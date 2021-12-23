Бонджигар (Bonjigar) (168334) - инструкция по применению ATC-классификация
Бонджигар инструкция по применению
Фармакологические свойства
комплексный препарат растительного происхождения, применяемый при заболеваниях печени и желчевыводящих путей, эффект которого благодаря совокупному действию его компонентов направлен на нормализацию функции пищеварительной системы. Препарат активизирует детоксикационную функцию печени, ускоряет метаболизм трикарбоновых кислот, что способствует выведению продуктов белкового обмена (в том числе аммиака) из организма, обладает гепатопротекторными свойствами. Оказывает противовоспалительное действие. Улучшает отток желчи. Предотвращает депонирование жиров в печени и ускоряет их выведение. Способствует выведению химических токсинов, препятствует развитию острой и хронической алкогольной интоксикации. Защищает клетки печени от воздействия токсичных веществ (алкоголь, Д-галактозамин, четыреххлористый углерод). Действует как антидот в отношении токсинов бледной поганки и некоторых других ядовитых грибов. Проявляет слабительное действие. Обладает иммуномодулирующим, гипохолестеринемическим и антиульцерогенным эффектом.
Показания Бонджигар
острые и хронические токсические гепатиты, инфекционные гепатиты, жировое перерождение печени под влиянием гепатотоксических препаратов, промышленных ядов и инфекционных процессов, отравление грибами.
Применение Бонджигар
Капсулы. Взрослым назначают по 1–2 капсулы 2 раза в сутки после еды.
Сироп. Взрослым назначают по 2 чайные ложки сиропа (10 мл) 3 раза в сутки после еды. Детям в возрасте старше 3 лет — по 1 чайной ложке (5 мл) 3 раза в сутки. Курс лечения составляет 3 недели.
Противопоказания
Сироп. Повышенная чувствительность к компонентам препарата; I триместр беременности.
Капсулы. Повышенная чувствительность к компонентам препарата; Период беременности. Детский возраст для данной лекарственной формы.
Побочные эффекты
в единичных случаях могут возникнуть аллергические реакции в виде ангионевротического отека, сыпи на коже, а также диспептические явления, тошнота, рвота.
Особые указания
сироп содержит сахар, что следует учитывать при назначении больным сахарным диабетом, а также при соблюдении гипокалорийной диеты. При наличии конкрементов в желчевыводящих путях решение о целесообразности приема препарата проводится после УЗИ.
Применение в период беременности и кормления грудью. Не следует применять в период беременности и кормления грудью из-за отсутствия клинических данных. Препарат противопоказан в I триместре беременности.
Дети. Сироп в возрасте до 3 лет не назначают.
Взаимодействия
не установлены.
Передозировка
тошнота, рвота, общая слабость. Лечение симптоматическое.
Условия хранения
при температуре 25 °С.