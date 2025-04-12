иммуногенность вакцины Пентаксим® может быть снижена в результате иммуносупрессивного лечения или иммунодефицита. Поэтому перед вакцинацией рекомендуется дождаться завершения лечения или заболевания. Однако вакцинация лиц с хроническим иммунодефицитом, например с ВИЧ-инфекцией, рекомендуется, даже если иммунный ответ может быть ограниченным.

Если после предыдущего введения вакцины, содержащей столбнячный анатоксин, развился синдром Гийена — Барре или плечевой неврит, решение о дальнейшем применении любой вакцины, содержащей столбнячный анатоксин, должно основываться на тщательном взвешивании потенциальной пользы и возможных рисков продолжения вакцинации. Вакцинация обычно оправдана для младенцев с неполным графиком первичной иммунизации (например если они получили менее трех доз).

Вакцину не вводить внутрисосудисто: следует убедиться, что игла не попала в сосудистое русло.

Вакцину вводить внутрикожно.

Как и все инъекционные вакцины, Пентаксим® вводится с осторожностью лицам с тромбоцитопенией или нарушением свертывания крови, поскольку после введения у этих лиц может возникнуть кровотечение.

Перед проведением прививки следует собрать предварительный медицинский анамнез жизни (особенно в отношении анамнеза вакцинации и возникновения любых нежелательных реакций) и провести клиническое обследование.

Если известно, что любой из следующих симптомов был связан по времени с получением вакцины, которая содержит в составе коклюшный компонент, следует пересмотреть дальнейшее использование такой вакцины:

— температура ≥40 °С в течение 48 ч, не связанная с какой-либо другой идентифицированной причиной;

— коллапс или шокоподобное состояние (гипотонический гипореспенсивный синдром) в течение 48 ч после прививки;

— длительный безутешный плач продолжительностью ≥3 ч, который возникает в течение 48 ч после вакцинации;

— фебрильные или афебрильные судороги, которые возникают в течение 3 дней после прививки.

Наличие в анамнезе пациента фебрильных судорог, не связанных с предшествующим введением вакцины, не является противопоказанием для вакцинации. В этом случае крайне важно измерять температуру тела в течение 48 ч после прививки и регулярно применять по назначению врача жаропонижающие средства в течение 48 ч.

Афебрильные судороги в анамнезе, не связанные с предшествующим введением вакцины, должен оценивать специалист перед принятием решения о вакцинации.

В случае развития отека нижних конечностей после прививки вакциной, содержащей компонент Haemophilus influenzae типа b , обе вакцины — вакцину для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и вакцину для профилактики инфекций, вызванных Haemophilus influenzae типа b, необходимо вводить в разные участки тела и в разные дни.

Как и при применении всех инъекционных вакцин, должны быть наготове все необходимые лекарственные средства для оказания неотложной медицинской помощи в редких случаях развития анафилактической реакции и обеспечено тщательное наблюдение.

Пациенты должны находиться под медицинским наблюдением в течение 30 мин после введения вакцины.

Особые меры безопасности . После использования все остатки вакцины, шприцы и флаконы необходимо уничтожить безопасным способом согласно действующим требованиям по утилизации биологических отходов в соответствии с действующими нормативными актами Украины.

Вакцина Пентаксим® не обеспечивает защиту от инфекций, вызванных Haemophilus influenzae других серотипов, кроме Haemophilus influenzae типа b, а также от менингита, вызванного другими микроорганизмами.

Потенциальный риск апноэ и необходимость проведения мониторинга дыхательной функции в течение 48–72 ч необходимо учитывать при проведении первичной иммунизации глубоконедоношенных детей (рожденные в срок ≤28-й недели беременности) и особенно у детей с незрелостью дыхательной системы в анамнезе. Поскольку польза вакцинации для этой группы детей высокая, вакцинацию не следует отменять или откладывать.

О влиянии на результаты лабораторных исследований см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

Это лекарственное средство содержит:

менее 1 ммоль (39 мг)/дозу калия, то есть практически свободно от калия;

менее 1 ммоль (23 мг)/дозу натрия, то есть практически свободно от натрия;

небольшое количество этанола, менее 100 мг/доза;

фенилаланин, в связи с чем может быть опасным для больных фенилкетонурией (см. СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА).

Применение в период беременности или кормления грудью. Не применяется. Вакцина Пентаксим® предназначена только для применения в педиатрии.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не применяется. Вакцина Пентаксим® предназначена только для применения в педиатрии.