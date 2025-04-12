Энтобан (Entoban)
Энтобан инструкция по применению
Состав
Экстракт холарены пушистой (Holarrhena antidysenterica) - 131 мг
Экстракт мирта обыкновенного (Myrtus communis) - 131 мг
Экстракт барбариса остистого (Berberis aristata) - 32 мг
Экстракт айвы бенгальской (Aegle marmelos) - 32 мг
Экстракт дуба красильного (Quercus infectoria) - 32 мг
Экстракт бутеи великолепной (Butea frondosa) - 42 мг
Фармакологические свойства
препарата обусловлены совокупным действием компонентов растительного происхождения, входящих в его состав. Энтобан защищает слизистую оболочку ЖКТ, снижает повышенную кислотность желудка и регулирует перистальтику кишечника, обладает успокаивающим и бактерицидным действием. Оказывает антидиарейный и притовомикробный, антипротозойный эффект, при диарее различной этиологии проявляет спазмолитическое действие.
Холархена пушистая обладает амебицидным действием. Применяется как вяжущее, противогельминтное, жаропонижающее, диуретическое средство, а также при кровотечениях, коликах, диспепсии.
Мирт обыкновенный. Обладает бактерицидным, противовоспалительным, спазмолитическим, жаропонижающим, антибактериальным, антидиарейным, вяжущим свойствами. Снижает проницаемость капилляров.
Барбарис остистый нормализует функцию печени, кроме того, применяется как тонизирующее, вяжущее, жаропонижающее средство.
Айва бенгальская. Обладает бактерицидным, противолихорадочным и противодиабетическим действием.
Дуб красильный. Применяется как вяжущее и бактерицидное средство.
Бутея великолепная. Оказывает вяжущее действие при диарее микробного происхождения.
Показания Энтобан
Капсулы. Применяют при амебиазе, бациллярной дизентерии.
Сироп. В составе комплексной терапии острых кишечных инфекций, сопровождающихся диареей.
Применение Энтобан
Капсулы. Взрослым назначают начальную дозу — 2 капсулы однократно, затем по 1 капсуле каждые 4 ч. Курс лечения — до 3–5 дней. В случае амебиаза рекомендуется продлить курс лечения по 1 капсуле каждые 4 ч на протяжении 10 дней независимо от клинических проявлений, которые могут исчезнуть раньше.
Сироп. Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 3–4 чайных ложек сиропа каждые 4 ч. Детям от 6 до 11 лет — по 1–2 чайной ложки сиропа каждые 4 ч, детям от 4 до 6 лет — по 1 чайной ложке (5 мл) сиропа каждые 4 ч.
Продолжительность курса лечения от 3 до 5 дней.
Противопоказания
гиперчувствительность к компонентам препарата; период беременности и кормления грудью, детский возраст до 4 лет (в форме сиропа), детский возраст (в форме капсул).
Побочные эффекты
аллергические реакции, тошнота, рвота. При возникновении этих симптомов необходимо прекратить прием препарата.
Особые указания
Применение в период беременности и кормления грудью. Не применяют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизма. Не изучалось.
Дети. Детям назначают препарат в форме сиропа в возрасте старше 4 лет.
Взаимодействия
не описаны.
Передозировка
не описана. В случае превышения дозы — промывание желудка и симптоматическая терапия.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.