Анаферон таблетки (Anaferon tablets) (168950) - инструкция по применению ATC-классификация
Анаферон таблетки инструкция по применению
Фармакологические свойства
препарат Анаферон применяют для лечения и профилактики ОРВИ и гриппа. В случае применения с целью профилактики и лечения Анаферон оказывает противовирусное действие. Экспериментально и клинически доказана эффективность препарата Анаферон относительно вирусов гриппа, парагриппа, вирусов простого герпеса 1-го и 2-го типов (лабиальный герпес, генитальный герпес), других вирусов герпеса (ветряная оспа, инфекционный мононуклеоз), энтеровирусов, вируса клещевого энцефалита, ротавируса, коронавируса, калицивируса, аденовируса, респираторно-синцитиального вируса (РС-вируса). Анаферон снижает концентрацию вируса в пораженных тканях, действует на систему эндогенных интерферонов и связанных с ними цитокинов, индуцирует образование эндогенных «ранних» интерферонов (ИФН α/β) и интерферона гамма (γ-ИФН). Проявляет антимутагенные свойства.
Показания Анаферон таблетки
Анаферон показан для профилактики и лечения острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), в том числе гриппа.
Рекомендуется назначать Анаферон в составе комплексной терапии инфекций, вызванных герпесвирусами, такими как инфекционный мононуклеоз, ветряная оспа, лабиальный герпес, генитальный герпес.
Применяют в комплексной терапии и профилактике рецидивов хронической герпетической инфекции, в частности лабиального и генитального герпеса.
Анаферон назначают для комплексной терапии и профилактики других острых и хронических вирусных инфекций, обусловленных вирусом клещевого энцефалита, энтеровирусом, ротавирусом, коронавирусом, калицивирусом.
Препарат Анаферон показан для применения в составе комплексной терапии вторичных иммунодефицитных состояний различной этиологии, в том числе профилактики и лечения осложнений вирусных и бактериальных инфекций.
Применение Анаферон таблетки
препарат Анаферон принимают внутрь по 1 таблетке за ½ ч до или через ½ ч после приема пищи. Таблетка должна полностью раствориться во рту (не рекомендуется разжевывать и глотать).
Грипп, ОРВИ, герпетические инфекции, нейроинфекции, кишечные инфекции. Лечение следует начинать как можно раньше при появлении первых признаков острой вирусной инфекции по следующей схеме:
1. Первые 2 ч Анаферон принимают каждые 30 мин (5 приемов), затем в течение 1-х суток — еще 3 таблетки через равные промежутки времени (всего 8 таблеток).
2. Начиная со 2-х суток и в дальнейшем препарат принимают по 1 таблетке 3 раза в сутки до полного выздоровления.
При отсутствии улучшения состояния на 3-й день лечения ОРВИ и гриппа Анафероном необходимо обратиться за консультацией к врачу.
Для профилактики ОРВИ принимают по 1 таблетке 1 раз в сутки ежедневно 1–3 мес (в течение всего эпидемического сезона).
Генитальный герпес. При острых симптомах генитального герпеса препарат Анаферон принимают через равные промежутки времени по следующей схеме: 1–3-й день — по 1 таблетке 8 раз в сутки, в дальнейшем — по 1 таблетке 4 раза в сутки в течение не менее 3 нед.
В случае профилактики рецидивов хронической герпетической инфекции препарат Анаферон принимают по 1 таблетке 1 раз в сутки. Продолжительность профилактического курса определяется врачом для каждого пациента индивидуально и может достигать 6 мес.
Для лечения и профилактики иммунодефицитных состояний препарат Анаферон принимают по 1 таблетке в сутки.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав препарата.
Побочные эффекты
вероятно развитие аллергических реакций, в том числе зуда, сыпи, крапивницы, гиперемии кожи и отека, затруднения глотания.
Особые указания
в состав препарата Анаферон входит лактоза, поэтому его не рекомендуется назначать пациентам с врожденной галактоземией, врожденной лактазной недостаточностью и/или синдромом мальабсорбции глюкозы.
Применение в период беременности и кормления грудью. Данные об эффективности и безопасности применения препарата Анаферон в период беременности и кормления грудью отсутствуют, поэтому его не следует назначать в эти периоды.
Дети. Препарат Анаферон не применяют у детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Взаимодействия
в случае необходимости Анаферон можно применять одновременно с другими противовирусными, антибактериальными и симптоматическими средствами. Несовместимость с другими лекарственными средствами не выявлена.
Передозировка
случаи передозировки препаратом Анаферон не зарегистрированы. При случайной передозировке возможны проявления диспепсии, вызванные компонентами, которые входят в состав препарата.
Условия хранения
препарат Анаферон следует хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.
Срок годности — 3 года.