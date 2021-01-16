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Бронхо-Ваксом (Broncho-Vaxom) (168780) - инструкция по применению ATC-классификация

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Бронхо-Ваксом (Broncho-Vaxom)
Цена в городе Киев
от 315,00 грн
По рецепту
10 шт, 7 мг от 315,00 грн 10 шт, 3,5 мг от 265,50 грн 30 шт, 7 мг от 931,18 грн 30 шт, 3,5 мг от 838,49 грн
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В наличии в 471 аптеке
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
7 мг
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-група
R07A X10** Прочие
Регистрационное удостоверение
UA/18521/01/01 от 16.01.2021

Бронхо-Ваксом инструкция по применению

Фармакологические свойства

Бронхо-Ваксом стимулирует иммунную защиту организма. При применении препарата Бронхо-Ваксом у людей отмечают повышение уровня циркулирующих Т-лимфоцитов, содержания IgA в слюне, неспецифического ответа на поликлональные митогены и смешанную лимфоцитарную реакцию.

Показания Бронхо-Ваксом

иммунотерапия. Предотвращение рецидивирующих инфекций дыхательных путей и тяжелых инфекционных обострений хронического бронхита. Сопутствующее средство при лечении острых респираторных инфекций.

Применение Бронхо-Ваксом

взрослые и подростки в возрасте от 12 лет
Превентивная терапия/комплексная терапия: по 1 капсуле в сутки натощак в течение 10 последовательных дней в месяц, 3 мес подряд.
Лечение обострений: по 1 капсуле в сутки натощак до исчезновения симптомов (минимальный курс — 10 дней). В случае сопутствующего назначения с антибиотиками Бронхо-Ваксом рекомендуется применять с самого начала лечения.
Педиатрическая популяция (дети в возрасте от 6 мес до 12 лет): курс терапии не отличается от курса для взрослых. Бронхо-Ваксом Дети содержит дозу (3,5 мг), вдвое ниже, чем у взрослого.
Примечание: капсулы Бронхо-Ваксом Дети можно открывать. Если ребенку трудно проглотить капсулу, ее содержимое можно размешать в соответствующем напитке (воде, фруктовом соке, молоке).

Противопоказания

гиперчувствительность к активному веществу или любому вспомогательному веществу, входящих в состав Бронхо-Ваксом.

Побочные эффекты

побочные явления, о которых сообщалось, классифицированы ниже согласно МedDRA по системам органов и частоте: очень часто (≥1/10), часто (от ≥1/100 до <1/10), нечасто (от ≥1/1 000 до <1/100), редко (от ≥1/10 000 до <1/1 000) , очень редко (<1/10 000), включая единичные случаи, частота неизвестна (невозможно оценить по имеющимся данным).
Со стороны иммунной системы: нечасто — реакции гиперчувствительности (эритематозная сыпь, генерализованная сыпь, эритема, отек, отек век, отек лица, периферический отек, припухлость, припухлость лица, зуд, генерализованный зуд, одышка).
Со стороны нервной системы: часто — головная боль.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: часто — кашель.
Со стороны ЖКТ: часто — диарея, боль в животе; нечасто — тошнота, рвота.
Со стороны кожи и подкожных тканей: часто — сыпь; нечасто — крапивница; частота неизвестна — ангионевротический отек.
Общие нарушения и состояние места введения: нечасто — повышенная утомляемость; редко — лихорадка.
В случае длительных желудочно-кишечных или дыхательных нарушений лечение необходимо прекратить. При кожных реакциях лечение также прерывают, так как эти проявления могут быть аллергического генеза.

Особые указания

препарат Бронхо-Ваксом детям в возрасте до 6 мес не назначается. Безопасность и эффективность препарата у детей в возрасте до 6 мес не установлена.
Бронхо-Ваксом может вызывать реакции гиперчувствительности. В случае развития аллергических реакций или признаков непереносимости препарата лечение следует прекратить немедленно.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами. Бронхо-Ваксом не влияет на способность управлять автомобилем и использовать механизмы.
Период беременности и кормления грудью. Клинические данные по применению препарата у беременных отсутствуют. Эксперименты на животных не показали никакой прямой или непрямой токсичности, влияющей на течение беременности, развитие эмбриона, развитие плода и постнатальное развитие. Относительно кормления грудью специальных исследований также не проводилось и какие-либо данные отсутствуют. Препарат следует применять с осторожностью в период беременности и кормления грудью.

Взаимодействия

данных о взаимодействии препарата с другими лекарственными средствами на сегодня нет.

Передозировка

о случаях передозировки на данный момент не сообщалось. Биологическая природа Бронхо-Ваксома и результаты токсикологических исследований на животных свидетельствуют о невозможности передозировки.

Условия хранения

при температуре 15–25 °С в недоступном для детей месте.

Бронхо-Ваксом взрослые
Бронхо-Ваксом взрослые капсулы 7 мг, №10
от 315,00 грн
В наличии в 471 аптеке
Цены в аптеках
Бронхо-Ваксом взрослые
Бронхо-Ваксом взрослые капсулы 7 мг, №10
от 315,00 грн
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