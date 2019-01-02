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Дарроу Раствор (Solutio Darrou) (168696) - инструкция по применению ATC-классификация

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Дарроу Раствор (Solutio Darrou)
Цена в городе Киев
от 61,16 грн
По рецепту
1 шт от 61,16 грн 1 шт от 41,22 грн
В наличии в 35 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Раствор для инфузий
Объем
400 мл
ATC-група
B05B B01 Электролиты
Регистрационное удостоверение
UA/1492/01/01 от 02.01.2019

Дарроу Раствор инструкция по применению

Состав

действующие вещества: натрия хлорид, калия хлорид, натрия лактат;

100 мл раствора содержит: натрия хлорида — 0,4 г; калия хлорида — 0,267 г; натрия лактата –0,594 г;

ионный состав на 1000 мл раствора: Na+– 121 ммоль, K+– 36 ммоль, Cl-– 104 ммоль, лактат –53 ммоль;

вспомогательное вещество: вода для инъекций.

Лекарственная форма

Раствор для инфузий.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость; теоретическая осмолярность — 314 мосмоль/л; рН 5,5–7,5.

Фармакотерапевтическая группа

Плазмозамещающие и перфузионные растворы. Растворы, применяемые для коррекции нарушений электролитного баланса. Электролиты.

Код АТХ В05В В01.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Изоосмотический электролитный раствор с повышенным содержанием калия и лактата. Последний в печени трансформируется в гидрокарбонат, что придает раствору щелочные свойства. При отсутствии нарушений функционального состояния печени и при достаточном обеспечении клеток кислородом лактат выполняет роль энергетического источника.

Фармакокинетика.

При внутривенном введении составляющие лекарственного средства быстро выделяются почками. Лактат метаболизируется в печени.

Показания

Коррекция нарушений водно-электролитного баланса при дегидратации, которая сопровождается гипокалиемией и ацидозом; при длительном введении пероральных диуретиков, что сопровождается потерей калия; для восстановления водно-электролитного баланса при подготовке больных к оперативному вмешательству, в интра- и послеоперационный период.

Противопоказания

Гиперволемия, гипернатриемия (в т. ч. вследствие применения кортикостероидов), гиперкалиемия, гиперхлоремия, острая и гипертоническая дегидратация, отек легких, декомпенсированная сердечная недостаточность, эклампсия, тяжелые нарушения функции сердца и/или почек, печеночная недостаточность (из-за уменьшения образования гидрокарбоната из лактата), тромбофлебит, состояния с повышенной свертываемостью крови, декомпенсированные пороки сердца.

Алкалоз, лактоацидоз, тяжелая артериальная гипертензия, олигурия, анурия, отек мозга, гиперчувствительность к компонентам лекарственного средства.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При применении калийсберегающих диуретиков, ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и препаратов калия усиливается риск развития гиперкалиемии.

Препарат несовместим с цефамандолом, амфотерицином, спиртом этиловым, тиопенталом, аминокапроновой кислотой, метараминолом, ампициллином, вибрамицином и моноциклином.

Не рекомендуется применять препарат как средство для разведения антибиотиков, которые вводятся путем инфузии, а также для разведения противовоспалительных препаратов.

Возможно увеличение задержки натрия в организме при одновременном применении таких лекарственных средств: нестероидных противовоспалительных препаратов, андрогенов, анаболических гормонов, эстрогенов, кортикотропина, минералокортикоидов, вазодилататоров или ганглиоблокаторов.

В связи с наличием лактата, который ощелачивает рН, с осторожностью следует применять препарат при одновременном применении препаратов, почечная элиминация которых зависит от рН. Почечный клиренс салицилатов, барбитуратов, лития может снижаться, а симпатомиметиков и стимуляторов (таких как дексамфетамина сульфат, фенфлурамина гидрохлорид) — может повышаться.

Особенности применения

Следует проводить мониторинг крови на содержание электролитов, изменение значений рН и рСО2, контроль водного баланса.

В связи с содержанием ионов натрия препарат следует применять с осторожностью пациентам пожилого возраста, пациентам с артериальной гипертензией, почечной и сердечно-сосудистой недостаточностью, с застойной сердечной недостаточностью, особенно в послеоперационный период, а также пациентам с клиническими состояниями, которые сопровождаются задержкой натрия и отеками, пациентам с гипоксией.

«Дарроу раствор», содержащий натрий, следует с осторожностью применять пациентам, которые получают кортикостероиды или кортикотропин.

Содержание калия требует осторожности при применении раствора пациентам с заболеваниями сердца и клиническими состояниями, которые сопровождаются задержкой калия в организме.

При применении препаратов калия нужно контролировать сердечную деятельность при помощи ЭКГ, особенно у пациентов, которые получают сердечные гликозиды.

У пациентов со сниженной выделительной функцией почек назначение «Дарроу раствора» может привести к задержке натрия или калия в организме.

«Дарроу раствор» не применяется как растворитель для препаратов крови.

При проведении инфузионной терапии препаратом необходимо определять лабораторные показатели и давать клиническую оценку состояния пациента на основе мониторинга концентрации электролитов, водно-электролитного баланса, рН и рСО2, лактата (при проведении массивных инфузий).

Применение внутривенных растворов может вызвать перегрузку жидкостью и/или раствором, гипергидратацию, застойные явления и отек легких. Риск развития дилюции обратно пропорционален концентрации электролитов. Риск развития перегрузки раствором, вызывающей застойные явления с периферическими отеками и отеком легких, прямо пропорционален концентрации электролитов.

В случае появления любых проявлений реакции гиперчувствительности немедленно прекратить введение раствора и провести необходимое лечение.

Поскольку препарат содержит натрия лактат, его с особой осторожностью следует применять пациентам, склонным к гипернатриемии (например, с адренокортикальной недостаточностью, несахарным диабетом или массивным повреждением тканей) или пациентам с заболеваниями сердца.

Способ применения и дозы

Вводить внутривенно капельно в суточной дозе от 100 мл до 2 л. Дозу назначает врач в зависимости от состояния больного, течения болезни, показателей состояния водно-электролитного баланса.

Максимальная скорость введения — 20–30 капель в минуту.

Длительность лечения зависит от состояния больного и определяется врачом индивидуально.

Дети

Не применять в педиатрии из-за отсутствия клинических испытаний.

Побочные реакции

Нарушения электролитного баланса: изменение уровня электролитов в сыворотке крови (гиперкалиемия, гипернатриемия, гиперхлоремия); метаболический алкалоз; хлоридный ацидоз.

Общие реакции организма: гиперволемия; гипергидратация; аллергические или анафилактические реакции (повышение температуры тела, зуд, кашель, чихание, затрудненное дыхание, локализованная или генерализованная крапивница, ангионевротический отек); паническая атака; парестезии; нарушения ритма сердца, увеличение количества экстрасистол.

Возможно появление побочных реакций в месте введения раствора: воспаление, отек, высыпания, зуд, эритема, боль, жжение, онемение в месте инфузии, тромбофлебиты.

Быстрое введение препарата может вызвать острую недостаточность кровообращения и отек легких.

В случае возникновения побочных реакций введение раствора следует прекратить, оценить состояние пациента и предоставить соответствующую помощь.

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25° С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 200 мл или 400 мл в бутылках.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

Частное акционерное общество «Инфузия».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 23219, Винницкая обл., Винницкий р-н, с. Винницкие Хутора, ул. Немировское шоссе, д. 84А.

Дарроу Раствор
Дарроу Раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл, №1
от 61,16 грн
В наличии в 35 аптеках
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Дарроу Раствор
Дарроу Раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл, №1
от 61,16 грн
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