Тетраксим® вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (ацеллюлярный компонент), и полиомиелита адсорбированная инактивированная жидкая (Tetraxim vaccine for the prevention of diphtheria, tetanus, pertussis (acellular component), and poliomyelitis adsorbed inactivated liquid)

Производитель Sanofi Pasteur Форма выпуска Суспензия для инъекций Условия продажи По рецепту Дозировка 1 доза Объем 0.5 мл ATC-группа J07C A02 Дифтерийно-коклюшно-полиомиелитно-столбнячная вакцина Регистрация UA/13069/01/01 от 13.09.2019 Цены в Киев от 764,40 грн в 109 аптеках Найти в аптеках