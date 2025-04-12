Линкас (Linkus)
Линкас инструкция по применению
Состав
Экстракт адхатоды сосудистой (Adhatoda vasica) - 30 мг
Экстракт солодки голой (Glycyrrhiza glabra) - 7 мг
Экстракт перца длинного (Piper longum) - 6 мг
Экстракт фиалки душистой (Viola odorata) - 2 мг
Экстракт иссопа лекарственного (Hyssopus officinalis) - 3 мг
Экстракт калгана большого (Alpinia galanga) - 3 мг
Экстракт мяты перечной (Mentha piperita) - 2 мг
Фармакологические свойства
комплексный препарат на основе лекарственных трав с противовоспалительным, отхаркивающим, муколитическим, спазмолитическим и жаропонижающим свойствами. Применяют при воспалительных заболеваниях дыхательных путей. Улучшает секреторную функцию эпителия дыхательных путей, поверхностно активные свойства легочного сурфактанта, стимулирует функции ворсинок эпителия, воздействует на экссудативную и пролиферативную фазы воспаления. Разжижает мокроту и облегчает выделение слизи из дыхательных путей. На слизистые оболочки глотки и бронхов действует как местный антисептик. Исследования показали, что прием препарата снижает тонус гладких мышц бронхиол и трахеи, увеличивает размер бронхиол и альвеолярных мешочков, уменьшает отечность слизистых оболочек. Уменьшение выраженности кашля отмечают через 3–4 дня приема препарата.
Показания Линкас
лечение воспалительных заболеваний дыхательных путей в качестве симптоматической терапии. Купирование кашля.
Применение Линкас
cироп: взрослым назначают по 2 чайные ложки (10 мл) сиропа 3–4 раза в сутки. Детям в возрасте 2–10 лет — по 1 чайной ложке (5 мл) сиропа 3–4 раза в сутки. Детям от 6 мес до 1 года — по 1/2 чайной ложки (2,5 мл) сиропа 3–4 раза в сутки. Общая продолжительность лечения — 3–7 дней.
Пастилки: взрослым и детям в возрасте старше 3 лет медленно рассасывать до полного растворения по 1 пастилке каждые 2–3 ч. Максимальная суточная доза — 8 пастилок.
Противопоказания
повышенная чувствительность к одному из компонентов препарата, при сахарном диабете. Сироп не рекомендуется применять детям в возрасте до 6 мес.; пастилки — детям в возрасте до 3 лет, поскольку в них содержится ментол.
Побочные эффекты
в единичных случаях возможно возникновение аллергических реакций в виде кожной сыпи, зуда. Необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.
Особые указания
в состав пастилок входит сахар, на что необходимо обратить внимание больным сахарным диабетом и пациентам, соблюдающим низкокалорийную диету. Опыт применения препарата в период беременности и лактации отсутствует.
Взаимодействия
не рекомендуется одновременный прием препарата и лекарственных средств, уменьшающих отделение мокроты (например кодеин).
Передозировка
не описана.
Условия хранения
в сухом, недоступном для детей месте при температуре 15–25 °С.