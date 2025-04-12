cироп: взрослым назначают по 2 чайные ложки (10 мл) сиропа 3–4 раза в сутки. Детям в возрасте 2–10 лет — по 1 чайной ложке (5 мл) сиропа 3–4 раза в сутки. Детям от 6 мес до 1 года — по 1/ 2 чайной ложки (2,5 мл) сиропа 3–4 раза в сутки. Общая продолжительность лечения — 3–7 дней.

Пастилки: взрослым и детям в возрасте старше 3 лет медленно рассасывать до полного растворения по 1 пастилке каждые 2–3 ч. Максимальная суточная доза — 8 пастилок.