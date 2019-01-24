препарат Анаферон принимают внутрь по 1 таблетке за ½ ч до или через ½ ч после приема пищи. Таблетка должна полностью раствориться во рту (не рекомендуется разжевывать и глотать).

Грипп, ОРВИ, герпетические инфекции, нейроинфекции, кишечные инфекции. Лечение следует начинать как можно раньше при появлении первых признаков острой вирусной инфекции по следующей схеме:

1. Первые 2 ч Анаферон принимают каждые 30 мин (5 приемов), затем в течение 1-х суток — еще 3 таблетки через равные промежутки времени (всего 8 таблеток).

2. Начиная со 2-х суток и в дальнейшем препарат принимают по 1 таблетке 3 раза в сутки до полного выздоровления.

При отсутствии улучшения состояния на 3-й день лечения ОРВИ и гриппа Анафероном необходимо обратиться за консультацией к врачу.

Для профилактики ОРВИ принимают по 1 таблетке 1 раз в сутки ежедневно 1–3 мес (в течение всего эпидемического сезона).

Генитальный герпес. При острых симптомах генитального герпеса препарат Анаферон принимают через равные промежутки времени по следующей схеме: 1–3-й день — по 1 таблетке 8 раз в сутки, в дальнейшем — по 1 таблетке 4 раза в сутки в течение не менее 3 нед.

В случае профилактики рецидивов хронической герпетической инфекции препарат Анаферон принимают по 1 таблетке 1 раз в сутки. Продолжительность профилактического курса определяется врачом для каждого пациента индивидуально и может достигать 6 мес.

Для лечения и профилактики иммунодефицитных состояний препарат Анаферон принимают по 1 таблетке в сутки.