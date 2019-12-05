только для наружного применения. Нельзя наносить гель на поврежденную кожу или на поверхность кожи с признаками местного раздражения. Не следует наносить крем на поврежденные участки кожи. Перед применением препарата необходимо сначала нанести его на небольшой участок кожи с целью предупреждения развития аллергических реакции. Некоторые пациенты, особенно с чувствительной кожей, могут испытывать дискомфорт при применении препарата в жару или после приема ванны.

Не рекомендовано применение препарата с окклюзионной повязкой.

Избегать контакта с глазами и чувствительными участками кожи. При попадании препарата Дип Хит на слизистую оболочку глаза его необходимо промыть теплой водой. В случае случайного проглатывания препарата обратиться к врачу. После применения крема Дип Хит необходимо помыть руки, если они не являются объектом лечения.

Препарат содержит салицилаты, поэтому следует придерживаться предостережений, рекомендуемых для ацетилсалициловой кислоты. Следует избегать контакта крема с глазами и его попадания в дыхательные пути.

Применение в период беременности и кормления грудью. Нет сообщений о вреде применения препарата Дип Хит в период беременности и кормления грудью, однако в это время его следует применять с осторожностью, по назначению врача — как и любые другие лекарственные средства.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Нет данных.