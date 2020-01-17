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Бронхалис-Хеель (Bronchalis-Heel®) (168661) - инструкция по применению ATC-классификация

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Бронхалис-Хеель (Bronchalis-Heel<sup>&reg;</sup>)
Цена в городе Киев
от 232,01 грн
Без рецепта
50 шт от 232,01 грн
В наличии в 500 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
50 шт.
ATC-група
R05X ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КАШЛЕ И ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Регистрационное удостоверение
UA/1932/01/01 от 17.01.2020

Бронхалис-Хеель инструкция по применению

Состав

действующие вещества: 1 таблетка содержит Atropa belladonna D4 — 30 мг, Bryonia D4 — 60 мг, Cephaelis ipecacuanha D4 — 30 мг, Hyoscyamus niger D4 — 60 мг, Kalium stibyltartaricum D4 — 30 мг, Kreosotum D5 — 30 мг, Lobaria pulmonaria D4 — 30 мг, Lobelia inflata D4 — 30 мг;

вспомогательные вещества: магния стеарат, лактозы моногидрат.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: круглые плоские таблетки с фаской, от белого до желто-белого цвета, с запахом креозота, в отдельных случаях, после хранения, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакологические свойства

Лекарственное средство оказывает противовоспалительное, отхаркивающее, бронхолитическое, противокашлевое и иммуномодулирующее действие, которое базируется на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного и минерального происхождения, которые входят в состав препарата.

Показания

Острые, хронические воспалительные и обструктивные заболевания дыхательных путей, бронхит, трахеит, кашель курильщика, бронхиальная астма, плеврит.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата. Не применять лекарственное средство детям до 3 лет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестно.

Особенности применения

Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции нельзя применять препарат.

Если симптомы заболевания сохраняются или состояние ухудшается, необходимо прекратить применение лекарственного средства и проконсультироваться с врачом.

В начале лечения возможно кратковременное обострение имеющихся симптомов заболевания (первичная реакция). В таком случае применение препарата следует прекратить и обратиться за консультацией к врачу.

Способ применения и дозы

Разовая доза: взрослым и детям старше 6 лет — 1 таблетка под язык (до полного рассасывания), детям в возрасте от 3 до 6 лет — 1 таблетку растереть в порошок и, тщательно перемешивая, растворить в 20 мл (4 чайные ложки) кипяченой воды комнатной температуры и принимать разовую дозу: 2 чайные ложки (остатки раствора хранить в защищенном от света месте при комнатной температуре не более суток).

Принимать 3 раза в сутки за 15 — 20 минут до еды или через 1 час после еды.

В случае острого начала заболевания принимать разовую дозу каждые 15 минут в течение первых 2 часов.

Врач может уменьшать частоту приема до 1 — 2 раз в сутки и при необходимости повторять курс лечения через 2 — 3 недели.

Возможность применения лекарственного средства более 5 дней зависит от степени тяжести течения заболевания и определяется врачом индивидуально. Не принимать двойную дозу, если вы забыли принять предыдущую.

Дети

Препарат применять для лечения детей в возрасте от 3 лет.

Побочные реакции

В редких случаях могут возникать аллергические реакции вследствие индивидуальной чувствительности к компонентам препарата. В случае возникновения любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

5 лет.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня месяца.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Закрывать контейнер с таблетками немедленно после применения, защищать от влаги.

Хранить в недоступном для детей месте!

Упаковка

Полипропиленовый контейнер на 50 таблеток в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ/

Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Д-р Рекевег-штрассе 2–4, 76532 Баден-Баден, Германия/

Dr. Reckeweg-Str. 2–4, 76532 Baden-Baden, Germany.

Бронхалис-Хеель
Бронхалис-Хеель таблетки, №50
от 232,01 грн
В наличии в 500 аптеках
Цены в аптеках
Бронхалис-Хеель
Бронхалис-Хеель таблетки, №50
от 232,01 грн
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