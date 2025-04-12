Интеллан (Intellan)
Интеллан инструкция по применению
Состав
Экстракт сухого гинкго двулопастного 50 мг
Экстракт смеси трав: центеллы азиатской 120 мг
Герпестис монниер 30 мг
Кориандр посевной 50 мг
Амомума шиловидный 50 мг
Эмблика лекарственная 100 мг
Фармакологические свойства
в состав препарата входят 6 фармакологически активных трав, которые содержат аминокислоты, микроэлементы, биологически активные алкалоиды и гликозиды. Посредством глютаминовой и аспарагиновой кислот и биологически активных алкалоидов и гликозидов препарат действует как нейрогуморальный модификатор трансмиссии и обладает стимулирующим эффектом на обмен веществ коры головного мозга, таким образом стимулируя активность головного мозга и улучшение памяти.
Улучшает питание нервных клеток и способствует выведению токсических отходов обмена веществ (аммиак), обеспечивая таким способом оптимизацию активности структур мозга. Препарат улучшает кровообращение в головном мозге, что проявляется уменьшением ощущения усталости. Мягкий нейростимулирующий эффект снижает ощущение тревоги и помогает при лечении депрессивных состояний. Микроэлементы (железо, цинк и др.) из экстрактов трав, которые входят в состав препарата, влияют на ход биосинтетических реакций в организме. Каждому из растительных компонентов препарата присущи определенные свойства.
Гинкго двулопастный улучшает капиллярное кровообращение в конечностях, внутренних органах, головном мозге, предотвращает тромбообразование.
Центела азиатская. Основным действующим веществом центелы является окись азота, который улучшает память, кровообращение и микроциркуляцию, функции печени и почек. Кроме того, центела имеет антиоксидантные свойства.
Херпестис мониера. Компоненты херпестиса мониеры улучшают память и внимание, опосредствуют синтез ГАМК в нейронах мозга, который предопределяет их противосудорожное действие, снижают АД, обладают успокаивающим, обезболивающим, антиоксидантным действием.
Кориандр посевной обладает антигипергликемическим, антигиперлипидемическим, антиоксидантным, антипролиферативным, гипотензивным и противосудорожным действием.
Амомум шиловидный используется в качестве тонизирующего, противовоспалительного и обезболивающего средства. Нейтрализует токсины как внешнего происхождения, так и те, которые образуются в организме.
Эмблика лекарственная — источник витамина С; стимулируя мукоциты, оказывает отхаркивающий эффект, обладает умеренным антибактериальным действием, улучшает функцию сердечно-сосудистой системы (адреналиноподобное действие).
Показания Интеллан
снижение памяти, хронические стрессовые ситуации, нервное напряжение и усталость, нарушение концентрации внимания и дезориентация, задержка умственного и физического развития у детей, функциональная умственная недостаточность, головокружение, нарушение равновесия, спутанность сознания, тревожные состояния, депрессия.
Применение Интеллан
Сироп принимают внутрь после еды. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет назначают по 2 чайные ложки (10 мл) сиропа 2 раза в сутки. Детям в возрасте от 7 до 10 лет — по 1 чайной ложке (5 мл) сиропа 2 раза в сутки, детям от 2 до 6 лет — по 1 чайной ложке (5 мл) сиропа 1 раз в сутки или по указанию врача. Продолжительность курса лечения от 1 до 3 мес зависит от течения заболевания и динамики обратного развития его симптомов.
Капсулы принимают внутрь после еды. Взрослым назначают по 1 капсуле 2 раза в сутки (утром и вечером). В случае нарушения сна рекомендуется принимать препарат как минимум за 3 ч перед сном. Курс лечения — 3 мес. При длительном применении желательно делать перерыв на 3 нед каждые 3 мес.
Противопоказания
повышенная чувствительность к любому компоненту препарата. Интеллан противопоказан в период беременности и кормления грудью. Дети до 2 лет (в форме сиропа).
Побочные эффекты
в некоторых случаях отмечены нарушения сна при приеме Интеллана перед сном. АГ. В некоторых случаях могут возникнуть аллергические реакции на компоненты препарата (гиперемия, отек, зуд, сыпь).
Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, диспептические нарушения.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение.
Особые указания
препарат содержит сахарозу, на что должны обратить внимание больные сахарным диабетом, а также люди, придерживающиеся низкокалорийной диеты.
Применение в период беременности и кормления грудью. Не рекомендуется применение препарата в период беременности или кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Прием препарата влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами (возможно снижение внимания), поэтому следует избегать управления автотранспортными средствами или работы с другими механизмами.
Дети. Детям до 2 лет препарат не назначают.
Взаимодействия
не описаны.
Передозировка
не описана.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.