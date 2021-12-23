комплексный препарат растительного происхождения, применяемый при заболеваниях печени и желчевыводящих путей, эффект которого благодаря совокупному действию его компонентов направлен на нормализацию функции пищеварительной системы. Препарат активизирует детоксикационную функцию печени, ускоряет метаболизм трикарбоновых кислот, что способствует выведению продуктов белкового обмена (в том числе аммиака) из организма, обладает гепатопротекторными свойствами. Оказывает противовоспалительное действие. Улучшает отток желчи. Предотвращает депонирование жиров в печени и ускоряет их выведение. Способствует выведению химических токсинов, препятствует развитию острой и хронической алкогольной интоксикации. Защищает клетки печени от воздействия токсичных веществ (алкоголь, Д-галактозамин, четыреххлористый углерод). Действует как антидот в отношении токсинов бледной поганки и некоторых других ядовитых грибов. Проявляет слабительное действие. Обладает иммуномодулирующим, гипохолестеринемическим и антиульцерогенным эффектом.