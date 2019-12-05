Дип Хит (Deep Heat) (168692) - инструкция по применению ATC-классификация
Дип Хит инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Дип Хит — комбинированное лекарственное средство, которое проявляет свойства фармакологически активных компонентов, входящих в его состав.
Метилсалицилат проникает через кожу, оказывая обезболивающее и противовоспалительное действие.
Терпентинное масло при местном применении вызывает рефлекторное увеличение кровотока, что способствует ускорению всасывания активных компонентов. Эвкалиптовое масло при местном применении проявляет аналогичный эффект. Ментол оказывет слабое раздражающее действие, сопровождающееся комфортным ощущением облегчения боли в мышцах, связках и суставах.
Дип Хит оказывает местно-раздражающее и обезболивающее действие, стимулирует местное кровообращение в тканях.
Фармакокинетика. Препарат применяют местно, поэтому исследование абсорбции не проводилось.
Показания Дип Хит
симптоматическое лечение: боли в мышцах, ригидности (включая боль в пояснице), ишиаса, люмбаго, фиброзных воспалений, ревматической боли, обморожения, боли вследствие удара и растяжения, в том числе вызванной незначительными спортивными травмами.
Применение Дип Хит
только для наружного применения. Взрослым и детям в возрасте старше 5 лет. Крем рекомендуется наносить тонким слоем 2–3 раза в сутки на болезненный участок кожи и слегка втирать. Срок лечения определяется врачом и зависит от тяжести и течения заболевания. Может применяться до или после физической нагрузки.
Противопоказания
повышенная чувствительность к любому компоненту препарата; заболевания кожы, повреждения, раны в месте нанесения препарата; возраст до 5 лет; гиперчувствительность к ацетилсалициловой кислоте, ибупрофену, НПВП, особенно у больных БА в анамнезе.
Побочные эффекты
возможны аллергические реакции в отношении компонентов препарата. Возможно возникновение ожога кожи, пузырьков и временной реакции со стороны кожи, включая покраснение, жжение и сыпь, чредование ощущения холода и тепла, покалывания; зуда, крапивницы; входящий в состав препарата спирт цетостеариловый может вызвать местные кожные реакции (например контактный дерматит). При возникновении каких-либо побочных эффектов необходимо прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.
Особые указания
только для наружного применения. Нельзя наносить гель на поврежденную кожу или на поверхность кожи с признаками местного раздражения. Не следует наносить крем на поврежденные участки кожи. Перед применением препарата необходимо сначала нанести его на небольшой участок кожи с целью предупреждения развития аллергических реакции. Некоторые пациенты, особенно с чувствительной кожей, могут испытывать дискомфорт при применении препарата в жару или после приема ванны.
Не рекомендовано применение препарата с окклюзионной повязкой.
Избегать контакта с глазами и чувствительными участками кожи. При попадании препарата Дип Хит на слизистую оболочку глаза его необходимо промыть теплой водой. В случае случайного проглатывания препарата обратиться к врачу. После применения крема Дип Хит необходимо помыть руки, если они не являются объектом лечения.
Препарат содержит салицилаты, поэтому следует придерживаться предостережений, рекомендуемых для ацетилсалициловой кислоты. Следует избегать контакта крема с глазами и его попадания в дыхательные пути.
Применение в период беременности и кормления грудью. Нет сообщений о вреде применения препарата Дип Хит в период беременности и кормления грудью, однако в это время его следует применять с осторожностью, по назначению врача — как и любые другие лекарственные средства.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Нет данных.
Взаимодействия
несмотря на отсутствие необходимого количества контролируемых испытаний взаимодействия препарата, не исключено, что чрезмерное использование салицилатов для местного применения может усиливать эффект антикоагулянтов кумаринового ряда и антитромбоцитарных препаратов. Поэтому пациентам, применяющим антикоагулянты кумаринового ряда и антитромбоцитарные препараты, включая ацетилсалициловую кислоту, назначать препарат необходимо с осторожностью .
Передозировка
передозировка маловероятна. Нанесение на большие участки кожы или случайное попадание препарата внутрь может вызвать системные побочные реакции, в зависимости от количества применяемого средства.
Лечение: поддерживающая и симптоматическая терапия.
Условия хранения
при температуре до 25 °С.