в состав препарата входят 6 фармакологически активных трав, которые содержат аминокислоты, микроэлементы, биологически активные алкалоиды и гликозиды. Посредством глютаминовой и аспарагиновой кислот и биологически активных алкалоидов и гликозидов препарат действует как нейрогуморальный модификатор трансмиссии и обладает стимулирующим эффектом на обмен веществ коры головного мозга, таким образом стимулируя активность головного мозга и улучшение памяти.

Улучшает питание нервных клеток и способствует выведению токсических отходов обмена веществ (аммиак), обеспечивая таким способом оптимизацию активности структур мозга. Препарат улучшает кровообращение в головном мозге, что проявляется уменьшением ощущения усталости. Мягкий нейростимулирующий эффект снижает ощущение тревоги и помогает при лечении депрессивных состояний. Микроэлементы (железо, цинк и др.) из экстрактов трав, которые входят в состав препарата, влияют на ход биосинтетических реакций в организме. Каждому из растительных компонентов препарата присущи определенные свойства.

Гинкго двулопастный улучшает капиллярное кровообращение в конечностях, внутренних органах, головном мозге, предотвращает тромбообразование.

Центела азиатская. Основным действующим веществом центелы является окись азота, который улучшает память, кровообращение и микроциркуляцию, функции печени и почек. Кроме того, центела имеет антиоксидантные свойства.

Херпестис мониера. Компоненты херпестиса мониеры улучшают память и внимание, опосредствуют синтез ГАМК в нейронах мозга, который предопределяет их противосудорожное действие, снижают АД, обладают успокаивающим, обезболивающим, антиоксидантным действием.

Кориандр посевной обладает антигипергликемическим, антигиперлипидемическим, антиоксидантным, антипролиферативным, гипотензивным и противосудорожным действием.

Амомум шиловидный используется в качестве тонизирующего, противовоспалительного и обезболивающего средства. Нейтрализует токсины как внешнего происхождения, так и те, которые образуются в организме.

Эмблика лекарственная — источник витамина С; стимулируя мукоциты, оказывает отхаркивающий эффект, обладает умеренным антибактериальным действием, улучшает функцию сердечно-сосудистой системы (адреналиноподобное действие).