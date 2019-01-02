Следует проводить мониторинг крови на содержание электролитов, изменение значений рН и рСО 2 , контроль водного баланса.

В связи с содержанием ионов натрия препарат следует применять с осторожностью пациентам пожилого возраста, пациентам с артериальной гипертензией, почечной и сердечно-сосудистой недостаточностью, с застойной сердечной недостаточностью, особенно в послеоперационный период, а также пациентам с клиническими состояниями, которые сопровождаются задержкой натрия и отеками, пациентам с гипоксией.

«Дарроу раствор», содержащий натрий, следует с осторожностью применять пациентам, которые получают кортикостероиды или кортикотропин.

Содержание калия требует осторожности при применении раствора пациентам с заболеваниями сердца и клиническими состояниями, которые сопровождаются задержкой калия в организме.

При применении препаратов калия нужно контролировать сердечную деятельность при помощи ЭКГ, особенно у пациентов, которые получают сердечные гликозиды.

У пациентов со сниженной выделительной функцией почек назначение «Дарроу раствора» может привести к задержке натрия или калия в организме.

«Дарроу раствор» не применяется как растворитель для препаратов крови.

При проведении инфузионной терапии препаратом необходимо определять лабораторные показатели и давать клиническую оценку состояния пациента на основе мониторинга концентрации электролитов, водно-электролитного баланса, рН и рСО 2 , лактата (при проведении массивных инфузий).

Применение внутривенных растворов может вызвать перегрузку жидкостью и/или раствором, гипергидратацию, застойные явления и отек легких. Риск развития дилюции обратно пропорционален концентрации электролитов. Риск развития перегрузки раствором, вызывающей застойные явления с периферическими отеками и отеком легких, прямо пропорционален концентрации электролитов.

В случае появления любых проявлений реакции гиперчувствительности немедленно прекратить введение раствора и провести необходимое лечение.

Поскольку препарат содержит натрия лактат, его с особой осторожностью следует применять пациентам, склонным к гипернатриемии (например, с адренокортикальной недостаточностью, несахарным диабетом или массивным повреждением тканей) или пациентам с заболеваниями сердца.