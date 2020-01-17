Бронхалис-Хеель (Bronchalis-Heel®) (168661) - инструкция по применению ATC-классификация
Бронхалис-Хеель инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующие вещества: 1 таблетка содержит Atropa belladonna D4 — 30 мг, Bryonia D4 — 60 мг, Cephaelis ipecacuanha D4 — 30 мг, Hyoscyamus niger D4 — 60 мг, Kalium stibyltartaricum D4 — 30 мг, Kreosotum D5 — 30 мг, Lobaria pulmonaria D4 — 30 мг, Lobelia inflata D4 — 30 мг;
вспомогательные вещества: магния стеарат, лактозы моногидрат.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: круглые плоские таблетки с фаской, от белого до желто-белого цвета, с запахом креозота, в отдельных случаях, после хранения, без запаха.
Фармакотерапевтическая группа
Комплексный гомеопатический препарат.
Фармакологические свойства
Лекарственное средство оказывает противовоспалительное, отхаркивающее, бронхолитическое, противокашлевое и иммуномодулирующее действие, которое базируется на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного и минерального происхождения, которые входят в состав препарата.
Показания
Острые, хронические воспалительные и обструктивные заболевания дыхательных путей, бронхит, трахеит, кашель курильщика, бронхиальная астма, плеврит.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата. Не применять лекарственное средство детям до 3 лет.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Неизвестно.
Особенности применения
Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции нельзя применять препарат.
Если симптомы заболевания сохраняются или состояние ухудшается, необходимо прекратить применение лекарственного средства и проконсультироваться с врачом.
В начале лечения возможно кратковременное обострение имеющихся симптомов заболевания (первичная реакция). В таком случае применение препарата следует прекратить и обратиться за консультацией к врачу.
Способ применения и дозы
Разовая доза: взрослым и детям старше 6 лет — 1 таблетка под язык (до полного рассасывания), детям в возрасте от 3 до 6 лет — 1 таблетку растереть в порошок и, тщательно перемешивая, растворить в 20 мл (4 чайные ложки) кипяченой воды комнатной температуры и принимать разовую дозу: 2 чайные ложки (остатки раствора хранить в защищенном от света месте при комнатной температуре не более суток).
Принимать 3 раза в сутки за 15 — 20 минут до еды или через 1 час после еды.
В случае острого начала заболевания принимать разовую дозу каждые 15 минут в течение первых 2 часов.
Врач может уменьшать частоту приема до 1 — 2 раз в сутки и при необходимости повторять курс лечения через 2 — 3 недели.
Возможность применения лекарственного средства более 5 дней зависит от степени тяжести течения заболевания и определяется врачом индивидуально. Не принимать двойную дозу, если вы забыли принять предыдущую.
Дети
Препарат применять для лечения детей в возрасте от 3 лет.
Побочные реакции
В редких случаях могут возникать аллергические реакции вследствие индивидуальной чувствительности к компонентам препарата. В случае возникновения любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.
Срок годности
5 лет.
Срок годности определяет применение препарата до последнего дня месяца.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Закрывать контейнер с таблетками немедленно после применения, защищать от влаги.
Хранить в недоступном для детей месте!
Упаковка
Полипропиленовый контейнер на 50 таблеток в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ/
Biologische Heilmittel Heel GmbH.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Д-р Рекевег-штрассе 2–4, 76532 Баден-Баден, Германия/
Dr. Reckeweg-Str. 2–4, 76532 Baden-Baden, Germany.