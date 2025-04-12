Капсулы. Взрослым назначают начальную дозу — 2 капсулы однократно, затем по 1 капсуле каждые 4 ч. Курс лечения — до 3–5 дней. В случае амебиаза рекомендуется продлить курс лечения по 1 капсуле каждые 4 ч на протяжении 10 дней независимо от клинических проявлений, которые могут исчезнуть раньше.

Сироп. Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 3–4 чайных ложек сиропа каждые 4 ч. Детям от 6 до 11 лет — по 1–2 чайной ложки сиропа каждые 4 ч, детям от 4 до 6 лет — по 1 чайной ложке (5 мл) сиропа каждые 4 ч.

Продолжительность курса лечения от 3 до 5 дней.