Разовая доза: взрослым и детям старше 6 лет — 1 таблетка под язык (до полного рассасывания), детям в возрасте от 3 до 6 лет — 1 таблетку растереть в порошок и, тщательно перемешивая, растворить в 20 мл (4 чайные ложки) кипяченой воды комнатной температуры и принимать разовую дозу: 2 чайные ложки (остатки раствора хранить в защищенном от света месте при комнатной температуре не более суток).

Принимать 3 раза в сутки за 15 — 20 минут до еды или через 1 час после еды.

В случае острого начала заболевания принимать разовую дозу каждые 15 минут в течение первых 2 часов.

Врач может уменьшать частоту приема до 1 — 2 раз в сутки и при необходимости повторять курс лечения через 2 — 3 недели.

Возможность применения лекарственного средства более 5 дней зависит от степени тяжести течения заболевания и определяется врачом индивидуально. Не принимать двойную дозу, если вы забыли принять предыдущую.