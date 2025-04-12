чаще всего сообщалось о таких побочных действиях, как тошнота и головная боль, с частотой возникновения приблизительно 11 и 6% соответственно.

В клинических испытаниях (n=442) сообщалось о побочных действиях, связанных с применением препарата Тироген 0,9 мг с частотой >1/1000. Эти данные приведены в табл. 1. Побочные действия сгруппированы по частоте возникновения и степени тяжести.



Таблица 1

Побочные действия применения препарата Тироген



Система органов Частота проявлений Побочное действие

Со стороны ЖКТ Очень часто (>1/10)

Часто (>1/100,<1/10) Тошнота

Рвота

Общие и местные нарушения Часто (>1/100,<1/10)

Иногда(>1/1000,<1/100) Повышенная утомляемость

Лихорадка, грипоподобное состояние, астения, тремор, боль в области поясницы

Со стороны ЦНС Часто (>1/100,<1/10)

Иногда (>1/1000 ,<1/100) Головокружение, головная боль

Парестезии

Со стороны кожи и ее придатков

Иногда(>1/1000 ,<1/100)

Крапивница, зуд

Сосудистые нарушения Иногда(>1/1000 ,<1/100) Приливы





В табл. 2 приведены побочные эффекты, о которых сообщалось на протяжении постмаркетингового наблюдения. На протяжении дальнейшего применения Тирогена 0,9 мг в клинической практике отмечали следующие побочные действия, которые могут быть отнесены к побочным эффектам Тирогена 0,9 мг:



Таблица 2

Побочные действия, которые могут быть отнесены к побочным эффектам Тирогена 0,9 мг



Система органов Частота проявлений Побочное действие Со стороны сердечно-сосудистой системы Очень редко (<1/10 000) Сердцебиение Со стороны ЖКТ Иногда (>1/10 000 — <1/1000) Тошнота, рвота, диарея Общие и местные нарушения Очень редко (<1/10 000) Лихорадка, гриппоподобное состояние, астения, тремор, боль в месте введения, повышенная утомляемость Изменение лабораторных показателей Очень редко (<1/10 000) Снижение уровня ТТГ Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани Очень редко (<1/10 000) Боль в суставах, боль в мышцах Влияние на доброкачественные, злокачественные и неопределенные новообразования (в том числе кисты и полипы) Очень редко (<1/10 000) Боль в области новообразований и метастазах Со стороны ЦНС Иногда (>1/10 000 — <1/1000)

Очень редко (<1/10 000) Головокружение, головная боль, тремор Со стороны дыхательной системы и средостения Очень редко (<1/10 000) Одышка Со стороны кожи и ее производных Очень редко (<1/10 000) Крапивница, кожная сыпь, зуд, гипергидроз Сосудистые нарушения Очень редко (<1/10 000) Приливы





Сообщалось об очень редких проявлениях побочных действий, связанных с процедурой в/м введения препарата, к которым относятся дискомфорт, боль, зуд, кожная сыпь и крапивница в месте в/м инъекции.

Сообщалось также об очень редких случаях состояния гипертиреоидизма и фибрилляций предсердий в случаях применения Тирогена 0,9 мг у пациентов с частично удаленной или имеющейся щитовидной железой.

Проявления гиперчувствительности наблюдались редко как при клинических исследованиях, так и в обычной клинической практике. К ним относятся зуд, приливы крови, крапивница, кожная сыпь, зуд, приливы, симптомы острого респираторного заболевания. При клинических исследованиях при участии 442 пациентов не зафиксировано ни одного случая образования антител к тиротропину-альфа как при однократном введении препарата, так и при повторном применении у ограниченного (N=27) количества пациентов. Возможность появления антител, которые могут влиять на применение эндогенного ТТГ, не исключена.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: Тироген 0,9 мг не вводится внутривенно!

Когда препарат применяют как альтернативу отмене гормона щитовидной железы, объединение исследований сканирования всего тела и на наличие ТГ после введения Тирогена 0,9 мг обеспечивает наиболее высокую чувствительность для выявления остатков щитовидной железы или рака. Исследование при применении Тирогена 0,9 мг иногда могут демонстрировать ошибочно отрицательные результаты. Если продолжает оставаться высокая степень подозрения на метастатическое развитие болезни, необходимо провести подтверждающее исследование с отменой СТГ на наличие ТГ.

Нельзя исключать и наличие антител к ТГ (предполагается у 18–40%) пациентов с дифференцированным раком щитовидной железы, что может отрицательно влиять на измерение ТГ в сыворотке крови. В связи с этим нужны оба исследования — на ТГ и на наличие антител к ТГ.

Пациенты пожилого возраста.

Результаты контролируемых клинических испытаний продемонстрировали одинаковую безопасность и эффективность Тирогена 0,9 мг у пациентов в возрасте как до 65 лет, так и старше 65 лет, при назначении Тирогена 0,9 мг с диагностической целью.

Для пациентов пожилого возраста повышение дозы не требуется.

Необходимо тщательно оценить соотношение польза/риск при применении Тирогена 0,9 мг у пациентов пожилого возраста, которые входят в группу повышенного риска, с заболеванием сердца (например недостаточность клапана сердца, кардиомиопатия, ИБС и предшествующая или имеющаяся тахиаритмия) и которым не была проведенная тиреоидэктомия.

Применение у отдельных групп пациентов.

Применение Тирогена 0,9 мг у пациентов с нарушением функции печени не требует особых предостережений.

Данные постмаркетингового наблюдения свидетельствуют, что выведение Тирогена 0,9 мг значительно медленнее у пациентов, находящихся на диализе в терминальной стадии почечной недостаточности, что приводит к продолжительному повышению уровня ТТГ на протяжении нескольких дней после лечения. Это, возможно, приводит к повышенному риску возникновения головной боли и тошноты. Нет исследований относительно альтернативных режимов дозирования Тирогена 0,9 мг больным в терминальной стадии почечной недостаточности, чтобы рекомендовать снижение дозы для этой группы пациентов.

У пациентов с выраженной почечной недостаточностью активность радиоизотопа йода тщательно подбирает врач — специалист по ядерной медицине.

Назначение Тирогена 0,9 мг для применения при исследовании ТГ у пациентов, которым проведена операция по поводу хорошо дифференцированного рака щитовидной железы, проводится согласно рекомендациям относительно лечения рака щитовидной железы.

Влияние на рост опухоли и/или ее размеры.

Среди больных раком щитовидной железы было сообщено о нескольких случаях ТТГ-стимулированного роста опухоли на протяжении прекращения приема гормонов щитовидной железы для проведения диагностических процедур вследствие последующего продолжительного повышения уровня гормона, стимулирующего щитовидную железу.

Существует теоретическая возможность, что Тироген 0,9 мг, аналогично прекращению приема гормонов щитовидной железы трийодотиронина (Т3) и тироксина (Т4), может стимулировать рост опухоли. При клинических испытаниях с тиротропином-альфа, который вызывает кратковременное повышение серологического уровня гормона ТТГ, не было сообщено о каком-либо случае роста опухоли.

В связи с повышением уровня ТТГ после применения Тирогена 0,9 мг у некоторых пациентов с метастазами рака щитовидной железы, в частности в таких замкнутых пространствах как мозг, спинной мозг, глазные впадины или инфильтраты шеи, могут наблюдаться локальные отеки или местные кровотечения в местах этих метастазов как следствие увеличения размера опухоли. Это может приводить к острым симптомам, которые зависят от местоположения ткани, то есть — гемиплегии, гемипарезу, потери зрения могут наблюдаться у пациентов с метастазами в ЦНС. Поэтому считается целесообразным назначение премедикации ГКС для пациентов, у которых местное увеличение опухоли может повредить важным анатомическим структурам.

Применение в период беременности и кормления грудью.

Исследование влияния Тирогена 0,9 мг на репродуктивную функцию животных не проводилось. Неизвестно, может ли Тироген 0,9 мг оказать вредное влияние на плод при применении в период беременности, и влияет ли Тироген 0,9 мг на репродуктивную функцию.

В комбинации с диагностической сцинтиграфией с применением радиоактивного йода Тироген 0,9 мг противопоказан в период беременности вследствие отрицательного действия на плод высокой дозы радиоактивного материала.

В случае необходимости применения препарата женщинам в период кормления грудью, на период применения препарата необходимо прекратить грудное вскармливание.

Дети. Вследствие недостаточного количества данных о применении Тирогена 0,9 мг детям, отсутствуют рекомендации относительно применения препарата этой возрастной категории.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Исследования относительно способности препарата влиять на скорость реакции при управлении транспортом или работе с другими механизмами не проводились.

Несовместимость. При условии отсутствия исследований на несовместимость Тироген 0,9 мг не смешивают в одном шприце с любыми другими лекарственными средствами.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: исследования взаимодействия Тирогена 0,9 мг с другими лекарственными средствами не проводились. При клинических испытаниях никаких взаимодействий не наблюдалось между Тирогеном 0,9 мг и гормонами щитовидной железы — трийодотиронином (Т3) и тироксином (Т4), когда они вводились одновременно.

Применение Тирогена 0,9 мг позволяет проводить визуализацию с радиоактивным изотопом йода, пока пациенты остаются в эутиреоидном состоянии, получая супрессивную гормональную терапию. Данные относительно кинетики радиоактивного изотопа йода показывают, что выраженность отображения радиоактивного изотопа йода приблизительно на 50% больше в эутиреоидном состоянии, чем в гипотиреоидном, когда функция почек снижается, что приводит к меньшей задержке радиоактивного йода в организме на протяжении периода применения. Этот факторнеобходимо учитывать при расчете дозы радиоактивного йода для сканирования, хотя в клинических исследованиях по претерапевтической стимуляции использовалась только одна доза — 3,7 Gbq.

ПЕРЕДОЗИРОВКА: информация относительно применения доз, выше рекомендованных, очень ограничена клиническими исследованиями и специальными лечебными программами. У 3 пациентов во время клинических исследований и у 1 пациента во время проведения специальной лечебной программы наблюдались симптомы передозировки при применении Тирогена 0,9 мг в дозах, превышающих обычные рекомендованные. У 2 пациентов наблюдалась рвота после получения в/м дозы 2,7 мг, у одного из них также наблюдались слабость, головокружение, головная боль. У третьего пациента были тошнота, рвота, приливы после получения в/м препарата в дозе 3,6 мг. В специальной лечебной программе 77-летний пациент с метастазами, которому не проводили тиреоидэктомию, получил 4 дозы Тирогена 0,9 мг на протяжении 6 сут, что привело к фибрилляции предсердий, сердечной недостаточности и смерти от инфаркта миокарда через 2 сут.

Еще у 1 пациента, который получил в/в однократно дозу 0,3 мг болюсно, через 15 мин возникли сильная тошнота, рвота, диафорез, гипотензия и тахикардия.

Рекомендованным лечением в случае передозировки могло бы быть восстановление водно-электролитного баланса, а также применение противорвотных средств.