаптоген, также известный как сибирский женьшень. В фармакологической промышленности используется экстракт его корневища с корнями, который богат элеутерозидами (растительными гликозидами элеутерококка колючего), флавоноидами, производными кумарина и эфирными маслами. Наибольшее значение имеют элеутерозид В (сирингин) и элеутерозид Е (сирингарезинол), а также акантозиды, фитостеролы, тритерпеновые сапонины, монопираноза, изомеры 5'-O-кофеоилхиновой кислоты (хлорогеновой) кислоты и лигнаны (LactMed, 2018). Элеутерозиды обеспечивают стимулирующее действие препарата в сфере умственной и физической активности, резистентности к агрессивными внешним факторам, повышают стрессоустойчивость.
В экстракте элеутерококка колючего содержится такое активное вещество, как флоризин. В эксперименте доказано (Choi H.R., 2016), что флоризин оказывает стимулирующее действие на кератиноциты — клетки, которые составляют основную массу эпидермиса. В результате его воздействия эпидермис утолщается, в нем повышается содержание таких неклеточных компонентов, как интегрин α6, интегрин β1 и коллаген IV типа. Положительное влияние экстракта элеутерококка колючего на кожные покровы также связано с его антиацетилхолинэстеразными и антигиалуронидазными свойствами (Adamczyk K., 2019).
В эксперименте на крысах доказано (Lee D., 2019), что прием экстракта элеутерококка стимулирует регенерацию костей — ускоряет эндохондральное формирование костной ткани и способствует гипертрофии ростковой зоны.
Экстракт элеутерококка колючего также зарекомендовал себя в спортивной медицине — он ускоряет регенерацию после физических нагрузок благодаря усилению процессов β-окисления жирных кислот в скелетных мышцах (Sumiyoshi M., 2016).
Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea) давно известна благодаря своим иммуностимулирующим, противовирусным и противовоспалительным эффектам. Это растение относится к многолетним сложноцветным травам. Активность препарата обеспечивается эхинацином, эхинолоном и эхинакозидом — специфическими биофлавоноидами. Кроме того, к числу активных органических компонентов эхинацеи пурпурной относятся органические кислоты (феруловая, кумаровая, кофейная), сапонины, полиамины, фитостерины. Все они обеспечивают антиоксидантную, противовоспалительную, гипогликемическую и антипролиферативную активность экстракта растения (Aarland R.C., 2017).
Экстракт эхинацеи пурпурной отлично зарекомендовал себя в традиционной медицине в качестве неспецифического средства профилактики и терапии острых респираторных заболеваний — применение препаратов с эхинацеей в осенне-зимний период сокращает количество заболеваний простудой (Ross S.M., 2016), а также длительность заболевания (Shah S.A., 2007).
Исследования продемонстрировали (Park S., 2018), что экстракт эхинацеи пурпурной способен препятствовать развитию стрессовой иммуносупрессии. Препарат влияет преимущественно на клеточный иммунитет: способствует пролиферации и дозреванию иммунокомпетентных клеток в селезенке, модулированию активности NK-клеток, субпопуляций Т-лимфоцитов, а также уровня цитокинов в крови. Иммуномодулирующий эффект усиливается за счет стимуляции фагоцитарной активности макрофагов, а также ингибирования провоспалительного ответа эпителиальных клеток на контакт с вирусами и бактериями (Hudson J.B., 2012).
Выраженные противовоспалительные свойства эхинацеи пурпурной используются в дерматологии — ее активные вещества зарекомендовали себя в комплексной терапии атопического дерматита (Oláh A., 2017).
Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum) — это распространенное по всему северному полушарию многолетнее травянистое растение, которое широко используется не только в народной, но и в традиционной медицине. Зверобой продырявленный является одной из трав, которые давно и широко применяются в медицинской практике (Russo E., 2014). Спектр его терапевтических эффектов хорошо изучен и описан. Наибольший интерес представляют следующие действующие вещества, входящие в его состав, — гиперфорин и гиперицин, а также нафтодиантроны, ксантоны (Russo E., 2014) и такие флавоноиды, как рутин, кверцитрин, изокверцитрин, кверцетин, рутин, аментофлавон (Marrelli M., 2016).
Кроме того, хорошо изучены такие биоактивные вещества, как гиперскабрин В (hyperscabrin B), гиперскабрин С (hyperscabrin C), изомеры фурогиперфорина (Shi M.J., 2018).
Экстракт зверобоя продырявленного характеризуется противовоспалительным и антиоксидантным эффектами, которые могут применяться в управлении болью. Ученые (Stojanović N.M., 2016) отмечают, что экстракт зверобоя является одним из сильных обезболивающих лекарственных средств, полученных из растения. В частности, доказан эффект экстракта зверобоя продырявленного в лечении такой разновидности нейропатической боли, как невралгия тройничного нерва (Assiri K., 2017). Механизмы противовоспалительного действия зверобоя до конца не изучены, однако выявлены выраженный антипролиферативный и антимиграционный эффекты этого вещества (Borawska M.H., 2016).
Кроме того, в эксперименте на кроликах доказан положительный ранозаживляющий эффект экстракта зверобоя продырявленного при повреждениях костной ткани — он способствует повышению плотности, ширины и сепарации костных трабекул в новообразованной ткани (Damlar I., 2017).
В исследовании на крысах также доказано, что экстракт зверобоя продырявленного проявляет гистопротекторный эффект в условиях ишемизации тканей с последующей их реперфузией. Его применение значительно снижает в тканях уровень малондиальдегида и в то же время повышает активность каталазы, глутатион-пероксидазы и супероксиддисмутазы (Cakir M., 2017), что способствует утилизации свободных радикалов в тканях, которые в течение длительного периода были лишены нормальной оксигенации.
Антиоксидантный эффект экстракта зверобоя продырявленного реализуется через процессы ингибирования каспазы-3 в астроцитах (Cinci L., 2014) и обеспечивает свойство препарата тормозить нейропатию, в том числе связанную с химиотерапией.
Кроме того, в экспериментах на животных (Farsak M., 2017) отмечен ранозаживляющий эффект зверобоя продырявленного. Причем этот эффект наблюдается даже в условиях диабетической ангиопатии.
В каких случаях показано применение Иммуно-тона
Иммуно-тон применяется с лечебной и профилактической целью в таких ситуациях:
• препарат может применяться для неспецифической стимуляции иммунитета в осенне-зимний период, когда наблюдаются вспышки или эпидемии гриппа и других ОРВИ. Особенно это важно для часто и длительно болеющих подростков и взрослых, у которых каждое простудное заболевание осложняется ангиной, синуситами или бронхолегочной патологией;
• для повышения устойчивости к экстремальным внешним воздействиям (например переохлаждение);
• в случае, если у человека наступили период психоэмоционального или физического переутомления, затяжная стрессовая ситуация;
• препарат хорошо подходит для коррекции астенических состояний, которые развиваются после перенесенных инфекционно-воспалительных заболеваний (например пневмония или ангина). В таком случае даже после проведения полноценного курса этиотропной и симптоматической терапии у человека длительно (до 6 нед и более) наблюдаются снижение общего тонуса, повышенная восприимчивость к патогенам;
• Иммуно-тон хорошо подходит для лечения артериальной гипотензии, например у метеозависимых людей;
• за счет адаптогенных свойств экстракта элеутерококка колючего Иммуно-тон может применяться в комплексной терапии различных неврозов и при менопаузальном синдроме (Adamczyk K., 2019);
• если у пациента после одного или нескольких курсов антибиотикотерапии нарушаются механизмы иммунного ответа (нарушения баланса кишечной и внекишечной микрофлоры, длительный субфебрилитет);
• радиопротекторные свойства элеутерококка позволяют применять препарат для восстановления после курса лучевой терапии (или других причин острой или хронической лучевой болезни).
Кому противопоказан Иммуно-тон:
• поскольку Иммуно-тон является многокомпонентным растительным препаратом, то он противопоказан пациентам, у которых отмечается аллергия на сложноцветные растения (арника, ромашка, календула и т.д.);
• из-за своих стимулирующих свойств препарат является антагонистом всех иммуносупрессивных препаратов, поэтому категорически противопоказан при аутоиммунных заболеваниях (ревматизм, системная красная волчанка, коллагенозы), а также после трансплантации;
• Иммуно-тон значительно снижает эффекты снотворных, седативных препаратов и антидепрессантов, поэтому его применение в психиатрии и неврологии ограничено;
• препарат не предназначен для применения в острый период течения инфекционных или соматических заболеваний, а также при обострениях хронической патологии;
• не следует применять Иммуно-тон при заболеваниях крови, особенно онкологических (лейкоз);
• артериальная гипертензия любого генеза также является противопоказанием к применению Иммуно-тона. Кроме того, его нельзя применять при нарушениях сердечного ритма, нейроциркуляторной дистонии, а также если у пациента в анамнезе отмечается инфаркт миокарда;
• препарат не назначают в период беременности и кормления грудью, поскольку его стимулирующее действие может вызвать нежелательные эффекты у ребенка. По той же причине препарат противопоказан детям в возрасте до 12 лет.
Заключение
Таким образом, Иммуно-тон является комбинированным адаптогенным и иммуностимулирующим препаратом, эффекты которого обусловлены сочетанием действующих веществ элеутерококка, эхинацеи и зверобоя. Благодаря мягкому стимулирующему воздействию на нервную систему препарат отлично подходит для коррекции расстройств, которые возникают вследствие хронического стресса или переутомления. Однако нужно понимать, что оптимальный эффект от препарата будет получен только при сочетании его с изменением образа жизни, адекватными физическими нагрузками и рациональной организацией режима труда и отдыха.