побочные явления, о которых сообщалось, классифицированы ниже согласно МedDRA по системам органов и частоте: очень часто (≥1/10), часто (от ≥1/100 до <1/10), нечасто (от ≥1/1 000 до <1/100), редко (от ≥1/10 000 до <1/1 000) , очень редко (<1/10 000), включая единичные случаи, частота неизвестна (невозможно оценить по имеющимся данным).

Со стороны иммунной системы: нечасто — реакции гиперчувствительности (эритематозная сыпь, генерализованная сыпь, эритема, отек, отек век, отек лица, периферический отек, припухлость, припухлость лица, зуд, генерализованный зуд, одышка).

Со стороны нервной системы: часто — головная боль.

Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: часто — кашель.

Со стороны ЖКТ: часто — диарея, боль в животе; нечасто — тошнота, рвота.

Со стороны кожи и подкожных тканей: часто — сыпь; нечасто — крапивница; частота неизвестна — ангионевротический отек.

Общие нарушения и состояние места введения: нечасто — повышенная утомляемость; редко — лихорадка.

В случае длительных желудочно-кишечных или дыхательных нарушений лечение необходимо прекратить. При кожных реакциях лечение также прерывают, так как эти проявления могут быть аллергического генеза.